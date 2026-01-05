Радан Кънев: За пореден път разбрах очевидното - че Европа няма нужното ниво на съгласуване и обща външна политика

За пореден път разбрах очевидното - че Европа няма нужното ниво на съгласуване и обща външна политика. Позицията на Европейската комисия е най-малкото общо кратно между позициите на основните държави в Европа и мълчанието на голяма част от държавите. Ако погледнем внимателно какво казаха различните правителствени говорители, ще си обясним и защо ЕК излиза с едно кухо изявление. Това каза в интервю за “Лице в лице” евродепутатът от ЕНП, излъчен от ПП-ДБ - Радан Кънев.
“Кабинетът на Санчес в Испания се ползва с подкрепата на крайната левица, той е коалиционен с крайната левица. Тя от своя страна има близки отношения ооще с Уго Чавес, а след това - с Мадуро. Съответно Санчес излиза с позиция, близка до латиноамериканската левица. В Италия Джорджа Мелани отчаяно иска да демонстрира някаква форма на близост с Тръмп, въпреки че разбира, че няма италиански интерес, който да съвпада с тази политика. Тя заема една позиция, която е по-скоро уклончива. Външният им министър заема една позиция, която е по-близко до подкрепа към Тръмп. Макрон и Мерц заемат много категорични позиция, които са в защита на демократично избраните лидери на Венецуела. През 2024 г. във Венецуела имаше президентски избори и всички държави по света отхвърлиха легетимностста на Мадуро в новия му мандат, с изключение на Китай, Русия, Иран и още няколко откровени диктатури”, припомни той.
“Интересен момент е, че САЩ признават Едмундо Гонсалес за законно избран президент на Венецуела и Мария Мачадо за законно избран лидер на опозицията и международен представител. В следващия момент Тръмп казва, че не желае да работи с тези хора, защото те нямали доверието и уважението на съгражданите си. Как си признал победа с над 60%, а след това казваш това? Тук очевидно има дълбоко и травмиращо противоречия в американската позиция, което Макрон и Мерц, слава Богу, не споделят. Те категорично казаха, че Венецуела има своите законно и демократично избрани представители и те трябва да водят процес по демократичен преход. Но ще има ли такъв, е най-важният въпрос. Към момента ми изглежда, че Тръмп е постигнал сделка с хунтата, която беше зад Мадуро. Да не забравяме, че Мауро беше един шофьор на автобус, изтикан от Чавес напред като една простонародна и харизматична фигура. Отзад е военната хунта, криминалните картели и една много опасна и сериозна властова мрежа. В тази ситуация - с легитимирането на вицепрезидентката на Мадуро, изглежда, че Тръмп заема позиция: нямаме нищо против държавата да остане диктатура и народът да продължава да бъде мачкан и репресиран. Той показва, че за САЩ е важно да вземат петрола”, коментира още Радан Кънев, като подчерта, че това е сделка, в която Европа не може да участва.
"Бих очаквал от Европейската комисия позиция, подобна на тази, която заеха Туск и Мерц, а не на тази, която заемат Санчес или Орбан, който днес каза най-неразбираемото нещо - че това било свидетелство за края на международния либерален ред", посочи политикът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 123
Коментиран от #3, #12
19:12 05.01.2026
2 Раданчо, чул не дочул, разбрал
19:13 05.01.2026
3 Дълбока съм
До коментар #1 от "123":следователно съм жива.
19:14 05.01.2026
4 Урсула 1984
19:14 05.01.2026
5 Бай Араб
19:16 05.01.2026
6 Знам
19:17 05.01.2026
7 койдазнай
След това може да се отдаде на разсъждения, за международния правов ред, за социалните проблеми на съвременното общество, и хуманитарното измерение на социалните трансформации.
Коментиран от #8
19:18 05.01.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "койдазнай":Най разпространеното име на новородени бебета в Германия е Мохамед.Мохамед ще стане ядрен физик.
19:20 05.01.2026
9 Тази
19:22 05.01.2026
10 РадкаДълбочката
19:22 05.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Крум
До коментар #1 от "123":Тоя кав.а.л трябва да обясни какви ги дърви в европарламента и как си оправдава дебелата заплата. Дали синчето му се отърва от панделата,това да разбере,ама надали!
19:23 05.01.2026
13 оня с питон.я
19:26 05.01.2026
14 Георгиев
19:30 05.01.2026
15 1234
19:40 05.01.2026
16 Каква
19:41 05.01.2026
17 1234
19:42 05.01.2026
18 След едно хубаво изказване на госпожица
Гледа лошо и говори глупости но е започнал да осъзнава че от Европейския съюз нищо не става.
Това е много лоша поличба като първи поканен.
Но всъщност пресъздава истината накъде отиваме.....
19:50 05.01.2026
19 Ами
Много хора се чудят, как въобще още съществува.
19:52 05.01.2026
20 Много зелен ски
19:54 05.01.2026
21 ХАРОН
19:56 05.01.2026
22 НИКОГА НЕ БИВА ДА ИМАШ
19:56 05.01.2026
23 Този любител
20:00 05.01.2026
24 3.14К
20:07 05.01.2026
25 Радка Дълбочинова
20:12 05.01.2026
26 Овчар
20:13 05.01.2026
27 Ба.лан пдраса
20:14 05.01.2026
28 Радане
20:19 05.01.2026
29 Малко детенце
20:20 05.01.2026
30 хихи
20:20 05.01.2026
31 Тома
20:29 05.01.2026