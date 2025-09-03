Пловдив ще кандидатства за Европейска столица на спорта през 2028 година, съобщи кметът на града Костадин Димитров по време инспекцията на ремонта на Основно училище "Димитър Талев".

Той обясни, че това се е случило след комуникация с представители в Европейския парламент и допълни, че ще бъде търсена помощта и на отдел "Образование", където трябва да има съвместни цели и допирни точки, за да може освен високото спортно майсторство и масовият спорт да бъде направен популярен.

"Това е една възможност. След като имаме едни от най-добрите спортни бази в държавата, да направим така, че да популяризираме нашия град с още повече събития", каза още Костадин Димитров.

Както БТА съобщи, във вторник кметът на Пловдив имаше и среща с представители на всички спортни клубове в града, като бе решено в периода от 15 до 30 септември всяко дете може да посети безплатно спортните занимания в клубовете и да тренира.