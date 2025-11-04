Работник загина след падане от новоизграждаща се сграда в Софийско

Работник почина след падане от сграда в Софийско, съобщиха от полицията.

На 3 ноември е подаден сигнал от техническия ръководител на обекта в землището на село Горни Окол за инцидента.

Пострадалият мъж е транспортиран в столична болница - с множество травми и наранявания и по-късно е починал.

Той е участвал в дейност по полагане на ел. проводници в новоизграждаща се сграда, като е паднал от височина около 4 метра.

По случая се води разследване.