Идва сняг, тръгвайте с оборудвани за зимни условия автомобили

Идва сняг, тръгвайте с оборудвани за зимни условия автомобили

8 Януари, 2026 05:08, обновена 8 Януари, 2026 04:12

От Пътната агенция посочват, че е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция

Идва сняг, тръгвайте с оборудвани за зимни условия автомобили - 1
Снимка: БНТ
Шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили в следващите дни поради предстоящи снеговалежи, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Според прогнозата на метеоролозите в Северна България и планинските райони дъждът ще преминава в сняг, с което се увеличават предпоставките за заледяване и хлъзгавост особено рано сутрин, когато и температурите са по-ниски. Очаква се по планинските проходи и в Лудогорието да има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

От Пътната агенция посочват, че е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция. Оттам съветват още да не се предприемат резки маневри и да не се изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Днес, с преминаването на студен атмосферен фронт, синоптичната обстановка ще се усложни, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и на изолирани места по фронта придружени с гръмотевици. С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка.


  • 1 Ситрошен

    1 1 Отговор
    Истинските автомобили могат да се карат и с летни гуми в снега. Такива марки като Ситрошен, Пеша и хлОпел както и другите недоразумения от французите - да си седят по сервизите..

    04:31 08.01.2026

  • 2 Буха ха

    1 1 Отговор
    Не създавайте излишна паника у хората, нищо страшно не се задава

    04:42 08.01.2026

