Задушлива миризма и пожар събуди столичани

Пожар се разрази между столичните район „Връбница“ и квартал „Обеля“, в близост до гробищата.
В околията има задушлива миризма.
От пожарната потвърдиха за bTV, че става дума за горящи отпадъци.
На място има два пожарни автомобила, които работят по гасенето на пламъците.
Няма данни за пострадали. Огънят е пламнал в сутрешните часове на деня.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 надарена кака
Коментиран от #2
08:50 05.09.2025
2 надарен батко
До коментар #1 от "надарена кака":Реших да изгоря предпазните средства които ползвахме и ето ти беля над цяла София.
08:55 05.09.2025
3 да ги карат на сметището
08:55 05.09.2025
4 Селяния!
08:59 05.09.2025
5 1488
09:00 05.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.