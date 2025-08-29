Ивайло Мирчев: Горица Грънчарова-Кожарева да подаде оставка като член на надзора на ББР

Горица Грънчарова-Кожарева няма нравствените качества да управлява публични ресурси и трябва незабавно да си подаде оставката като член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.

За това призова съпредседателят на Да, България Ивайло Мирчев. Вчера от партията разпространиха одитния доклад, извършен от самата Сметна палата, за обществена поръчка за закупуване на 22 автомобила за одитната институция миналата година, които са в нарушение на Закона за обществените поръчки и дори не са били необходими на одиторите. Това е станало със знанието и съгласието на г-жа Грънчарова-Кожарева, която тогава изпълняваше функциите на председател на Сметната палата.

Обществената поръчка е била умишлено манипулирана, за да се осигури облага за конкретен търговец. Има индикации и за извършено престъпление по служба, след като ръководител в Сметната палата се съгласява да се изтрие документ от деловодната система и да се подмени с друг. Но прокуратурата не е сезирана. Директор на Агенция “Държавна финансова инспекция” сега пък е Людмила Петкова, която като министър на финансите е одобрила корекцията в бюджета на Сметната палата, за да разполага с необходимите средства за замислената схема – да се купят 22 служебни автомобила без аргументация и мотиви.

ББР получи нови 4 млрд. лв. от Министерството на финансите и пак ще разпределя парите на гражданите, именно с решения, в които участва Горица Грънчарова-Кожарева, в чиято етичност и морал има основание да се съмняваме. И там ли ще иска да се изтриват и подменят документи, за да се „нагласят“ нещата? Ако тя продължи да участва в управлението на публичния ресурс, докато получава и голяма заплата на удобна позиция, това ще представлява поредното доказателство за завладяването на институциите и запълването им с лоялисти, които имат една задача – да задоволяват частни интереси, заявява Мирчев.