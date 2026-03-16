Здравният министър: Шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове и с ПВУ

Една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове, в момента се злоупотребява с Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски по време на участие в кръгла маса на тема "Застъпничество за въвеждане на международните стандарти за борба с насилието по отношение на пола и домашното насилие в българското законодателство" в София, предават от БТА.

По думите му от 6 млрд. евро ще бъдат усвоени около 1 млрд., защото абсолютно зад всяка една мярка има форми на обществени поръчки, които са потънали в зависимости и невъзможност за изпълнение. Доц. Околийски добави, че това касае здравните програми, като помощта по въздух с хеликоптери и скрининговата програма. Той отбеляза, че за скрининговата програма парите ги има, но не може да бъде започната, защото са купени възможно най-скъпите тестове. Здравният министър обясни, че трябва да се види как ще се проведе поне „опортюнистичен скрининг с вече купените тестове“, а по-нататък поръчката ще бъде развалена.

Във връзка с темата за насилието министърът заяви, че борбата трябва да бъде за превенция на всякакъв вид насилие. По думите му националната здравно-информационна система трябва да води статистика за всички форми на насилие, причинени на жени, деца и мъже.

Доц. Околийски акцентира на темата, че генезисът на целия проблем с домашното насилие и насилието, основано на пола, са неблагоприятните преживявания в детството. „Това са тези травми, които момичетата и момчетата преживяват в семейството най-вече, защото е доказано, че неблагоприятните преживявания в детството се причиняват най-вече от родителите и близките, които са свързани с проява на физическо, психическо и сексуално насилие“, каза доц. Околийски.

Неблагоприятните преживявания в детството и насилието водят до незаразни хронични заболявания, каза още здравният министър.