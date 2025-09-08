Новини
Румен Радев: Модернизацията на Българската армия допринася за колективната отбрана на НАТО в региона

8 Септември, 2025

  • румен радев-
  • българска армия-
  • нато

Президентът подчерта значението на проектите за модернизация на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили на България и открои амбициите на страната ни за пълноценното участие на българската отбранителна индустрия и наука в този процес

Румен Радев: Модернизацията на Българската армия допринася за колективната отбрана на НАТО в региона - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В условията на влошена среда на сигурност модернизацията на Българската армия допринася за укрепването на колективната отбрана на НАТО в целия регион. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, която е на посещение в България, съобщиха от пресцентъра на държавния ни глава.

Президентът подчерта значението на проектите за модернизация на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили на България и открои амбициите на страната ни за пълноценното участие на българската отбранителна индустрия и наука в този процес.

Държавният глава отбеляза също така значимостта от осъществяването на редица по-малки от финансова гледна точка проекти, носещи голямо предимство в развитието на съвременни отбранителни способности.

Повишаването на дела от БВП, предназначен за отбрана, и увеличаването на инвестициите в сферата на сигурността от страните членки на НАТО също бе обсъдено по време на срещата.

Държавният глава отново призова за по-тясно сътрудничество между отделните държави членки още в процеса на разработване и внедряване на ново въоръжение, така че да не се задълбочава разделението в НАТО между държави производители и държави консуматори на отбранителни продукти.

Затова, по думите на президента, индустриалното сътрудничество, трансферът на технологии и реализацията на съвместни производства са от ключово значение, за да развива всяка страна своя отбранителен потенциал и да допринася за колективната сигурност.

„Свързаността между страните в Югоизточна Европа е важна не само за икономическото развитие, но е и фактор на колективната сигурност на НАТО в региона“, подчерта президентът по време на срещата и акцентира върху ключовото значение на европейския транспортен коридор №8, чието изграждане ще свърже Адриатическо и Черно море.

Държавният глава изтъкна ролята на Многонационалната бойна група с рамкова държава Италия в учебния полигон „Ново село“ като пример за отлична координация и възможност за укрепване на взаимодействието между съюзническите държави от региона.

Румен Радев приветства усилията за достигане по-високо ниво на подготовка и оперативна съвместимост в базата, която бе посетена от Радмила Шекеринска в рамките на визитата ѝ у нас.

Сред обсъдените по време на срещата теми бе и войната в Украйна, произтичащите от нея рискове за международния мир и сигурност, както и международните инициативи за прекратяване на военните действия и търсене на мирно решение със средствата на дипломацията.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    9 7 Отговор
    Руската слуга Радев е срам за БГ.

    Коментиран от #3

    19:26 08.09.2025

  • 2 1488

    10 2 Отговор
    отбрана от кого

    Коментиран от #5

    19:26 08.09.2025

  • 3 честен ционист

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Този не може да върже едно изречение по руски. Нали го слушах как се пънка в Питере на форума.

    19:28 08.09.2025

  • 4 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Българската армия винаги е предавала своите доскорошни съюзници и се е обръщала срещу тях.Затова е нужно с техните пари да обзаведем българската войска с модерни джепанета,с които ще воюваме на по-късен етап със сегашните си съюзници от НАТО.Така е било,така и ще бъде.Нищо ново под слънцето

    19:28 08.09.2025

  • 5 си дзън

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Отбрана от руския агресор, ама на руската слуга Радев не може да се обърне езика да ко каже

    19:29 08.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Беге.то територия гро.6ище

    5 1 Отговор
    То държава нема народ нема ше се отрбанявали и милиарди ше се харчат за грабежи сякаш некой ше завладява кене,фффф с танкове😅😅😅

    19:37 08.09.2025

  • 9 Промяна

    5 6 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ТОЗИ ГОСПОДИН ГОВОРИ СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ И СЕ КРИЕ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО ОКАЗА ЧЕ ИМА ОГРОМНА ВЛАСТ ИСКАМ ИЗОБЩО ЗАКРИВАНЕ НА ТАЗИ ИНСТИТУЦИЯ СЛЕД ТОЗИ ГОСПОДИН ОСВЕН ДА ПРИБИРАТ ПАРИ ДЪРЖАВНИ

    19:42 08.09.2025

  • 10 Ха сега де...

    4 3 Отговор
    Пезидент, който в деня на съединението говори за дерибеи (неподчиняващи се), което ще рече другите са послушковци или това ще рече не обединяване, а разделяне на народа на "наши" и "ваши не може да се нарече обединител, а по скоро разрушител. На всичко отгоре веднъж говори за спиране на войната в Украйна чрез по малко оръжие за украинците, а у нас говори за увеличаване на дела от БВП за нови модерни оръжия, които служат само за водене на война. Кога всъщност е искрен?

    19:50 08.09.2025

  • 11 Достойни хора няма

    6 1 Отговор
    Останаха само наколенки! Жалко за България!

    19:53 08.09.2025

  • 12 Баш Балък

    6 2 Отговор
    Вече като чуя въоръжаване и отбрана ми се драйфа

    19:54 08.09.2025

  • 13 Хахаха

    2 2 Отговор
    Идиот а Путлер дали е съгласен

    19:56 08.09.2025

  • 14 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор
    Кой не разбра, че тоя е натовски генерал и Републиканец!?

    19:58 08.09.2025

  • 15 Промяна

    4 2 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪН ИМПИЙЧМЪНТ

    19:59 08.09.2025

  • 16 Сталин

    7 2 Отговор
    Гумен Крадев тъп кат гъба,модернизация на българската армия с барут,допотопна технология ,а, и един самолет и половина

    20:06 08.09.2025

  • 17 Промяна

    4 3 Отговор
    РАДЕВ НАЛИ ИСКАШЕ РЕФЕРЕНДУМ СРЕЩУ ЕВРОТО РАДЕВ НАЛИ СИ С КОСТАДИНОВИ ПРОПУТИНСКИ СА РАДЕВ НАРИ КРИМ Е РУСКИ СЕГА ПРЕД НАТО ДРУГО КАЖЕТЕ ТОВА КОЕТО ГОВОРИ ТУК ВИСОКО КАЖЕТЕ ГО

    20:11 08.09.2025

  • 18 Радев

    4 3 Отговор
    Боклук нещастен, натовска бръкна!
    Къде е синът ти бе? Защо не е в базите на НАТО?
    А?

    20:12 08.09.2025

  • 19 Силиций

    6 2 Отговор
    Ъъъъъ,модернизация на какво....????

    20:17 08.09.2025

  • 20 Феникс

    3 0 Отговор
    Каква модернизация бе смешко 20 000 човека кетъринг персонал със три дрона и половина, я не се излагай!

    20:36 08.09.2025

  • 21 Де я видя модернизацията

    3 1 Отговор
    Затова ли все още буквално се трепят с Уазките. От умиление към соца карат Зиловете, Уазките и Чавдарите.

    20:39 08.09.2025

  • 22 И тоя

    2 0 Отговор
    ..е същия, като глЪвата и шеКембака...всички политици са марионетки, лъжат ни за едно и като ги избереш...все срещу народа работят

    20:43 08.09.2025

  • 23 Жоро

    0 0 Отговор
    Никои не иска ад воюва за имотите на българския престъпен елит.

    20:52 08.09.2025

