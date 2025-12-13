Весела Чернева: Италия, Малта и България неприятно изненадаха Брюксел

Неприятна изненада за Брюксел беше изявлението на Италия, Малта и България, присъединили се към скептицизма на Белгия за замразяването и използването на руските активи, каза в интервю пред БНР Весела Чернева, зам.-директор на ЕСВП.
Изявлението им е, че не е нещо, което биха подкрепили, а по-скоро да се вземе заем, тоест ЕС да вземе негарантиран от тези пари заем, а да увеличи своя собствен дълг за Украйна, вместо руските активи да са гаранция, тези пари са над 200 млрд. евро, коментира тя в "Събота 150".
"В България това е меко казано странно правителство в оставка, което нарича себе си проевропейско. Всъщност препозиционира България в рамките на ЕС по много важен въпрос, свързан къде да отиват парите на европейците. То препозиционира страната в една приятелска към Русия група", обясни Чернева.
Според нея тази позиция на България е подкрепа на идеята за допълнително задлъжняване и то една година преди да започнат сериозните преговори за следващата финансова рамка – как ще изглежда бюджетът на ЕС следващите 7 години. "Зависи къде ще отидат парите, ако отидат за нови дългове, това въобще поставя европейското планиране на бюджета на друга основа", посочи тя.
Чернева коментира Стратегия за национална сигурност на Тръмп, серията преговори за постигане на мир в Украйна, както и отношенията САЩ – Европа.
1 Данко Харсъзина
13:18 13.12.2025
2 Ами правилно
Коментиран от #8
13:19 13.12.2025
3 Феникс
13:19 13.12.2025
4 Чернева пак ближе
13:19 13.12.2025
5 чернева калинка
13:20 13.12.2025
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #18
13:20 13.12.2025
7 Най-накрая - достойно българско
Соросоидката е възмутена и ще си смени пола от яд.
13:21 13.12.2025
8 Отивай в украйна
До коментар #2 от "Ами правилно":И Д И 0 т
Коментиран от #9
13:21 13.12.2025
9 Е кой те спира
До коментар #8 от "Отивай в украйна":Тамън ще освободиш България от един крадец и безродник.
13:23 13.12.2025
10 русоляв
13:23 13.12.2025
11 А кой ще ги връща
13:23 13.12.2025
12 Пич
Коментиран от #16
13:23 13.12.2025
13 123456
13:25 13.12.2025
14 Гост
13:25 13.12.2025
15 Овцоооооо
13:25 13.12.2025
16 Тази първа показа
До коментар #12 от "Пич":че ПП и ДБ са национални предатели. Предаде секретна информация на Македония и под външно нареждане предаде история, култура и суверенитет. После ония от ПП и ДБ показаха, как от Козяк им нареждат.
13:26 13.12.2025
17 икономист
13:26 13.12.2025
18 И Ганчовска беше в играта
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Дори и Радев беше в играта, заедно с Ганчовска на срещата на върха на нАТО в Мадрид.
И антинародното НС беше в играта.
Всички вкупом продадоха българския национален интерес на скопяните и се наведоха на Байдън и на Микрон и неговото бабе от мъжки пол, което ни даде гаранция Франция, т.е. позволиха да бъдат излъгани, а заедно с тях да бъде излъган и целокупният български народ в Р. България и в измислената и изкуствена квази-държавица РСМ.
13:27 13.12.2025