3-месечно момиченце и деца на 3 и 6 години пострадаха при катастрофа в Плевенско

1 Септември, 2025 15:36 511 4

32-годишна шофьорка е катастрофирала на пътя от село Мечка към село Коиловци. Инцидентът е станал на 31 август вечерта. Жената и нейните спътници са транспортирани в болница в Плевен.

3-месечно момиченце и деца на 3 и 6 години пострадаха при катастрофа в Плевенско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Малко бебе и две деца пострадаха при катастрофа в Плевенско, съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg.

32-годишна шофьорка е катастрофирала на пътя от село Мечка към село Коиловци. Инцидентът е станал на 31 август вечерта.
Жената и нейните спътници са транспортирани в болница в Плевен.

3-месечно момиченце е с черепно-мозъчна травма. 3-годишно момиченце е с контузия на коремната стена.

6-годишно момченце е със счупена раменна кост. Предстоят допълнителни медицински прегледи на всички.

Тестовете за алкохол и наркотици на жената са отрицателни. За случая е сезирана прокуратурата и се води разследване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Римляни.

    15:45 01.09.2025

  • 2 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 1 Отговор
    АКО Е КАРАЛА СЪС НОРМАЛНА СКОРОСТ И Е ВНИМАВАЛА НАМАШЕ ДА КАТАСТРОФИРА.

    Коментиран от #3

    15:48 01.09.2025

  • 3 Един

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Пълни глупости! над 30% от катастрофите са при разрешена от закона скорост.... АМА КАЛПАВ ПЪТ!
    Но разбира се може да ръкопляскаш на милиционерите и да вярваш на всички глупости, които ти бълват мисирките от екрана! Тя пропагандата е за това!

    15:51 01.09.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Абе няма значение бе! Важно е, че от днес ще ви глобяват още повече и ще има за бонуси на главните милиционери!

    15:52 01.09.2025

