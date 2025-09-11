Желязков: Нашият ангажимент е да обновяваме детските градини, защото децата са бъдещето на България

„Нашият ангажимент е да работим за обновяване на материалната база на учебните заведения, за да получават децата не само знания, но и да се учат на добродетели“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на официалното откриване на реновираната детска градина „Радост“ в гр. Симитли. Премиерът посочи, че модернизирането на сградата на образователната институция е струвало усилия и политическа воля, но изтъкна и ключовата роля при възпитанието и образованието на най-малките. „Това е място, което те ще прекарат важна част от своя живот и където ще получат знания, възпитание и всички добродетели“, изтъкна още Росен Желязков.
Детското заведение е модернизирано със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 1 198 740 лева. Инвестицията в материалната база е с цел превръщането на образователната институция в благоприятна среда за подобряване на образователните резултати и мотивация за учене. Сред изпълнените дейности са изграждането на алеи, площадки, пейки, люлки, метална ограда, подмяна на осветителни тела, нова дограма, топлоизолация, стълбищна платформа за хора със специални потребности.
По-късно министър-председателят Росен Желязков откри обновеното Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Крупник. Образователната институция премина основен ремонт, финансиран със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на близо 1,5 млн. лева. Училището посреща учебната година с реновирана образователна среда. Направени са инвестиции в материалната база, енергоспестяващи мерки, осигуряване на достъпна среда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:06 11.09.2025
2 Тома
16:06 11.09.2025
3 Русия
16:07 11.09.2025
4 Левски
16:09 11.09.2025
5 ,,,,,,
16:09 11.09.2025
6 ФЕЙК
16:10 11.09.2025
7 ООрана държава
16:11 11.09.2025
8 Нехис
16:15 11.09.2025
9 Обезличаване няма полза
16:18 11.09.2025
10 Желязков Плужека Крадец!?
16:23 11.09.2025
11 Костинбродски
16:24 11.09.2025
12 хотел с водопад
16:33 11.09.2025
13 На откриване
Тодор Живков (Желязков): - Напрвихме ви най голямата детска градина...
От публиката - Ама в селото няма деца...
Т Ж (Ж) - И деца ще ви направиме. хаа ха ахаааа.
16:37 11.09.2025
14 ХА ХА ХА
ПРЕЗ КОЙТО МИНАВАХА ХИЛЯДИ ФАКТУРИ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА ГЕРБАДЖИИТЕ , ЧЕ И НА МВР, СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ ЗА МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ И ПРОКУРАТУРАТА СИ ЗАТВАРЯ ОЧИТЕ , СЪДА СЪЩО !
16:50 11.09.2025
15 Малоумник
Колко първокласника ще влязат на 15 септ? Тези дни, страната опустя. Родителите, които прокудихте по чужди земи си взеха дечицата!
Светът се променя!
16:51 11.09.2025