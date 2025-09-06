Георги Първанов за евентуалната партия на Радев: Подобна инициатива едва ли ще има успех

Президентът Георги Първанов постави под въпрос идеята за евентуален политически проект на Румен Радев. В интервю за bTV той заяви, че подобна инициатива едва ли ще има успех, позовавайки се и на личния си опит, цитиран от novini.bg.

Според него без изградени структури на местно ниво нова партия е обречена на слаб резултат, а в сегашната политическа среда няма място за нови формации.

Първанов сподели, че е силно разочарован от състоянието на българската политика и описа обществото като „обезсърчено“. Той направи сравнение със Съединението, когато е имало ясна кауза и държавници, готови да поемат риск.

По думите му националната цел не бива да се свежда единствено до евроатлантически ценности, а до равенство с другите европейски народи – мисия, за която е говорил и Васил Левски.

Бившият държавен глава отхвърли възможността управляващите партии да издигнат общ кандидат за президент, тъй като това би довело до вътрешно напрежение в коалицията. По-важно според него е да се намери фигура, която да обедини и бъде приемана от гражданите, уморени от непрекъснатото противопоставяне.

Той изрази и недоверие към ефективността на нов вот на недоверие, като посочи, че подобни действия по-скоро засилват позициите на управляващите, отколкото да носят дивиденти за опозицията.