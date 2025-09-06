Новини
Слави Трифонов: Не забравяйте, че носим в себе си кръвта на гордите и смели хора, поставили България над всичко

6 Септември, 2025 12:28 378 19

Слави Трифонов: Не забравяйте, че носим в себе си кръвта на гордите и смели хора, поставили България над всичко - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Уважаеми българи, честит празник!
Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко! Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм – че и ние можем като тях!
Още веднъж – честит празник на вас, на вашите семейства и на всички, на които държите и които обичате!

С този пост в социалната мрежа фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов честити на българите 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия


  • 1 Наблюдател

    6 1 Отговор
    Съединиха се:
    Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти
    и с общи усилия видяха сметката на България.

    12:32 06.09.2025

  • 2 Сталин

    7 1 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар

    12:33 06.09.2025

  • 3 Нехис

    7 1 Отговор
    Каква кръв? В момента в поколенията след 1990 са останали само селски д;-!ебили и селски раз;поретини с недоразвити мозъци. Това е бъдещето.

    Коментиран от #13

    12:33 06.09.2025

  • 4 Дух

    6 0 Отговор
    Слави е плешив хомосексуалист

    12:34 06.09.2025

  • 5 Майна

    8 0 Отговор
    Мръсен, долен, лицемер!
    Не си родолюбец, ти си предател на България!
    И народа ѝ!

    12:35 06.09.2025

  • 6 Бегай бе

    5 0 Отговор
    Излъга хората и си посла килимчето пред Шиши и в в скута му смучкаш.

    12:35 06.09.2025

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    Не всички, не всички. Има много майкопродавци. За паре и пола си съгласни да сменят

    12:35 06.09.2025

  • 8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 9 Сталин

    4 0 Отговор
    Този е най долнопробния чалга отпадък и трябва да бъде погребан извън България да не замърсява и отравя земята на България

    12:36 06.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Майна

    8 0 Отговор
    А ти носиш кръв на слуга!
    Цял живот си се влачил по корем на мафията!
    Боклук!

    12:36 06.09.2025

  • 12 кленя

    2 0 Отговор
    а ти кво напраи бе член с уши,отиде у козяк и излезна окъкан оттам и те така те коги спечели изборите,а сеги седнал да се напрегаш.айде у лево сичките пишман политици от сичките партии козяшки,щото нема читава партия тука която да е народна партия а не козяшки проект,това важи за сичките партии без изключение

    12:37 06.09.2025

  • 13 Изчезвай!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нехис":

    Нефелис, темата е за теб и роднините ти!

    12:37 06.09.2025

  • 14 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Всички честни хора трябва да се обединят срещу незаконната Хунта взела властта с преврат на изборите.

    12:38 06.09.2025

  • 15 Колю

    4 0 Отговор
    Представяш ли си Кики, Кокорчо, Боко, Костоф, Гнома и ШиШи носели в себе си кръвта на гордите и смели хора, поставили?! България над всичко

    Коментиран от #18

    12:39 06.09.2025

  • 16 Сталин

    3 0 Отговор
    Едно кучешко л@йно струва повече от тая гнусна чалга

    12:39 06.09.2025

  • 17 Работеш беден

    1 0 Отговор
    Това което казваш си го повтаря всеки ден .Ти направи точно обратното.Предател.

    12:40 06.09.2025

  • 18 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Колю":

    За съжаление повечето апостоли са избити и са останали робите.

    12:40 06.09.2025

  • 19 си дзън

    0 0 Отговор
    Хората създадоха България, а Славчо я опростачи...

    12:41 06.09.2025

