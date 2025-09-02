Росен Плевнелиев: В Полша - Фон дер Лайен казва, че Путин е хищник, а у нас GPS сигналът на самолета ѝ изчезва

„Вчера светът научи, че сме рискова държава, че нямаме добре работещи институции, че сигурността на световните лидери не е гарантирана, включително и в родното небе. Тези новини не са добре за всичко, което искаме да постигнем в България.“

Това каза в „Тази сутрин“ по бТВ Росен Плевнелиев, президент на България от 2012 до 2017 г., във връзка с инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен.

По думите му нашите служби не работят добре и България е обект на много тежки хибридни атаки от много години.

„Продължаваме да бъдем изключително зависими от руски технологии и руски въоръжения. Нашите радари, които са на повече от 50 години, продължават да бъдат руски“, коментира Плевнелиев.

„Нашите хора са преценили, че не е имало кой знае каква драма. От Летище Пловдив казаха, че всичко е било наред. За себе си виждам това – в Полша в деня, преди да кацне в България, Урсула фон дер Лайен казва, че Путин е хищник. След което се опитва да кацне в България и GPS сигналът в нейния самолет изчезва. Кой може да направи това нещо? Европейците дори нямат такива сателити. Единствените, които ги имат, са Русия, САЩ и може би вече Китай“, посочи Росен Плевнелиев.

Според него трябва да има разследване и институциите да обяснят какво е станало.

„Русия се опитва да създава проблеми не само на самолетите, но и на корабоплаването. Масово вече в Балтийско море се заглушават сигнали и това е ясен знак за всички нас, че най-после трябва да се вземем насериозно в защитата на сигурността. България е обект на тежки хибридни атаки, България е много пробита, руската пропаганда е навсякъде. Промиват мозъците на българите по един изключително брутален начин – време е да се събудим“, каза Плевнелиев.

„Ако Урсула фон дер Лайен нарича Путин хищник, аз го наричам Хитлер на XXI век. Това е човек, който избива милиони хора. Който отказва на украинците правото на съществуване. Дори когато се води война, има правила. Не могат да се избиват цивилни хора и да се бомбардират детски градини и училища. Това е военно престъпление и Путин е такъв – военен престъпник. Не може български политици да го легитимират“, каза още той.

„Путин трябва „да прожектира“ победа, а за да го направи, той трябва да прецени кога би могъл да го направи. Без неговото решение, тази война няма да спре“, на мнение е Росен Плевнелиев.

По думите му Доналд Тръмп е популист, а популистите не са демократи.

„От тази гледна точка той не е демократ и съответно не вярва в институции и правила, а вярва в сделки. Ако сме се поучили от историята, знаем, че това води до повече войни и кръв“, посочи Плевнелиев.