Весела Чернева: Италия, Малта и България неприятно изненадаха Брюксел

Весела Чернева: Италия, Малта и България неприятно изненадаха Брюксел

13 Декември, 2025

В България това е меко казано странно правителство в оставка, което нарича себе си проевропейско. Всъщност препозиционира България в рамките на ЕС по много важен въпрос, свързан къде да отиват парите на европейците

Весела Чернева: Италия, Малта и България неприятно изненадаха Брюксел - 1
Мария Атанасова

Неприятна изненада за Брюксел беше изявлението на Италия, Малта и България, присъединили се към скептицизма на Белгия за замразяването и използването на руските активи, каза в интервю пред БНР Весела Чернева, зам.-директор на ЕСВП.

Изявлението им е, че не е нещо, което биха подкрепили, а по-скоро да се вземе заем, тоест ЕС да вземе негарантиран от тези пари заем, а да увеличи своя собствен дълг за Украйна, вместо руските активи да са гаранция, тези пари са над 200 млрд. евро, коментира тя в "Събота 150".

"В България това е меко казано странно правителство в оставка, което нарича себе си проевропейско. Всъщност препозиционира България в рамките на ЕС по много важен въпрос, свързан къде да отиват парите на европейците. То препозиционира страната в една приятелска към Русия група", обясни Чернева.

Според нея тази позиция на България е подкрепа на идеята за допълнително задлъжняване и то една година преди да започнат сериозните преговори за следващата финансова рамка – как ще изглежда бюджетът на ЕС следващите 7 години. "Зависи къде ще отидат парите, ако отидат за нови дългове, това въобще поставя европейското планиране на бюджета на друга основа", посочи тя.

Чернева коментира Стратегия за национална сигурност на Тръмп, серията преговори за постигане на мир в Украйна, както и отношенията САЩ – Европа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    18 0 Отговор
    Тази е на хранилка на Сорос. Никога нищо не е работила.

    13:18 13.12.2025

  • 2 Ами правилно

    19 1 Отговор
    Ти искаш България да е крадец като останалите урсули и вас нещастниците от ПП и ДБ. Откъде се навъдихте такава гмеж.

    Коментиран от #8

    13:19 13.12.2025

  • 3 Феникс

    11 1 Отговор
    Нашите мижитурки се оплашиха от Тръмп, не знаят кой им е господаря в момента, и се чудят на кой да се подложат милите!

    13:19 13.12.2025

  • 4 Чернева пак ближе

    11 0 Отговор
    урсулите в Брюксел.

    13:19 13.12.2025

  • 5 чернева калинка

    8 0 Отговор
    има право да мълчи и не бълнува соросоидно

    13:20 13.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Продаде България на македонците за 30 сребърника. Добре, че беше Ганчовска та успя малко да минимизира щетите.

    Коментиран от #18

    13:20 13.12.2025

  • 7 Най-накрая - достойно българско

    7 0 Отговор
    поведение.

    Соросоидката е възмутена и ще си смени пола от яд.

    13:21 13.12.2025

  • 8 Отивай в украйна

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ами правилно":

    И Д И 0 т

    Коментиран от #9

    13:21 13.12.2025

  • 9 Е кой те спира

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Отивай в украйна":

    Тамън ще освободиш България от един крадец и безродник.

    13:23 13.12.2025

  • 10 русоляв

    2 0 Отговор
    Вземаме завоя с 200

    13:23 13.12.2025

  • 11 А кой ще ги връща

    5 0 Отговор
    Гаранцията трябва после да се връща с лихвите, а ЕС е фалирал и няма пари.

    13:23 13.12.2025

  • 12 Пич

    3 0 Отговор
    Коя е тази семпла женица? Да не е била чистачка на тоалетните в ЕС и да е подслушвала какво си говорят Урсулианците !? Защото глуповата и приказката.....

    Коментиран от #16

    13:23 13.12.2025

  • 13 123456

    3 0 Отговор
    Много правилно ! Сега на нас ни се точат да ни вземат 70 милиарда от борда , а това е колосална сума , буквално можем да построим още една България . ЕК са крадци

    13:25 13.12.2025

  • 14 Гост

    1 0 Отговор
    Говорих с един авер, и той ми вика, Бате, аз от руснак не мога да открадна! Той ми е брат, а и ако се разсърди бие лошо! Ама виж от розов европеец, еееее, кеф Бате, и скъсаните гащи ще му тафна!!!

    13:25 13.12.2025

  • 15 Овцоооооо

    3 0 Отговор
    Изчезни. Ако това е истина България трябва да е горда с това решение

    13:25 13.12.2025

  • 16 Тази първа показа

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    че ПП и ДБ са национални предатели. Предаде секретна информация на Македония и под външно нареждане предаде история, култура и суверенитет. После ония от ПП и ДБ показаха, как от Козяк им нареждат.

    13:26 13.12.2025

  • 17 икономист

    0 0 Отговор
    Русия каза , че и тя ще конфискува активи на дъжавите които подрепят кражбата .Ние не знаем какви активи има България в Русия .

    13:26 13.12.2025

  • 18 И Ганчовска беше в играта

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Дори и Радев беше в играта, заедно с Ганчовска на срещата на върха на нАТО в Мадрид.

    И антинародното НС беше в играта.

    Всички вкупом продадоха българския национален интерес на скопяните и се наведоха на Байдън и на Микрон и неговото бабе от мъжки пол, което ни даде гаранция Франция, т.е. позволиха да бъдат излъгани, а заедно с тях да бъде излъган и целокупният български народ в Р. България и в измислената и изкуствена квази-държавица РСМ.

    13:27 13.12.2025

