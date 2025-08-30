Кирил Петков: Това не е нашата България!

Това не е нашата България! Това не е нормално! Това коментира Кирил Петков днес и направи специално обръщение към варненци и към софиянци.
Ето какво пише Петков на страницата си във "Фейсбук":
"Абсолютно недопустимо е през 2025 година в България да има политически затворници. Варна, покажете, че мутри не могат да ви откраднат избора за кмет! Всички тези нагли, безпардонни и самозабравили се хора трябва да разберат, че свободните граждани няма да се примирят с това безобразие.
Не е нормално малките деца на Благо да ходят на свиждане в ареста, пълен с дървеници, за да видят незаконно задържания си баща. Това не е нашата България!
Хайде, Варна – на 2 септември се виждаме на площада!
В сряда и София трябва да излезе, за да заявим ясно: политически затворници в европейска България са недопустими.
Евразийските модели на управление нямат място тук. Всички свободни българи заедно ще им го покажем!"
2 пенсионер от Варна
13:43 30.08.2025
3 Кандидат депутат
Коментиран от #34, #40, #49, #52, #55
13:44 30.08.2025
4 На вниманието на Шарлатанитe
13:44 30.08.2025
6 Хмм
13:45 30.08.2025
8 УРА,, УРА
Коментиран от #15, #51
13:45 30.08.2025
9 Мнение
Коментиран от #46
13:45 30.08.2025
10 само питам
че докато беше премиер беше канадец
13:46 30.08.2025
11 Помнещ
Сега що ривеш?
Коментиран от #27
13:46 30.08.2025
12 ПеПерасти смърдят
13:47 30.08.2025
14 Уточнение
Коментиран от #19, #21, #35
13:48 30.08.2025
15 Хмм
До коментар #8 от "УРА,, УРА":проигра си шанса, рейтингът на президента го вкара във властта през парадния вход, а той в сглобка с пеевски и борисов започна борба с президента, сега е никой, нито лидер, нито депутат и е време да миряса като христо иванов
13:51 30.08.2025
16 .......
До коментар #13 от "Да де, ама":Kъде изчезна оня country man от "Величие" - Ивилин (Фараона) ?... Взе да ми липсва, б а с и.
13:52 30.08.2025
18 Пепета корумпета
13:54 30.08.2025
20 Кит
Дали на 2 септември, на площада в същата тази Варна ще си спомните, че сте убийци?
Не мисля, че имате памет за тия неща....
13:56 30.08.2025
21 Анонимен
До коментар #14 от "Уточнение":Сигурен ли си, че Кирил и такива като него са я направили такава? Аз мисля, че други я превзеха и направиха такава, ама всеки си има право на мнение.
Коментиран от #48
13:58 30.08.2025
22 освен
До коментар #17 от "БРАВО г-н Петков!":парапетка и брака с шифутката друго не е СМАЧКАЛ
13:58 30.08.2025
26 УБИЕЦ
14:01 30.08.2025
27 Анонимен
До коментар #11 от "Помнещ":Кифтетата ги ядоа, за да ви покажат какво представляват вашите ГЕРБ и ДПС, видяхте си ги и затова сега ривети.
14:04 30.08.2025
28 Вашата държава е Еврогария
14:04 30.08.2025
29 още чакаме
Коментиран от #32
14:05 30.08.2025
31 ,,,,,,
14:07 30.08.2025
32 Виж сега,
До коментар #29 от "още чакаме":Не чакай, първи в затвора ще влезе Киро тъпото,че знаеш ли колко дела има срещу него.
14:09 30.08.2025
33 Мими Кучева🐕
14:09 30.08.2025
34 Неподписан
До коментар #3 от "Кандидат депутат":Имаш право,но хората спят.Такива постановки и в Епидавъра в Асклепий не са изнасяли.Няма как ДАНС да нямат памет/знаят че баща му на Кирил Петков е приятел с Бойко Борисов и Алексей Петров при положение че са техни кадри от БГ службите.Ето защо Кирил противоконституционно взе участие в изборите и чак след това върна канадския паспорт.
14:11 30.08.2025
35 Всичко по план
До коментар #14 от "Уточнение":Приватизация и мутри хаха
14:11 30.08.2025
36 Защо в Гърция
14:17 30.08.2025
37 Спешна помощ му трябва
14:18 30.08.2025
38 Кирчо
14:18 30.08.2025
39 Дедо
14:18 30.08.2025
41 Само предлагам
14:19 30.08.2025
42 Фен на ПП-ДБ
14:20 30.08.2025
43 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
14:20 30.08.2025
44 Тервел
14:20 30.08.2025
45 КОЛЬО ПАРЪМА
14:21 30.08.2025
46 Мефистофел
До коментар #9 от "Мнение":ПОЛИТИЦИТЕ РАЗЧИТАТ ДА МИСЛЯТ ВСИЧКИ КАТО ТЕБ И ДА НЕ ГЛАСУВАТ!!!
ПОСЛЕ С МАЛКО ПАРИ СИ КУПУВАТ ГЛАСОВЕ И СЕКЦИИ И НАКРАЯ ЩЕ СТИГНЕШ ДО ПРОСЕШКА ТОЯГА. ГЯВОЛ СИ БРАТО!
14:22 30.08.2025
47 Въпрос
14:23 30.08.2025
48 Кит
До коментар #21 от "Анонимен":Аз съм на 100% сигурен, че много преди Киро седесарокомунета и буциподобни преформатираха България в този отвратителен формат, на който се наслаждаваме в момента.
Потресаващото при кирококораните бе огромната скорост и удоволствие, с които се вписаха в този формат и само за месеци захлебиха от него. Направиха го с помощта на едното викане на десетина тъповати лозунга срещу крадци, корупция и мафия.
А после просто продължиха наложилата се традиция.
Такива са фактите. Ако имаш други - посочи ги, ще ми е интересно да се запозная с тях!
Коментиран от #56
14:24 30.08.2025
50 Ценко
14:25 30.08.2025
51 Истината е нужна
До коментар #8 от "УРА,, УРА":Нали чалгаджията-инвалид бутна Правителството на Кирчо и Кокорчо, след яко цакане от Мутрата и Доган.
14:25 30.08.2025
53 И Киев е Руски
14:26 30.08.2025
56 Дедо Пене
До коментар #48 от "Кит":Безработен ли си, или на помощи, защото не знаеш, че Кокорчо за 10месеца увеличи пенсиите с 100%, а заплатите с 60%!!!
Мутрагеньо не пипна пенсиите 6г.
14:28 30.08.2025
57 ТКО
14:29 30.08.2025
58 Пълен Провал
14:32 30.08.2025
59 Сталин
14:34 30.08.2025