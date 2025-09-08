Румен Радев: Модернизацията на Българската армия допринася за колективната отбрана на НАТО в региона

В условията на влошена среда на сигурност модернизацията на Българската армия допринася за укрепването на колективната отбрана на НАТО в целия регион. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, която е на посещение в България, съобщиха от пресцентъра на държавния ни глава.
Президентът подчерта значението на проектите за модернизация на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили на България и открои амбициите на страната ни за пълноценното участие на българската отбранителна индустрия и наука в този процес.
Държавният глава отбеляза също така значимостта от осъществяването на редица по-малки от финансова гледна точка проекти, носещи голямо предимство в развитието на съвременни отбранителни способности.
Повишаването на дела от БВП, предназначен за отбрана, и увеличаването на инвестициите в сферата на сигурността от страните членки на НАТО също бе обсъдено по време на срещата.
Държавният глава отново призова за по-тясно сътрудничество между отделните държави членки още в процеса на разработване и внедряване на ново въоръжение, така че да не се задълбочава разделението в НАТО между държави производители и държави консуматори на отбранителни продукти.
Затова, по думите на президента, индустриалното сътрудничество, трансферът на технологии и реализацията на съвместни производства са от ключово значение, за да развива всяка страна своя отбранителен потенциал и да допринася за колективната сигурност.
„Свързаността между страните в Югоизточна Европа е важна не само за икономическото развитие, но е и фактор на колективната сигурност на НАТО в региона“, подчерта президентът по време на срещата и акцентира върху ключовото значение на европейския транспортен коридор №8, чието изграждане ще свърже Адриатическо и Черно море.
Държавният глава изтъкна ролята на Многонационалната бойна група с рамкова държава Италия в учебния полигон „Ново село“ като пример за отлична координация и възможност за укрепване на взаимодействието между съюзническите държави от региона.
Румен Радев приветства усилията за достигане по-високо ниво на подготовка и оперативна съвместимост в базата, която бе посетена от Радмила Шекеринска в рамките на визитата ѝ у нас.
Сред обсъдените по време на срещата теми бе и войната в Украйна, произтичащите от нея рискове за международния мир и сигурност, както и международните инициативи за прекратяване на военните действия и търсене на мирно решение със средствата на дипломацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #3
19:26 08.09.2025
2 1488
Коментиран от #5
19:26 08.09.2025
3 честен ционист
До коментар #1 от "си дзън":Този не може да върже едно изречение по руски. Нали го слушах как се пънка в Питере на форума.
19:28 08.09.2025
4 Сатана Z
19:28 08.09.2025
5 си дзън
До коментар #2 от "1488":Отбрана от руския агресор, ама на руската слуга Радев не може да се обърне езика да ко каже
19:29 08.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Беге.то територия гро.6ище
19:37 08.09.2025
9 Промяна
19:42 08.09.2025
10 Ха сега де...
19:50 08.09.2025
11 Достойни хора няма
19:53 08.09.2025
12 Баш Балък
19:54 08.09.2025
13 Хахаха
19:56 08.09.2025
14 таксиджия 🚖
19:58 08.09.2025
15 Промяна
19:59 08.09.2025
16 Сталин
20:06 08.09.2025
17 Промяна
20:11 08.09.2025
18 Радев
Къде е синът ти бе? Защо не е в базите на НАТО?
А?
20:12 08.09.2025
19 Силиций
20:17 08.09.2025
20 Феникс
20:36 08.09.2025
21 Де я видя модернизацията
20:39 08.09.2025
22 И тоя
20:43 08.09.2025
23 Жоро
20:52 08.09.2025