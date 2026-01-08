Новини
Снегът спря движението на автобуси и тролеи в столицата

8 Януари, 2026 07:33, обновена 8 Януари, 2026 06:36 1 028 14

Има вероятност от закъснения заради зимната обстановка

Снегът спря движението на автобуси и тролеи в столицата - 1
Снимка: Мартин Косев, БНР
БНР БНР

Падналата суграшица, която премина в сняг тази сутрин в столицата създаде проблеми с градския транспорт.

По информация на слушател на програма "Хоризонт" няколко тролея и автобуса са имали затруднения с придвижването на т.нар изкачване на улица "Опълченска" след булевард "Сливница".

По думите му, превозните средства са изкачвали съдействие на авариен режим по заледената улица.

Има вероятност от закъснения заради зимната обстановка.


София / България
  • 1 сняг

    17 0 Отговор
    Посред зима, такова чудо никога не е било.

    06:39 08.01.2026

  • 2 Спокойно

    16 5 Отговор
    Този сняг не е обикновен сняг
    това е богат сняг
    пратен армаган от клуба на богатите за навлизането ни при тях
    а подготовката по приемането му е лично дело на нашти калъфи и каиши
    но резултата тепърва ще го почустваме

    06:40 08.01.2026

  • 3 Глобалното

    6 1 Отговор
    Затопляне е виновно. Кметовете нямат вина с тези само гласувани заплати от 1 лев.

    06:42 08.01.2026

  • 4 Анонимен

    7 0 Отговор
    В Шумен вали дъжд с гръмотевици. Има вятър.

    06:43 08.01.2026

  • 5 Евалата на

    10 0 Отговор
    ТЕРЗИЕВ… ти какъв Б оклук си

    Коментиран от #10

    06:45 08.01.2026

  • 6 Хекимян

    6 1 Отговор
    Терзиев Червен отпадък… пак излез днес и КАЖИ че няма проблем

    06:47 08.01.2026

  • 7 Боги

    10 1 Отговор
    Вий сериозно ли? На това сняг ли му викате? Явно столицата и държавата са в жалко състояние!

    06:47 08.01.2026

  • 8 Някой

    4 1 Отговор
    си слушател на радио "Хоризонт" го бил казал.....

    06:50 08.01.2026

  • 9 Хаха

    3 0 Отговор
    Вася, изненада! Подай оставка неможач! Видяхме те колко струваш?

    06:50 08.01.2026

  • 10 терзиев

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Евалата на":

    разчитам на снега за да скрие боклука.

    06:51 08.01.2026

  • 11 спокойно

    5 0 Отговор
    всичко е точно
    само снегът и боклукът ни изненадаха
    не очаквахме сняг зимата както и толкова
    боклук в София

    06:52 08.01.2026

  • 12 Тролеите не са имали проблеми

    2 0 Отговор
    просто снегопочистващите фирми не са си свършили отново работата.

    06:52 08.01.2026

  • 13 мдааааа

    2 1 Отговор
    Нафтата за снегорините вече свърши. Гербавите са я краднали

    06:56 08.01.2026

  • 14 Факти

    2 0 Отговор
    Снегът спря движението на автобуси и тролеи в столицата, само той липсваше на цялата управия !

    07:00 08.01.2026

