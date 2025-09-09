Новини
На територията на пристанище Бургас ще се проведе учение "Аспарух 2025"

На територията на пристанище Бургас ще се проведе учение "Аспарух 2025"

9 Септември, 2025 07:20 478 10

В операцията ще се включат представители на държавни структури, както и неправителствени организации. От страна на Министерството на вътрешните работи участие ще вземат Районната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, Областната дирекция на МВР – Бургас, Главна дирекция "Гранична полиция“ и Дирекция "Национална система 112“.

Илюстративна снимка БГНЕС
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес на територията на пристанище Бургас ЕАД ще се проведе съвместно учение "Аспарух 2025", съобщават от БТА. От 9:00 часа на седмо корабно място ще бъде разиграна морска аварийно-спасителна операция, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Целта на учението е повишаване на готовността и координацията между институциите при възникване на морски инцидент и спасяване на бедстващи в открито море.

Министерството на отбраната ще бъде представено от Военноморските сили на Република България, а от Министерството на транспорта и съобщенията в учението ще се включат Морският спасително-координационен център, Дирекция "Морска администрация“ – Бургас и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“.

Сценариите в рамките на учението са в съответствие с "Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване“ и предвиждат участие и на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, Българския Червен кръст, Центрове за спешна медицинска помощ, както и Община Бургас с Доброволно формирование А-16-01. Ще бъдат отработени действия по спасяване на хора, пострадали в резултат на морски инцидент, оказване на първа помощ, евакуация, триаж и психологическа подкрепа.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, откриха вчера учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци.


  • 1 дано вече тоя път гръмне АЕЦ-а

    2 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    07:31 09.09.2025

  • 2 Меден Рудник 2025

    3 0 Отговор
    И какъв ли "морски инцидент" очакват, от който да спасяват хората? Годзила, кракен или нападение от братовчеда на чудовището от Лох Нес?

    Коментиран от #5

    07:33 09.09.2025

  • 3 Пази се Русия!

    4 0 Отговор
    Учението ще е с гумени лодки, в момента ги надуват и поставят лепенки на пукнатите!

    07:33 09.09.2025

  • 4 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Който се ежи на Русия и я обявява за неприятелска държава, трябва да тренира аварийни ситуации и защита на марионетна система.

    Време е за Възраждане!

    07:36 09.09.2025

  • 5 дълбоко замислен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Меден Рудник 2025":

    Братчедиге ше берат джилязо

    07:41 09.09.2025

  • 6 ПРЕДАТЕЛИТЕ

    2 0 Отговор
    Ни натикват във войната.

    07:47 09.09.2025

  • 7 Нови мигранти

    0 0 Отговор
    ли ще внасят или обслужване на ранени чужди военни, или ни готвят за пушечно месо.. Много форсират.

    08:02 09.09.2025

  • 8 Никой

    0 0 Отговор
    Дават пожари и безводие - в страната - не е ли по-елегантно - натам да се изнесат нещата.

    В смисъл - знаем - че сме колония на НАТО, ама поне - да е по-прикрито - или не може.

    08:08 09.09.2025

  • 9 Лондонското сити

    0 0 Отговор
    В Рим правят ли учения

    08:10 09.09.2025

  • 10 щъркел

    0 0 Отговор
    На девятое сентября се сетиха да правят съвместно учение за готовността и координацията между институциите. В деня на соцревалюцията са се сетили,когато всички членове и членки на тия шашави институции си мислят да си пачифкат. Много умнооо,нема що. В НС-то пак ще се се карат за дрън-дрънчаници.

    08:13 09.09.2025

