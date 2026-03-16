Потребителската кошница достигна 58 евро: Кои продукти поскъпват най-много

16 Март, 2026 13:36 1 043 41

Основната разлика идва от по-високите цени на плодовете и зеленчуците

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на потребителската кошница у нас се е повишила с 1 евро и в момента е 58 евро за седмицата, което е сходно с равнището от предходната седмица и с приблизително 4 евро повече спрямо същия период на миналата година. Основната разлика идва от по-високите цени на плодовете и зеленчуците. Това каза днес председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов по време на брифинг в сградата на Министерски съвет.

По думите му най-сериозно поскъпване се наблюдава именно при част от пресните зеленчуци. През последната седмица се отчита стабилизиране на цената на краставиците и известен спад при тиквичките, докато цените на пипера остават високи. Доматите са поскъпнали през последната седмица с около 11 цента.

На годишна база доматите са с около 28 процента по-скъпи спрямо същия период на миналата година, краставиците с 43 процента, червеният пипер с 12 процента, а зеленият пипер - със 7 процента. При тиквичките поскъпването спрямо миналата година е около 68 процента. Лимоните са приблизително със 70 процента по-скъпи, а мандарините и портокалите - с между 10 и 12 процента. бса с около 22 процента над нивата от миналата година.

В същото време при някои основни зеленчуци се наблюдава поевтиняване, което се обяснява със сезонни фактори и добрата реколта. Цената на картофите е с около 31 процента по-ниска на годишна база, зелето - с 29 процента, морковите - с около 3 процента, а лукът - с около 20 процента по-ниско спрямо същия период на миналата година.

При основните хранителни продукти пазарът остава стабилен, посочи Иванов. Цените на захар, фасул и ориз са под нивата от миналата година, като на международните пазари се отчита леко понижение - при захарта около 4 процента, при фасула - 12 процента, а при ориз - около 2 процента.

Млечните продукти като кашкавал, сирене и масло са с между 3 и 4 процента над нивата от миналата година. Прясното мляко и свинското месо са с около 1 процент под нивата от предходната година. При пилешкото месо се наблюдава слаба, но трайна тенденция към понижение на цените.

Брашното и олиото са с около 5 процента разлика спрямо миналата година. По-съществено поскъпване се отчита при яйцата - около 35 процента на годишна база, което обаче се дължи на по-ниската база от миналата година. Миналата година са били 17 цента, а в момента са 23 цента.

Като цяло пазарът показва стабилна тенденция и в момента цените са в своеобразно плато, след постепенното им нарастване от началото на годината, каза още Иванов. По думите му геополитическото напрежение и военните конфликти в световен мащаб към момента не оказват пряко влияние върху вътрешния пазар в България.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    29 3 Отговор
    Има ли токлова прости да си мислят, че в клубът на богатите набутват небогатия, за да забогатее??
    Небогатият е натикан там, за да му одерат и кожата.
    Евро измамените камилчета го разбират вече по трудния начин.

    Коментиран от #22

    13:39 16.03.2026

  • 3 честен ционист

    22 0 Отговор
    По Ютюб гледах една англичанка обикаля из Лидълите из Европата и като стигна до българския се хвана за главата.

    Коментиран от #8

    13:40 16.03.2026

  • 4 Ядосан

    15 0 Отговор
    Да ви πи кая в потребителската кошница!

    13:41 16.03.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    6 10 Отговор
    мунчo кримсku с юмручето и ушичките ще спасява българите

    13:44 16.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    24 0 Отговор
    Кошницата струва 58 евро.А нещата в кошницата колко?

    13:46 16.03.2026

  • 7 НАЛИ НИЩО НЯМАШЕ ДА ПОСКЪПВА???

    20 0 Отговор
    ТАКА НИ ЛЪЖЕШЕ БОЙО БОКЛУКА БЪЛГАРОУБИЕЦ.
    НЕ ЧЕ НЯКОЙ МУ ВЯРВАШЕ, НАТИКА НИ БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ.
    СЕГА ТРЯБВА ДА ГО ВИДИМ ПРОВЕСЕН НА НЯКОЙ УЛИЧЕН СТЪЛБ.

    Коментиран от #9, #10

    13:47 16.03.2026

  • 8 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    За коя глава?🤔

    Коментиран от #11

    13:48 16.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "НАЛИ НИЩО НЯМАШЕ ДА ПОСКЪПВА???":

    Бойко Борисов ни набута в еврозоната и избяга.

    Коментиран от #29

    13:48 16.03.2026

  • 10 Кубинки в зъбите

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "НАЛИ НИЩО НЯМАШЕ ДА ПОСКЪПВА???":

    Няма как...държавата ще подарят с оня дебелия,само да ги махнат от списъка.

    13:49 16.03.2026

  • 11 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Жената направи проста сметка, че при средна месечна заплата в България EUR 1300, центите за да отговарят на средноевропейските спрямо покупателна способност на доходите, трябва да са делено на 3.

    Коментиран от #12

    13:51 16.03.2026

  • 12 Тази сметка

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Добре звучи,но..

    Коментиран от #14

    13:53 16.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 честен ционист

    1 11 Отговор

    До коментар #12 от "Тази сметка":

    Сега като изберете Мунчо, искайте да ви докара Петерочка с цени като за братишки.

    13:56 16.03.2026

  • 15 Стършели

    9 0 Отговор
    Тъпа Кошница!
    Прародителите са яли зимата туршии а пресните зеленчуци са ги консумирали лято и есен!
    Тези парникови зеленчуци имат един и същ вкус: на ТРЕВА,

    13:56 16.03.2026

  • 16 До къде

    9 0 Отговор
    ...я докарахме, кошницата ни струва 58€, а колко ще струва да я напълнеш😂😂

    14:01 16.03.2026

  • 17 разумен

    8 0 Отговор
    Абе къде е тази потребителска кошница да ходя от там да пазаря че купувам продукти в пъти по скъпо

    Коментиран от #19

    14:03 16.03.2026

  • 18 Кухоглава копейка

    0 7 Отговор
    Ще се мриееее.

    14:04 16.03.2026

  • 19 Оди у

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "разумен":

    Русиа.

    Коментиран от #41

    14:05 16.03.2026

  • 20 Основната разлика идва от по-високите

    7 0 Отговор
    нива на алчност
    който чорбаджия е бил милионер в лва
    сега трябва да е евро
    или 10 лева = 1о евро цена

    14:06 16.03.2026

  • 21 Механик

    0 7 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #24

    14:06 16.03.2026

  • 22 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    за кои става дума
    има едни стада дето пак ще гласуват за тиква и шопар ли натикали ги в Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    14:08 16.03.2026

  • 23 Оня с коня

    3 1 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    14:09 16.03.2026

  • 24 Механик русофобороб е ритнат по тиквата

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    та си повтаря кат папагал
    Удри копейката с фуража!!

    14:10 16.03.2026

  • 25 нннн

    8 0 Отговор
    Айде стига с тия стокови борси и тържища! Кой пазарува от там? Важни са цените в магазините. Важни са и такси, услуги, комунални услуги, гориво и т.н.
    Абе, аз на стъкмистиката ли да вярвам или на собствения джоб? 3,3 % - на 33-тия ден от месеца..

    14:13 16.03.2026

  • 26 Любопитен

    8 0 Отговор
    Това увеличение значи към 15% инфлация на годишна база... Смешния финансов министър вчера твърдеше, че инфлацията нямало да мине 5.5%, а само ден по-късно лъжите лъсват като пирон в кисело мляко...

    14:18 16.03.2026

  • 27 Има грешка

    8 0 Отговор
    Това е ЗА ДЕН, нали?

    Защото с 25 евро на ден двама души могат да ядат само веднъж и само МИЗЕРНА ХРАНА.

    Коментиран от #36, #39

    14:18 16.03.2026

  • 28 Гласът

    6 0 Отговор
    .....не знам за какви 58 евро,говорят....В София...ако не взимаш 1500 си МЪРТВЕЦ.Индексът се изчислява в/у цени на едро,..а не на дребно...т.е множител х3..

    Коментиран от #30

    14:27 16.03.2026

  • 29 Хайде стига

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Много сме си добре.Правете си царска туршия с мед,кисело зеле и т.н за зимата.Краставици и домати --на лято.Много се изучихте всичките,забравихме традициите.Всеки иска да пие СОЕВО ЛАТЕ.Я се стегнете малко и спрете да мрънкате.

    Коментиран от #34

    14:31 16.03.2026

  • 30 В реалността

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гласът":

    800-1000 лв е само токът в София. А парно, а вода? А транспорт?
    30-50 евро са само едно пазаруване за едно хранене.

    14:33 16.03.2026

  • 31 За съжаление

    3 0 Отговор
    Възможно е авторката да е незряща и затова да е с такива огромни очила на снимката. Затова и да няма реална представа от цените по магазините. В този случай е било по-добре да се въздържи от създаването на тази статия.

    14:35 16.03.2026

  • 32 Да си го кажем директно

    6 0 Отговор
    Откакто приехме еврото и цените на тока скочиха до Небесата, повечето хора се хранят по един път на ден - някоя супа с хляб или спанак с ориз.

    14:38 16.03.2026

  • 33 статистик

    4 0 Отговор
    Не виждам никакъв смисъл от това да сме в ЕС .Това са 36 години мачкане на хората и инфлация .За какво ни е ?

    14:39 16.03.2026

  • 34 ПРОГРЕСИВЕН С ДВАЙСЕ €

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хайде стига":

    КАТО ДОЙДЕ МУНДИРА НА ВЛАСТ
    ОНЗИ ЩЕ НИ ЖОНГЛИРА С ПРАЗНИ ЧИНИИ
    ДРУГИЯ ЩЕ НИ КАРАДА СЕ МИЕМ
    СЪС СТУДЕНА ВОДА
    А КОЙТО НЕ СЛУША ПРИ...КАРАТИСТКАТА🤕

    14:39 16.03.2026

  • 35 Тука едни малки зелени нищожества

    3 0 Отговор
    ...и слабо....умници от екраните продават населението да не потребява и да не купува, а в Китай ръководството залага на увеличаване на вътрешното потребление в държавите си до 45% от БВП на държавите ..вие сами направете сравнението за вас и вашия живот и бъдеще

    14:40 16.03.2026

  • 36 Да,бе

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "Има грешка":

    Купи си картофи,ориз,месо,наготви си вкъщи.Нищо няма да ти стане ,ако 2-3 пъти вечеряш едно и също.Нали не живееш само,за да ядеш.Ако искаш да се храниш всеки ден,с всички салтанати, ще си плащаш за удоволствието.По заведения също е скъпо .Купи си пържоли,пъхни ги във фурната,докато минеш през банята,ще са готови.Ама дай ни само да се оплакваме.

    Коментиран от #37, #38

    14:40 16.03.2026

  • 37 Не стигат

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да,бе":

    Всички хора купуват зеленчуци и готвят, пак не стигат. И добре го каза: не е само яденето. С какво ще пътуваш до работата си, с какво ще си купиш чорапи и гащи, с какво ще си измиеш ръцете? Можеш ли да смяташ?

    14:44 16.03.2026

  • 38 Софийски неволи

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да,бе":

    Само на жена си чорапогащите, санитарните материали и лакчето не можеш да купиш. Всеки българин готви и се храни у дома. Явно не си от София и нямаш никаква представа, кое колко струва. Пък и тук няма как да хофиш пеш до работа.
    Някой горе оредлага да правим туршии и кисело зеле. Ще посадят софиянци тази година ... на остъкления балкон, дето го ползват всички за кухня. А като направят туршиите и лютениците и не могат да платят тока, ще им вземат ЧСИ-тата дома. Много умно!

    14:50 16.03.2026

  • 39 А ВИЛИЦИТЕ И ЛЪЖИЦИТЕ ВИ

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Има грешка":

    ЗЛАТНИ ЛИ СА?

    Коментиран от #40

    15:13 16.03.2026

  • 40 София не е село

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "А ВИЛИЦИТЕ И ЛЪЖИЦИТЕ ВИ":

    Кое не можеш да разбереш? В София не ти е като на село, всичко се купува от магазина. Хората имат семейства, домашни любимци, токът, парното и водата са цяло състояние. Билетите или бензина. Сметки за входа. Дрехи, обувки. Хигиена. Ти сигурно си някой самотник на село и затова не разбираш.

    15:23 16.03.2026

  • 41 разумен

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Оди у":

    ти от къде пазариш.... то том ли

    15:24 16.03.2026

