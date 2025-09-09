Сезираха Брюксел за системното бездействие срещу замърсяването от тецовете

„Грийнпийс“ – България и „За Земята“ подават жалба до Европейската комисия заради дългогодишните нарушения на четири въглищни централи, свързвани с Христо Ковачки. Природозащитните организации предприемат тази стъпка, след като са изчерпани всички средства на национално ниво за контрол на нарушителите и защита на потърпевшите граждани и природата.

Жалбата разглежда нарушенията на печално известните тецове „Бобов дол“ в Големо село, „Брикел“ в Гълъбово, „Република“ в Перник и „Марица 3“ в Димитровград за шестгодишния период от 2018 до 2023 г. Документът представя категорични доказателства за цялостния провал на българските контролни органи – Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) и Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ). Институциите издават разрешителни на системните замърсители, пропускат да ги санкционират пропорционално и ефективно, за да предотвратят бъдещи вреди, и си затварят очите при непосредствена опасност за здравето на хората в случаи на интензивни обгазявания.

Административните съдилища пък се провалят в прилагането на европейското законодателство. Като потвърждават разрешителни на системните нарушители, отменят или намаляват глоби за повтарящи се злоупотреби, разрешават продължаващата работа на тецовете по време на съдебни производства, погазват принципите, залегнали в Директивата за емисиите от промишлеността с цел опазване на здравето на хората и околната среда.

„Българските институции на практика отказват да прилагат европейското екологично законодателство в неговия смисъл, като дават превес на финансовите интереси на централите пред здравето на хората и природата. Върховният административен съд е установил практика, съгласно която дейността на тецовете не може да бъде спряна без значение от здравната и екологична вреда. Резултатът е, че в България няма кой да спре замърсителите. Считаме, че представяме достатъчно доказателства за стартиране на наказателна процедура срещу България, тъй като според европейското екологично законодателство опазването на човешкото здраве и околната среда е водещо. Наблюдаваме поредната щета, която институциите у нас нанасят на обществото ни“, коментира адв. Регина Стоилова.

„Системното покровителство над тези централи, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки, навеждат на мисълта за стабилен институционален чадър над уж несъществуващия холдинг, изграден около мръсната въглищна индустрия. Жестоката реалност за хиляди българи под комините на тези тецове – непрекъснатото замърсяване и чувство за абсолютна безнаказаност, изобличава в пълна степен безсилието на българските институции. Затова се обръщаме към европейските“, посочва Меглена Антонова, ръководител на „Грийнпийс“ – България.



Освен това в България просто няма кой да накара замърсителите да плащат. Това показва анализът на данните за глобите на три централи, свързвани с Ковачки, според който за периода 2018-2023 г. те са избегнали санкции за близо 5 млн. лв. За шест години ТЕЦ „Брикел“, която не спира да подлага района на интензивно обгазяване, е платила глоби за само 6500 лв. От наложените ѝ санкции за над 1 млн. лв. една-единствена е потвърдена от Районния съд в Гълъбово, който директно отменя над 80% от наказанията.

Шокиращ е примерът със скритото обгазяване с отровния серен диоксид на Големо село и бобовдолския регион от ТЕЦ „Бобов дол“, единственият индустриален източник на този замърсител наоколо. Фрапиращите нива на замърсяване са били регистрирани от държавните органи, но останаха скрити, докато „Грийнпийс“ – България не ги публикува. Въпреки системните превишения на нормите, включително на алармения праг за серен диоксид, властите нито са предупреждавали населението за опасността, нито са предприели мерки за затваряне на централата заради честата непосредствена заплаха за жителите.



Когато, макар и рядко, институциите все пак предприемат действия, мерките им са практически неефективни – както се оказа с принудителното затваряне на ТЕЦ „Брикел“ и ТЕЦ „Марица 3“ през 2022 г. И в двата случая след обжалване съдилищата позволиха на централите да работят до окончателно решение на делата, и в двата случая делата отнемат поне три години. През това време замърсяването продължава, а цената за него плащат хиляди граждани – с най-скъпото, което имат, здравето си.

За своето несъгласие и съпротива местните жители нерядко са обект на атаки. Скандален и показателен е случаят от близките дни, когато неизвестни нападнаха дома на активистката срещу ТЕЦ „Бобов дол“ Даниела Тонева – автомобилът ѝ е залят с черна боя, а едното от стъклата е счупено. Един от прозорците на дома ѝ също е бил счупен, докато тя е вътре и спи. Посегателството е извършено скоро след като Тонева даде гласност на запис, на който се чува как председателят на Общински съвет в Бобов дол Красимир Чаврагански си признава, че е привикван да се отчита пред Христо Ковачки всяка седмица. Наскоро тя гостува и в БНР, където говори за тежкото замърсяване на въздуха в района, причинено от ТЕЦ „Бобов дол“. „Грийнпийс“ – България и цялата международна мрежа на организацията изразява своята безусловна подкрепа към Даниела Тонева и всички местни жители, които водят борба за чист въздух.