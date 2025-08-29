Тежка катастрофа взе жертва край Айтос

Тежка катастрофа е станала в района на вътрешния път за Айтос, между село Съдиево и град Българово, предаде БНТ. По информация на МВР има загинал.

Пътният участък е затворен за движение. Използва се обходен маршрут и в двете посоки: Бургас - Българово - Камено - с. Кръстина - с. Винарско - с. Караново.

По-рано вчера друга катастрофа между лек и товарен автомобил е станала на главния път I-5 - след гр. Бяла в посока Плевен, посочи БНТ.

По първоначални данни водачът на лекия автомобил е загинал, уточняват от ОД на МВР-Русе. Пристигналият на място екип на спешна медицинска помощ е констатирал смъртта му.

Движението в района е временно затворено, като е въведен обходен маршрут. На мястото работят екипи на полиция и пожарна.

Предстои извършване на оглед и изясняване на причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.