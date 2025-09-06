Слави Трифонов: Не забравяйте, че носим в себе си кръвта на гордите и смели хора, поставили България над всичко

Уважаеми българи, честит празник!
Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко! Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм – че и ние можем като тях!
Още веднъж – честит празник на вас, на вашите семейства и на всички, на които държите и които обичате!
С този пост в социалната мрежа фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов честити на българите 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия
1 Наблюдател
Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти
и с общи усилия видяха сметката на България.
12:32 06.09.2025
2 Сталин
12:33 06.09.2025
3 Нехис
Коментиран от #13
12:33 06.09.2025
4 Дух
12:34 06.09.2025
5 Майна
Не си родолюбец, ти си предател на България!
И народа ѝ!
12:35 06.09.2025
6 Бегай бе
12:35 06.09.2025
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:35 06.09.2025
9 Сталин
12:36 06.09.2025
11 Майна
Цял живот си се влачил по корем на мафията!
Боклук!
12:36 06.09.2025
12 кленя
12:37 06.09.2025
13 Изчезвай!
До коментар #3 от "Нехис":Нефелис, темата е за теб и роднините ти!
12:37 06.09.2025
14 Последния Софиянец
12:38 06.09.2025
15 Колю
Коментиран от #18
12:39 06.09.2025
16 Сталин
12:39 06.09.2025
17 Работеш беден
12:40 06.09.2025
18 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Колю":За съжаление повечето апостоли са избити и са останали робите.
12:40 06.09.2025
19 си дзън
12:41 06.09.2025