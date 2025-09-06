Слави Трифонов: Не забравяйте, че носим в себе си кръвта на гордите и смели хора, поставили България над всичко

Уважаеми българи, честит празник!

Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко! Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм – че и ние можем като тях!

Още веднъж – честит празник на вас, на вашите семейства и на всички, на които държите и които обичате!

С този пост в социалната мрежа фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов честити на българите 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия