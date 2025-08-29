Новини
Тежка катастрофа взе жертва край Айтос
  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа взе жертва край Айтос

29 Август, 2025 21:32, обновена 30 Август, 2025 04:25

Човек загина в инцидент на пътя Русе - Плевен

Тежка катастрофа взе жертва край Айтос - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Тежка катастрофа е станала в района на вътрешния път за Айтос, между село Съдиево и град Българово, предаде БНТ. По информация на МВР има загинал.

Пътният участък е затворен за движение. Използва се обходен маршрут и в двете посоки: Бургас - Българово - Камено - с. Кръстина - с. Винарско - с. Караново.

По-рано вчера друга катастрофа между лек и товарен автомобил е станала на главния път I-5 - след гр. Бяла в посока Плевен, посочи БНТ.

По първоначални данни водачът на лекия автомобил е загинал, уточняват от ОД на МВР-Русе. Пристигналият на място екип на спешна медицинска помощ е констатирал смъртта му.

Движението в района е временно затворено, като е въведен обходен маршрут. На мястото работят екипи на полиция и пожарна.

Предстои извършване на оглед и изясняване на причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.


  • 1 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    11 6 Отговор
    АКО ВСЕКИ СПАЗВА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА И ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА СКОРОСТА КАТАСТРОФИТЕ И ЖЕРТВИТЕ НА ПЪТЯ ЩЕ БЪДАТ СВЕДЕНИ ДО МИНИМУМ.НО ВСЕКИ СЕДНАЛ ЗАД ВОЛАНА МИСЛИ ЧЕ ПЕДАЛЪТ НА ГАЗТА Е СЛОЖЕН ДА СЕ НАТИСКА ДО ЛАМАРИНАТА.

    Коментиран от #3, #5, #6

    21:40 29.08.2025

  • 2 Стар шофьор

    14 3 Отговор
    Глобите,триногите и средната скорост явно...ПОМАГАТ...

    21:40 29.08.2025

  • 3 Дафа

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Това нещо може да се уреди само със сила. Друг начин няма.

    21:51 29.08.2025

  • 4 Хм..

    7 0 Отговор
    Ама там и път ли има? Колкото са водопроводите, толкова и пътищата! Където е са минали герберите, трева не никне!

    22:14 29.08.2025

  • 5 Кит

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Пиленце, ако "всеки" е описвания от теб пътен джигит, днес на тази свръхнатоварена отсечка щеше да има планина от трупове.
    А няма.
    Защото пътните джигити са под 5% от участниците в движението и благодарение на останалите, каращи благоразумно и успяващи да спасят по-голямата част от джигитските ситуации, броят на загиналите дневно е около 2 души средно.
    Това са фактите.
    Другото са драматизации!
    Нека не обиждаме нормалните хора у нас, те са мнозинство!

    22:25 29.08.2025

  • 6 1111

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Хем си прав, хем не си прав, незнайно е как си взел листовките, след като си очевидно неграмотен, ако си шофьор. Ако не си шофьор, си прав.

    22:28 29.08.2025

  • 7 1111

    5 0 Отговор
    Мдааа, триногата е на еднопосочното на Бяла, където къртят пари при 50 км/ч и дерат отпадъците сиромашки кожи, а хората се избиват няколко километра нататък, към Плевен, където има луди мамалиги и тирове и няма кой да ги спре и да направи магистрала...

    22:34 29.08.2025

