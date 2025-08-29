Тежка катастрофа взе жертва край Айтос

Тежка катастрофа е станала в района на вътрешния път за Айтос, между село Съдиево и град Българово, предаде БНТ. По информация на МВР има загинал.
Пътният участък е затворен за движение. Използва се обходен маршрут и в двете посоки: Бургас - Българово - Камено - с. Кръстина - с. Винарско - с. Караново.
По-рано вчера друга катастрофа между лек и товарен автомобил е станала на главния път I-5 - след гр. Бяла в посока Плевен, посочи БНТ.
По първоначални данни водачът на лекия автомобил е загинал, уточняват от ОД на МВР-Русе. Пристигналият на място екип на спешна медицинска помощ е констатирал смъртта му.
Движението в района е временно затворено, като е въведен обходен маршрут. На мястото работят екипи на полиция и пожарна.
Предстои извършване на оглед и изясняване на причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #3, #5, #6
21:40 29.08.2025
2 Стар шофьор
21:40 29.08.2025
3 Дафа
До коментар #1 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Това нещо може да се уреди само със сила. Друг начин няма.
21:51 29.08.2025
4 Хм..
22:14 29.08.2025
5 Кит
До коментар #1 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Пиленце, ако "всеки" е описвания от теб пътен джигит, днес на тази свръхнатоварена отсечка щеше да има планина от трупове.
А няма.
Защото пътните джигити са под 5% от участниците в движението и благодарение на останалите, каращи благоразумно и успяващи да спасят по-голямата част от джигитските ситуации, броят на загиналите дневно е около 2 души средно.
Това са фактите.
Другото са драматизации!
Нека не обиждаме нормалните хора у нас, те са мнозинство!
22:25 29.08.2025
6 1111
До коментар #1 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Хем си прав, хем не си прав, незнайно е как си взел листовките, след като си очевидно неграмотен, ако си шофьор. Ако не си шофьор, си прав.
22:28 29.08.2025
7 1111
22:34 29.08.2025