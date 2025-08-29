Новини
Ивайло Мирчев: Горица Грънчарова-Кожарева да подаде оставка като член на надзора на ББР

Ивайло Мирчев: Горица Грънчарова-Кожарева да подаде оставка като член на надзора на ББР

29 Август, 2025 16:17 865 19

Обществената поръчка е била умишлено манипулирана, за да се осигури облага за конкретен търговец

Ивайло Мирчев: Горица Грънчарова-Кожарева да подаде оставка като член на надзора на ББР - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Горица Грънчарова-Кожарева няма нравствените качества да управлява публични ресурси и трябва незабавно да си подаде оставката като член на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.

За това призова съпредседателят на Да, България Ивайло Мирчев. Вчера от партията разпространиха одитния доклад, извършен от самата Сметна палата, за обществена поръчка за закупуване на 22 автомобила за одитната институция миналата година, които са в нарушение на Закона за обществените поръчки и дори не са били необходими на одиторите. Това е станало със знанието и съгласието на г-жа Грънчарова-Кожарева, която тогава изпълняваше функциите на председател на Сметната палата.

Обществената поръчка е била умишлено манипулирана, за да се осигури облага за конкретен търговец. Има индикации и за извършено престъпление по служба, след като ръководител в Сметната палата се съгласява да се изтрие документ от деловодната система и да се подмени с друг. Но прокуратурата не е сезирана. Директор на Агенция “Държавна финансова инспекция” сега пък е Людмила Петкова, която като министър на финансите е одобрила корекцията в бюджета на Сметната палата, за да разполага с необходимите средства за замислената схема – да се купят 22 служебни автомобила без аргументация и мотиви.

ББР получи нови 4 млрд. лв. от Министерството на финансите и пак ще разпределя парите на гражданите, именно с решения, в които участва Горица Грънчарова-Кожарева, в чиято етичност и морал има основание да се съмняваме. И там ли ще иска да се изтриват и подменят документи, за да се „нагласят“ нещата? Ако тя продължи да участва в управлението на публичния ресурс, докато получава и голяма заплата на удобна позиция, това ще представлява поредното доказателство за завладяването на институциите и запълването им с лоялисти, които имат една задача – да задоволяват частни интереси, заявява Мирчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пепи

    9 15 Отговор
    Защо му давате трибуна на това недоразумение

    Коментиран от #4

    16:21 29.08.2025

  • 2 Наказателен кодекс

    16 3 Отговор
    Чл. 387. (1) Който злоупотреби с властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или превиши властта си и от това произлязат вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до три години

    Коментиран от #7

    16:21 29.08.2025

  • 3 Сталин

    11 9 Отговор
    Ей факти стига сте слагали снимка на тая торба с л@йна , щях да си повърна обяда

    Коментиран от #17

    16:21 29.08.2025

  • 4 Защо бе Мирчев?!

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пепи":

    Тя е част от вашата сглобка с простата и крадлива Тиква и ПееФ. Заедно осакатихте конституцията и така вързахте ръцете на президента, че тази мома за малко не стана министър председател.

    16:24 29.08.2025

  • 5 Тази банка е създадена за крадене

    8 3 Отговор
    Като КТБ!

    16:26 29.08.2025

  • 6 Мисвирчев

    9 2 Отговор
    Трябва на нейно място да сложат Бойко Рашков той е компетентен по корупция ОПГ и други

    16:28 29.08.2025

  • 7 До кога

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Наказателен кодекс":

    Тези дебели "калинки" Ко арева и Петкова ще са нарицателни за финансови гешефти. В посчения член на НК пише, какви са снкциите.

    16:29 29.08.2025

  • 8 Трол

    8 2 Отговор
    Горица е Николай Денков под прикритие.

    16:31 29.08.2025

  • 9 батСали

    10 1 Отговор
    Иво Мирчев да отива в украйна.
    Приятелите му от Азов са закъсали за месо в окопите и ще се радват да му дадат пушка и да го пратят на първа линия, въпреки че видимо ше умре от страх преди да е гръмнал даже!

    16:32 29.08.2025

  • 10 Майора

    7 2 Отговор
    Мирчев , Авие от Партията на кеша и пудела с пачките имате ли морал? Морално е да се оттеглите и повече да не се появявате в публичното пространство!

    16:33 29.08.2025

  • 11 К.К

    4 6 Отговор
    Такива като Горица, оставки не подават. Ти ги плюеш, те си мислят, че дъжд вали. Нагли, дебелокожи създания. След ден, ще обявят, че колите сами са се продали, платили са се и сами са отишли в Сметната палата. Боже, какви боклуци ни управляват!

    Коментиран от #14

    16:34 29.08.2025

  • 12 а бе

    6 1 Отговор
    стига ни занимава с небивалиците на този комунистически син да ходи до росенес христя иванов

    16:40 29.08.2025

  • 13 Промяна

    7 1 Отговор
    ПАК ЛИ ТОЗИ АМАН ОТ ТАКИВА НАЗНАЧЕНИ ЛЪЖЦИ В ПАРЛАМЕНТА ЗА 20 К

    16:40 29.08.2025

  • 14 ,,,,,,

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "К.К":

    Не пускат кокала и Прокуратурата не се самосезира, и тя подлежи на НК.

    16:44 29.08.2025

  • 15 я па тоя

    3 0 Отговор
    като какъв се изживява, та нарежда кой какво да прави в държавата?Нещо се е пообъркал - той е едно нищожесво с мегаломански мераци и си въобразява,че ще управлява държавата и ще размества хората като пионки? Време му е да слезе на земята - мама и тати вече не са номенклатура и той не е - и никога не е бил, освен в мечтите си - някакъв фактор където и да е,че и в собствената си партия

    16:53 29.08.2025

  • 16 Прокоба Кукучкова

    2 0 Отговор
    Тоя троен тyлyп се изживява и като групенфюрер и издава нареждане кой да подаде оставка! Той самият е в киреча, ама чурулика ли чурулика!

    16:58 29.08.2025

  • 17 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Трябва да слагат снимка на Велислава Дърева, за да ти е спорен обяда, нали, другарю? 😀

    17:04 29.08.2025

  • 18 Де са ти аверите?

    0 0 Отговор
    Де е Ристю? Де е Кирчу? Пепейцидебейци са вождиска партия, без вождове, че всеки техен вожд изчезва като ланския сняг

    Коментиран от #19

    17:10 29.08.2025

  • 19 В допълнение

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Де са ти аверите?":

    Кой ли сега ремонтира парапета на ЕугЛената?

    17:11 29.08.2025

