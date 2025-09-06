Новини
Георги Първанов за евентуалната партия на Радев: Подобна инициатива едва ли ще има успех

6 Септември, 2025 11:12

Бившият държавен глава отхвърли възможността управляващите партии да издигнат общ кандидат за президент, тъй като това би довело до вътрешно напрежение в коалицията. По-важно според него е да се намери фигура, която да обедини и бъде приемана от гражданите, уморени от непрекъснатото противопоставяне.

Снимка: bTV
Президентът Георги Първанов постави под въпрос идеята за евентуален политически проект на Румен Радев. В интервю за bTV той заяви, че подобна инициатива едва ли ще има успех, позовавайки се и на личния си опит, цитиран от novini.bg.
Според него без изградени структури на местно ниво нова партия е обречена на слаб резултат, а в сегашната политическа среда няма място за нови формации.

Първанов сподели, че е силно разочарован от състоянието на българската политика и описа обществото като „обезсърчено“. Той направи сравнение със Съединението, когато е имало ясна кауза и държавници, готови да поемат риск.

По думите му националната цел не бива да се свежда единствено до евроатлантически ценности, а до равенство с другите европейски народи – мисия, за която е говорил и Васил Левски.

Бившият държавен глава отхвърли възможността управляващите партии да издигнат общ кандидат за президент, тъй като това би довело до вътрешно напрежение в коалицията. По-важно според него е да се намери фигура, която да обедини и бъде приемана от гражданите, уморени от непрекъснатото противопоставяне.
Той изрази и недоверие към ефективността на нов вот на недоверие, като посочи, че подобни действия по-скоро засилват позициите на управляващите, отколкото да носят дивиденти за опозицията.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ончо

    39 5 Отговор
    Дано да има такъв проект, пък ще видим. 😀

    Коментиран от #6, #43

    11:21 06.09.2025

  • 3 Само двамата

    2 6 Отговор
    със страшните очи биха могли да свършат работа. Промяната може да продължи само с такива индивиди ...страшни очи.

    11:23 06.09.2025

  • 4 писарке и гоце ли изкарахте

    25 2 Отговор
    от епопея на забравените

    поне години не се е показвал бившето президентче

    а кой какво казал с ваште пълнежи или празни локуми да си земете хонорчетата за цъканица
    бъдещото показва което не е розово

    11:25 06.09.2025

  • 5 Тоя е продажна слуга на Тиквата

    33 9 Отговор
    Партия на Радев може да помогне на народа.

    Коментиран от #9

    11:26 06.09.2025

  • 6 Нищоправеца

    9 18 Отговор

    До коментар #2 от "Ончо":

    Не ти ли омръзна с това ще видим? чакаме поредния нищоправец да се пробва да ни оправя ли? .. и да знаеш от фатмак управленец не става

    Коментиран от #19

    11:28 06.09.2025

  • 7 матей

    24 3 Отговор
    Боже, и галфоните дават мнения!

    11:28 06.09.2025

  • 8 Чупката

    25 3 Отговор
    Гоце, слугата на пловдивския Свиняр, няма думата!

    Коментиран от #42

    11:29 06.09.2025

  • 9 Нищоправеца

    8 21 Отговор

    До коментар #5 от "Тоя е продажна слуга на Тиквата":

    Много, ама МНОГО си се заблудил ако чакаш някой да ти помогне.... камо ли неумния шофьор на самолет от хасковско

    11:30 06.09.2025

  • 10 Оракула от Делфи

    19 2 Отговор
    Намери се, кой да го каже ???
    Сега остава и Румен Петков да се "из-ака" от някъде?
    Този бивш Президент го е страх, да не му вземат държавните субсидий за изборите!
    Партиите са "спасителен пояс" за нищо не вършели президенти и премиери!

    11:30 06.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Смехоранка

    2 20 Отговор
    Най готиния ни президент! Възпитан, предатавителен...Георги Първанов 🤗

    11:35 06.09.2025

  • 13 съсипа я тая България

    17 3 Отговор
    Ти преди да даваш интервюта , има какво да обясняваш на българите за милионите в КТБ ! За нато, за фронтовата територия и за много други неща. Коментирай себе си, за успеха на тия дето не са крали не мисли.

    11:36 06.09.2025

  • 14 Националният предател,

    5 12 Отговор
    който мало ум но и без Референдум набута Р. България в агресивната военно-политическа и търговска трансатлантическа корпорация нАТО знае от опит (АБВ), че новият напън за нова предателска партия на натовския ни главен въздухар и триморски пингвин, "в синергия с дневния ред на САЩ", е обречен на провал.

    11:39 06.09.2025

  • 15 А на мен

    11 1 Отговор
    ми омръзна 35 години от нещоправищите герои. За тези години не можем един град като България/6 милиона/ да подредим. Поздрави от Мен.

    11:42 06.09.2025

  • 16 Майна

    6 9 Отговор
    Радев докара Блак Рок в България
    Работи за милитаризация на България
    А не за съживяване на селското стопанство , и другите мирни индустрии..
    Какво очаквате от Президент произведен в НАТО
    В устата му е винаги НАТО и " западните партньори"
    Този никога не споменава Русия
    Какъв пробългарски Президент е тогава?

    Коментиран от #22

    11:43 06.09.2025

  • 17 Иван Грозни

    13 2 Отговор
    Гого нямаше много работа освен да ходи на лов за муфлони. Сега обстановсата е коренно различна. Отива се към закриване на 1300 годишна дър...а.

    11:43 06.09.2025

  • 18 Кам архара

    9 1 Отговор
    И Гоце да се изкаже, ама за архара си трае!

    11:44 06.09.2025

  • 19 Не е така!

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нищоправеца":

    Става! И още как? Рейгън стана президент. Украинският комик - също. А Радев два мандата е президент. И избран мажоритарно, т.е. - има си електорат, независещ от партии. Ха дано, пък ще видим.

    Коментиран от #25

    11:45 06.09.2025

  • 20 Копейка

    3 4 Отговор
    На нас каква ни е далаверата?

    11:46 06.09.2025

  • 21 Майна

    3 5 Отговор
    Щом и Мамин вчера призова, че е време Радев да направи България- това си е живо лобиране е ясно..
    Лондонсити сега ще се опита да го инсталира и в Парламента.
    Говори пред българите едно, а подписва всичко, което дълбоките изискват
    Този е най- голямото зло за България
    Троянски кон.

    11:46 06.09.2025

  • 22 Копеи не философствай!

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Майна":

    Отивай в Сопот!Действай!

    11:47 06.09.2025

  • 23 Куртулиев

    2 8 Отговор
    Е,то ясно, че пионката Р.Р. е провал. Р. Р. Няма бъдеще освен в Москна при Асад да играят табла. Р. Р.не го мисля, направи добри пари,НАПРАВИ и така Бъргария да не проспепира икономически, за да кръжи около западналата Русия, давам пример БОТАШ. Пораженията на Р. Р. Към Бългория са чудовишни и ще се преодоляват години. Типичен национален предател

    11:48 06.09.2025

  • 24 Ем.

    9 1 Отговор
    В интервю за bTV той заяви, че подобна инициатива едва ли ще има успех, позовавайки се и на личния си опит

    Като дава акъл що не си е направил партия досега

    11:48 06.09.2025

  • 25 Нищоправеца

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "Не е така!":

    Примерите не са точни. Рейгън е бил войник на младини а не изкривен шапкар цял живот. Фатмаците са ограничени хора свикнали да им се нарежда какво да правят и без грам мисъл. Нямат капацитет да управляват магаре, камо ли хора. Другия въобще не смятам да го коментирам

    11:48 06.09.2025

  • 26 Факти

    5 1 Отговор
    Президента Желев и предателите-атлантически подлоги от СДС бяха тези които на 15 януари 1992 г. признаха независимостта на Македония в нарушение и на законите и на конституцията в България. Самият парламент го научи постфактум и то от БНТ заявено от парцала-говорител на МС Надежда Нейнски ..България беше първа а гърците ни обявиха за луди. Те твърдо искаха да си поделим Македония - 2 части за България, една част за Гърция. Атлантическите подлоги обаче направиха това което беше поискано от тях от Лондон. Това е истината младежи.

    Коментиран от #44

    11:50 06.09.2025

  • 27 ТИ ЛИ БЕ ГЕОРГИ

    7 3 Отговор
    ДАВАШ ОЦЕНКА НА РАДЕВ АМИ АКО ВИ О БЪРКА СЕДЯНКАТА С УЧИНДОЛСКИЯ СМЕШКО И ОРКУЛСКИЯ ВНУК ТИКВУН А.

    11:50 06.09.2025

  • 28 Агент Гоце

    4 2 Отговор
    Единият президент щеше да въвежда латиница, другият подписал за американски бази и бг военни в чужбина, третият не знае къде е ляво и къде е дясно на военния парад, въобще - евролиберална демокрация, евроатлантизъм и къси съединения отвсякъде.

    11:52 06.09.2025

  • 29 Оффф ,

    7 2 Отговор
    другарят Седефчов и той се изока !

    11:52 06.09.2025

  • 30 Дух

    2 3 Отговор
    България е имала най смотаните президенти , българите са шайка комплексари простаци мега Арогантни Бастуни Злобни и Зли с лоши обноски и ориенталки манталитет България е изгубила моралното право си да съществува на географската карта

    11:53 06.09.2025

  • 31 От къде

    7 1 Отговор
    Синът ти си купи мезонет като студент а ти беше президент

    Коментиран от #33

    11:53 06.09.2025

  • 32 Бедняшката русофилска иzzмет

    1 4 Отговор
    От Нова година и тя ще получава заплата в евро.

    11:54 06.09.2025

  • 33 Механик

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "От къде":

    Защото сме социалисти.

    11:54 06.09.2025

  • 34 Майна

    2 3 Отговор
    Това ли искат българите, бе, Радев?!
    Април , тази година , в Гърция:
    Радев- април , 2025г , на форум " Прегрупиране" ( дълбоките винаги дават кодови имена на операциите), в Гърция -;,,Като предизвикателства президентът открои обединяването на фрагментираната европейска отбранителна индустрия и убеждаването на европейските граждани, че инвестициите в сигурността са оправдани. Държавният глава посочи, че постигането от ЕС на стратегическа автономия ще изисква и време, и ресурси, а сигурността на Европа продължава да е зависима от трансатлантическата връзка, която следва да продължи да се развива."
    Е, вижте го този служител на дълбоките
    Каза ли ви го в България?!

    11:55 06.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гоше

    4 2 Отговор
    Ти по коя спортистка точеше лиги?

    11:57 06.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Истината

    6 2 Отговор
    СЕДЕФЧО ЗАМЪЛЧИ ЗАЩОТО ТЕ ВИДЯХМЕ КАКВА СЛАМЕННА ПОДЛОГА БЕШЕ ТИ

    12:02 06.09.2025

  • 39 Българин

    0 3 Отговор
    Добър държавник беше Първанов.А за партията на Радев ще видим.Тук народа има думата.ГЕРБ и ПП-ДБ ги видяхме какво направиха, едно голямо нищо,стана дори по-лошо.

    12:03 06.09.2025

  • 40 12.03. съединител

    4 4 Отговор
    Радев вече имаше някакви партии, като Булгарплод, с неговия човек някой си Янев и резултата бе един - Буташ! А и проспа момента! Народа му гласова доверие, но вече стана досаден! Брътвежи! Брътвежи! Брътвежи! Парванов бе силен президент, но на партийната писта не!

    12:05 06.09.2025

  • 41 Сигурно говори от собствен опит

    8 0 Отговор
    Неговата беше пълен провал

    12:05 06.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Първанов

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ончо":

    Говори от личен опит, с неговото АБВ я докара до под крушата.

    12:08 06.09.2025

  • 44 В отсъствие

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    на външния министър Стоян Ганев, който след като се прибра в България, първата му работа бе да извърти два шамара на премиера неадекватна мажоретка Фил Димитров!

    12:08 06.09.2025

  • 45 Каква

    3 1 Отговор
    Обединителна фигура бълнува тоя....тези в парламента избрани с 30% от гласовете налагат решения като еврото,за подкрепа на Украйна над мнозинството от 70%.радев само изразява мнението на мнозинството и негова партия би била успешна

    12:11 06.09.2025

  • 46 Като слушате

    1 0 Отговор
    ,,празничините" речи и Новогодишните послания на президента Радев, с основание може да предложи името на поредната му партия да бъде - ПАНАХИДА ! Малкото му име също - Панахид Радов! Рада Госпожина из Под игото! Ако издадат речите му, сборникът ще се нарича - Монолог по черногледство и нищоправене!

    Коментиран от #54

    12:13 06.09.2025

  • 47 Баш Балък

    1 1 Отговор
    Въпрос към мосю льо екс президен - защо пък не?!?

    12:14 06.09.2025

  • 48 Ролан

    3 0 Отговор
    Дали ще има успех ще разберем скоро. Тенденциозни писания като горенаписаното да си ги ползва за вътрешна употреба .

    12:17 06.09.2025

  • 49 Сичкото

    1 0 Отговор
    Крадлива паплач от 90г насам в затвора

    12:21 06.09.2025

  • 50 агоп

    3 0 Отговор
    Тоя жив ли е?

    12:21 06.09.2025

  • 51 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Миналия ден главатаря на тежката организирана престъпност в България(според описанието на бившия Американски посланик Джон Байерли) лицето Бойко Методиев Борисов заяви:"Управлението е на колегите от ИТН и БСП,ние само ги подкрепяме. Обещали сме им на ИТН и БСП да ги подкрепяме като управляват". Значи премиер е ортодоксален гербаджия Росен Желязков, вицепремиер е ортодоксален гербераст Томислав Дончев ,министър на финансите е ортодоксална гербаджийка Теменужка Петкова,министър на външните работи е целуващия ръката на главатаря Георг Георгиев,но правителството не било тяхно а на подлогите ИТН и БСП. Борисов е хитрец! Готви се да стовари всичко за краха върху тях. И точно е написал под публикацията на Трифонов вчера бившият евродепутат Николай Бареков :" Славуца клета ,бъди поне един път мъж в преминалия ти жалък и празен животец. Обeси се над дивана в бърлогата си". И Бареков е масово подкрепян в коментарите на гражданите. И е прав и Кирил Веселински от МЕЧ : "Слави Тодоров Трифонов - за толкова години от едни си отричан ,от други харесван но все пак имаше някакво име в Българския шоу бизнес. Какъв жалък и пошъл край Слави. Няма нищо по жестоко от народното презрение и омраза и да не можеш да излезеш сред гражданите на публично място"

    12:24 06.09.2025

  • 52 митко-$€ кр€ та рка

    2 0 Отговор
    ни€ $ р€зид€нтът другарят П€Д€рад€Ф щ€ направим Политич€$ка Партия " II-ри Ф€вруари"- Ц€нтър Отзад!
    Ура другари!
    Ураааа, Бързо М у ш ни МИ го в Г . з а!

    12:26 06.09.2025

  • 53 Българин

    1 0 Отговор
    Не знам за Радев, Путин ака реши, много бързо ще ни оправи. Или с орешници или с един десант на елитна парашутна дивизия в София. 170-та с радост ще се дислоцира в София
    От там и ВМЗ ще пренасочват продукцията си

    12:26 06.09.2025

  • 54 Баш Балък

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Като слушате":

    Седят си двама извънземни на НЛО-то си на 31-ви Декември и гледат някакви светлинки от фойерверки, единия пита - кво става тука бре? - Ааааа, празнуват че Земята е направила обиколка около Слънцето. Та така, както казват някъде по Земята - паживьом, увидим.

    12:29 06.09.2025

  • 55 Не се сравнявай

    2 0 Отговор
    О,ще има 51%от депутатите,само да я създаде.

    12:29 06.09.2025

  • 56 Павел пенев

    3 0 Отговор
    Седефчо помака е най финния крадец и лъжец от всички президенти.

    12:30 06.09.2025

  • 57 Слуга на дявола

    0 0 Отговор
    Парвански за сега президента Падеж е най силната и обединяваща личност има способноста да е лидер за разлика от твоето президенство по добре наслаждавай се на пенсията и хубавото време твоето време измина беславно остави другите може и да се получи народа е бесен на сегашите Бойковци И Пеевски

    12:32 06.09.2025

  • 58 Агент "Гоце"!

    0 0 Отговор
    Ще има успех партия на Р Радев!! От теб друго не се очаква да Кажеш!!

    12:40 06.09.2025

  • 59 ГОШО ТРИПЕРА

    0 0 Отговор
    Завижда на Първанов.

    12:41 06.09.2025

