Потвърдиха поредна глоба от 200 хил. лева за ТЕЦ "Бобов дол"

Потвърдиха поредна глоба от 200 хил. лева за ТЕЦ "Бобов дол"

7 Декември, 2025 21:07, обновена 7 Декември, 2025 20:10 662 5

  • тец бобов дол-
  • глоба-
  • съд

Административен съд Кюстендил остави в сила наказателно постановление, решението е окончателно

Потвърдиха поредна глоба от 200 хил. лева за ТЕЦ "Бобов дол" - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Административен съд Кюстендил остави в сила наказателно постановление за глоба от 200 хил. лева за ТЕЦ "Бобов дол", наложено от РИОСВ. Решението е окончателно.

Глобата е за запрашаване и замърсяване на въздуха в района на централата, потвърдена от Районен съд - Дупница през август миналата година, която от енергийното дружество обжалват. При извънредна проверка по подаден сигнал за силно за запрашаване на въздуха в отстоящото на 700 метра Големо село, проверяващите от РИОСВ констатирали, че от частта на площадката, на която е разположен открит "въглищен склад", се разпространяват неорганизирани прахообразни емисии в кафяв цвят в резултат на разтоварни дейности -разтоварване на въглища от тежкотоварна техника. Констатирано е, че въглищата са изсипвани от гондолите на камионите и прибутвани с багери, като при извършване на тази дейност не е работела оросителна система и не са били предприети мерки за ограничаване на емисиите на прахообразните вещества.

Наскоро отново Административен съд - Кюстендил отмени глоба от 220 хил. лева, наложена на ТЕЦ-а от РИОСВ и потвърдена на първа инстанция от Районен съд - Дупница заради допуснати процесуални пропуски по издаването на наказателното постановление. Санкциите за ТЕЦ "Бобов дол" за различни еконарушения се трупат и вече са около 5 мил. лева, обяви на протест преди месеци кметът на Големо село Васил Васев.


Кюстендил / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дупничанин

    3 0 Отговор
    Направо да не поверваш, при положение, че Чимев е там...😎

    20:11 07.12.2025

  • 2 Глобите

    3 0 Отговор
    се трупат на сума от 5 милиона, но държавата не ги събира дори чрез съдия-изпълнител на съдебни решения.

    20:17 07.12.2025

  • 3 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Американските тец как са? Някой проверява ли ги?

    Коментиран от #4

    20:17 07.12.2025

  • 4 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Е па какви са тези "американски" ТЕЦ при положение, че МИ3 почти не е работил тази година а този на АЕС най вероятно ще затвори след Май месец. Тогава ще можем да си ползваме наволя ТЕЦовете на другаря Ковачки, и ще се внасяме Ел. енергия от чужбина.

    21:22 07.12.2025

  • 5 Всеки месец глоба и кво?

    1 0 Отговор
    Умрела територия!

    21:26 07.12.2025

