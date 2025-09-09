На територията на пристанище Бургас ще се проведе учение "Аспарух 2025"

Днес на територията на пристанище Бургас ЕАД ще се проведе съвместно учение "Аспарух 2025", съобщават от БТА. От 9:00 часа на седмо корабно място ще бъде разиграна морска аварийно-спасителна операция, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Целта на учението е повишаване на готовността и координацията между институциите при възникване на морски инцидент и спасяване на бедстващи в открито море.

В операцията ще се включат представители на държавни структури, както и неправителствени организации. От страна на Министерството на вътрешните работи участие ще вземат Районната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, Областната дирекция на МВР – Бургас, Главна дирекция "Гранична полиция“ и Дирекция "Национална система 112“.

Министерството на отбраната ще бъде представено от Военноморските сили на Република България, а от Министерството на транспорта и съобщенията в учението ще се включат Морският спасително-координационен център, Дирекция "Морска администрация“ – Бургас и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“.

Сценариите в рамките на учението са в съответствие с "Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване“ и предвиждат участие и на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, Българския Червен кръст, Центрове за спешна медицинска помощ, както и Община Бургас с Доброволно формирование А-16-01. Ще бъдат отработени действия по спасяване на хора, пострадали в резултат на морски инцидент, оказване на първа помощ, евакуация, триаж и психологическа подкрепа.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, откриха вчера учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци.