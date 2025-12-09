Контролната комисия на БСП посети Брюксел по покана на Кристиан Вигенин

Общопартийната контролна комисия на БСП, заедно с представители на младежкото обединение и тримата победители в литературния конкурс по повод 140 години от Съединението, посетиха Европейския парламент в Брюксел по покана на ръководителя на Делегацията на българските социалисти в ЕП Кристиан Вигенин. Целта на визитата беше участниците да се запознаят отблизо с работата на Европейския парламент, механизма на приемането на закони, историята и развитието на Европейския съюз.

По време на посещението групата разгледа сградата на Европейския парламент, запозна се с организацията на пленарната дейност, работата на парламентарните комисии и механизмите за вземане на решения. Участниците получиха и по-широка представа за историческото развитие на институцията и формирането на европейските политики.

Кристиан Вигенин проведе дискусия с гостите, в рамките на която представи своята работа в Европейския парламент, основните приоритети, които защитава, както и визията си за ролята на България в ЕС. Разговорът премина в активен обмен на въпроси и мнения, като специален интерес предизвикаха темите за социалните политики, образованието, разширяването на Съюза и значението на парламентарната дипломация.

Групата се срещна и с говорителя на Постоянното представителство на България в ЕС Димитър Япраков. В рамките на разговора бяха обсъдени актуални теми като членството на България в Еврозоната, позициите на страната ни по отношение на Китай и Република Северна Македония, както и актуалните предизвикателства пред европейската политика. Представителството сподели и конкретни примери от своята работа в защита на българските интереси в ЕС.

Посещението остави силни впечатления у участниците и обогати разбирането им за европейските процеси, институции и предстоящите политически предизвикателства.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/