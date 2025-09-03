Новини
Бойко Борисов: Румен Радев да отиде при Ердоган и да предоговори сделката с "Боташ"

Бойко Борисов: Румен Радев да отиде при Ердоган и да предоговори сделката с "Боташ"

3 Септември, 2025 20:38 1 379 95

Към приоритети бих прибавил и индустриалното сътрудничество и развитие на страната

Бойко Борисов: Румен Радев да отиде при Ердоган и да предоговори сделката с "Боташ" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира редица важни въпроси в началото на новия политически сезон в родния парламент.

"Да удържим пътя по еврозоната, защото нищо не е завършено до 1 януари", изтъкна Борисов като цел.

А като ключова задача очерта също: "Приемането на бюджета".

"Усвояване на проваления план за възстановяване", посочи той като следващ приоритет.

Борисов посъветва президента Румен Радев да говори и с турския лидер Раджеп Тайип Ердоган. И да осигури "подарък", предоговаряйки договора с "Боташ".

"Към приоритети бих прибавил и индустриалното сътрудничество и развитие на страната", продължи Борисов и акцентира на българо-немско сътрудничество, което беше официализирано тези дни.

"България се оказа най-големият инвеститор в турската газопроводна система", продължи Борисов по темата с "Боташ".

Запитан властта разчита ли на подкрепата на ДПС-Ново начало и Делян Пеевски, Борисов отговори:

"Негова работа е дали Пеевски ще продължи да подкрепя правителството".

"Това правителство не е изгодно за ГЕРБ. И нашите структури боксуват, защото носим цялата отговорност, но съм дал дума на колегите от ИТН и БСП, че ще носим отговорност докрай", визира той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Франсиско

    81 5 Отговор
    Тоя срама няма ли ? Защо не е в затвора ?

    20:41 03.09.2025

  • 2 Иванчо+Марийка

    67 5 Отговор
    Тиквун е пътник !!!

    20:41 03.09.2025

  • 3 Капо ди Тулупи

    59 4 Отговор
    На крадливата администрация.

    Коментиран от #19

    20:42 03.09.2025

  • 4 Браво

    66 5 Отговор
    А ти да идеш да предоговориш сделката за ""Южен поток" и "Белене" плуже-ко.

    Коментиран от #36

    20:42 03.09.2025

  • 5 Миро

    27 10 Отговор
    И двамата забатачиха държавата!!!

    20:42 03.09.2025

  • 6 Пуфи

    55 4 Отговор
    Девицата от Банкя чиста и неопетнена

    Коментиран от #38

    20:42 03.09.2025

  • 7 Да,бе

    48 5 Отговор
    Тулупий,ами ти що не върнеш Южен поток вместо Турски,а...И става все по актуално особено за продължителността на живота в Банкя.

    Коментиран от #48

    20:43 03.09.2025

  • 8 Даниел

    45 4 Отговор
    А ти при руснаците за потока!

    20:43 03.09.2025

  • 9 пъленбоклук

    44 6 Отговор
    е тоя мизерен циганин

    20:45 03.09.2025

  • 10 Хипотетично

    17 11 Отговор
    Радев договори с Ердоган сделката, а министър Христов чинно я изпълни. Предоговарянето се оставя на други за изява пред обществото...

    20:46 03.09.2025

  • 11 Точно

    9 38 Отговор
    Тук Борисов е прав.

    20:47 03.09.2025

  • 12 Тома

    23 3 Отговор
    Направо е отрязал главата на шефа на мешерето.Като близнаци са

    20:49 03.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пич

    36 6 Отговор
    Възрастта не е порок, но Бойко е от миналия век. Да ходи да си гледа старините и да ни куртулиса от себе си.

    20:50 03.09.2025

  • 15 ,,,,,,

    15 1 Отговор
    И турчина ли ни ци.ца, аман от пиавици

    20:50 03.09.2025

  • 16 Ганя Путинофила

    10 8 Отговор
    Да отиде при Ердо и да се хване за палците на краката!

    20:51 03.09.2025

  • 17 Няма да се плашиш

    17 0 Отговор
    Ще чака да се върнеш със самолетите и отива.

    20:51 03.09.2025

  • 18 А с Камчия , кво правим, бе тулупе?

    18 7 Отговор
    Кой хариза Камчия на путин?

    20:52 03.09.2025

  • 19 Окапи

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Капо ди Тулупи":

    Капо, защото на нормален му пада капата, като го чуе, какви ги дъни.

    20:52 03.09.2025

  • 20 Ами

    24 1 Отговор
    Едва ли Президента Радев ще има нещо против да разговаря с Ердиган и Боташ.
    Но за да има ефект и да е обвързано законно, Парламента трябва да приеме закон,
    който да дава право на Президента да сключва търговски договори.
    Да припомням ли за едни разговори за един газопровод ... И кой ср@ на метеното :)

    20:55 03.09.2025

  • 21 1488

    11 1 Отговор
    аз спа следобед да не усещам как ми стьрже стомаха
    па за рекордно ниските цени и еврото на мърсула не зная

    20:55 03.09.2025

  • 22 а радев мълчи

    5 4 Отговор
    Самия Радев преди 2 месеца обяви че е разговарял с Ердоган за БОТАШ

    Но яввно приема желаното за действително.

    И разбра ли се от къде са 100 000 € намерени в Катамарана

    Вече номера със заем не върви

    Коментиран от #31

    20:56 03.09.2025

  • 23 681

    9 1 Отговор
    Турчина да връща Константинопол и да престане да зяпа към Европата, ма така като крадеш Света София

    20:57 03.09.2025

  • 24 банкя

    25 3 Отговор
    Защо не говори за страдащите без вода хиляди хора! Нали той и неговата партия управляваха " прекрасно"!

    20:57 03.09.2025

  • 25 Г€Н€РАЛ Д€$И

    4 7 Отговор
    рум€н ЗА НИЩО $ТАВА....!
    д€ни ца зла т€ ва Н€ И$КА ДА ЧУ€ ПОВ€Ч€ ЗА турци, ОЩ€ Я БОЛИ А Н У $ Ъ Т!
    Щ€ ТРЯБВА а$ ДА ОТИДА $ МО€ТО ДЪЛБООООООКО ГЪРЛОООООО, ДА $ВЪРША РАБОТА!

    20:59 03.09.2025

  • 26 Смотун Бъгарович

    4 8 Отговор
    НА ПРЕЗОДЕНТА РАДЕВ О ЖЕНА МУ ИМ ДРЕМЕ НА КАПЕЛАТА РАДЕВ ЗИМА ПЕНСИЯ
    3 БОНА О ЗАПЛАТА 16 000 ЛЕВА.ИНАЧЕ УНО ГОВОРЯТ НО В ОЩЪРБ НА ДРУГИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ. СИГОРНО СА ЦЕЛЕЛИ ПО.БЪРЗО ДА ФАЛИРАТ.БЪЛГАРИЯ. А ТИЯ МНОГОБРОЙНИ ДЕПУТАТИ 240 БРОЯ ВЗИМАЛИ МЕЖДО 8000 И 12 000 ЛВ. ВСЕКИ МЕСЕЦ. ТИЯ РЕЯЛНО ДЪРПАТ ДЪРЖАВАТА НАЗАД И ВЗИМАТ ПАРИТЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ЗА ДА ОБРАЗУВАТ ГОЛЕМИТЕ СИ ЗАПЛАТИ. КАК ГИ ИЗЧИСЛЯВАТ? КАКВА СКЪПА РАБОТА РАБОТЯТ ОТГОВАРЯЩА НА ПАРИТЕ КОЙТО ВЗИМАТ ?

    21:00 03.09.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    4 16 Отговор
    Голям държавник, велик българин. Строителят на съвременна България.

    21:00 03.09.2025

  • 28 менда

    14 2 Отговор
    това типче ,почва да говори това което шиши му нареди,вече имаме пудела боцко .Варна - откакто Дидо преби в капитан Кук действащия тогава кмет Портних и борисов нищо не можеше да направи да го защити,потника с цонев обикалят окръга и къдес добри пари къде със заплахи привличат кметовете в ново начало и това е в цялата страна,боцко вижда как му крадат партията но нищо не може да направи ,че оня ще го натъпче в пандиза -остава само да е пуделче

    21:01 03.09.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    4 18 Отговор
    Без Бойко България е загубена.

    Коментиран от #33

    21:01 03.09.2025

  • 30 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    13 3 Отговор
    А ВИЕ ПРЕДОГОВОРЕТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ЧЛЕНСТВОТО НИ ВЪВ ЕС.НЕ УРСУЛА БРЮКСЕЛСКА ДА НИ КОМАНДВА КАКВО ДА ПРАВИМЕ ,А РЕШЕНИЯТА ДА СЕ ВЗИМАТ ВЪВ БЪЛГАРИЯ.

    21:02 03.09.2025

  • 31 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "а радев мълчи":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    21:03 03.09.2025

  • 32 Тази

    16 5 Отговор
    мутра крадлива нали беше казал, че този договор с "боташ"не бил лош.
    И какво сега ,връткалника друга песен запя.
    На Г-н Радев само прахта можеш да му дишаш.

    21:03 03.09.2025

  • 33 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    13 5 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    ДА ДЕ ДОКАТО ОКОЛО 4 ГОДИНИ НЕ БЕШЕ НА ВЛАСТ НЯМАШЕ ИЗБИВАНЕ НА ЖИВОТНИ СЕГА ОТНОВО ЗАПОЧНА ИЗБИВАНЕТО НА ОВЦЕ И КОЗИ,ПАТИЦИ БЕЗ ДОКАЗАНИ БОЛЕСТИ.

    Коментиран от #45

    21:04 03.09.2025

  • 34 Мда

    11 3 Отговор
    Радефф при Ердоган за Боташ, Тиквата при Тръмп за самолетите и Изрел за водата, Шишко да спре да ходи в Турското посолство и от там да получава нареждания….
    Въобще5429 всеки от боклуците със задачи

    21:06 03.09.2025

  • 35 Ту тууу

    5 0 Отговор
    Хубаво е да се помнят някои неща.

    21:08 03.09.2025

  • 36 пешо

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    и едни самолети на хартия

    21:08 03.09.2025

  • 37 ти ли бе

    16 2 Отговор
    Тиква тъпа. ....

    21:09 03.09.2025

  • 38 пешо

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пуфи":

    кмета на симитли е на друго мнение

    21:09 03.09.2025

  • 39 Мисирките мигат с очички

    13 1 Отговор
    и не знаят къде са!

    21:09 03.09.2025

  • 40 Аааа няма да стане

    5 4 Отговор
    алчния и злобен екскурзиант на гърба на народа взе комисионна, неговият алф му я взе и нечакай от умрял писмо !

    21:10 03.09.2025

  • 41 обективен

    15 3 Отговор
    Докато тоз е на свобода , тази територия никога няма да стане бяла страна !

    Коментиран от #47

    21:11 03.09.2025

  • 42 ЧАЛНЪТ БЪЛГАРОВ

    8 2 Отговор
    НЯМА КОЙ ДА ЖЕЛАЕ.ДА.ОСТАВА ДА ЖИВЕЕ КАТО КУЧЕ В БЪЛГАРИЯ ДА БАЧКА ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР ЗА ДВЕ ФОЛИИ ХЛЯБ А РАЗНИ ЧИНОВНИЦИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ И ПОЛИТИЦИ ДА ЖИВЕЯТ НА ГЪРБЪ.МУ. КСТО ЦАРИ И ДА ВЗИМАТ ОКОЛО 8 000 ЛВ. КАТО ЗАПЛАТИ ИШ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. КАТО РЕЯЛНО ПОВЕЧЕТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ НЕ ЗАСЛУЖАВАТ И 30 ЛВ. НА ДЕН А ВЗИМАТ С ТОРБИ ХИЛЯДИ.

    Коментиран от #50

    21:11 03.09.2025

  • 43 Хм...

    15 3 Отговор
    А ти ше отидеш ли при путя да предоговориш сделката за тръбата, а? Май не ти се пие чай и стоиш далеч от прозорци на високи етажи?

    21:12 03.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Нещастника Борисов

    9 1 Отговор
    Ъпо опеле!
    Не разбра ли, че а Ердоган ще забрани избирателни секции в Турция?

    21:14 03.09.2025

  • 47 Да бе...

    11 2 Отговор

    До коментар #41 от "обективен":

    Да беше само той! А дебелият му ортак? А Славчо, а Костя копейката? А цялото бсп? Държавата е превзета, електоратът спи.

    Коментиран от #55

    21:14 03.09.2025

  • 48 Защото

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Да,бе":

    по този начин Путин му осигурява 24% избирателна активност,хич никой да не гласува Борисов са му сигурни !

    21:15 03.09.2025

  • 49 менда

    11 2 Отговор
    двамата откраднаха 600 милиона от южен поток ,Путин си ги потърси и беше ясен -турски поток до края ня годината като лев няма да дам - ти плащаш иначе - ти знаеш затова бойче спа на строежа и видя сметката на водата на Плевен - думи на Ревизоро а другия го щавиха в Дубай - думи на депутат енергиен специалист

    21:16 03.09.2025

  • 50 Дааа

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "ЧАЛНЪТ БЪЛГАРОВ":

    Ти затова отиваш в расия? Май ще си първият Ще ти се зарадват, толкова путинофили в България, и нито един да се възползва от поканата на путя до момента! Непростимо!

    Коментиран от #53

    21:17 03.09.2025

  • 51 тъй, тъй

    10 3 Отговор
    а Борисов веднага да тръгва за Франкфурт и да преговаря с Кристин Лагард отлагането на влизането в еврозоната. Защото вредите за България от еврозоната ще са в пъти по-големи от Боташ. Да не говорим за всичките кражби, концесии, продажби на държавно имущество, магистрали, европроекти и т.н. Борисов и Пеевски са най-голямото зло за България и освобождаването на държавата от присъствието им трябва да е цел и смисъл за всеки разумен човек. Колко години търпим тази оядена наглост да манипулира, да лъже, да интригантства, откъдето е минал трева не никне, тръгнал да се възмущава от Радев. А бе, ей, колко години е управлявал Радев? Нула. Колко години управлява ти и шайката ти? Трябва да броим и времето, в което беше главен секретар на МВР, по което време убийствата бяха по няколко на ден. Наглец!

    21:17 03.09.2025

  • 52 Деций

    9 1 Отговор
    Изчезвай и не си показвай гадната мутра,Мръсник!

    21:19 03.09.2025

  • 53 да бе, да

    4 8 Отговор

    До коментар #50 от "Дааа":

    Да ти разкрия една тайна - не са малко българите, които се възползваха от поканата и се изселиха в Русия. Това, че ти не знаеш, не значи, че не се е случило. Обаче аз да те питам, твоят работодател покани ли те някъде на Запад?

    Коментиран от #59, #61, #77

    21:19 03.09.2025

  • 54 голем смех

    4 2 Отговор
    "Румен Радев да отиде при Ердоган и да предоговори сделката с "Боташ""

    Такава опция не е предвидена и съвсем не случайна нейната липса в договора. Досега не съм чул някой да се натиска да предоговаря сделка за която други плащат луди пари, а той само получава солидни комисионни.

    21:20 03.09.2025

  • 55 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 10 Отговор

    До коментар #47 от "Да бе...":

    ЗАЩО ВЪЗРАЖДАНЕ.МИНАЛАТА ГОДИНА СЪС СГЛОБКАТА ППДБ СЕДЕШЕ НА ТИКВАТА И ШИШИ ВЪВ СКУТА ,СЕГА БСП-ОЛ И ИТН ГИ ЗАМЕСТИКА ТЕ СЕДНАХА ОТ ЛАКОМИЯ ЗА МИНИСТЕРСКИ КРЕСЛА НА ТИКВАТА И ШИШИ ВЪВ СКУТА.ВЪЗРАЖДАНЕ НЕ СЯДА НА НИКОЙ ВЪВ СКУТА И ДЕЙСТВА САМА.

    Коментиран от #66

    21:21 03.09.2025

  • 56 Бойко от Банкя

    10 1 Отговор
    Ти почна тези преговори какво се правиш на ощипан! Турски поток и Боташ вървят ръка за ръка! Тъпан!😡😡😡😡

    21:23 03.09.2025

  • 57 Николай Бареков бивш евродепутат

    11 0 Отговор
    Това със Зафиров в Пекин бе отчаян маньовър на Пеевски. За него тепърва идват лоши вести от Вашингтон, а от “нийде взорът надежда не види… “, а от Москва най-много да дадат задача на Таки да го набие още веднъж.

    В момента единствената надежда на Пеевски наистина е в Щатите - да му позволят поне още малко да продължава да се вихри тук, след като завладя всичко, без да го е заслужил с избори. Като един безполов нерез Пеевски руши останките от рухналата държава и опитва да прави бивши хостеси от Студентски град и безмозъчни силиконки служебни премиерки. Тотален абсурд.
    Та, единственият шанс на Пеевски за оцеляване е да се остави на Щатите да си го екстрадират там и да си го съдят в техен федерален съд по закона RICO и за измамите по Магнитски. КОЙ разбрал, разбрал, но визитата на Зафиров в Китай е само за лична негова полза и за малко фасон пред оределия червен бабешки електорат. Не съм сигурен дали Пеевски, обаче, си дава сметка колко си утежнява и без това тежкото положение във Вашингтон с тая визита на проксито му Зафирката. Наско Натото е безхаберник и пълен турист, но Пеевски ще плати екскурзията. И умрялата лисица Бойко Борисов.
    В цялата 150 годишна най-нова история на България и в цялата история на САЩ няма друг българин с подобно по обем криминално досие в ЦРУ и в един специален отдел на Държавния департамент. Второто по обем е на Бойко Борисов. Практически, двамата са класифицирани високо в скалата с хербариите на международни престъпници, сп

    21:24 03.09.2025

  • 58 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Докато не го каже Пеев, не тежи!

    21:24 03.09.2025

  • 59 Я пак?

    5 4 Отговор

    До коментар #53 от "да бе, да":

    Прегледай изказванията на вашите вождове. Маша от раша докладва, нито един, повтарям - нито един българин не се е възползвал от поканата на ваш путя! Дори Костя не отиде да живее там!

    Коментиран от #69

    21:24 03.09.2025

  • 60 Ту ту

    8 0 Отговор
    На този наистина господ му говори! Толкова папи го галиха че как още не се обявява за католик??????

    21:25 03.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Николай Бареков бивш евродепутат

    9 0 Отговор
    В цялата 150 годишна най-нова история на България и в цялата история на САЩ няма друг българин с подобно по обем криминално досие в ЦРУ и в един специален отдел на Държавния департамент. Второто по обем е на Бойко Борисов. Практически, двамата са класифицирани високо в скалата с хербариите на международни престъпници, способни да наранят стратегически американски интереси и активи в чужбина.

    Тук ще призная, че при две мои посещения при екипа на Доналд Тръмп преди години и малко по рано през 2015 в Белия дом при вицепрезидента на Обама Джон Байдън, със съдействието на британските ми колеги и приятели бях запознат с една малка част от досието “Пеевски” и ме хвана срам като българин.

    21:26 03.09.2025

  • 63 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Тиквата: Избрани произведения

    "Признахме военното крило на Хизбула за терористична организация, спряхме три големи руски проекта, спираме руски самолети над морета. Ние заедно сме едно цяло, ние сме приятели и точно затова мога да говоря с вас по този начин", заяви Борисов като визира строителството на петролопровода Бургас-Александруполис, атомната електроцентрала Белене и газопровода "Южен поток".

    21:26 03.09.2025

  • 64 гошо

    8 1 Отговор
    Боко - тъпото да обясни за шкафовете с еврата и др.

    21:28 03.09.2025

  • 65 ДРЪНДО

    11 1 Отговор
    Нагъл, мръсен крадец. Интригант и рекетъор. Срина държавата тотално. БЕЗВОДИЕТО И БЕТОНИРАНОТО ОТ АВЕРИТЕ МУ ЧЕРНОМОРИЕ СА НЕГОВО ДЕЛО. Липсата на нормални пътища СЪЩО! Дано Господ накаже, този мръсен, долен БАНДИТ! Невинните хора гинат като мухи в безправната държава завладяна от ПЕЕВСКО- БОРИСОВО ПРАВОСЪДИЕТО И МУТРЕНСКИ ИНСТИТУЦИИ!

    21:28 03.09.2025

  • 66 ха, ха, ха...

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Писането само с главни букви е признак на психическо заболяване.

    21:29 03.09.2025

  • 67 Бойко от Банкя

    10 1 Отговор
    Няма прокуратура която да разследва! Иначе си вътре за турски поток! Кажи там колко държавни пари изръси? Куче!😡😡😡😡

    21:31 03.09.2025

  • 68 гост

    10 1 Отговор
    А ти Борисов отиди и предоговори с путя и ердоганя "руско-турски" поток който подписа с тях през 2020 година и построи с 3,7 милиарда наши пари от бюджета за транзит на руския газ а ние не виждаме и 1 цент и с който договор финансира путя да започне агресията в Украйна

    Коментиран от #73, #86

    21:31 03.09.2025

  • 69 ето пак

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Я пак?":

    Кой се е възползвал и кой не, важното е, че има покана. Попитах колко от вас, дето се трудите неуморно за жълти евроцентове, поканиха на Запад? Защото предполагам, че не сте силно мургави, там само такива архитекти и научни работници канят.

    Коментиран от #75

    21:32 03.09.2025

  • 70 ГЪРМЯН ЗАЕК

    1 0 Отговор
    ДА СИ СЛОЖИ НЯКОЕ ТЕНЕКЕ ОТЗАД ЧЕ НЕ СЕ ЗНАЕ РЕЗЕНЯЦИТЕ МОЖЕ ПАК ДА ГО ОЩАСЛИВЯТ ТОГАВА.МОЖЕ И ДА.НАМАЛЯТ ВНОСКИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ.

    21:33 03.09.2025

  • 71 Бончо

    0 8 Отговор
    Трябва да признаем че за това Боко е прав. Вината за фалита на Булгаргаз ще лежи на съвестта на рун дю. Освем ако не последва съвета и не се преклони пред Ердоган и да целува каквото му подадат там. Аман заман.

    21:33 03.09.2025

  • 72 Усъмнен

    10 0 Отговор
    Защо Радев? Нали ти договори тръбата да минава през Турция? Доколкото си спомням Радев се опитваше да договори с Путин тръбата да е наша и турците да внасят газ от нас. Докато ти се намеси. Ха сега ти се договаряй! Нали с Ердо сте си като дупе и гащи?

    Коментиран от #93

    21:35 03.09.2025

  • 73 Ужас

    7 1 Отговор

    До коментар #68 от "гост":

    Този ни продаде на путя и ердоган за собствена облага и грабежи а фирми на шопар пеевски го строяха...ще свършат тези национални грабители или като саддам или като кадафи

    21:37 03.09.2025

  • 74 Уса

    6 1 Отговор
    Най-големия и най-богатия боко лук на планетата управлява България най-бедната.Народа чака,какво чака и той не знае

    21:38 03.09.2025

  • 75 Товариш,

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "ето пак":

    не е нужно да ни канят, ние сме в Европа, ние сме едно семейство! Днес съм тук, утре в Испания, понимаеш? Нямам притеснения - пътувам, живея където искам, когато пожелая! Аз съм свободен човек, ако можеш да разбереш какво означава това.

    21:39 03.09.2025

  • 76 Лозан Панов

    4 2 Отговор
    Румен Радев и Бойко Борисов са двете страни на една и съща монета! Корумпирана монета!

    21:43 03.09.2025

  • 77 Хохоо

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "да бе, да":

    Че самите рашки казаха, че няма нито един българин до момента, бре! Четете си инструкциите от пасоля преди да пишете!

    21:43 03.09.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Руслан Т

    0 0 Отговор
    Написах грешна буква в името на бившия Плевнелиев . Едно "Ю " и веднага изчезна написаното . Та питах на кого точно нарежда какво да прави и къде да отива веднага Президента на тази нещастна територия с изчезващ народ ?

    21:47 03.09.2025

  • 80 Дрън дрън

    1 0 Отговор
    Банкявският КРАДЛЪО ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА НИ В БАЛКАНСКАТА ВЕНЕЦУЕЛА.

    21:50 03.09.2025

  • 81 Шмент и Капели

    2 0 Отговор
    Тоя що си мисли, че е шеф на президента?
    Върви при руснаците да предоговориш сделката, като си такъв бабаит, и да не забравиш да поискаш да платят за построяването на Балкански поток!

    Коментиран от #85

    21:50 03.09.2025

  • 82 Фен

    1 0 Отговор
    Дс си вземе и шмекерите.

    21:52 03.09.2025

  • 83 Сиганка от Столипиново

    0 0 Отговор
    Баце кво сттаа бе , нема ли прокуратура бе в мутро територията

    21:54 03.09.2025

  • 84 ХАРОН

    0 0 Отговор
    Ако това се случи и получи, ти си на кон в ауспуха!

    21:54 03.09.2025

  • 85 Българка

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Шмент и Капели":

    Ох, шъ умра от смех, никой не смее да ходи при руснаците

    21:55 03.09.2025

  • 86 Мутро нагла и крадлива

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "гост":

    Върни на народа на България 3,7 милиарда долара които подари на путин и ердоган!!! Колко мазно се хилиш че си до тези двама сатрапа. Ма те си знаят интереса а ти ощетяваш България за собствена изгода! Там си на откриването и както пише " Откриване газопроводу руский-турецкий поток". А ние България като какви сме там? Аааа ние плащаме милиардите от транзита за тях! Няма да ти се размине мутро...

    21:55 03.09.2025

  • 87 и те така

    4 0 Отговор
    Бат Бойко няма да преговаря да предоговаря или каквото и да е ,защото е гушнал поне един милиард от тази зделка .СМЕТКАТА ще я плащаме ние ,барабар с троловете ,а психопата ще си пие ракията и ще крои пъклени планове ,как да унищожи държавата

    22:00 03.09.2025

  • 88 фАНТОМасс

    4 0 Отговор
    Престъпникът вика този и онзи са престъпници ли ? Така излиза !

    22:01 03.09.2025

  • 89 доктор ОХ боли

    3 0 Отговор
    Лошо е да си ПРОСТАК , лошо е да ти ЛИЧИ , а още по-лошо е и да не го КРИЕШ !

    22:04 03.09.2025

  • 90 Майк Алън Патън

    3 0 Отговор
    И ние съветваме Бойко да върне Чекмеджетата и да каже коя е Мата Хари. Ама на , той се сърди на такива питания , защо ли ? Нали няма УЖ нищо лошо ?

    22:05 03.09.2025

  • 91 Байко

    1 0 Отговор
    А ти върни трите милиарда дето ги даде даром на Путин за газопровода

    22:10 03.09.2025

  • 92 Ачо

    1 0 Отговор
    Мутро,тоя Ердоган не беше ли ти ага?Не беше ли ти този,който го чакаше с костюм пред сараите?Не си ли по-голям апап ти с Ердоган?Защо пращаш други при него?Хайде, ходи ти лицемер,ако ти стиска!Жалка мутра!

    22:11 03.09.2025

  • 93 Абе така е

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Усъмнен":

    имаш право, Бат Боко е гоуем мушенгия, ама защо ходи с червена вратовръзка. Абе фаризей, днес за втори път,... отврат. Сретане, дека си душо

    Коментиран от #95

    22:12 03.09.2025

  • 94 Фххъг

    1 0 Отговор
    А ти иди при Тръмп, че похарчи милиарди за F-ки, дето няма и да ги помиришем, да си ни върне парите, парапитек миризлив!

    22:13 03.09.2025

  • 95 Хйкхфмнфогл

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Абе така е":

    Всички се надявахме Сретен да очисти пейзажа, а ма на, затри се.

    22:15 03.09.2025

