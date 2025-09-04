Новини
България »
Синята и зелената зона за паркиране в София няма да работят на 6, 7 и 8 септември

Синята и зелената зона за паркиране в София няма да работят на 6, 7 и 8 септември

4 Септември, 2025 12:04 478 7

  • синя зона-
  • зелена зона-
  • празник-
  • съединение

През почивните дни пунктовете за продажба на превозни документи ще работят по обичайните си графици

Синята и зелената зона за паркиране в София няма да работят на 6, 7 и 8 септември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Платените зони за паркиране в София – синя и зелена, да работят на 6, 7 и 8 септември, съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

6 септември – Денят на Съединението, е официален празник, а тъй като се пада в събота тази година, почивен ден е и понеделник – 8 септември.

През почивните дни пунктовете за продажба на превозни документи ще работят по обичайните си графици, уточняват от ЦГМ.

Синята и зелената зони обичайно работят всеки ден от понеделник до събота, от 08:30 до 20 ч. Само в неделя за паркирането в тях не се плаща.

Синята зона обхваща историческият център на София и час престой струва 2 лв. Максималният разрешен престой е 2 часа.

В зелената зона цената е 1 лв. за час престой, а максимално разрешеното време за паркиране е до 4 часа.

При изтичането на времето за престой се поставя „Скоба“ на автомобила, глобата е 30 лв.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ауууу

    1 0 Отговор
    И като не работят къде ще паркираме

    12:06 04.09.2025

  • 2 1488

    1 0 Отговор
    много странно що на държавни празници няма да работи държавния рекет

    12:06 04.09.2025

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Не ми пука нямам кола .

    12:30 04.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Е нема такава държава 🥸
    🚘В различни градове синята и зелената зони са с
    ЕДНАКЪВ ЦВЯТ, но с
    РАЗЛИЧНИ ПОЧИВНИ ДНИ и
    РАЗЛИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ🚘

    Коментиран от #5

    12:32 04.09.2025

  • 5 Ти нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    оплакваш ли се.

    Коментиран от #6, #7

    12:39 04.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ти нещо":

    БЕЗ.НИК.ОВЦА БЕЗ.УМ.НА
    Ще разбереш , като го ОТНЕСЕШ❗

    12:54 04.09.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ти нещо":

    Много хора идвайки от град в който синя зона работи само в работни дни не пускат SMS през почивните дни .... ииии ЦГМ прави престоят им
    НЕЗАБРАВИМ ❗
    Ама то си требе УМ за да разбереш,
    а не само ЗЪБИ да се ЗЪБИШ❗

    12:58 04.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове