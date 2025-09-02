Новини
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди линията на бедност за страната за 2026 г.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди линията на бедност за страната за 2026 г.

2 Септември, 2025 07:51

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди линията на бедност за страната за 2026 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г. ще обсъди Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Линията на бедност за 2026 г. да бъде 764 лв., предвижда проектът на правителственото постановление, публикуван на 2 юли за обществено обсъждане в портала Strategy.bg, уточни БТА. За настоящата година нейният размер е 638 лева.

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно, се посочва в проекта на постановлението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаберих

    6 0 Отговор
    Между блондинки: - Муцка, от какво е това палто? - От полиестер. - Изроди! Колко ли полиестера са убили, за него?!

    07:52 02.09.2025

  • 4 Качвайте, качвайте

    4 0 Отговор
    И да не забравите да теглите още заеми, защото пари няма. За 2025 предвидени заеми 20 милиарда лева. За какво им беше да въвеждат еврошийта? Като всички меж. експерти предупреждаваха с еврошийта идват: дефицити, дългови спирали, чудовищно покачване на цени и данъци, обедняване. Ако бяхме в еврошийт зоната при кризата в Гърция, само Еврогария трябваше да даде 7 милиарда евро, това са пенсиите за една година в Еврогария. От 2020 г., когато влязохме в Eврогария в ERMII започна повишаване на цени и данъци. Никой не каза, че едно от условията е изравняване на цените с тези на еврошийт зоната. Немското масло в една верига е отново ДЕСЕТ ЛЕВА, в Германия 5 лева. А още не сме въвели официално еврошийта. Чакат ни устойчиви мизерия, студ, глад.

    08:01 02.09.2025

  • 5 халибегов

    1 0 Отговор
    Пак ще облагодетелстват тия с 20 г. трудов стаж или тия получаващи заплати в пликове без да се осигуряват и ще чакат енергийни,коледни и великденски добавки

    08:09 02.09.2025

  • 6 Бедноста

    1 0 Отговор
    Е много голяма за булшенството,и ние искаме добър стандарт,да отидеш на почивка да не мислиш от какво да се лишаваш за да ядеш и да пълниш хазната с данъци.

    08:21 02.09.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Вече пре-мах-ват елементарни изчисления🥸🥸
    Сметнах колко е линията на бедност за четиричленно семейство и...
    ком2 и ком3 е резултатът🥸

    08:30 02.09.2025

  • 8 А трамвайните

    2 0 Отговор
    линии обсъдиха ли ги?

    08:31 02.09.2025

  • 9 Само да добавя

    0 0 Отговор
    Линията на бедност трябва да се обсъжда от бедни хора. Ако богатите преценяват кой трябва да яде, няма полза.

    09:09 02.09.2025

