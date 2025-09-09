На територията на пристанище Бургас ще се проведе учение "Аспарух 2025"

Днес на територията на пристанище Бургас ЕАД ще се проведе съвместно учение "Аспарух 2025", съобщават от БТА. От 9:00 часа на седмо корабно място ще бъде разиграна морска аварийно-спасителна операция, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Целта на учението е повишаване на готовността и координацията между институциите при възникване на морски инцидент и спасяване на бедстващи в открито море.
В операцията ще се включат представители на държавни структури, както и неправителствени организации. От страна на Министерството на вътрешните работи участие ще вземат Районната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, Областната дирекция на МВР – Бургас, Главна дирекция "Гранична полиция“ и Дирекция "Национална система 112“.
Министерството на отбраната ще бъде представено от Военноморските сили на Република България, а от Министерството на транспорта и съобщенията в учението ще се включат Морският спасително-координационен център, Дирекция "Морска администрация“ – Бургас и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“.
Сценариите в рамките на учението са в съответствие с "Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване“ и предвиждат участие и на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, Българския Червен кръст, Центрове за спешна медицинска помощ, както и Община Бургас с Доброволно формирование А-16-01. Ще бъдат отработени действия по спасяване на хора, пострадали в резултат на морски инцидент, оказване на първа помощ, евакуация, триаж и психологическа подкрепа.
Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, откриха вчера учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дано вече тоя път гръмне АЕЦ-а
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
07:31 09.09.2025
2 Меден Рудник 2025
Коментиран от #5
07:33 09.09.2025
3 Пази се Русия!
07:33 09.09.2025
4 Наблюдател
Време е за Възраждане!
07:36 09.09.2025
5 дълбоко замислен
До коментар #2 от "Меден Рудник 2025":Братчедиге ше берат джилязо
07:41 09.09.2025
6 ПРЕДАТЕЛИТЕ
07:47 09.09.2025
7 Нови мигранти
08:02 09.09.2025
8 Никой
В смисъл - знаем - че сме колония на НАТО, ама поне - да е по-прикрито - или не може.
08:08 09.09.2025
9 Лондонското сити
08:10 09.09.2025
10 щъркел
08:13 09.09.2025