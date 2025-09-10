Новини
Надежда Нейнски: Европа трябва да стане сериозен играч

10 Септември, 2025

  • надежда нейнски-
  • европа-
  • полша

Бившият външен министър обясни и ролята на България

Надежда Нейнски: Европа трябва да стане сериозен играч - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Цялата реч на Урсула фон дер Лайен беше геополитика. Независимо, че имаше различни акценти, в основата на всичко е как Европа ще посрещне големите геополитически предизвикателства и дали ще се превърне в сериозен геополитически играч. Това каза пред бТВ бившият външен министър и дипломат Надежда Нейнски по повод годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент.

Тя подчерта важността на новите политики за сигурността на Източния фланг:

„Тя говореше, че сигурността на Украйна е сигурност на Европа и може би нямаше да я почувстваме толкова силно, щеше да излезе поредната декларация, ако не се бяха случили нападенията с дронове над Полша“.

Нейнски коментира и баланса във външната политика на ЕС спрямо Близкия изток:

„Фон дер Лайен изрази много силна подкрепа за палестинците, но намери баланса – винаги е подкрепяла Израел, сигурността на Израел е ключово значение, но не може да се пренебрегне хуманитарната катастрофа в Газа.“

Тя припомни и ангажимента на ЕС за решение с две държави:

„Това не е нещо ново, въпросът е как ще се случи. Всички имаме една и съща цел – мир в Близкия изток и баланс между сигурността на Израел и правата на палестинците“.

Бившият външен министър обърна внимание и на вътрешноевропейските предизвикателства:

„Най-важното, което Урсула Фон дер Лайен каза и препотвърди, е, че трябва да има мнозинство, което да прокара новите политики. Да отпадне приемането на решения с консенсус, което означава да се изолира минимум Орбан и други несъгласни държави.“

Нейнски подчерта и ролята на България в европейския пъзел:

„България е в Европа, това е безспорно. Но до каква степен членството ни се превръща в инструмент за решаване на проблеми, зависи от начина, по който се прави вътрешната политика.“ Дори правителството, което винаги е правило изявления за евроатлантизъм, в момента се оказва, че мнозинството не е стабилно, а някои политически партии действат коренно различно от официалната позиция.“

Нейнски коментира и визитата на Атанас Зафиров в Китай:

„Вицепремиерът Зефиров беше поканен институционално, не като лидер на партията. Това показва, че когато присъстваш в коалиция, всяко решение трябва да бъде съгласувано и съобразено с общата европейска политика.“

„Ако всяка държава започне да прави самостоятелна политика в ЕС, силата на съюза ще се обезсмисли“, предупреди Нейнски, като даде примера с различните газови сделки на Русия с Германия и България.

„Това е изключително важно за сигурността на целия континент“, заключи тя, добавяйки, че Европа и Съединените щати имат нужда един от друг в новата геополитическа реалност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    29 2 Отговор
    Ама с такива корумпирани страни като България няма шанс

    Коментиран от #11

    21:01 10.09.2025

  • 2 Ивка Бейбе

    23 2 Отговор
    Дубре, лелю Наде😍

    21:01 10.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    43 2 Отговор
    Заради Урсула и Кая ЕС е в пълна изолация ,без нито един съюзник.Пълен провал на Брюксел.

    21:01 10.09.2025

  • 4 обективен

    35 0 Отговор
    За един ден ,толкова много оклуци не бяхте вадили на пистата който творят само глупости !

    21:04 10.09.2025

  • 5 12340

    23 0 Отговор
    ... Така каза хубавото Наде и изхвърли обелките от краставица през прозореца...

    21:06 10.09.2025

  • 6 И тоя гений

    25 0 Отговор
    Се изрина от някъде!
    Коза!

    21:07 10.09.2025

  • 7 Иван

    25 0 Отговор
    Точно казано бившата и защо се дава думата на бивша тя вече е никой обикновен гражданин или ще даваме думата на всеки

    21:08 10.09.2025

  • 8 Българин 🇧🇬

    28 1 Отговор
    Тази парцалеса е олицетворение на сегашна Европа - лицемерна , продажна ,доказано корумпирана , правеща се , че има амнезия за историческите си п серовали срещу Велика Русия !

    Коментиран от #14

    21:08 10.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ганя Путинофила

    2 18 Отговор
    Заслуга на тази жена е да влезем в ЕС!
    Въпроса е кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #28

    21:09 10.09.2025

  • 11 Да бе , да ! 🤔

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    България Не е корумпирана ! "Корумпирани" са турско-саксонските управляващи в София !

    21:09 10.09.2025

  • 12 604

    11 0 Отговор
    до вчера тая от нафталинъ....гъ дрънкъ че сме в големия...най-големия и богат клуб....ПОСЛЕДНО?

    21:10 10.09.2025

  • 13 Дългият

    6 1 Отговор
    Стига думи...дела трябват...

    21:11 10.09.2025

  • 14 Българин 🇧🇬

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":

    Правеща се , че има амнезия за историческите ПРОВАЛИ срещу Велика Русия

    21:13 10.09.2025

  • 15 гост

    20 0 Отговор
    Как ще оцелее Европа, след като няма природни изкопаеми, няма енергоносители, няма тежка индустрия, няма подготвени инженерно-технически кадри, НЯМА И ПАРИ! Но има огромни дългове, застаряващо население, неработещи навлеци, огромна престъпност и корупция на всички нива и ИМА НЕКАДЪРНИ, НО АЛЧНИ "ЛИДЕРИ" ?

    21:19 10.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И Надето изпълзя

    7 0 Отговор
    Явно и е скучно и няма какво друго да прави, та е гледала цялата реч и с благоговение ни предоставя цитати съпроводени с нейните правилни коментари. Писание с нулева стойност от изпаднала от политиката персона, която искрено желае да се върне в нея, но никой не я иска.

    21:26 10.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баба пенка

    5 0 Отговор
    Оф тая па вече

    21:27 10.09.2025

  • 20 ФЕРИ

    5 0 Отговор
    СЕРИОЗНИ ДЖЕНДЪРИ И ЕВРО ГЕИОВЕ НЕ СЪМ ВИЖДАЛ БЕ БАБКЕ НАДКЕ

    21:29 10.09.2025

  • 21 Мфа

    7 0 Отговор
    Ей на територията е само да си секретарка , хостеса , ку…ва и си топ. Няма да слезеш от екрана: то при Цецка потника, Лора Дебелата, Светло Истината и пак наново

    21:29 10.09.2025

  • 22 Надежда Говежда

    5 0 Отговор
    Цялата реч на фон Мюнхаузен беше глупости на търкалета, Европа ще получи сметките за милярди плюс Зеленко.

    21:37 10.09.2025

  • 23 Баба Яга

    2 0 Отговор
    Преместих го в десният крачол.

    21:37 10.09.2025

  • 24 Никой

    1 0 Отговор
    Фиба - шнола или - просто - така.

    Няма да дорастем умствено до мисълта на момата.


    Като директна мисъл - впечатлява - но трябва и замисляне.

    21:38 10.09.2025

  • 25 Алонсо

    1 0 Отговор
    Тия кукундрели докога ще се появяват в ефир? Няма какво да чуем от тия джуки, а и умственият и багаж е много семпъл.

    21:38 10.09.2025

  • 26 n√Варна

    2 0 Отговор
    Надежда Нейнски казАла, че "Европа трябва да стане сериозен играч" (вижте заглавието).
    Вече ми станА съвсем ясно, че Европа до сега не е била сериозен играч – което очевидно си е вярно, както и де се погледне!
    Остава Урсула и сие да осъзнаят това.

    21:38 10.09.2025

  • 27 димитър дончев

    1 0 Отговор
    европа след войната ще бъде Доминантна на земята!пс ОСВЕН да .говорите се опитвайте първо да мислите!

    21:45 10.09.2025

  • 28 седесарко

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ганя Путинофила":

    ква жена бе, не видиш ли че е коз...а....

    21:49 10.09.2025

  • 29 Тази пак е яхнала метлата и е решила да

    2 0 Отговор
    Полети из облаците! Страшилище си на!

    21:50 10.09.2025

  • 30 Наде,Наде

    1 0 Отговор
    Защо изобщо се показваш? Как седеше като ученичка в Пловдив на митингите. Времето отмина! Който не скача е червен???? Помним, помним! Недей, гледай си старините. МОЛЯ!

    22:00 10.09.2025

  • 31 хихи

    2 0 Отговор
    "Да построим социализма с подръчни средства"

    22:01 10.09.2025

  • 32 Източна ромелия

    3 0 Отговор
    Наде, Наде как ще стане като европа гори. Виж какво става във Франция

    22:01 10.09.2025

  • 33 Релгигия има в цяла Европа

    0 0 Отговор
    Държави с задължителен или почти задължителен предмет „Религия“ (често с възможност за освобождаване):

    Германия – в държавните училища има предмет „Религия“ (католическа или протестантска), като родителите/учениците могат да изберат или да се отпишат. В някои провинции се предлага и „Етика“.

    Австрия – задължително религиозно обучение според изповеданието (католическо, протестантско, православно, ислямско).

    Италия – има „Католическа религия“ като предмет, но родителите могат да откажат детето им да посещава.

    Испания – в училище се преподава „Католическа религия“ или „Етика“ (родителите избират).

    Гърция – предмет „Религия“ (главно православие) е задължителен, но има възможност за освобождаване.

    Полша – католическата религия е силно застъпена в училищата; има и алтернатива „Етика“.

    22:02 10.09.2025

  • 34 Мерилин Менсън

    1 0 Отговор
    Я, Баба Яга !

    22:13 10.09.2025

  • 35 нямам думи

    2 0 Отговор
    Г-жа Н. Нениски, с цялото ми уважение е част от едно случайно ръководство на тази държава. Случайно..! Експертизата и по геополитика е толкова силна, колкото по космонавтика, въгледобив и посоки на света в "Минута е много" едновременно и поотделно. Не разбирам защо, е канена, еле пък цитирана въобще.

    22:14 10.09.2025

  • 36 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    Ма тя не е ли???

    А защо досега ни лъгахте, че е?????

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    22:16 10.09.2025

  • 37 123456

    0 0 Отговор
    трябвало /// и аз на моя му викам - трябва да станеш , ама не става

    22:30 10.09.2025

