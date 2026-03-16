От "Да, България" подадоха сигнал до МВР, ДАНС и прокуратурата за потенциални купувачи на гласове

16 Март, 2026 14:13 1 168 29

  • да българия-
  • сигнал-
  • купувачи на гласове-
  • цялата страна

Данните в сигнала са базирани на публикуваните от неформалната група BG Elves списъци с над 900 имена на лица, за които има данни да се смята, че същите многократно са купували гласове по време на отделните предизборни кампании

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният съвет на „Да, България“ подаде сигнал до МВР, ДАНС и Върховна касационна прокуратура за потенциални купувачи на гласове в цяла България, съобщават от пресцентъра на формацията. Данните в сигнала са базирани на публикуваните от неформалната група BG Elves списъци с над 900 имена на лица, за които има данни да се смята, че същите многократно са купували гласове по време на отделните предизборни кампании. Списъците подробно описват лицата по отделните области на страната с техните собствени и фамилни имена, както и с прякорите, с които са познати в обществото. Информацията включва и данни, свързани с обстоятелства на коя политическа сила тези лица се явяват представители и респективно купувачи на гласове за същата.

Преди предходните парламентарни избори през есента на 2024 г., от партията подадоха сходен сигнал до институциите.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ганя Путинофила

    12 4 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това племе в ЕС?

    14:16 16.03.2026

  • 2 оня с коня

    6 6 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    Коментиран от #5

    14:17 16.03.2026

  • 3 някои

    13 9 Отговор
    а миналите избори кирцата и денката какъв чеп диреха в ромската махала в софия в деня на изборите сигурно са пили мазно турско кафе

    Коментиран от #25

    14:18 16.03.2026

  • 4 Карамзъ

    9 4 Отговор
    Аз плащам в рубли - новата валута на Заддунайская !

    14:19 16.03.2026

  • 5 Питане

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Кога копитото на коня ще му писне от теб ???

    Коментиран от #11

    14:21 16.03.2026

  • 6 Дориана

    5 12 Отговор
    ИТН се превърнаха в най- върлите защитници на корупцията и мафията.Нищо добро не може да се очаква от тях. Разбира се ИТН изпълняват ролята на маша на Борисов и Пеевски да се противопоставят с всички средства срещу честните и прозрачни избори. Те разчитат единствено и само на фалшифициране на изборите чрез хартиените бюлетини. Но, Възмездието за кражбите, корупцията и мафията за които те са отговорни вече идва при тях. Пеевски и Борисов разчитат единствено и само на купуване на гласове и оказване на рекет и натиск върху служители от всички завладени институции. Времето им на кражби и завладяна държава свърши.

    Коментиран от #10, #12, #14

    14:22 16.03.2026

  • 7 SDEЧЕВ

    8 3 Отговор
    Тия тъпунгери искат да горят вещици 21 век

    14:27 16.03.2026

  • 8 Промяна

    9 6 Отговор
    МВР ТО НА ШАРЛАТАНИТЕ ХАХАХАХА А АЗ НА КОГО ДА ПОДАМ СИГНАЛ ЗА ВАШАТА ШАРЛАТАНИЯ 5 ГОДИНИ

    Коментиран от #18

    14:33 16.03.2026

  • 9 КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ

    4 1 Отговор
    ВИНАГИ ЩЕ ГО ИМА.

    14:33 16.03.2026

  • 10 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    ДОРИАНА МАФИОТКАТА НАГЛА ЦИНИЧНА ТУК ДЕЖУРНА ПОСТОАННА Е ТОВА Е МА ФИЯ ДОРИАНА И ТЕЗИ КОИТО ТИ ПЛАЩАТ КОРУПЦИЯ ОГРОМНА И НАЙ ВЕЧЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ 5 ГОДИНИ ГРАБЕЖИ ЧЕРВЕНАТА МА ФИЯ С ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА Е ТУК

    14:35 16.03.2026

  • 11 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Питане":

    искате ли да ви се изплюя и изхрача във мусурата?

    Коментиран от #13

    14:35 16.03.2026

  • 12 Промяна

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    АМА ТОВА НАГЛОТО ТУК Е ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ БЪРГАРИЯ ВЕЧЕ Е В ЕВРОЗОНАТА И Е ДЕМОКРАЦИЯ А ТОВА ЧЕ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ СЕГА СТЕ ТУК БЕЗНАКАЗАНИ И ТОВА ЩЕ ОТМИНЕ ЧЕРВЕНИ МАФИОТИ НАГЛЕЯТ Д

    14:38 16.03.2026

  • 13 Питане

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Яааааааа,
    ти си могъл да пишеш и нещо друго....
    Личи, че си минал от първа във втора група на детската градина, ама даскалицата те е допуснал като бавно раз виващ се и с преференции. /помислили са те за Боко, или Прасчо - сам си избери за кой/

    14:44 16.03.2026

  • 14 ???

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Дориана,
    Вече 40 години не си е.......

    14:46 16.03.2026

  • 15 Така е

    7 4 Отговор
    Купувачите най вече са хора на Пеевски и Борисов от махалите !

    Коментиран от #20

    14:48 16.03.2026

  • 16 дядото

    3 1 Отговор
    хайде стига бе.по провинцията и куцо и сакато знае по име и физиономия тези "играчи".какви сигнали,трябва политиците да оставят и да натиснат мвр да си свърши работата.като гледам листите и лидерите и тези избори ще бъдат същите.дано не съм прав.

    14:50 16.03.2026

  • 17 Жечо

    2 5 Отговор
    В нашата махала от ПП и ДБ хора ни предлагат по 50 евро да гласуваме за тях

    14:52 16.03.2026

  • 18 Ей боклук

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Подай го на майка си за да се сетиш, че може тя да те е раждала, а не си излязъл от задните на Методиев Борисов, въпреки че миришеш на ако

    Коментиран от #24

    14:52 16.03.2026

  • 19 Жечо

    4 4 Отговор
    В нашата махала от ПП и ДБ хора ни предлагат по 50 евро да гласуваме за тях

    14:53 16.03.2026

  • 20 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    КУПУВАЧИ ХАХАХАХА С НАШЕТО МВР ВСИЧКО Е КУПЕНО АЛАБАЛАТА Е ГОТОВА ДЪРЖАВАТА Е ОВЛАДЯНА ОТ СЛУЖЕБНИЦИТЕ ТОТАЛНО ТОВА Е

    15:01 16.03.2026

  • 21 Лена

    7 5 Отговор
    Шарлатаните дават наи много кинти

    15:02 16.03.2026

  • 22 Набедяване

    2 2 Отговор
    Набедяването е престъпление от общ характер. Доказателствата пред съда се осигуряват от набедения.

    15:04 16.03.2026

  • 23 Киро

    6 4 Отговор
    Ппдб ще загубят изборите и почнаха да вият на умряло отсега с тяхното МВР и правителство

    15:07 16.03.2026

  • 24 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ей боклук":

    ПЕТРОХАНСКИТЕ СТЕ ТУК ЯВНО НЯМА СВЕСТНИ ВСИЧКИ СА В ЕВРОПА РАБОТЯТ ЖИНЕЯТ В ДЕМОКРАЦИЯ ТУК Е КЛОАКА ШАРЛАТАНИЯ ОГРОМНА БЕЗНАКАЗАНА ОСОБЕНО ОТКАКТО С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ СИ НАЗНАЧИХА СЛУЖЕБНИЦИ КОЙ НОРМАЛЕН ИСКА ТУК

    15:10 16.03.2026

  • 25 Пепи

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "някои":

    Много си умен, те ако купуваха, лично ли щяха да го правят?, хаххаххах

    15:10 16.03.2026

  • 26 Айше

    3 0 Отговор
    Има търсене...Ама да се съобразяват и с инфлацията, купувачите.

    15:11 16.03.2026

  • 27 Мнозина от депутатите на ДБ

    3 2 Отговор
    Мнозина от депутатите на ДБ карат последния си мандат като народни представители.

    15:13 16.03.2026

  • 28 д-р Пинокио

    3 1 Отговор
    "сигнал до МВР, ДАНС и прокуратурата за потенциални купувачи", "има данни да се смята, че същите "- като има данни , дайте данните, а не само кьорфишеци. На това му се вика дигане на пушилка

    15:14 16.03.2026

  • 29 Коста цигането

    2 1 Отговор
    Господа от "ДА БЪЛГАРИЯ" признавам,че аз също ще купя гласовете на цялата си фамилия за да
    глсуват против вас.А тя е голяма.Защото сте некадърни и сте против всички.А сте едва 14 процента.

    15:16 16.03.2026

