Кола помете и уби мъж в Пловдив

Кола помете и уби мъж в Пловдив

3 Септември, 2025 13:15

По първоначална информация починалият изскочил внезапно на пътното платно, но причината за инцидента тепърва ще се установява

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пешеходец на около 70 години е загинал при тежка катастрофа в Пловдив. Сигналът за трагедията постъпил малко преди 04.00 часа сутринта.

Мъжът бил блъснат от Мерцедес на "Брезовско шосе". Издъхнал на място в резултат на силния удар.

На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка.

По първоначална информация починалият изскочил внезапно на пътното платно, но причината за инцидента тепърва ще се установява, пише Блиц.

Зад волана бил 20-годишен младеж. Пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

Бил е задържан.


България
  • 1 Юрист

    4 1 Отговор
    Вече няма условни за такива убийства 😉

    13:22 03.09.2025

  • 2 тоя пенсионер

    9 4 Отговор
    направо е прецакал младежа

    13:22 03.09.2025

  • 3 Любопитен

    6 2 Отговор
    4:00 сутринта. Какво прави дядката на 70 години на това място? Май кръстник си е търсил, е, намерил си го е.

    13:24 03.09.2025

  • 4 Пловдив

    2 0 Отговор
    Че Блезовско е затворено за ремонт от години.

    13:31 03.09.2025

  • 5 мърсула

    1 0 Отговор
    аууу пловдивмайна

    13:31 03.09.2025

  • 6 Трол

    3 0 Отговор
    На този 20-годишен младеж колата му е била развалена от автосервиза.

    13:32 03.09.2025

  • 7 гост

    4 0 Отговор
    През последния месец почти всички тежки катастрофи са с водачи между 18 и 21 години с неизживяно детство за които предното стъкло на колата е екрана на компютъра , а идеал "Бързи и яростни". Лумпените в парламата имат намерения да свалят възрастта за получаване на СУМПС на 17 години. При тази възраст те се водят НЕПЪЛНОЛЕТНИ и не носят съответната наказателна отговорност!

    13:47 03.09.2025

  • 8 Бойкот на О.Л.Хлъц

    4 0 Отговор
    Да се проверят камерите наоколо -
    съмнявам се 20-годишният да е карал с 50 км/ч в 4 часа рано сутринта...

    13:49 03.09.2025

