Човек загина в катастрофа на пътя Русе - Плевен
Човек загина в катастрофа на пътя Русе - Плевен

29 Август, 2025 21:32 575 3

Пристигналият на място екип на спешна медицинска помощ е констатирал смъртта му

Снимка: БГНЕС
Тежка катастрофа между лек и товарен автомобил е станала днес следобед на главния път I-5 - след гр. Бяла в посока Плевен, посочи БНТ.

По първоначални данни водачът на лекия автомобил е загинал, уточняват от ОД на МВР-Русе. Пристигналият на място екип на спешна медицинска помощ е констатирал смъртта му.

Движението в района е временно затворено, като е въведен обходен маршрут. На мястото работят екипи на полиция и пожарна.

Предстои извършване на оглед и изясняване на причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.


България
