Росен Плевнелиев: В Полша - Фон дер Лайен казва, че Путин е хищник, а у нас GPS сигналът на самолета ѝ изчезва

„Вчера светът научи, че сме рискова държава, че нямаме добре работещи институции, че сигурността на световните лидери не е гарантирана, включително и в родното небе. Тези новини не са добре за всичко, което искаме да постигнем в България.“
Това каза в „Тази сутрин“ по бТВ Росен Плевнелиев, президент на България от 2012 до 2017 г., във връзка с инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен.
По думите му нашите служби не работят добре и България е обект на много тежки хибридни атаки от много години.
„Продължаваме да бъдем изключително зависими от руски технологии и руски въоръжения. Нашите радари, които са на повече от 50 години, продължават да бъдат руски“, коментира Плевнелиев.
„Нашите хора са преценили, че не е имало кой знае каква драма. От Летище Пловдив казаха, че всичко е било наред. За себе си виждам това – в Полша в деня, преди да кацне в България, Урсула фон дер Лайен казва, че Путин е хищник. След което се опитва да кацне в България и GPS сигналът в нейния самолет изчезва. Кой може да направи това нещо? Европейците дори нямат такива сателити. Единствените, които ги имат, са Русия, САЩ и може би вече Китай“, посочи Росен Плевнелиев.
Според него трябва да има разследване и институциите да обяснят какво е станало.
„Русия се опитва да създава проблеми не само на самолетите, но и на корабоплаването. Масово вече в Балтийско море се заглушават сигнали и това е ясен знак за всички нас, че най-после трябва да се вземем насериозно в защитата на сигурността. България е обект на тежки хибридни атаки, България е много пробита, руската пропаганда е навсякъде. Промиват мозъците на българите по един изключително брутален начин – време е да се събудим“, каза Плевнелиев.
„Ако Урсула фон дер Лайен нарича Путин хищник, аз го наричам Хитлер на XXI век. Това е човек, който избива милиони хора. Който отказва на украинците правото на съществуване. Дори когато се води война, има правила. Не могат да се избиват цивилни хора и да се бомбардират детски градини и училища. Това е военно престъпление и Путин е такъв – военен престъпник. Не може български политици да го легитимират“, каза още той.
„Путин трябва „да прожектира“ победа, а за да го направи, той трябва да прецени кога би могъл да го направи. Без неговото решение, тази война няма да спре“, на мнение е Росен Плевнелиев.
По думите му Доналд Тръмп е популист, а популистите не са демократи.
„От тази гледна точка той не е демократ и съответно не вярва в институции и правила, а вярва в сделки. Ако сме се поучили от историята, знаем, че това води до повече войни и кръв“, посочи Плевнелиев.
1 мърсула
09:14 02.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Васко делчев
09:15 02.09.2025
4 Механик
09:15 02.09.2025
5 Хасковски каунь
Няма да забравя унижението , когато Тиквата му дърпаше ушенцето пред врителите
09:15 02.09.2025
6 Човек
09:15 02.09.2025
7 Росене ,
09:17 02.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 бай Бай
Ще питам тези, които са го гледали като е говорил: трепереше ли му брадичката и извиваше ли фалцета?
09:17 02.09.2025
10 Ганю Балкански
09:18 02.09.2025
11 Ивелина
До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":Ти имаш ли нещо общо ?🤔
09:18 02.09.2025
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:18 02.09.2025
13 Жан Клод ( с двата ножа)
Коментиран от #20
09:18 02.09.2025
14 Изчезна
09:18 02.09.2025
15 poско плиyвнятa
09:18 02.09.2025
16 Да,да
09:18 02.09.2025
17 Робин Хорсфол
09:18 02.09.2025
18 Да бе , да ?! 😜
Уеб услугата Flightradar отрече съобщенията за повреда в GPS системата на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия "
Полетът с Урсула фон дер Лайен на борда е предавал добро сигнално качество от излитането до кацането“, съобщиха от службата в социалната мрежа X.
Те също така отрекоха и информацията, че полетът е обикалял един час над летището, като отбелязаха, че е закъснял едва с 10 минути.
/ Всичко е постановка на английските и софийските ибри.ци !
09:18 02.09.2025
19 чехльо съм
09:19 02.09.2025
20 хихи
До коментар #13 от "Жан Клод ( с двата ножа)":Не може! Тя откраднала ГПС-на самолета на Урсула..
09:19 02.09.2025
21 коя е мръс ницата на снимката
09:19 02.09.2025
22 Исторически парк
09:19 02.09.2025
23 Mими Кучева🐕🦺
09:19 02.09.2025
24 "ВРАГ НА НАРОДА"
този И ЗА Г€РБ€РА$Т Н€ $ТАВА!
09:20 02.09.2025
25 така е
09:21 02.09.2025
26 Роско
09:21 02.09.2025
27 ФЕЙК
09:21 02.09.2025
28 ннннннннн
09:22 02.09.2025
29 ха ха
09:24 02.09.2025
30 Ама
09:24 02.09.2025
31 хъхъ
09:24 02.09.2025