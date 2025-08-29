Д-р Делян Георгиев: До две години парк ще свързва "Изгрев" и "Слатина"

Държавата започна поетапно прехвърляне на имотите от бившето жп трасе от "Изгрев" до район "Слатина", върху което има планове Столичната община да изгради линеен парк с велоалея и съпътстваща инфраструктура към нея от гара "Пионер" до ВТУ "Тодор Каблешков".

Това потвърди в ефира на БНР-Радио София кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев. И допълни:

"За нас добрата новина и двойна радост, тъй като по мое предложение и настояване още през 2020 година в Подробния устройствен план на този линеен парк се заложи и изграждането на първата голяма детска градина в кв. "Изгрев".

От районната администрация са готови строителството на детската градина да започне, тъй като е проведена обществена поръчка, има и финансиране от страна на Столичната община.

"Вярвам че в началото на следващата година ще започнем самото строителство", каза още д-р Георгиев.

Всички съдебни възражения са отминали, ПУП е в сила.

По мнението на кмета, до края на мандата напълно е възможно да бъде завършена отсечката от линейния парк от "Изгрев" до "Слатина".

Концепцията за Зеления ринг предвижда трансформирането на 30 км неизползвани територии в различни квартали и части на града и план за превръщането им в най-големия линеен парк.

Рингът преминава по протежението на изоставени жп трасета, покрай реки, паркове, неизползвани производствени и инфраструктурни обекти и жилищни територии.

Голяма част от тези терени в момента действат като естествен разделител между различни части на града.