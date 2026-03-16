Потребителската кошница достигна 58 евро: Кои продукти поскъпват най-много

Цената на потребителската кошница у нас се е повишила с 1 евро и в момента е 58 евро за седмицата, което е сходно с равнището от предходната седмица и с приблизително 4 евро повече спрямо същия период на миналата година. Основната разлика идва от по-високите цени на плодовете и зеленчуците. Това каза днес председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов по време на брифинг в сградата на Министерски съвет.
По думите му най-сериозно поскъпване се наблюдава именно при част от пресните зеленчуци. През последната седмица се отчита стабилизиране на цената на краставиците и известен спад при тиквичките, докато цените на пипера остават високи. Доматите са поскъпнали през последната седмица с около 11 цента.
На годишна база доматите са с около 28 процента по-скъпи спрямо същия период на миналата година, краставиците с 43 процента, червеният пипер с 12 процента, а зеленият пипер - със 7 процента. При тиквичките поскъпването спрямо миналата година е около 68 процента. Лимоните са приблизително със 70 процента по-скъпи, а мандарините и портокалите - с между 10 и 12 процента. бса с около 22 процента над нивата от миналата година.
В същото време при някои основни зеленчуци се наблюдава поевтиняване, което се обяснява със сезонни фактори и добрата реколта. Цената на картофите е с около 31 процента по-ниска на годишна база, зелето - с 29 процента, морковите - с около 3 процента, а лукът - с около 20 процента по-ниско спрямо същия период на миналата година.
При основните хранителни продукти пазарът остава стабилен, посочи Иванов. Цените на захар, фасул и ориз са под нивата от миналата година, като на международните пазари се отчита леко понижение - при захарта около 4 процента, при фасула - 12 процента, а при ориз - около 2 процента.
Млечните продукти като кашкавал, сирене и масло са с между 3 и 4 процента над нивата от миналата година. Прясното мляко и свинското месо са с около 1 процент под нивата от предходната година. При пилешкото месо се наблюдава слаба, но трайна тенденция към понижение на цените.
Брашното и олиото са с около 5 процента разлика спрямо миналата година. По-съществено поскъпване се отчита при яйцата - около 35 процента на годишна база, което обаче се дължи на по-ниската база от миналата година. Миналата година са били 17 цента, а в момента са 23 цента.
Като цяло пазарът показва стабилна тенденция и в момента цените са в своеобразно плато, след постепенното им нарастване от началото на годината, каза още Иванов. По думите му геополитическото напрежение и военните конфликти в световен мащаб към момента не оказват пряко влияние върху вътрешния пазар в България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
Небогатият е натикан там, за да му одерат и кожата.
Евро измамените камилчета го разбират вече по трудния начин.
Коментиран от #22
13:39 16.03.2026
3 честен ционист
Коментиран от #8
13:40 16.03.2026
4 Ядосан
13:41 16.03.2026
5 кой мy дpeмe
13:44 16.03.2026
6 Последния Софиянец
13:46 16.03.2026
7 НАЛИ НИЩО НЯМАШЕ ДА ПОСКЪПВА???
НЕ ЧЕ НЯКОЙ МУ ВЯРВАШЕ, НАТИКА НИ БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ.
СЕГА ТРЯБВА ДА ГО ВИДИМ ПРОВЕСЕН НА НЯКОЙ УЛИЧЕН СТЪЛБ.
Коментиран от #9, #10
13:47 16.03.2026
8 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #3 от "честен ционист":За коя глава?🤔
Коментиран от #11
13:48 16.03.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "НАЛИ НИЩО НЯМАШЕ ДА ПОСКЪПВА???":Бойко Борисов ни набута в еврозоната и избяга.
Коментиран от #29
13:48 16.03.2026
10 Кубинки в зъбите
До коментар #7 от "НАЛИ НИЩО НЯМАШЕ ДА ПОСКЪПВА???":Няма как...държавата ще подарят с оня дебелия,само да ги махнат от списъка.
13:49 16.03.2026
11 честен ционист
До коментар #8 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":Жената направи проста сметка, че при средна месечна заплата в България EUR 1300, центите за да отговарят на средноевропейските спрямо покупателна способност на доходите, трябва да са делено на 3.
Коментиран от #12
13:51 16.03.2026
12 Тази сметка
До коментар #11 от "честен ционист":Добре звучи,но..
Коментиран от #14
13:53 16.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 честен ционист
До коментар #12 от "Тази сметка":Сега като изберете Мунчо, искайте да ви докара Петерочка с цени като за братишки.
13:56 16.03.2026
15 Стършели
Прародителите са яли зимата туршии а пресните зеленчуци са ги консумирали лято и есен!
Тези парникови зеленчуци имат един и същ вкус: на ТРЕВА,
13:56 16.03.2026
16 До къде
14:01 16.03.2026
17 разумен
Коментиран от #19
14:03 16.03.2026
18 Кухоглава копейка
14:04 16.03.2026
19 Оди у
До коментар #17 от "разумен":Русиа.
Коментиран от #41
14:05 16.03.2026
20 Основната разлика идва от по-високите
който чорбаджия е бил милионер в лва
сега трябва да е евро
или 10 лева = 1о евро цена
14:06 16.03.2026
21 Механик
Коментиран от #24
14:06 16.03.2026
22 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
До коментар #2 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":за кои става дума
има едни стада дето пак ще гласуват за тиква и шопар ли натикали ги в Добре дошли в Еврозоната глупаци!
14:08 16.03.2026
23 Оня с коня
14:09 16.03.2026
24 Механик русофобороб е ритнат по тиквата
До коментар #21 от "Механик":та си повтаря кат папагал
Удри копейката с фуража!!
14:10 16.03.2026
25 нннн
Абе, аз на стъкмистиката ли да вярвам или на собствения джоб? 3,3 % - на 33-тия ден от месеца..
14:13 16.03.2026
26 Любопитен
14:18 16.03.2026
27 Има грешка
Защото с 25 евро на ден двама души могат да ядат само веднъж и само МИЗЕРНА ХРАНА.
Коментиран от #36, #39
14:18 16.03.2026
28 Гласът
Коментиран от #30
14:27 16.03.2026
29 Хайде стига
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Много сме си добре.Правете си царска туршия с мед,кисело зеле и т.н за зимата.Краставици и домати --на лято.Много се изучихте всичките,забравихме традициите.Всеки иска да пие СОЕВО ЛАТЕ.Я се стегнете малко и спрете да мрънкате.
Коментиран от #34
14:31 16.03.2026
30 В реалността
До коментар #28 от "Гласът":800-1000 лв е само токът в София. А парно, а вода? А транспорт?
30-50 евро са само едно пазаруване за едно хранене.
14:33 16.03.2026
31 За съжаление
14:35 16.03.2026
32 Да си го кажем директно
14:38 16.03.2026
33 статистик
14:39 16.03.2026
34 ПРОГРЕСИВЕН С ДВАЙСЕ €
До коментар #29 от "Хайде стига":КАТО ДОЙДЕ МУНДИРА НА ВЛАСТ
ОНЗИ ЩЕ НИ ЖОНГЛИРА С ПРАЗНИ ЧИНИИ
ДРУГИЯ ЩЕ НИ КАРАДА СЕ МИЕМ
СЪС СТУДЕНА ВОДА
А КОЙТО НЕ СЛУША ПРИ...КАРАТИСТКАТА🤕
14:39 16.03.2026
35 Тука едни малки зелени нищожества
14:40 16.03.2026
36 Да,бе
До коментар #27 от "Има грешка":Купи си картофи,ориз,месо,наготви си вкъщи.Нищо няма да ти стане ,ако 2-3 пъти вечеряш едно и също.Нали не живееш само,за да ядеш.Ако искаш да се храниш всеки ден,с всички салтанати, ще си плащаш за удоволствието.По заведения също е скъпо .Купи си пържоли,пъхни ги във фурната,докато минеш през банята,ще са готови.Ама дай ни само да се оплакваме.
Коментиран от #37, #38
14:40 16.03.2026
37 Не стигат
До коментар #36 от "Да,бе":Всички хора купуват зеленчуци и готвят, пак не стигат. И добре го каза: не е само яденето. С какво ще пътуваш до работата си, с какво ще си купиш чорапи и гащи, с какво ще си измиеш ръцете? Можеш ли да смяташ?
14:44 16.03.2026
38 Софийски неволи
До коментар #36 от "Да,бе":Само на жена си чорапогащите, санитарните материали и лакчето не можеш да купиш. Всеки българин готви и се храни у дома. Явно не си от София и нямаш никаква представа, кое колко струва. Пък и тук няма как да хофиш пеш до работа.
Някой горе оредлага да правим туршии и кисело зеле. Ще посадят софиянци тази година ... на остъкления балкон, дето го ползват всички за кухня. А като направят туршиите и лютениците и не могат да платят тока, ще им вземат ЧСИ-тата дома. Много умно!
14:50 16.03.2026
39 А ВИЛИЦИТЕ И ЛЪЖИЦИТЕ ВИ
До коментар #27 от "Има грешка":ЗЛАТНИ ЛИ СА?
Коментиран от #40
15:13 16.03.2026
40 София не е село
До коментар #39 от "А ВИЛИЦИТЕ И ЛЪЖИЦИТЕ ВИ":Кое не можеш да разбереш? В София не ти е като на село, всичко се купува от магазина. Хората имат семейства, домашни любимци, токът, парното и водата са цяло състояние. Билетите или бензина. Сметки за входа. Дрехи, обувки. Хигиена. Ти сигурно си някой самотник на село и затова не разбираш.
15:23 16.03.2026
41 разумен
До коментар #19 от "Оди у":ти от къде пазариш.... то том ли
15:24 16.03.2026