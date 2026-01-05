Новини
Шофьор блъсна и уби пешеходец на АМ „Тракия“

5 Януари, 2026

Мъжът е неправилно пресичащ пътното платно и е с неустановена самоличност, като е починал на място

Мария Атанасова

Шофьор блъсна и уби пешеходец на АМ „Тракия“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 3 януари в района на 16 км на автомагистралата.

Мъжът е неправилно пресичащ пътното платно и е с неустановена самоличност, като е починал на място.

По случая се води разследване.


България
  • 1 Българин.още

    10 6 Отговор
    Една статистика за щастливият живот в България!

    15:48 05.01.2026

  • 2 що така

    14 2 Отговор
    Стига бе в рамките на месец това е втори случай, първия беше на 69-я километър. АПИ що не им начертае пешеходни пътеки със светофар.

    15:50 05.01.2026

  • 3 n√Варна

    10 0 Отговор
    Бульо Марийке, пешеходците пресичат ПЛАТНОТО за ДВИЖЕНИЕ.
    Всъщност. правиш ли разлика между ПЪТНА ЛЕНТА, ПЛАТНО за ДВИЖЕНИЕ и ПЪТНО ПЛАТНО?????

    15:52 05.01.2026

  • 4 Емигрант

    15 0 Отговор
    Пешеходци по магистрала има само в БГ-то

    15:53 05.01.2026

  • 5 по принцип

    10 1 Отговор
    уж пешеходците нямат място на магистралите ама те нашите нали са като скоросни пътища с ограничение до 140

    15:54 05.01.2026

  • 6 Нещо да не бъркате...?!

    13 0 Отговор
    ,,Пешеходец"...,пък на...
    ... Авто - Магистрала...?!

    15:57 05.01.2026

  • 7 Иван

    12 0 Отговор
    На 03.01. някакъв, с много мръсни дрехи, се движише пеша към разклона за Вакарел. Беше по обяд. Нямаше нито един полицейски патрул от Пловдив до София.

    15:58 05.01.2026

  • 8 То е ясно

    5 0 Отговор
    Клошарка работа.

    16:13 05.01.2026

  • 9 пенсионер

    8 0 Отговор
    Каква работа има този пешеходец на автомагистралата? Явно е решил да се самоубива след.

    16:21 05.01.2026

  • 10 нека позная

    1 0 Отговор
    мигрант?

    Коментиран от #11

    16:36 05.01.2026

  • 11 По-скоро...

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "нека позная":

    ...нашенско ,,Чаве",берящ джилезу...,като мантинели например....

    16:40 05.01.2026

