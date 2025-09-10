Надежда Нейнски: Европа трябва да стане сериозен играч

Цялата реч на Урсула фон дер Лайен беше геополитика. Независимо, че имаше различни акценти, в основата на всичко е как Европа ще посрещне големите геополитически предизвикателства и дали ще се превърне в сериозен геополитически играч. Това каза пред бТВ бившият външен министър и дипломат Надежда Нейнски по повод годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент.
Тя подчерта важността на новите политики за сигурността на Източния фланг:
„Тя говореше, че сигурността на Украйна е сигурност на Европа и може би нямаше да я почувстваме толкова силно, щеше да излезе поредната декларация, ако не се бяха случили нападенията с дронове над Полша“.
Нейнски коментира и баланса във външната политика на ЕС спрямо Близкия изток:
„Фон дер Лайен изрази много силна подкрепа за палестинците, но намери баланса – винаги е подкрепяла Израел, сигурността на Израел е ключово значение, но не може да се пренебрегне хуманитарната катастрофа в Газа.“
Тя припомни и ангажимента на ЕС за решение с две държави:
„Това не е нещо ново, въпросът е как ще се случи. Всички имаме една и съща цел – мир в Близкия изток и баланс между сигурността на Израел и правата на палестинците“.
Бившият външен министър обърна внимание и на вътрешноевропейските предизвикателства:
„Най-важното, което Урсула Фон дер Лайен каза и препотвърди, е, че трябва да има мнозинство, което да прокара новите политики. Да отпадне приемането на решения с консенсус, което означава да се изолира минимум Орбан и други несъгласни държави.“
Нейнски подчерта и ролята на България в европейския пъзел:
„България е в Европа, това е безспорно. Но до каква степен членството ни се превръща в инструмент за решаване на проблеми, зависи от начина, по който се прави вътрешната политика.“ Дори правителството, което винаги е правило изявления за евроатлантизъм, в момента се оказва, че мнозинството не е стабилно, а някои политически партии действат коренно различно от официалната позиция.“
Нейнски коментира и визитата на Атанас Зафиров в Китай:
„Вицепремиерът Зефиров беше поканен институционално, не като лидер на партията. Това показва, че когато присъстваш в коалиция, всяко решение трябва да бъде съгласувано и съобразено с общата европейска политика.“
„Ако всяка държава започне да прави самостоятелна политика в ЕС, силата на съюза ще се обезсмисли“, предупреди Нейнски, като даде примера с различните газови сделки на Русия с Германия и България.
„Това е изключително важно за сигурността на целия континент“, заключи тя, добавяйки, че Европа и Съединените щати имат нужда един от друг в новата геополитическа реалност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #11
21:01 10.09.2025
2 Ивка Бейбе
21:01 10.09.2025
3 Последния Софиянец
21:01 10.09.2025
4 обективен
21:04 10.09.2025
5 12340
21:06 10.09.2025
6 И тоя гений
Коза!
21:07 10.09.2025
7 Иван
21:08 10.09.2025
8 Българин 🇧🇬
Коментиран от #14
21:08 10.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ганя Путинофила
Въпроса е кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?
Коментиран от #28
21:09 10.09.2025
11 Да бе , да ! 🤔
До коментар #1 от "Тити":България Не е корумпирана ! "Корумпирани" са турско-саксонските управляващи в София !
21:09 10.09.2025
12 604
21:10 10.09.2025
13 Дългият
21:11 10.09.2025
14 Българин 🇧🇬
До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":Правеща се , че има амнезия за историческите ПРОВАЛИ срещу Велика Русия
21:13 10.09.2025
15 гост
21:19 10.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И Надето изпълзя
21:26 10.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баба пенка
21:27 10.09.2025
20 ФЕРИ
21:29 10.09.2025
21 Мфа
21:29 10.09.2025
22 Надежда Говежда
21:37 10.09.2025
23 Баба Яга
21:37 10.09.2025
24 Никой
Няма да дорастем умствено до мисълта на момата.
Като директна мисъл - впечатлява - но трябва и замисляне.
21:38 10.09.2025
25 Алонсо
21:38 10.09.2025
26 n√Варна
Вече ми станА съвсем ясно, че Европа до сега не е била сериозен играч – което очевидно си е вярно, както и де се погледне!
Остава Урсула и сие да осъзнаят това.
21:38 10.09.2025
27 димитър дончев
21:45 10.09.2025
28 седесарко
До коментар #10 от "Ганя Путинофила":ква жена бе, не видиш ли че е коз...а....
21:49 10.09.2025
29 Тази пак е яхнала метлата и е решила да
21:50 10.09.2025
30 Наде,Наде
22:00 10.09.2025
31 хихи
22:01 10.09.2025
32 Източна ромелия
22:01 10.09.2025
33 Релгигия има в цяла Европа
Германия – в държавните училища има предмет „Религия“ (католическа или протестантска), като родителите/учениците могат да изберат или да се отпишат. В някои провинции се предлага и „Етика“.
Австрия – задължително религиозно обучение според изповеданието (католическо, протестантско, православно, ислямско).
Италия – има „Католическа религия“ като предмет, но родителите могат да откажат детето им да посещава.
Испания – в училище се преподава „Католическа религия“ или „Етика“ (родителите избират).
Гърция – предмет „Религия“ (главно православие) е задължителен, но има възможност за освобождаване.
Полша – католическата религия е силно застъпена в училищата; има и алтернатива „Етика“.
22:02 10.09.2025
34 Мерилин Менсън
22:13 10.09.2025
35 нямам думи
22:14 10.09.2025
36 az СВО Победа80
А защо досега ни лъгахте, че е?????
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
22:16 10.09.2025
37 123456
22:30 10.09.2025