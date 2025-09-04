Синята и зелената зона за паркиране в София няма да работят на 6, 7 и 8 септември

Платените зони за паркиране в София – синя и зелена, да работят на 6, 7 и 8 септември, съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).
6 септември – Денят на Съединението, е официален празник, а тъй като се пада в събота тази година, почивен ден е и понеделник – 8 септември.
През почивните дни пунктовете за продажба на превозни документи ще работят по обичайните си графици, уточняват от ЦГМ.
Синята и зелената зони обичайно работят всеки ден от понеделник до събота, от 08:30 до 20 ч. Само в неделя за паркирането в тях не се плаща.
Синята зона обхваща историческият център на София и час престой струва 2 лв. Максималният разрешен престой е 2 часа.
В зелената зона цената е 1 лв. за час престой, а максимално разрешеното време за паркиране е до 4 часа.
При изтичането на времето за престой се поставя „Скоба“ на автомобила, глобата е 30 лв.
