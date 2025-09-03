Кола помете и уби мъж в Пловдив

Пешеходец на около 70 години е загинал при тежка катастрофа в Пловдив. Сигналът за трагедията постъпил малко преди 04.00 часа сутринта.

Мъжът бил блъснат от Мерцедес на "Брезовско шосе". Издъхнал на място в резултат на силния удар.

На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка.

По първоначална информация починалият изскочил внезапно на пътното платно, но причината за инцидента тепърва ще се установява, пише Блиц.

Зад волана бил 20-годишен младеж. Пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

Бил е задържан.