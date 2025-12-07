Административен съд Кюстендил остави в сила наказателно постановление за глоба от 200 хил. лева за ТЕЦ "Бобов дол", наложено от РИОСВ. Решението е окончателно.
Глобата е за запрашаване и замърсяване на въздуха в района на централата, потвърдена от Районен съд - Дупница през август миналата година, която от енергийното дружество обжалват. При извънредна проверка по подаден сигнал за силно за запрашаване на въздуха в отстоящото на 700 метра Големо село, проверяващите от РИОСВ констатирали, че от частта на площадката, на която е разположен открит "въглищен склад", се разпространяват неорганизирани прахообразни емисии в кафяв цвят в резултат на разтоварни дейности -разтоварване на въглища от тежкотоварна техника. Констатирано е, че въглищата са изсипвани от гондолите на камионите и прибутвани с багери, като при извършване на тази дейност не е работела оросителна система и не са били предприети мерки за ограничаване на емисиите на прахообразните вещества.
Наскоро отново Административен съд - Кюстендил отмени глоба от 220 хил. лева, наложена на ТЕЦ-а от РИОСВ и потвърдена на първа инстанция от Районен съд - Дупница заради допуснати процесуални пропуски по издаването на наказателното постановление. Санкциите за ТЕЦ "Бобов дол" за различни еконарушения се трупат и вече са около 5 мил. лева, обяви на протест преди месеци кметът на Големо село Васил Васев.
Потвърдиха поредна глоба от 200 хил. лева за ТЕЦ "Бобов дол"
7 Декември, 2025 21:07, обновена 7 Декември, 2025 20:10 662 5
1 Дупничанин
20:11 07.12.2025
2 Глобите
20:17 07.12.2025
3 Хохо Бохо
Коментиран от #4
20:17 07.12.2025
4 Милен
До коментар #3 от "Хохо Бохо":Е па какви са тези "американски" ТЕЦ при положение, че МИ3 почти не е работил тази година а този на АЕС най вероятно ще затвори след Май месец. Тогава ще можем да си ползваме наволя ТЕЦовете на другаря Ковачки, и ще се внасяме Ел. енергия от чужбина.
21:22 07.12.2025
5 Всеки месец глоба и кво?
21:26 07.12.2025