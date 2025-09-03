Бойко Борисов: Румен Радев да отиде при Ердоган и да предоговори сделката с "Боташ"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира редица важни въпроси в началото на новия политически сезон в родния парламент.

"Да удържим пътя по еврозоната, защото нищо не е завършено до 1 януари", изтъкна Борисов като цел.

А като ключова задача очерта също: "Приемането на бюджета".

"Усвояване на проваления план за възстановяване", посочи той като следващ приоритет.

Борисов посъветва президента Румен Радев да говори и с турския лидер Раджеп Тайип Ердоган. И да осигури "подарък", предоговаряйки договора с "Боташ".

"Към приоритети бих прибавил и индустриалното сътрудничество и развитие на страната", продължи Борисов и акцентира на българо-немско сътрудничество, което беше официализирано тези дни.

"България се оказа най-големият инвеститор в турската газопроводна система", продължи Борисов по темата с "Боташ".

Запитан властта разчита ли на подкрепата на ДПС-Ново начало и Делян Пеевски, Борисов отговори:

"Негова работа е дали Пеевски ще продължи да подкрепя правителството".

"Това правителство не е изгодно за ГЕРБ. И нашите структури боксуват, защото носим цялата отговорност, но съм дал дума на колегите от ИТН и БСП, че ще носим отговорност докрай", визира той.