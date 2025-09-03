Кола помете и уби мъж в Пловдив

Пешеходец на около 70 години е загинал при тежка катастрофа в Пловдив. Сигналът за трагедията постъпил малко преди 04.00 часа сутринта.
Мъжът бил блъснат от Мерцедес на "Брезовско шосе". Издъхнал на място в резултат на силния удар.
На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка.
По първоначална информация починалият изскочил внезапно на пътното платно, но причината за инцидента тепърва ще се установява, пише Блиц.
Зад волана бил 20-годишен младеж. Пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.
Бил е задържан.
1 Юрист
13:22 03.09.2025
2 тоя пенсионер
13:22 03.09.2025
3 Любопитен
13:24 03.09.2025
4 Пловдив
13:31 03.09.2025
5 мърсула
13:31 03.09.2025
6 Трол
13:32 03.09.2025
7 гост
13:47 03.09.2025
8 Бойкот на О.Л.Хлъц
съмнявам се 20-годишният да е карал с 50 км/ч в 4 часа рано сутринта...
13:49 03.09.2025