Новини
България »
Росен Плевнелиев: В Полша - Фон дер Лайен казва, че Путин е хищник, а у нас GPS сигналът на самолета ѝ изчезва

Росен Плевнелиев: В Полша - Фон дер Лайен казва, че Путин е хищник, а у нас GPS сигналът на самолета ѝ изчезва

2 Септември, 2025 09:09 566 31

  • росен плевнелиев-
  • русия-
  • руска пропаганда-
  • руска агресия-
  • българия

България е пробита, руската пропаганда промива брутално мозъците на българите

Росен Плевнелиев: В Полша - Фон дер Лайен казва, че Путин е хищник, а у нас GPS сигналът на самолета ѝ изчезва - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Вчера светът научи, че сме рискова държава, че нямаме добре работещи институции, че сигурността на световните лидери не е гарантирана, включително и в родното небе. Тези новини не са добре за всичко, което искаме да постигнем в България.“

Това каза в „Тази сутрин“ по бТВ Росен Плевнелиев, президент на България от 2012 до 2017 г., във връзка с инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен.

По думите му нашите служби не работят добре и България е обект на много тежки хибридни атаки от много години.

„Продължаваме да бъдем изключително зависими от руски технологии и руски въоръжения. Нашите радари, които са на повече от 50 години, продължават да бъдат руски“, коментира Плевнелиев.

„Нашите хора са преценили, че не е имало кой знае каква драма. От Летище Пловдив казаха, че всичко е било наред. За себе си виждам това – в Полша в деня, преди да кацне в България, Урсула фон дер Лайен казва, че Путин е хищник. След което се опитва да кацне в България и GPS сигналът в нейния самолет изчезва. Кой може да направи това нещо? Европейците дори нямат такива сателити. Единствените, които ги имат, са Русия, САЩ и може би вече Китай“, посочи Росен Плевнелиев.

Според него трябва да има разследване и институциите да обяснят какво е станало.

„Русия се опитва да създава проблеми не само на самолетите, но и на корабоплаването. Масово вече в Балтийско море се заглушават сигнали и това е ясен знак за всички нас, че най-после трябва да се вземем насериозно в защитата на сигурността. България е обект на тежки хибридни атаки, България е много пробита, руската пропаганда е навсякъде. Промиват мозъците на българите по един изключително брутален начин – време е да се събудим“, каза Плевнелиев.

„Ако Урсула фон дер Лайен нарича Путин хищник, аз го наричам Хитлер на XXI век. Това е човек, който избива милиони хора. Който отказва на украинците правото на съществуване. Дори когато се води война, има правила. Не могат да се избиват цивилни хора и да се бомбардират детски градини и училища. Това е военно престъпление и Путин е такъв – военен престъпник. Не може български политици да го легитимират“, каза още той.

„Путин трябва „да прожектира“ победа, а за да го направи, той трябва да прецени кога би могъл да го направи. Без неговото решение, тази война няма да спре“, на мнение е Росен Плевнелиев.

По думите му Доналд Тръмп е популист, а популистите не са демократи.

„От тази гледна точка той не е демократ и съответно не вярва в институции и правила, а вярва в сделки. Ако сме се поучили от историята, знаем, че това води до повече войни и кръв“, посочи Плевнелиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мърсула

    12 0 Отговор
    ху дь хел кеърс ма нал оцелях да ви тормозя ганчуфците още дььььььььлго

    09:14 02.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Васко делчев

    30 0 Отговор
    Този е безподобен тъпак... Защо въобще го публикувате. Какво очаквате да каже безмозъчен глупак!!!!

    09:15 02.09.2025

  • 4 Механик

    21 0 Отговор
    Не го знам сигналът дали е изчезнал, но ти изчезвай в кухнята, че имаш да миеш много чинии!

    09:15 02.09.2025

  • 5 Хасковски каунь

    19 0 Отговор
    Лузер!
    Няма да забравя унижението , когато Тиквата му дърпаше ушенцето пред врителите

    09:15 02.09.2025

  • 6 Човек

    17 0 Отговор
    Не бе Плевню, просто народа си обича Русия. Колкото и да ви се иска жалката група другояче.

    09:15 02.09.2025

  • 7 Росене ,

    7 2 Отговор
    Що ти требе да разлайваш Московские- - Стражевые ..

    09:17 02.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бай Бай

    15 0 Отговор
    Нямам желание да гледам и слушам този .... пауза.
    Ще питам тези, които са го гледали като е говорил: трепереше ли му брадичката и извиваше ли фалцета?

    09:17 02.09.2025

  • 10 Ганю Балкански

    10 0 Отговор
    Галено си го наричаме Чехълче, но всъщност си е обикновен изтъркан гумен галош.

    09:18 02.09.2025

  • 11 Ивелина

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Ти имаш ли нещо общо ?🤔

    09:18 02.09.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    Изгубил е сигнал с GPS

    09:18 02.09.2025

  • 13 Жан Клод ( с двата ножа)

    7 0 Отговор
    А, жив е ! Дайте сега думата на кремчето..

    Коментиран от #20

    09:18 02.09.2025

  • 14 Изчезна

    7 0 Отговор
    като новото беенве на Чехлю от паркинга на мола. Пълна мистерия.

    09:18 02.09.2025

  • 15 poско плиyвнятa

    4 0 Отговор
    Искам да кажа, че след толкова години евроатлантически правителства и министри на отбраната, част от които бях и аз, Путин е виновен че нямаме нова натовска техника. Както и че все още има руски агенти на територията, явно не ги ловим достатъчно добре, щото ни заглушават сигнала. Освен това, измислих нова физика, руските сателити имат режим на черна дупка и вместо да изпращат сигнал, го поглъщат!

    09:18 02.09.2025

  • 16 Да,да

    5 0 Отговор
    Отишъл в бтв да изкара някой лев за прическите на синоптичката. За комсомолеца няма нищо срамно.

    09:18 02.09.2025

  • 17 Робин Хорсфол

    5 0 Отговор
    Г-н президенте по добре не ръси мозък, че и без това го нямаш.

    09:18 02.09.2025

  • 18 Да бе , да ?! 😜

    8 0 Отговор
    Flightradar проговори за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен над Пловдив, GPS системата била...
    Уеб услугата Flightradar отрече съобщенията за повреда в GPS системата на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия "

    Полетът с Урсула фон дер Лайен на борда е предавал добро сигнално качество от излитането до кацането“, съобщиха от службата в социалната мрежа X.
    Те също така отрекоха и информацията, че полетът е обикалял един час над летището, като отбелязаха, че е закъснял едва с 10 минути.

    / Всичко е постановка на английските и софийските ибри.ци !

    09:18 02.09.2025

  • 19 чехльо съм

    6 0 Отговор
    Зарбавих да добавя, още сме в играта за завода на фоксваген!

    09:19 02.09.2025

  • 20 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Жан Клод ( с двата ножа)":

    Не може! Тя откраднала ГПС-на самолета на Урсула..

    09:19 02.09.2025

  • 21 коя е мръс ницата на снимката

    3 0 Отговор
    Готов съм да я спонсорирам да напълни джу ките с хеулрон.

    09:19 02.09.2025

  • 22 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Давам координатите му на русия да го прасне с един калибър

    09:19 02.09.2025

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Росен Плевнелиев е сияйна либерална звезда!Винаги когато го видя се разплаквам от умиление, обичам го!💋💋💋👍

    09:19 02.09.2025

  • 24 "ВРАГ НА НАРОДА"

    3 0 Отговор
    БОЖЕ, ОТЪРВИ НИ ОТ този Ч€РВ€Н $ . п о л!
    този И ЗА Г€РБ€РА$Т Н€ $ТАВА!

    09:20 02.09.2025

  • 25 така е

    0 0 Отговор
    но сигнала изчезва и с навигация на автомобил . някой да е бил тъпана . обърква те навигацията и обикаляш . няма кой да проверява . да помогне на шофьорите . а пилотът си има инструкция . е завчера някакъв майдановец стреля порубний . но урсула не е била застрашена заради мерките . имала и парашут . нищо не е станало .

    09:21 02.09.2025

  • 26 Роско

    1 0 Отговор
    Не знам каква пропаганда има но прекалявате с руската намеса! Не може в това което се провалите да прехвърляте вината върху Русия! Най голямата вина на руснаците е че трябвало да скопят дядо ти като близък до германците през ВСВ!

    09:21 02.09.2025

  • 27 ФЕЙК

    0 0 Отговор
    Вездесъщия пак скъса синджира и го експонираха по телевизиите! Поне да му бяха дали кърпа да си избърши ръцете от водата от чиниите! А той, юнакът - с мокри ръце, но на амбразурата на камерата! Десо, Десо, дори да беше заключила вратата той през прозореца щеше да скочи за едната показуха! ЕХ, Комсомол, комсомол, ти летиш като СОПОЛ!

    09:21 02.09.2025

  • 28 ннннннннн

    0 0 Отговор
    Росен Плевнелиев: В България ми изчезват по 8000 лева на месец за прически на жена ми!

    09:22 02.09.2025

  • 29 ха ха

    1 0 Отговор
    плювняка ибанов най смотания президент пак се о---

    09:24 02.09.2025

  • 30 Ама

    0 0 Отговор
    чехльо направил ли е закуската , та са го пуснали из телевизиите ?!

    09:24 02.09.2025

  • 31 хъхъ

    0 0 Отговор
    Още нищо не се е доказало, но Роско, Тагаренко и Кремтодорова обясняват по телевизиите как Путин опитал да убие великата Урсула. Ето я хибридната операция срещу България.

    09:24 02.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове