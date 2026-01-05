Шофьор блъсна и уби пешеходец на АМ „Тракия“, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 3 януари в района на 16 км на автомагистралата.
Мъжът е неправилно пресичащ пътното платно и е с неустановена самоличност, като е починал на място.
По случая се води разследване.
1 Българин.още
15:48 05.01.2026
2 що така
15:50 05.01.2026
3 n√Варна
Всъщност. правиш ли разлика между ПЪТНА ЛЕНТА, ПЛАТНО за ДВИЖЕНИЕ и ПЪТНО ПЛАТНО?????
15:52 05.01.2026
4 Емигрант
15:53 05.01.2026
5 по принцип
15:54 05.01.2026
6 Нещо да не бъркате...?!
... Авто - Магистрала...?!
15:57 05.01.2026
7 Иван
15:58 05.01.2026
8 То е ясно
16:13 05.01.2026
9 пенсионер
16:21 05.01.2026
10 нека позная
Коментиран от #11
16:36 05.01.2026
11 По-скоро...
До коментар #10 от "нека позная":...нашенско ,,Чаве",берящ джилезу...,като мантинели например....
16:40 05.01.2026