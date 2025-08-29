Новини
България »
Д-р Делян Георгиев: До две години парк ще свързва "Изгрев" и "Слатина"

Д-р Делян Георгиев: До две години парк ще свързва "Изгрев" и "Слатина"

29 Август, 2025 17:42 742 8

  • парк-
  • изгрев-
  • слатина-
  • кмет-
  • д-р делян георгиев

Всички съдебни възражения са отминали, ПУП е в сила

Д-р Делян Георгиев: До две години парк ще свързва "Изгрев" и "Слатина" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата започна поетапно прехвърляне на имотите от бившето жп трасе от "Изгрев" до район "Слатина", върху което има планове Столичната община да изгради линеен парк с велоалея и съпътстваща инфраструктура към нея от гара "Пионер" до ВТУ "Тодор Каблешков".

Това потвърди в ефира на БНР-Радио София кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев. И допълни:

"За нас добрата новина и двойна радост, тъй като по мое предложение и настояване още през 2020 година в Подробния устройствен план на този линеен парк се заложи и изграждането на първата голяма детска градина в кв. "Изгрев".

От районната администрация са готови строителството на детската градина да започне, тъй като е проведена обществена поръчка, има и финансиране от страна на Столичната община.

"Вярвам че в началото на следващата година ще започнем самото строителство", каза още д-р Георгиев.

Всички съдебни възражения са отминали, ПУП е в сила.

По мнението на кмета, до края на мандата напълно е възможно да бъде завършена отсечката от линейния парк от "Изгрев" до "Слатина".

Концепцията за Зеления ринг предвижда трансформирането на 30 км неизползвани територии в различни квартали и части на града и план за превръщането им в най-големия линеен парк.

Рингът преминава по протежението на изоставени жп трасета, покрай реки, паркове, неизползвани производствени и инфраструктурни обекти и жилищни територии.

Голяма част от тези терени в момента действат като естествен разделител между различни части на града.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малеее

    4 1 Отговор
    що кинти има за крадене!

    17:47 29.08.2025

  • 2 представям си колко ще струва

    4 1 Отговор
    а после как се разхождат чавеета, наркомани, клошари и алкохолици

    Коментиран от #5

    17:47 29.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Коментар до 2

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "представям си колко ще струва":

    те са вече тук
    Трасето е парцелирано от всички посочени от теб и освен това и автомивка и сервиз и павилиони

    18:12 29.08.2025

  • 6 Ха,ха

    2 1 Отговор
    Мутро дебилар.ия ще се самозакрие

    18:22 29.08.2025

  • 7 Двойна радост

    0 0 Отговор
    Според Гугъл мача и платени на НАСА сателитни снимки пловдивските управници разбраха че в Пловдив има между 12 600 и 13 300 незаконни постройки. Част от тях вероятно не са жилищни, но от сателитните снимки не може да се установи точният процент. Въпреки това ясно се вижда, че около 82% от тези постройки са концентрирани в четири зони – „Столипиново“, „Захарна фабрика“, Арман махала и Аджисан махала

    18:27 29.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове