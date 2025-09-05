Новини
Транспортираха с въздушна линейка пациентка с мозъчен кръвоизлив от Смолян до "Пирогов"

5 Септември, 2025 16:51

Това е поредният случай от началото на годината на ангажиране на медицински хеликоптер за смолянски пациенти в спешни състояния

Мария Атанасова

Пациентка с мозъчен кръвоизлив бе транспортирана днес с въздушна линейка от Смолян към болница "Пирогов" в София, заяви за БТА д-р Красимир Събев, началник на ОАРИЛ при Многопрофилната болница за активно бечение "Братан Шукеров" в Смолян.

Това е поредният случай от началото на годината на ангажиране на медицински хеликоптер за смолянски пациенти в спешни състояния.

Пациентката е на 50 г., днес внезапно ѝ прилошало, при което е повикан екип на "Спешна помощ".

Диагностика със скенер установила, че става дума за мозъчен кръвоизлив, най-вероятно причинен от аневризма, уточниха медици от смолянската болница.

В "Пирогов" жената ще бъде подложена на специализирано лечение.


