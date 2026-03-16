Здравният министър: Шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове и с ПВУ

Една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове, в момента се злоупотребява с Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски по време на участие в кръгла маса на тема "Застъпничество за въвеждане на международните стандарти за борба с насилието по отношение на пола и домашното насилие в българското законодателство" в София, предават от БТА.
По думите му от 6 млрд. евро ще бъдат усвоени около 1 млрд., защото абсолютно зад всяка една мярка има форми на обществени поръчки, които са потънали в зависимости и невъзможност за изпълнение. Доц. Околийски добави, че това касае здравните програми, като помощта по въздух с хеликоптери и скрининговата програма. Той отбеляза, че за скрининговата програма парите ги има, но не може да бъде започната, защото са купени възможно най-скъпите тестове. Здравният министър обясни, че трябва да се види как ще се проведе поне „опортюнистичен скрининг с вече купените тестове“, а по-нататък поръчката ще бъде развалена.
Във връзка с темата за насилието министърът заяви, че борбата трябва да бъде за превенция на всякакъв вид насилие. По думите му националната здравно-информационна система трябва да води статистика за всички форми на насилие, причинени на жени, деца и мъже.
Доц. Околийски акцентира на темата, че генезисът на целия проблем с домашното насилие и насилието, основано на пола, са неблагоприятните преживявания в детството. „Това са тези травми, които момичетата и момчетата преживяват в семейството най-вече, защото е доказано, че неблагоприятните преживявания в детството се причиняват най-вече от родителите и близките, които са свързани с проява на физическо, психическо и сексуално насилие“, каза доц. Околийски.
Неблагоприятните преживявания в детството и насилието водят до незаразни хронични заболявания, каза още здравният министър.
1 Последния Софиянец
13:51 16.03.2026
2 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #3
13:51 16.03.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Лицемерни 60клуци":Бойко Борисов, Делян Пеевски,Братя Домусчиеви.
Коментиран от #18
13:53 16.03.2026
4 Сатана Z
13:58 16.03.2026
5 Оня с коня
14:03 16.03.2026
6 Абсолютно е прав министърът
14:03 16.03.2026
7 Ако не ще да се пръждоса престъпника Сар
14:05 16.03.2026
8 Поетът гражданин
това им е играта,
не хаят за бъдещето
на децата!
Олигарси дебели,
предърти козели,
карат черни еМели,
лющят млади гъзели,
лъжат народът изпростели,
кой ли юнак ще ги о.стрели?
14:12 16.03.2026
9 Кой строи в двора на Александровска болн
14:12 16.03.2026
10 Дойде време
14:15 16.03.2026
11 Строителните дейности в Алксандровска
14:16 16.03.2026
12 алхимик
14:26 16.03.2026
13 Дориана
Коментиран от #20, #21
14:31 16.03.2026
14 ШЕФА
14:35 16.03.2026
15 Гост
14:37 16.03.2026
16 Лена
14:39 16.03.2026
17 Тома
14:41 16.03.2026
18 2234
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Едно си знаете баба едно си бае.
14:44 16.03.2026
19 Промяна
14:47 16.03.2026
20 2234
До коментар #13 от "Дориана":Дорианче глупаво дори Анчев.
14:47 16.03.2026
21 Промяна
До коментар #13 от "Дориана":ДОРИАНОТО А НА ВАС СЛУЖЕБНИЦИ КОИ ОЛИГАРСИ ВИ СПРЕТНАХА МЕТЕЖИТЕ А ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА ХАХАХАХАХА СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС СЛУЖЕБНИЦИ НАЗНАЧЕНИТЕ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ
14:50 16.03.2026
22 А останалите !
Май Злоупотребяват !
С Фондовете !
На НЗОК !
15:20 16.03.2026