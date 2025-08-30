Новини
Кирил Петков: Това не е нашата България!

Кирил Петков: Това не е нашата България!

30 Август, 2025

  • кирил петков-
  • варна-
  • благомир коцев

Хайде, Варна – на 2 септември се виждаме на площада!

Кирил Петков: Това не е нашата България! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това не е нашата България! Това не е нормално! Това коментира Кирил Петков днес и направи специално обръщение към варненци и към софиянци.

Ето какво пише Петков на страницата си във "Фейсбук":

"Абсолютно недопустимо е през 2025 година в България да има политически затворници. Варна, покажете, че мутри не могат да ви откраднат избора за кмет! Всички тези нагли, безпардонни и самозабравили се хора трябва да разберат, че свободните граждани няма да се примирят с това безобразие.

Не е нормално малките деца на Благо да ходят на свиждане в ареста, пълен с дървеници, за да видят незаконно задържания си баща. Това не е нашата България!

Хайде, Варна – на 2 септември се виждаме на площада!

В сряда и София трябва да излезе, за да заявим ясно: политически затворници в европейска България са недопустими.

Евразийските модели на управление нямат място тук. Всички свободни българи заедно ще им го покажем!"


Оценка 3.8 от 43 гласа.
Оценка 3.8 от 43 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 пенсионер от Варна

    41 15 Отговор
    Да, това не е нашата България, но и теб не те виждам в нея !

    13:43 30.08.2025

  • 3 Кандидат депутат

    38 15 Отговор
    Просто Киро, та ти до скоро беше в сглопка именно с тези хора. Ти с тях променяме даже и конституцията. Как искаш да ти вярват хората като ти сам ги подведе и излъга.

    Коментиран от #34, #40, #49, #52, #55

    13:44 30.08.2025

  • 4 На вниманието на Шарлатанитe

    21 14 Отговор
    Ако сте направили или тепърва ще правите някакви измами, гледайте да не ви спипат лятото. Тогава Лена и баджанаците й са на плаж и няма кой да протестира във ваша подкрепа.Благо, стискай зъби… и дупе в затвора. Щом съберат тен, аверите ти се връщат на площада. Ей го къде е 2 септември…До тогава „Аз съм Благо“ е във ваканция!

    13:44 30.08.2025

  • 6 Хмм

    17 13 Отговор
    лентичката на ревера е показателна, ще съберат украинците по морето да им спретнат протест

    13:45 30.08.2025

  • 8 УРА,, УРА

    31 11 Отговор
    Кириле, Кириле!!! Пиленцето веднъж каца на рамото и вие го проиграхте този шанс. Сега ще търпите прасетата и не можете да върнете вярата на хората, особено след игричките ви в сглобката.

    Коментиран от #15, #51

    13:45 30.08.2025

  • 9 Мнение

    22 9 Отговор
    Хвани едните, удари другите. Това представляват днешните политически сили в България.

    Коментиран от #46

    13:45 30.08.2025

  • 10 само питам

    22 11 Отговор
    тоя от снимката някой разбра ли дали вече е български гражданин?

    че докато беше премиер беше канадец

    13:46 30.08.2025

  • 11 Помнещ

    22 9 Отговор
    Кога ядохте кифтетата заедно с Герб и ДПС беше сладко, нали?
    Сега що ривеш?

    Коментиран от #27

    13:46 30.08.2025

  • 12 ПеПерасти смърдят

    17 12 Отговор
    Кои? Кирчо и Кокорчо? Заедно с Парапетната фея?

    13:47 30.08.2025

  • 14 Уточнение

    17 14 Отговор
    Да кириле такива като теб я направиха такава- беззъба, бедна и на колене

    Коментиран от #19, #21, #35

    13:48 30.08.2025

  • 15 Хмм

    19 7 Отговор

    До коментар #8 от "УРА,, УРА":

    проигра си шанса, рейтингът на президента го вкара във властта през парадния вход, а той в сглобка с пеевски и борисов започна борба с президента, сега е никой, нито лидер, нито депутат и е време да миряса като христо иванов

    13:51 30.08.2025

  • 16 .......

    9 7 Отговор

    До коментар #13 от "Да де, ама":

    Kъде изчезна оня country man от "Величие" - Ивилин (Фараона) ?... Взе да ми липсва, б а с и.

    13:52 30.08.2025

  • 18 Пепета корумпета

    18 8 Отговор
    Я отпуската свърши и демокрация е пак във опасност 🤣🤣🤣🤣

    13:54 30.08.2025

  • 20 Кит

    16 9 Отговор
    Мдаааа, така е - във вашата България убивате нагло един сънародник в Аксаково, Варна, после се хвалите ухилени колко добра екипна работа сте свършили по катастрофата, след това за няколко часа преасфалтирате кръстовището и от тогава до днес - пълно мълчание по убийството!
    Дали на 2 септември, на площада в същата тази Варна ще си спомните, че сте убийци?
    Не мисля, че имате памет за тия неща....

    13:56 30.08.2025

  • 21 Анонимен

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "Уточнение":

    Сигурен ли си, че Кирил и такива като него са я направили такава? Аз мисля, че други я превзеха и направиха такава, ама всеки си има право на мнение.

    Коментиран от #48

    13:58 30.08.2025

  • 22 освен

    7 6 Отговор

    До коментар #17 от "БРАВО г-н Петков!":

    парапетка и брака с шифутката друго не е СМАЧКАЛ

    13:58 30.08.2025

  • 26 УБИЕЦ

    6 7 Отговор
    ШАРЛАТАН

    14:01 30.08.2025

  • 27 Анонимен

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Помнещ":

    Кифтетата ги ядоа, за да ви покажат какво представляват вашите ГЕРБ и ДПС, видяхте си ги и затова сега ривети.

    14:04 30.08.2025

  • 28 Вашата държава е Еврогария

    10 4 Отговор
    Територия без граници Шенгеня и без собствена парична единица. Къде са милиардите от Шенгеня? Поевтиняването на стоките, нещо ала бала за българския народ. Къде е златният дъжд от еврошийта? Нали нямало да има инфлация, повишаване на дефицит, и повишаване на цени? Но си ремонтирахте бункерите под Партийният дом?

    14:04 30.08.2025

  • 29 още чакаме

    8 8 Отговор
    кире, шарлатанино, нали обеща да вкараш бойко във затвора? кога ще стане това?

    Коментиран от #32

    14:05 30.08.2025

  • 31 ,,,,,,

    6 3 Отговор
    Самозакриващ опоскан бостан със затихващи функции

    14:07 30.08.2025

  • 32 Виж сега,

    7 6 Отговор

    До коментар #29 от "още чакаме":

    Не чакай, първи в затвора ще влезе Киро тъпото,че знаеш ли колко дела има срещу него.

    14:09 30.08.2025

  • 33 Мими Кучева🐕

    5 5 Отговор
    Кирето е прав,тва си е една Канада!♥️🦍🤣🤗👍

    14:09 30.08.2025

  • 34 Неподписан

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Кандидат депутат":

    Имаш право,но хората спят.Такива постановки и в Епидавъра в Асклепий не са изнасяли.Няма как ДАНС да нямат памет/знаят че баща му на Кирил Петков е приятел с Бойко Борисов и Алексей Петров при положение че са техни кадри от БГ службите.Ето защо Кирил противоконституционно взе участие в изборите и чак след това върна канадския паспорт.

    14:11 30.08.2025

  • 35 Всичко по план

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Уточнение":

    Приватизация и мутри хаха

    14:11 30.08.2025

  • 36 Защо в Гърция

    6 1 Отговор
    нашата вода по репарациите беше 1.80 лв. кубик 2024 г., а в Еврогария 4-5 лева. Защо Гърция и Турция от нашата вода си оправиха водонапоителните системи, износ на българска вода фигурира в договор Боташ? Защо? Нали нямаше да има дългови спирали с еврошийта? Нямаше да има инфлация и дефицити? Нямаше да има покачване на цени? Май ще излезе прав Стоян Панчев, че НСИ, за да ни пробута еврошийта е заповядвало на вериги да намалят цени. Немско масло в голяма верига отново е ДЕСЕТ ЛЕВА. Как става този номер? Най-скъпото изкуствено мляко в целият ЕС консумира България, 3.60 литър. Предстои повишаване на данъци, изискване на ЕС и СБ след еврошийта, цените да се изравнят с тези на еврозоната. Дано да направите разлика между единствено жилище и данъци сгради, ще изхвърлите хора на улицата, няма да могат да си платят данъците. Има разлика в основни жилища и жилища за инвестиции, на които да вдигате цените. Защото това предстои вдигане на данъци, осигуровки и още повишаване на заплати в държавен сектор. А частният сектор загива. Само за тази година лихвите по дълга, които трябва да изплатим са 5 - 6 милиарда лева, не главници, лихвите.

    14:17 30.08.2025

  • 37 Спешна помощ му трябва

    6 3 Отговор
    Докато такива като този на снимката се бутат в първите редици на политиката, няма светлина в тунела за България.Историята помни как и кога майцепродавци се надпреварваха да продадат страната ни за жълти стотинки и някой друг пост във властта! Хора събудете се, България ще оцелее и този път, но по-добре ще е да няма жертви! Не вярвайте на на кирякстефчовците, на величията и подобни лъжепатриоти!

    14:18 30.08.2025

  • 38 Кирчо

    5 3 Отговор
    Това не е нашата Канада!

    14:18 30.08.2025

  • 39 Дедо

    6 1 Отговор
    Бе те малките деца на Благо са мултимилионери , имат си огромен ресторант в Пъпа на Морската градина във Варна,който междудругото си бачка на макс цяло лято и яко гърми музиката , така че тия деца на Благо айде да не ги съжаляваме толкова много. Сега мама ще ги заведе на почивка на Малдивите да се поуспокоят малко от дървениците .

    14:18 30.08.2025

  • 41 Само предлагам

    2 1 Отговор
    Хайе бегом към Софийскио

    14:19 30.08.2025

  • 42 Фен на ПП-ДБ

    5 2 Отговор
    Прав е канадеца. В София събират по 6%, а този лакомник иска от варненци 15%. Умен ход за борба с корупцията. Затова го подкрепете на 02.09

    14:20 30.08.2025

  • 43 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    5 4 Отговор
    Да свалим Бойко тиквата от власт 😁

    14:20 30.08.2025

  • 44 Тервел

    5 2 Отговор
    Тоя Киро , Манолова, Корнелия и Волен са най досадните бивши политици ,които постоянно изскачат в интернет и дразнят хората .

    14:20 30.08.2025

  • 45 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 2 Отговор
    То ти си след него бе Измислено Хардварче

    14:21 30.08.2025

  • 46 Мефистофел

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    ПОЛИТИЦИТЕ РАЗЧИТАТ ДА МИСЛЯТ ВСИЧКИ КАТО ТЕБ И ДА НЕ ГЛАСУВАТ!!!
    ПОСЛЕ С МАЛКО ПАРИ СИ КУПУВАТ ГЛАСОВЕ И СЕКЦИИ И НАКРАЯ ЩЕ СТИГНЕШ ДО ПРОСЕШКА ТОЯГА. ГЯВОЛ СИ БРАТО!

    14:22 30.08.2025

  • 47 Въпрос

    3 1 Отговор
    Кирчо, не е ли по добре да се съберем на 09.09 и да вземем власта

    14:23 30.08.2025

  • 48 Кит

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Аз съм на 100% сигурен, че много преди Киро седесарокомунета и буциподобни преформатираха България в този отвратителен формат, на който се наслаждаваме в момента.
    Потресаващото при кирококораните бе огромната скорост и удоволствие, с които се вписаха в този формат и само за месеци захлебиха от него. Направиха го с помощта на едното викане на десетина тъповати лозунга срещу крадци, корупция и мафия.
    А после просто продължиха наложилата се традиция.
    Такива са фактите. Ако имаш други - посочи ги, ще ми е интересно да се запозная с тях!

    Коментиран от #56

    14:24 30.08.2025

  • 50 Ценко

    2 1 Отговор
    Харнард може да не на Петков но територията на България беше негова по времето докато премиерстваше и катастрофираше наляво и надясно бързайки за незнайно къде и понеже е част от елита и всичко минава лесно тесно и бесно . Попринцип да береш банани чужбина е много по приятно отколкото да те лъжат елементарно

    14:25 30.08.2025

  • 51 Истината е нужна

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "УРА,, УРА":

    Нали чалгаджията-инвалид бутна Правителството на Кирчо и Кокорчо, след яко цакане от Мутрата и Доган.

    14:25 30.08.2025

  • 53 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    Ти не си българин бе смо...як

    14:26 30.08.2025

  • 56 Дедо Пене

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Кит":

    Безработен ли си, или на помощи, защото не знаеш, че Кокорчо за 10месеца увеличи пенсиите с 100%, а заплатите с 60%!!!
    Мутрагеньо не пипна пенсиите 6г.

    14:28 30.08.2025

  • 57 ТКО

    1 0 Отговор
    Хо хо значи само вие можете да вкарвате политически ха ха и вашата корупция не е като тяхната хаха ха !! Добре се оттегли, но трябва и да се скриеш!!

    14:29 30.08.2025

  • 58 Пълен Провал

    1 0 Отговор
    Мекотело.....

    14:32 30.08.2025

  • 59 Сталин

    0 0 Отговор
    Има ли нещо по просто от Простото

    14:34 30.08.2025

