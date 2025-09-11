Желязков: Нашият ангажимент е да обновяваме детските градини, защото децата са бъдещето на България

„Нашият ангажимент е да работим за обновяване на материалната база на учебните заведения, за да получават децата не само знания, но и да се учат на добродетели“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на официалното откриване на реновираната детска градина „Радост“ в гр. Симитли. Премиерът посочи, че модернизирането на сградата на образователната институция е струвало усилия и политическа воля, но изтъкна и ключовата роля при възпитанието и образованието на най-малките. „Това е място, което те ще прекарат важна част от своя живот и където ще получат знания, възпитание и всички добродетели“, изтъкна още Росен Желязков.

Детското заведение е модернизирано със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 1 198 740 лева. Инвестицията в материалната база е с цел превръщането на образователната институция в благоприятна среда за подобряване на образователните резултати и мотивация за учене. Сред изпълнените дейности са изграждането на алеи, площадки, пейки, люлки, метална ограда, подмяна на осветителни тела, нова дограма, топлоизолация, стълбищна платформа за хора със специални потребности.

По-късно министър-председателят Росен Желязков откри обновеното Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Крупник. Образователната институция премина основен ремонт, финансиран със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на близо 1,5 млн. лева. Училището посреща учебната година с реновирана образователна среда. Направени са инвестиции в материалната база, енергоспестяващи мерки, осигуряване на достъпна среда.