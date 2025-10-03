Новини
Атанас Зафиров и Цветелина Пенкова от Брюксел: „България ще е активен фактор в ЕС, а БСП – двигател на левите политики“

3 Октомври, 2025 08:57 541

  • цветелина пенкова-
  • атанас зафиров-
  • брюксел-
  • бсп-
  • ромско включване

Официалната програма започна с участие на вицепремиера Зафиров в 18-ата Европейска платформа за ромско включване

Атанас Зафиров и Цветелина Пенкова от Брюксел: „България ще е активен фактор в ЕС, а БСП – двигател на левите политики“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник министър-председателят и председател на БСП Атанас Зафиров и евродепутатът и международен секретар на БСП Цветелина Пенкова проведоха стратегически срещи в Брюксел. Визитата ясно подчерта ролята на страната ни като активен партньор във формирането на европейските приоритети и на Българската социалистическа партия като фактор при определянето на посоката, която левите партии в Европа поемат.

Официалната програма започна с участие на вицепремиера Зафиров в 18-ата Европейска платформа за ромско включване. Там България представи своята политика за равен достъп до образование, здравеопазване и заетост. „Социалното включване е част от същността на европейския проект. България е готова да бъде активен участник и доверен партньор в изграждането на политики, които дават равен шанс на всички европейски граждани,“ заяви вицепремиерът Атанас Зафиров.

Акцент бе срещата с Майкъл О’Флахърти, комисар по човешките права към Съвета на Европа. В центъра на разговора бяха защитата на основните свободи и демократичните институции. „Ролята на България в ЕС е не само да бъде част от решенията, а да допринася за тяхното формиране. За нас демократичните ценности и човешките права са фундамент, върху който градим бъдещето,“ посочи евродепутатът Цветелина Пенкова. Вицепремиерът Зафиров ясно постави въпроса за защита правата на българите в Република Северна Македония.

Силно социално измерение имаше и срещата с генералния секретар на Партията на европейските социалисти Джакомо Филибек. В разговорите бяха очертани приоритетите на предстоящия конгрес на ПЕС в Амстердам (16 - 18 октомври 2025 г.) и активното участие на БСП в европейските дебати. „БСП е партия с корени и с ясна визия. БСП е стабилен партньор със силен глас в лявото семейство“, заяви председателят Зафиров.

„България може да бъде мост между различните региони на ЕС за да гарантираме, че приоритетите на Съюза отговарят на реалните нужди на гражданите“, допълни Цветелина Пенкова.

Програмата на българските социалисти включваше и среща с д-р Тобиас Мьоршел, директор на офиса на Фондация „Фридрих Еберт“ в Брюксел. Разговорът се фокусира върху социалната справедливост, младежките политики и нуждата от нови прогресивни решения. „Младото поколение очаква от левите партии конкретни и смели отговори. Нашата мисия е да гарантираме, че социалната политика и справедливостта остават в центъра на европейския дневен ред,“ заяви Пенкова.

Председателят на БСП акцентира , че „правата на работещите хора и достойните доходи трябва да са основен приоритет на социалистите“.

„Това посещение е само първа стъпка в дългосрочен процес. България и БСП ще продължат да бъдат двигатели на политики, които поставят в центъра човека, равенството и солидарността,“ заключи Цветелина Пенкова.

С активен диалог, дълготрайни и силни партньорства гарантираме стратегическото място на БСП в европейската социална политика, която поставя хората на първо място.


