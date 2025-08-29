Ивайло Мирчев: Горица Грънчарова-Кожарева да подаде оставка като член на надзора на ББР

Горица Грънчарова-Кожарева няма нравствените качества да управлява публични ресурси и трябва незабавно да си подаде оставката като член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.
За това призова съпредседателят на Да, България Ивайло Мирчев. Вчера от партията разпространиха одитния доклад, извършен от самата Сметна палата, за обществена поръчка за закупуване на 22 автомобила за одитната институция миналата година, които са в нарушение на Закона за обществените поръчки и дори не са били необходими на одиторите. Това е станало със знанието и съгласието на г-жа Грънчарова-Кожарева, която тогава изпълняваше функциите на председател на Сметната палата.
Обществената поръчка е била умишлено манипулирана, за да се осигури облага за конкретен търговец. Има индикации и за извършено престъпление по служба, след като ръководител в Сметната палата се съгласява да се изтрие документ от деловодната система и да се подмени с друг. Но прокуратурата не е сезирана. Директор на Агенция “Държавна финансова инспекция” сега пък е Людмила Петкова, която като министър на финансите е одобрила корекцията в бюджета на Сметната палата, за да разполага с необходимите средства за замислената схема – да се купят 22 служебни автомобила без аргументация и мотиви.
ББР получи нови 4 млрд. лв. от Министерството на финансите и пак ще разпределя парите на гражданите, именно с решения, в които участва Горица Грънчарова-Кожарева, в чиято етичност и морал има основание да се съмняваме. И там ли ще иска да се изтриват и подменят документи, за да се „нагласят“ нещата? Ако тя продължи да участва в управлението на публичния ресурс, докато получава и голяма заплата на удобна позиция, това ще представлява поредното доказателство за завладяването на институциите и запълването им с лоялисти, които имат една задача – да задоволяват частни интереси, заявява Мирчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пепи
Коментиран от #4
16:21 29.08.2025
2 Наказателен кодекс
Коментиран от #7
16:21 29.08.2025
3 Сталин
Коментиран от #17
16:21 29.08.2025
4 Защо бе Мирчев?!
До коментар #1 от "Пепи":Тя е част от вашата сглобка с простата и крадлива Тиква и ПееФ. Заедно осакатихте конституцията и така вързахте ръцете на президента, че тази мома за малко не стана министър председател.
16:24 29.08.2025
5 Тази банка е създадена за крадене
16:26 29.08.2025
6 Мисвирчев
16:28 29.08.2025
7 До кога
До коментар #2 от "Наказателен кодекс":Тези дебели "калинки" Ко арева и Петкова ще са нарицателни за финансови гешефти. В посчения член на НК пише, какви са снкциите.
16:29 29.08.2025
8 Трол
16:31 29.08.2025
9 батСали
Приятелите му от Азов са закъсали за месо в окопите и ще се радват да му дадат пушка и да го пратят на първа линия, въпреки че видимо ше умре от страх преди да е гръмнал даже!
16:32 29.08.2025
10 Майора
16:33 29.08.2025
11 К.К
Коментиран от #14
16:34 29.08.2025
12 а бе
16:40 29.08.2025
13 Промяна
16:40 29.08.2025
14 ,,,,,,
До коментар #11 от "К.К":Не пускат кокала и Прокуратурата не се самосезира, и тя подлежи на НК.
16:44 29.08.2025
15 я па тоя
16:53 29.08.2025
16 Прокоба Кукучкова
16:58 29.08.2025
17 Румен Решетников
До коментар #3 от "Сталин":Трябва да слагат снимка на Велислава Дърева, за да ти е спорен обяда, нали, другарю? 😀
17:04 29.08.2025
18 Де са ти аверите?
Коментиран от #19
17:10 29.08.2025
19 В допълнение
До коментар #18 от "Де са ти аверите?":Кой ли сега ремонтира парапета на ЕугЛената?
17:11 29.08.2025