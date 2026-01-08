Снегът спря движението на автобуси и тролеи в столицата

Падналата суграшица, която премина в сняг тази сутрин в столицата създаде проблеми с градския транспорт.
По информация на слушател на програма "Хоризонт" няколко тролея и автобуса са имали затруднения с придвижването на т.нар изкачване на улица "Опълченска" след булевард "Сливница".
По думите му, превозните средства са изкачвали съдействие на авариен режим по заледената улица.
Има вероятност от закъснения заради зимната обстановка.
това е богат сняг
пратен армаган от клуба на богатите за навлизането ни при тях
а подготовката по приемането му е лично дело на нашти калъфи и каиши
но резултата тепърва ще го почустваме
Коментиран от #10
До коментар #5 от "Евалата на":разчитам на снега за да скрие боклука.
само снегът и боклукът ни изненадаха
не очаквахме сняг зимата както и толкова
боклук в София
