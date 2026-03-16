Здравният министър: Шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове и с ПВУ

Здравният министър: Шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове и с ПВУ

16 Март, 2026 13:49 1 302 22

От 6 млрд. евро ще бъдат усвоени около 1 млрд., защото абсолютно зад всяка една мярка има форми на обществени поръчки, които са потънали в зависимости и невъзможност за изпълнение. Доц. Околийски добави, че това касае здравните програми, като помощта по въздух с хеликоптери и скрининговата програма.

Здравният министър: Шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове и с ПВУ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове, в момента се злоупотребява с Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски по време на участие в кръгла маса на тема "Застъпничество за въвеждане на международните стандарти за борба с насилието по отношение на пола и домашното насилие в българското законодателство" в София, предават от БТА.

По думите му от 6 млрд. евро ще бъдат усвоени около 1 млрд., защото абсолютно зад всяка една мярка има форми на обществени поръчки, които са потънали в зависимости и невъзможност за изпълнение. Доц. Околийски добави, че това касае здравните програми, като помощта по въздух с хеликоптери и скрининговата програма. Той отбеляза, че за скрининговата програма парите ги има, но не може да бъде започната, защото са купени възможно най-скъпите тестове. Здравният министър обясни, че трябва да се види как ще се проведе поне „опортюнистичен скрининг с вече купените тестове“, а по-нататък поръчката ще бъде развалена.

Във връзка с темата за насилието министърът заяви, че борбата трябва да бъде за превенция на всякакъв вид насилие. По думите му националната здравно-информационна система трябва да води статистика за всички форми на насилие, причинени на жени, деца и мъже.

Доц. Околийски акцентира на темата, че генезисът на целия проблем с домашното насилие и насилието, основано на пола, са неблагоприятните преживявания в детството. „Това са тези травми, които момичетата и момчетата преживяват в семейството най-вече, защото е доказано, че неблагоприятните преживявания в детството се причиняват най-вече от родителите и близките, които са свързани с проява на физическо, психическо и сексуално насилие“, каза доц. Околийски.

Неблагоприятните преживявания в детството и насилието водят до незаразни хронични заболявания, каза още здравният министър.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Откри топлата вода.

    13:51 16.03.2026

  • 2 Лицемерни 60клуци

    21 0 Отговор
    Имена давай,имена.

    Коментиран от #3

    13:51 16.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Лицемерни 60клуци":

    Бойко Борисов, Делян Пеевски,Братя Домусчиеви.

    Коментиран от #18

    13:53 16.03.2026

  • 4 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Зравният министър да каже докога за наша сметка ще се лекуват служителите от репресивният апарат,които не плащат здравни осигурителни вноски?

    13:58 16.03.2026

  • 5 Оня с коня

    6 4 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    14:03 16.03.2026

  • 6 Абсолютно е прав министърът

    6 1 Отговор
    Искам да му обърна внимание да направо проверка на Александровска болница, банда роми заградиха огромни от двора на болницата и откъм Пенчо Славейков са изсекли дърветата и са започнали с багери на копая . Кой е придобил имота и блок ли ще строи?

    14:03 16.03.2026

  • 7 Ако не ще да се пръждоса престъпника Сар

    0 0 Отговор
    ...са Агов, спрете му заплата , назначете други хора и започвайте разследвания, стига сте им се страхували на тия престъпници, те почнаха вече да екзекутират и цивилни граждани , стана по- опасни от мексиканската мафия....докога ще им се церемоните

    14:05 16.03.2026

  • 8 Поетът гражданин

    4 0 Отговор
    Всеки смуче парата,
    това им е играта,
    не хаят за бъдещето
    на децата!
    Олигарси дебели,
    предърти козели,
    карат черни еМели,
    лющят млади гъзели,
    лъжат народът изпростели,
    кой ли юнак ще ги о.стрели?

    14:12 16.03.2026

  • 9 Кой строи в двора на Александровска болн

    5 2 Отговор
    ...болница окъм бул. Прага/ ул.Пенчо Славейков , кой е заграбил терена и с орда роми е изсекъл дърветата и в момента с багери строят какво!? Блокове!? Кога е правен финансов одит на Александровска болница и на служителите й! Какви са тия орди от роми, които коват боклуци, ,секат дървета, сухите дървета обаче ги оставят, заграждат с цингански ламарини и боклуци от веещи се бяло/ червени ленти всичко и обезобразиха целия двор !? Какво се случва с имотите на Александровска болница? Няма ли журналисти да дойда да снимат двора на тази държавна болница, потънала е в боклуци, мотаещи се роми(работници") , които ако го попитате кои са и какво правят почват да заплашват с убийство???? Има ли полиция бе, има ли институции или са само прасето и банкята и бандите им на тая територия

    14:12 16.03.2026

  • 10 Дойде време

    7 1 Отговор
    да излизаме с тоягите..

    14:15 16.03.2026

  • 11 Строителните дейности в Алксандровска

    3 1 Отговор
    текат в този час 14.14 ч на 16-ти март, аз съм до заградения с ламарини участък и до всички зсечените дървета, кой заграби терен от имота на болницата!? Кой строи и какво строи?

    14:16 16.03.2026

  • 12 алхимик

    4 1 Отговор
    Тоз откри топлата вода . Всички знаят какво прави Здравната каса .Колкото до фирмите които са закачени , навсякъде е така и точно заради това 36 години не върви държавата .

    14:26 16.03.2026

  • 13 Дориана

    7 3 Отговор
    Ама разбира се това Борисов и Пеевски го правят от години . Кражбите , корупцията и мафията са техен специалитет . Унищожиха България и я превърнаха в политически зависима мафиотска държава. Нали точно за това народа излезе на революция в България и в чужбина срещу тях. ИТН техните съюзници и защитници също си получават Наказателния ват от Обществото , което ги мрази и е отвратено от тях.

    Коментиран от #20, #21

    14:31 16.03.2026

  • 14 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Този все едно че нищо не каза,някой крадял хахахахаааааа,то е ясно че се краде,ако не се краде значи се намираш в друга държава,но кажи имена на фирми,на крадците и тн.

    14:35 16.03.2026

  • 15 Гост

    0 0 Отговор
    Това и аз мога да го кажа. И много още хора без капаци на очите в това подобие на държава. Е, и? Още в началото на т. нар. "преход" това беше заложено и изпълнено. И да се сменят отделни личности, схемата остава. Защото в нея са основни играчи тези, от които зависи да няма такива схеми.

    14:37 16.03.2026

  • 16 Лена

    3 0 Отговор
    Даваи имена другото е предизборно говорене

    14:39 16.03.2026

  • 17 Тома

    0 0 Отговор
    В здравната каса се краде най много защото там има най много милиарди но до сега никой не са пратили в затвора

    14:41 16.03.2026

  • 18 2234

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Едно си знаете баба едно си бае.

    14:44 16.03.2026

  • 19 Промяна

    1 0 Отговор
    А ВИЕ СЛУЖЕБНИЦИ КОИ ОЛИГАРСИ ВИ СПРЕТНАХА ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ ХАХАХАХАХА АЛНИЦИ СЛУЖЕБНИЦИ СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС

    14:47 16.03.2026

  • 20 2234

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Дорианче глупаво дори Анчев.

    14:47 16.03.2026

  • 21 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    ДОРИАНОТО А НА ВАС СЛУЖЕБНИЦИ КОИ ОЛИГАРСИ ВИ СПРЕТНАХА МЕТЕЖИТЕ А ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА ХАХАХАХАХА СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС СЛУЖЕБНИЦИ НАЗНАЧЕНИТЕ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ

    14:50 16.03.2026

  • 22 А останалите !

    1 0 Отговор
    А останалите !

    Май Злоупотребяват !

    С Фондовете !

    На НЗОК !

    15:20 16.03.2026

