Бойко Борисов: Румен Радев да отиде при Ердоган и да предоговори сделката с "Боташ"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира редица важни въпроси в началото на новия политически сезон в родния парламент.
"Да удържим пътя по еврозоната, защото нищо не е завършено до 1 януари", изтъкна Борисов като цел.
А като ключова задача очерта също: "Приемането на бюджета".
"Усвояване на проваления план за възстановяване", посочи той като следващ приоритет.
Борисов посъветва президента Румен Радев да говори и с турския лидер Раджеп Тайип Ердоган. И да осигури "подарък", предоговаряйки договора с "Боташ".
"Към приоритети бих прибавил и индустриалното сътрудничество и развитие на страната", продължи Борисов и акцентира на българо-немско сътрудничество, което беше официализирано тези дни.
"България се оказа най-големият инвеститор в турската газопроводна система", продължи Борисов по темата с "Боташ".
Запитан властта разчита ли на подкрепата на ДПС-Ново начало и Делян Пеевски, Борисов отговори:
"Негова работа е дали Пеевски ще продължи да подкрепя правителството".
"Това правителство не е изгодно за ГЕРБ. И нашите структури боксуват, защото носим цялата отговорност, но съм дал дума на колегите от ИТН и БСП, че ще носим отговорност докрай", визира той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Франсиско
20:41 03.09.2025
2 Иванчо+Марийка
20:41 03.09.2025
3 Капо ди Тулупи
Коментиран от #19
20:42 03.09.2025
4 Браво
Коментиран от #36
20:42 03.09.2025
5 Миро
20:42 03.09.2025
6 Пуфи
Коментиран от #38
20:42 03.09.2025
7 Да,бе
Коментиран от #48
20:43 03.09.2025
8 Даниел
20:43 03.09.2025
9 пъленбоклук
20:45 03.09.2025
10 Хипотетично
20:46 03.09.2025
11 Точно
20:47 03.09.2025
12 Тома
20:49 03.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пич
20:50 03.09.2025
15 ,,,,,,
20:50 03.09.2025
16 Ганя Путинофила
20:51 03.09.2025
17 Няма да се плашиш
20:51 03.09.2025
18 А с Камчия , кво правим, бе тулупе?
20:52 03.09.2025
19 Окапи
До коментар #3 от "Капо ди Тулупи":Капо, защото на нормален му пада капата, като го чуе, какви ги дъни.
20:52 03.09.2025
20 Ами
Но за да има ефект и да е обвързано законно, Парламента трябва да приеме закон,
който да дава право на Президента да сключва търговски договори.
Да припомням ли за едни разговори за един газопровод ... И кой ср@ на метеното :)
20:55 03.09.2025
21 1488
па за рекордно ниските цени и еврото на мърсула не зная
20:55 03.09.2025
22 а радев мълчи
Но яввно приема желаното за действително.
И разбра ли се от къде са 100 000 € намерени в Катамарана
Вече номера със заем не върви
Коментиран от #31
20:56 03.09.2025
23 681
20:57 03.09.2025
24 банкя
20:57 03.09.2025
25 Г€Н€РАЛ Д€$И
д€ни ца зла т€ ва Н€ И$КА ДА ЧУ€ ПОВ€Ч€ ЗА турци, ОЩ€ Я БОЛИ А Н У $ Ъ Т!
Щ€ ТРЯБВА а$ ДА ОТИДА $ МО€ТО ДЪЛБООООООКО ГЪРЛОООООО, ДА $ВЪРША РАБОТА!
20:59 03.09.2025
26 Смотун Бъгарович
3 БОНА О ЗАПЛАТА 16 000 ЛЕВА.ИНАЧЕ УНО ГОВОРЯТ НО В ОЩЪРБ НА ДРУГИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ. СИГОРНО СА ЦЕЛЕЛИ ПО.БЪРЗО ДА ФАЛИРАТ.БЪЛГАРИЯ. А ТИЯ МНОГОБРОЙНИ ДЕПУТАТИ 240 БРОЯ ВЗИМАЛИ МЕЖДО 8000 И 12 000 ЛВ. ВСЕКИ МЕСЕЦ. ТИЯ РЕЯЛНО ДЪРПАТ ДЪРЖАВАТА НАЗАД И ВЗИМАТ ПАРИТЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ЗА ДА ОБРАЗУВАТ ГОЛЕМИТЕ СИ ЗАПЛАТИ. КАК ГИ ИЗЧИСЛЯВАТ? КАКВА СКЪПА РАБОТА РАБОТЯТ ОТГОВАРЯЩА НА ПАРИТЕ КОЙТО ВЗИМАТ ?
21:00 03.09.2025
27 Данко Харсъзина
21:00 03.09.2025
28 менда
21:01 03.09.2025
29 Данко Харсъзина
Коментиран от #33
21:01 03.09.2025
30 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
21:02 03.09.2025
31 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #22 от "а радев мълчи":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
21:03 03.09.2025
32 Тази
И какво сега ,връткалника друга песен запя.
На Г-н Радев само прахта можеш да му дишаш.
21:03 03.09.2025
33 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":ДА ДЕ ДОКАТО ОКОЛО 4 ГОДИНИ НЕ БЕШЕ НА ВЛАСТ НЯМАШЕ ИЗБИВАНЕ НА ЖИВОТНИ СЕГА ОТНОВО ЗАПОЧНА ИЗБИВАНЕТО НА ОВЦЕ И КОЗИ,ПАТИЦИ БЕЗ ДОКАЗАНИ БОЛЕСТИ.
Коментиран от #45
21:04 03.09.2025
34 Мда
Въобще5429 всеки от боклуците със задачи
21:06 03.09.2025
35 Ту тууу
21:08 03.09.2025
36 пешо
До коментар #4 от "Браво":и едни самолети на хартия
21:08 03.09.2025
37 ти ли бе
21:09 03.09.2025
38 пешо
До коментар #6 от "Пуфи":кмета на симитли е на друго мнение
21:09 03.09.2025
39 Мисирките мигат с очички
21:09 03.09.2025
40 Аааа няма да стане
21:10 03.09.2025
41 обективен
Коментиран от #47
21:11 03.09.2025
42 ЧАЛНЪТ БЪЛГАРОВ
Коментиран от #50
21:11 03.09.2025
43 Хм...
21:12 03.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Нещастника Борисов
Не разбра ли, че а Ердоган ще забрани избирателни секции в Турция?
21:14 03.09.2025
47 Да бе...
До коментар #41 от "обективен":Да беше само той! А дебелият му ортак? А Славчо, а Костя копейката? А цялото бсп? Държавата е превзета, електоратът спи.
Коментиран от #55
21:14 03.09.2025
48 Защото
До коментар #7 от "Да,бе":по този начин Путин му осигурява 24% избирателна активност,хич никой да не гласува Борисов са му сигурни !
21:15 03.09.2025
49 менда
21:16 03.09.2025
50 Дааа
До коментар #42 от "ЧАЛНЪТ БЪЛГАРОВ":Ти затова отиваш в расия? Май ще си първият Ще ти се зарадват, толкова путинофили в България, и нито един да се възползва от поканата на путя до момента! Непростимо!
Коментиран от #53
21:17 03.09.2025
51 тъй, тъй
21:17 03.09.2025
52 Деций
21:19 03.09.2025
53 да бе, да
До коментар #50 от "Дааа":Да ти разкрия една тайна - не са малко българите, които се възползваха от поканата и се изселиха в Русия. Това, че ти не знаеш, не значи, че не се е случило. Обаче аз да те питам, твоят работодател покани ли те някъде на Запад?
Коментиран от #59, #61, #77
21:19 03.09.2025
54 голем смех
Такава опция не е предвидена и съвсем не случайна нейната липса в договора. Досега не съм чул някой да се натиска да предоговаря сделка за която други плащат луди пари, а той само получава солидни комисионни.
21:20 03.09.2025
55 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #47 от "Да бе...":ЗАЩО ВЪЗРАЖДАНЕ.МИНАЛАТА ГОДИНА СЪС СГЛОБКАТА ППДБ СЕДЕШЕ НА ТИКВАТА И ШИШИ ВЪВ СКУТА ,СЕГА БСП-ОЛ И ИТН ГИ ЗАМЕСТИКА ТЕ СЕДНАХА ОТ ЛАКОМИЯ ЗА МИНИСТЕРСКИ КРЕСЛА НА ТИКВАТА И ШИШИ ВЪВ СКУТА.ВЪЗРАЖДАНЕ НЕ СЯДА НА НИКОЙ ВЪВ СКУТА И ДЕЙСТВА САМА.
Коментиран от #66
21:21 03.09.2025
56 Бойко от Банкя
21:23 03.09.2025
57 Николай Бареков бивш евродепутат
В момента единствената надежда на Пеевски наистина е в Щатите - да му позволят поне още малко да продължава да се вихри тук, след като завладя всичко, без да го е заслужил с избори. Като един безполов нерез Пеевски руши останките от рухналата държава и опитва да прави бивши хостеси от Студентски град и безмозъчни силиконки служебни премиерки. Тотален абсурд.
Та, единственият шанс на Пеевски за оцеляване е да се остави на Щатите да си го екстрадират там и да си го съдят в техен федерален съд по закона RICO и за измамите по Магнитски. КОЙ разбрал, разбрал, но визитата на Зафиров в Китай е само за лична негова полза и за малко фасон пред оределия червен бабешки електорат. Не съм сигурен дали Пеевски, обаче, си дава сметка колко си утежнява и без това тежкото положение във Вашингтон с тая визита на проксито му Зафирката. Наско Натото е безхаберник и пълен турист, но Пеевски ще плати екскурзията. И умрялата лисица Бойко Борисов.
В цялата 150 годишна най-нова история на България и в цялата история на САЩ няма друг българин с подобно по обем криминално досие в ЦРУ и в един специален отдел на Държавния департамент. Второто по обем е на Бойко Борисов. Практически, двамата са класифицирани високо в скалата с хербариите на международни престъпници, сп
21:24 03.09.2025
58 Наблюдател
21:24 03.09.2025
59 Я пак?
До коментар #53 от "да бе, да":Прегледай изказванията на вашите вождове. Маша от раша докладва, нито един, повтарям - нито един българин не се е възползвал от поканата на ваш путя! Дори Костя не отиде да живее там!
Коментиран от #69
21:24 03.09.2025
60 Ту ту
21:25 03.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Николай Бареков бивш евродепутат
Тук ще призная, че при две мои посещения при екипа на Доналд Тръмп преди години и малко по рано през 2015 в Белия дом при вицепрезидента на Обама Джон Байдън, със съдействието на британските ми колеги и приятели бях запознат с една малка част от досието “Пеевски” и ме хвана срам като българин.
21:26 03.09.2025
63 Сатана Z
"Признахме военното крило на Хизбула за терористична организация, спряхме три големи руски проекта, спираме руски самолети над морета. Ние заедно сме едно цяло, ние сме приятели и точно затова мога да говоря с вас по този начин", заяви Борисов като визира строителството на петролопровода Бургас-Александруполис, атомната електроцентрала Белене и газопровода "Южен поток".
21:26 03.09.2025
64 гошо
21:28 03.09.2025
65 ДРЪНДО
21:28 03.09.2025
66 ха, ха, ха...
До коментар #55 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Писането само с главни букви е признак на психическо заболяване.
21:29 03.09.2025
67 Бойко от Банкя
21:31 03.09.2025
68 гост
Коментиран от #73, #86
21:31 03.09.2025
69 ето пак
До коментар #59 от "Я пак?":Кой се е възползвал и кой не, важното е, че има покана. Попитах колко от вас, дето се трудите неуморно за жълти евроцентове, поканиха на Запад? Защото предполагам, че не сте силно мургави, там само такива архитекти и научни работници канят.
Коментиран от #75
21:32 03.09.2025
70 ГЪРМЯН ЗАЕК
21:33 03.09.2025
71 Бончо
21:33 03.09.2025
72 Усъмнен
Коментиран от #93
21:35 03.09.2025
73 Ужас
До коментар #68 от "гост":Този ни продаде на путя и ердоган за собствена облага и грабежи а фирми на шопар пеевски го строяха...ще свършат тези национални грабители или като саддам или като кадафи
21:37 03.09.2025
74 Уса
21:38 03.09.2025
75 Товариш,
До коментар #69 от "ето пак":не е нужно да ни канят, ние сме в Европа, ние сме едно семейство! Днес съм тук, утре в Испания, понимаеш? Нямам притеснения - пътувам, живея където искам, когато пожелая! Аз съм свободен човек, ако можеш да разбереш какво означава това.
21:39 03.09.2025
76 Лозан Панов
21:43 03.09.2025
77 Хохоо
До коментар #53 от "да бе, да":Че самите рашки казаха, че няма нито един българин до момента, бре! Четете си инструкциите от пасоля преди да пишете!
21:43 03.09.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Руслан Т
21:47 03.09.2025
80 Дрън дрън
21:50 03.09.2025
81 Шмент и Капели
Върви при руснаците да предоговориш сделката, като си такъв бабаит, и да не забравиш да поискаш да платят за построяването на Балкански поток!
Коментиран от #85
21:50 03.09.2025
82 Фен
21:52 03.09.2025
83 Сиганка от Столипиново
21:54 03.09.2025
84 ХАРОН
21:54 03.09.2025
85 Българка
До коментар #81 от "Шмент и Капели":Ох, шъ умра от смех, никой не смее да ходи при руснаците
21:55 03.09.2025
86 Мутро нагла и крадлива
До коментар #68 от "гост":Върни на народа на България 3,7 милиарда долара които подари на путин и ердоган!!! Колко мазно се хилиш че си до тези двама сатрапа. Ма те си знаят интереса а ти ощетяваш България за собствена изгода! Там си на откриването и както пише " Откриване газопроводу руский-турецкий поток". А ние България като какви сме там? Аааа ние плащаме милиардите от транзита за тях! Няма да ти се размине мутро...
21:55 03.09.2025
87 и те така
22:00 03.09.2025
88 фАНТОМасс
22:01 03.09.2025
89 доктор ОХ боли
22:04 03.09.2025
90 Майк Алън Патън
22:05 03.09.2025
91 Байко
22:10 03.09.2025
92 Ачо
22:11 03.09.2025
93 Абе така е
До коментар #72 от "Усъмнен":имаш право, Бат Боко е гоуем мушенгия, ама защо ходи с червена вратовръзка. Абе фаризей, днес за втори път,... отврат. Сретане, дека си душо
Коментиран от #95
22:12 03.09.2025
94 Фххъг
22:13 03.09.2025
95 Хйкхфмнфогл
До коментар #93 от "Абе така е":Всички се надявахме Сретен да очисти пейзажа, а ма на, затри се.
22:15 03.09.2025