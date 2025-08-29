Човек загина в катастрофа на пътя Русе - Плевен

Тежка катастрофа между лек и товарен автомобил е станала днес следобед на главния път I-5 - след гр. Бяла в посока Плевен, посочи БНТ.
По първоначални данни водачът на лекия автомобил е загинал, уточняват от ОД на МВР-Русе. Пристигналият на място екип на спешна медицинска помощ е констатирал смъртта му.
Движението в района е временно затворено, като е въведен обходен маршрут. На мястото работят екипи на полиция и пожарна.
Предстои извършване на оглед и изясняване на причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.
1 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #3
21:40 29.08.2025
2 Стар шофьор
21:40 29.08.2025
3 Дафа
До коментар #1 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Това нещо може да се уреди само със сила. Друг начин няма.
21:51 29.08.2025