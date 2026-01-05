Новини
Радан Кънев: За пореден път разбрах очевидното - че Европа няма нужното ниво на съгласуване и обща външна политика

5 Януари, 2026 19:10

Ако погледнем внимателно какво казаха различните правителствени говорители, ще си обясним и защо ЕК излиза с едно кухо изявление

Радан Кънев: За пореден път разбрах очевидното - че Европа няма нужното ниво на съгласуване и обща външна политика - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За пореден път разбрах очевидното - че Европа няма нужното ниво на съгласуване и обща външна политика. Позицията на Европейската комисия е най-малкото общо кратно между позициите на основните държави в Европа и мълчанието на голяма част от държавите. Ако погледнем внимателно какво казаха различните правителствени говорители, ще си обясним и защо ЕК излиза с едно кухо изявление. Това каза в интервю за “Лице в лице” евродепутатът от ЕНП, излъчен от ПП-ДБ - Радан Кънев.

“Кабинетът на Санчес в Испания се ползва с подкрепата на крайната левица, той е коалиционен с крайната левица. Тя от своя страна има близки отношения ооще с Уго Чавес, а след това - с Мадуро. Съответно Санчес излиза с позиция, близка до латиноамериканската левица. В Италия Джорджа Мелани отчаяно иска да демонстрира някаква форма на близост с Тръмп, въпреки че разбира, че няма италиански интерес, който да съвпада с тази политика. Тя заема една позиция, която е по-скоро уклончива. Външният им министър заема една позиция, която е по-близко до подкрепа към Тръмп. Макрон и Мерц заемат много категорични позиция, които са в защита на демократично избраните лидери на Венецуела. През 2024 г. във Венецуела имаше президентски избори и всички държави по света отхвърлиха легетимностста на Мадуро в новия му мандат, с изключение на Китай, Русия, Иран и още няколко откровени диктатури”, припомни той.

“Интересен момент е, че САЩ признават Едмундо Гонсалес за законно избран президент на Венецуела и Мария Мачадо за законно избран лидер на опозицията и международен представител. В следващия момент Тръмп казва, че не желае да работи с тези хора, защото те нямали доверието и уважението на съгражданите си. Как си признал победа с над 60%, а след това казваш това? Тук очевидно има дълбоко и травмиращо противоречия в американската позиция, което Макрон и Мерц, слава Богу, не споделят. Те категорично казаха, че Венецуела има своите законно и демократично избрани представители и те трябва да водят процес по демократичен преход. Но ще има ли такъв, е най-важният въпрос. Към момента ми изглежда, че Тръмп е постигнал сделка с хунтата, която беше зад Мадуро. Да не забравяме, че Мауро беше един шофьор на автобус, изтикан от Чавес напред като една простонародна и харизматична фигура. Отзад е военната хунта, криминалните картели и една много опасна и сериозна властова мрежа. В тази ситуация - с легитимирането на вицепрезидентката на Мадуро, изглежда, че Тръмп заема позиция: нямаме нищо против държавата да остане диктатура и народът да продължава да бъде мачкан и репресиран. Той показва, че за САЩ е важно да вземат петрола”, коментира още Радан Кънев, като подчерта, че това е сделка, в която Европа не може да участва.

"Бих очаквал от Европейската комисия позиция, подобна на тази, която заеха Туск и Мерц, а не на тази, която заемат Санчес или Орбан, който днес каза най-неразбираемото нещо - че това било свидетелство за края на международния либерален ред", посочи политикът.


България
  • 1 123

    22 1 Отговор
    Я това Плашило живо ли е още ...

    Коментиран от #3, #12

    19:12 05.01.2026

  • 2 Раданчо, чул не дочул, разбрал

    21 0 Отговор
    не доразбрал. Вятър та вей тебе на бяла кобила!

    19:13 05.01.2026

  • 3 Дълбока съм

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "123":

    следователно съм жива.

    19:14 05.01.2026

  • 4 Урсула 1984

    21 1 Отговор
    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп.Облечете се топло.

    19:14 05.01.2026

  • 5 Бай Араб

    16 1 Отговор
    Рамадан Рада дълбоката ,от ПП

    19:16 05.01.2026

  • 6 Знам

    8 0 Отговор
    Колкото повече имаш ,толкова повече искаш.

    19:17 05.01.2026

  • 7 койдазнай

    8 6 Отговор
    Като за начало, Европа трябва да си построи 16 подводници с балистични ракети, 480 балистични ракети с наземно базиране и още 1200 крилати ракети с ядрена бойна глава.

    След това може да се отдаде на разсъждения, за международния правов ред, за социалните проблеми на съвременното общество, и хуманитарното измерение на социалните трансформации.

    Коментиран от #8

    19:18 05.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Най разпространеното име на новородени бебета в Германия е Мохамед.Мохамед ще стане ядрен физик.

    19:20 05.01.2026

  • 9 Тази

    9 0 Отговор
    Риза е следващата заради настройване на хората един срещу друг. Каква разликата от нея и Радев? Утре с ритник от БТВ... И тя си мисли, че някой ще издигне някъде...никой не му пука за нея!

    19:22 05.01.2026

  • 10 РадкаДълбочката

    10 1 Отговор
    Чия е Венецуела, бе?!

    19:22 05.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Крум

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "123":

    Тоя кав.а.л трябва да обясни какви ги дърви в европарламента и как си оправдава дебелата заплата. Дали синчето му се отърва от панделата,това да разбере,ама надали!

    19:23 05.01.2026

  • 13 оня с питон.я

    17 1 Отговор
    Раданчо. Май съвсем се обърка чии задни части да лижеш. Вие евроатлантиците не знаете на коя планета се намирате. Усложни се международната обстановка, а акълът при вас е в дефицит.

    19:26 05.01.2026

  • 14 Георгиев

    1 8 Отговор
    Смислени анализ и изявление. Разбира се последното изречение в статията си е негово мнение, с което аз не съм съгласен.

    19:30 05.01.2026

  • 15 1234

    9 0 Отговор
    Глейте кви ги пращаме у европата, малййй.

    19:40 05.01.2026

  • 16 Каква

    7 0 Отговор
    стана тя? Ние влязохме в НАТО и ЕС за да засилваме источния фланг, а то центъра /щаба/ на тези организации не е единен. Горките флангове.

    19:41 05.01.2026

  • 17 1234

    9 0 Отговор
    Този коментар на Радан Кънев е класически пример за морализаторство с двоен стандарт и самоназначаване за арбитър на „демокрацията“. Избори никога не се харесват на всички , Доналд Тръмп не призна резултата в САЩ, но никой не обяви „Дядо Джо“ за диктатор и не говори за хунти и картели. Същото важи и за Венецуела: външни играчи нямат право да решават кой е „законен“ и кой не. Европа наистина е разделена, но точно затова е абсурдно един евродепутат да лепи етикети „диктатура“, „хунта“, „картели“, сякаш това е юридическа, а не пропагандна квалификация. Николас Мадуро може да е неудобен, но легитимността на властта се решава от венецуелците, не от Брюкселски студиа. Това не е външна политика, а идеологическа поза, прикрита като „ценности“.

    19:42 05.01.2026

  • 18 След едно хубаво изказване на госпожица

    4 0 Отговор
    Четири очи че ще бъде реалистичен журналист първият ти го за новата година беше Радан Кънев.
    Гледа лошо и говори глупости но е започнал да осъзнава че от Европейския съюз нищо не става.
    Това е много лоша поличба като първи поканен.
    Но всъщност пресъздава истината накъде отиваме.....

    19:50 05.01.2026

  • 19 Ами

    4 0 Отговор
    Какво друго да очакваш от корпоративен съюз.
    Много хора се чудят, как въобще още съществува.

    19:52 05.01.2026

  • 20 Много зелен ски

    3 1 Отговор
    За какво сме го пратили тоя, като чак сега дрънка онова , което е отдавна известно? Какъв е смисъла от нашето участие в парламента на Ес, като никой за нищо не ни пита?

    19:54 05.01.2026

  • 21 ХАРОН

    0 1 Отговор
    Е, браво. Цъфнахте. От кога, ви думат хората, че сте в трайна мъгла!

    19:56 05.01.2026

  • 22 НИКОГА НЕ БИВА ДА ИМАШ

    10 0 Отговор
    ВЯРА НА ЧОВЕК КОЙТО ПЕРМАНЕНТНО ГО СЪРБИ ИСТАНБУЛСКАТА ПОРТА.

    19:56 05.01.2026

  • 23 Този любител

    4 0 Отговор
    на прашките и мисълта му перверзна като действията му.

    20:00 05.01.2026

  • 24 3.14К

    3 0 Отговор
    Рада дълб@ката има има повърхностно мислене по геополитоката

    20:07 05.01.2026

  • 25 Радка Дълбочинова

    4 0 Отговор
    не е разбрала, че отново нищо не е разбрала.

    20:12 05.01.2026

  • 26 Овчар

    2 0 Отговор
    Радан Кънев, когато нямаш беъсначка за бръснене и когато си в дълбоки изпражнения, гледай направо напред, дръж си мутpата затворена и не казвай нищо.

    20:13 05.01.2026

  • 27 Ба.лан пдраса

    1 0 Отговор
    на стената

    20:14 05.01.2026

  • 28 Радане

    1 0 Отговор
    На каква основа ти е дружбата с Ариф Агуш, защото той е н а една педя разстояние с Азис!

    20:19 05.01.2026

  • 29 Малко детенце

    0 0 Отговор
    Егати егати. Тази нощ пак тати, Радан ме клати. Влиза в моята стая пиян. После колона ми, разпран. Комунисти тук, комунисти там. Май и днес на тати моркова ще ям. Егати егати, за 100 левас тати трябва да вземе 100 заплати. Егати. Повръщам върху тати. А той пак ме клати. Егати.

    20:20 05.01.2026

  • 30 хихи

    0 0 Отговор
    а раданчо е най-умнокрасивото ЖълтоПаве

    20:20 05.01.2026

  • 31 Тома

    0 0 Отговор
    Плуралистикът Радан забавно страда по диктатурата на единодушието😂😂😂

    20:29 05.01.2026

