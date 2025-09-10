Новини
Новите правила за опасните атракциони са публикувани за обществено обсъждане

10 Септември, 2025 07:43 498 6

Проектът въвежда и конкретни изисквания за въздушни и водни атракциони, както и за увеселителни съоръжения и такива с използването на превозни средства. Забраняват се високорискови практики, като скокове с уингсют, и използването на атракциони от деца под 14 години без придружител.

Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, е публикуван за обществено обсъждане. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), цитирани от dariknews.bg.

Със законопроекта се уреждат за първи път на национално ниво общите правила за безопасност при предоставяне на атракционни услуги с повишен риск, информират още от ведомството. Той предвижда ясни правила за регистрация и контрол на доставчиците на атракционни услуги. Въвежда се публичен регистър на операторите на атракционни услуги към Министерството на туризма, който става задължителна стъпка за извършването на дейността.

Основната цел е да се повиши сигурността на гражданите и туристите при ползването на увеселителни, въздушни и водни атракциони, които представляват източник на повишена опасност за живота и здравето на хората.

В проекта на закон са залегнали задължителни планове за безопасност и определяне на отговорни лица по безопасността с необходимата квалификация, както и задължителна застраховка на отговорността на доставчиците спрямо ползвателите на този тип услуги и спрямо третите лица. Въвеждат се още ежедневни проверки на съоръженията от отговорника по безопасността, както и годишен и внезапен контрол от акредитиран орган.

Законът определя санкциите и административните мерки към нарушителите. При установяване на риск за ползващите се прилага принудително спиране на дейността. При повторност е предвидена възможност за удвояване на финансовите санкции, посочват от МТС.

Проектът въвежда и конкретни изисквания за въздушни и водни атракциони, както и за увеселителни съоръжения и такива с използването на превозни средства. Забраняват се високорискови практики, като скокове с уингсют, и използването на атракциони от деца под 14 години без придружител.

"Ще търсим сериозна регулация, която да е устойчива във времето", каза пред журналисти в края на август премиерът Росен Желязков, който коментира изработването на нормативна уредба във връзка с различните атракциони. След инцидента с парасейлинг в Несебър, при който загина осемгодишно дете, министър-председателят заяви, че е възложил на министри и агенции да направят предложения за промени, свързани с тази дейност.

Проектът на закон е достъпен на Портала за обществени консултации на Министерския съвет - strategy.bg, и на страницата на МТС, а срокът за бележки и предложения е до 23 септември 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие

    0 1 Отговор
    то лятото си отиде, до другото лято тия правила ще отпаднат

    07:47 10.09.2025

  • 2 Депутатско Qфте

    1 0 Отговор
    Закон за Батман, Супермен и Спайдърмен.
    Пак са се изложили от правната комисия в НС. Някои депутати от ппдб и Джурасик парк наистина ползват подобни атракциони и биха могли да дадат експертно мнение, но тулупите от герпдъпъсъновоначало с наднормено тегло - не.

    08:14 10.09.2025

  • 3 Морска админисрация

    6 0 Отговор
    Какви нови правила, има стари действащи !?
    Но не се прилагат или се прилагат по корупционната схема на Живко Петров.
    Вижте къде е заровено кучето, а не си заравяйте главата в пясъка.

    Коментиран от #6

    08:22 10.09.2025

  • 4 Морски

    1 0 Отговор
    Какви нови, нали казваха, че до 18 години нямаха да пускат без придружител. Пак клекнаха пред мутрите концесионери!

    08:29 10.09.2025

  • 5 За догодина

    0 0 Отговор
    ... може и да станат.

    08:41 10.09.2025

  • 6 Дупка в морето

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Морска админисрация":

    Да, но софиянци и другите селски експерти по ходене на курорт, са по големи морски специалисти от жителите на Бургас и Варна. Има дори институт по океанология в София, на западния бряг на язовира.

    08:48 10.09.2025

