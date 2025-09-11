Новини
България »
Желязков: Нашият ангажимент е да обновяваме детските градини, защото децата са бъдещето на България

Желязков: Нашият ангажимент е да обновяваме детските градини, защото децата са бъдещето на България

11 Септември, 2025 16:04 428 15

  • росен желязков-
  • детски градини

Детското заведение е модернизирано със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост

Желязков: Нашият ангажимент е да обновяваме детските градини, защото децата са бъдещето на България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Нашият ангажимент е да работим за обновяване на материалната база на учебните заведения, за да получават децата не само знания, но и да се учат на добродетели“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на официалното откриване на реновираната детска градина „Радост“ в гр. Симитли. Премиерът посочи, че модернизирането на сградата на образователната институция е струвало усилия и политическа воля, но изтъкна и ключовата роля при възпитанието и образованието на най-малките. „Това е място, което те ще прекарат важна част от своя живот и където ще получат знания, възпитание и всички добродетели“, изтъкна още Росен Желязков.

Детското заведение е модернизирано със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 1 198 740 лева. Инвестицията в материалната база е с цел превръщането на образователната институция в благоприятна среда за подобряване на образователните резултати и мотивация за учене. Сред изпълнените дейности са изграждането на алеи, площадки, пейки, люлки, метална ограда, подмяна на осветителни тела, нова дограма, топлоизолация, стълбищна платформа за хора със специални потребности.

По-късно министър-председателят Росен Желязков откри обновеното Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Крупник. Образователната институция премина основен ремонт, финансиран със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на близо 1,5 млн. лева. Училището посреща учебната година с реновирана образователна среда. Направени са инвестиции в материалната база, енергоспестяващи мерки, осигуряване на достъпна среда.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    По една 5Г антена праснал ли на покрива?

    16:06 11.09.2025

  • 2 Тома

    9 2 Отговор
    Например само в едното чекмедже на татко му боко тиквата имаше евро за три детски градини и то новопостроени

    16:06 11.09.2025

  • 3 Русия

    10 1 Отговор
    Докато едни и същи мутри са в парламента и министерства българчетата ще продължават да се изнасят от територията и ще остават само от лилавия етнос.

    16:07 11.09.2025

  • 4 Левски

    9 1 Отговор
    Ако децата са такива като теб, Бог да пази България.

    16:09 11.09.2025

  • 5 ,,,,,,

    9 1 Отговор
    Бъдещето избяга, нешастници

    16:09 11.09.2025

  • 6 ФЕЙК

    6 1 Отговор
    Джилязков: Ще ви направим детски градини...................... ама деца за тях не можем да ви направим!

    16:10 11.09.2025

  • 7 ООрана държава

    8 2 Отговор
    Това е тъпо изказване предвид факта че герп изгониха 2мил работоспособни от бг! А може би кма предвид лилави деца че да имат повече из иратели в бъдеще

    16:11 11.09.2025

  • 8 Нехис

    7 1 Отговор
    Кои деца са бъдещето? Тези с празните глави, недоразвитите мозъци, 100-те думи речников запас, от които най-важна е комбинацията "Ко стаа, брат" ли?

    16:15 11.09.2025

  • 9 Обезличаване няма полза

    5 1 Отговор
    Деца, т. Е. Биоматериал с вече западно самоопределение

    16:18 11.09.2025

  • 10 Желязков Плужека Крадец!?

    5 1 Отговор
    Ремонтираха(не построиха) една детска градина и се хвали Плужека! Твоя Хотел е от крадени Пари!! С Тях можеше да се построят 5 Детски градини!? Крадец в Държава със Зависима Прокуратура!!

    16:23 11.09.2025

  • 11 Костинбродски

    2 1 Отговор
    срама няма !

    16:24 11.09.2025

  • 12 хотел с водопад

    2 1 Отговор
    90 000 000 евро от държавна заплата.Всички медии покриват случая.

    16:33 11.09.2025

  • 13 На откриване

    2 1 Отговор
    на най голямата детска градина в село Горно надолнище:
    Тодор Живков (Желязков): - Напрвихме ви най голямата детска градина...
    От публиката - Ама в селото няма деца...
    Т Ж (Ж) - И деца ще ви направиме. хаа ха ахаааа.

    16:37 11.09.2025

  • 14 ХА ХА ХА

    0 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ТИЯ ОТ ГЕРБ СЕ ОСЛУШВАТ КАТО ГЪРМЕНИ ЗАЙЦИ ! ЖЕЛЯЗКОВ ФАКТУРИТЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ОТ ОТКРАДНАТИЯ НА КЕБАПЧИЯТА ОТ СОФИЯ КАСОВ АПАРАТ ЛИ СА ИЗДАДЕНИ ?
    ПРЕЗ КОЙТО МИНАВАХА ХИЛЯДИ ФАКТУРИ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА ГЕРБАДЖИИТЕ , ЧЕ И НА МВР, СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ ЗА МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ И ПРОКУРАТУРАТА СИ ЗАТВАРЯ ОЧИТЕ , СЪДА СЪЩО !

    16:50 11.09.2025

  • 15 Малоумник

    0 0 Отговор
    Не да обновяваш стари детски градини, а фа се строят нови и те да са пълни с деца!
    Колко първокласника ще влязат на 15 септ? Тези дни, страната опустя. Родителите, които прокудихте по чужди земи си взеха дечицата!
    Светът се променя!

    16:51 11.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове