3-месечно момиченце и деца на 3 и 6 години пострадаха при катастрофа в Плевенско

Малко бебе и две деца пострадаха при катастрофа в Плевенско, съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg.
32-годишна шофьорка е катастрофирала на пътя от село Мечка към село Коиловци. Инцидентът е станал на 31 август вечерта.
Жената и нейните спътници са транспортирани в болница в Плевен.
3-месечно момиченце е с черепно-мозъчна травма. 3-годишно момиченце е с контузия на коремната стена.
6-годишно момченце е със счупена раменна кост. Предстоят допълнителни медицински прегледи на всички.
Тестовете за алкохол и наркотици на жената са отрицателни. За случая е сезирана прокуратурата и се води разследване.
