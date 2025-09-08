Ограничават движението в тунел „Траянови врата“

През нощта на 9 и 10 септември ще се почистват и боядисват стените на тръбата за София на тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“.

Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура", цитирани от dariknews.bg.

За изпълнение на планираните дейности от 20 ч. на 9 септември /вторник/ до 6 ч. на 10 септември /сряда/ временно ще бъде ограничено преминаването през нея.

От 20 ч. на 10 септември /сряда/ до 6 ч. на 11 септември /четвъртък/ в същата тръба ще се боядисват стените. Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Бургас.