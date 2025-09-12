Новини
Линейки трупат глоби, докато изпълняват животоспасяващи курсове

12 Септември, 2025 10:46 582 8

  • линейки-
  • глоби-
  • висока скорост

За разлика от държавните, които по закон нямат право да напускат пределите на своята област, частните линейки често се налага да транспортират пациенти в критично състояние на стотици километри

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден парадокс у нас. Частни линейки, които изпълняват животоспасяващи курсове на дълги разстояния, са глобявани за превишена скорост, информира Нова телевизия.

Проблемът се оказва системен за частните фирми за спешна медицинска помощ. За разлика от държавните, които по закон нямат право да напускат пределите на своята област, частните линейки често се налага да транспортират пациенти в критично състояние на стотици километри – например от Смолян до Пловдив. В тези ситуации всяка секунда е от значение и шофьорите са принудени да карат с по-висока от разрешената скорост.

„Отнасяме много глоби за превишена скорост“, споделя Георги Георгиев, управител на фирма за бърза медицинска помощ. Той обясни, че въпреки че линейките са автомобили със специален режим на движение, камерите на КАТ ги засичат и автоматично им издават електронни фишове. Към момента фирмата му е натрупала глоби за над 5-6 хиляди лева.

Парадоксът е, че въпреки спешността на случаите, законът не прави разлика. „Всички, които сме в движение, сме длъжни да изпълняваме закона“, казва Георгиев. От полицията обясняват, че камерите не могат да регистрират дали линейката е с включена звукова и светлинна сигнализация.

Фирмата е принудена да обжалва всяка глоба в съда, което е свързано със загуба на време и финансови средства. Макар съдилищата често да отменят фишовете, процедурата е тромава, а глобите продължават да валят. Собствениците на частни линейки се обръщат към министрите на вътрешните работи и на транспорта с апел за законодателна промяна, която да реши този абсурден казус, в който спасяването на човешки живот се оказва наказуемо.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 5 Отговор
    По българското законодатество "частните линейки" са абсолютно незаконни и не попадат въобще в графа МПС със специален режим на движение. Така че нека ги глобяват.

    10:49 12.09.2025

  • 2 Айде айде, само драми

    1 1 Отговор
    Само линейки на спешната помощ имат право на специален режим на движение. Частните спазват закона и нямат такива права.

    10:50 12.09.2025

  • 3 прокопи

    3 0 Отговор
    А някъде да има цените на частните линейки за превоз?

    10:53 12.09.2025

  • 4 Един

    3 3 Отговор
    Дали има по-идиотизирана държава от нашата а?
    А на коментаторите пък им пречи, че някой спасява нечий живот или поне опитва.

    Вова ще ни направи огромна услуга ако я заравни тая територия и я остави ненаселена за няколко хиляди години... пък знае ли се после може да дойде и интелигентна форма на живот по тия места...

    10:58 12.09.2025

  • 5 Е чи къ

    2 0 Отговор
    Нали трябва да има за големите заплати на РВМ…

    11:08 12.09.2025

  • 6 Анджо

    2 0 Отговор
    Правилно, трябва да бъдат глобявани, защо ли, защото като Карс по бавно ,пациента ще умира по бавно. Елементарно Уотсън. 🤣🧞👈

    11:13 12.09.2025

  • 7 Анджо

    0 0 Отговор
    Правилно, трябва да бъдат глобявани, защо ли, защото като Кара по бавно ,пациента ще умира по бавно. Елементарно Уотсън. 🤣🧞👈

    11:15 12.09.2025

  • 8 защо ги глобяват

    1 0 Отговор
    като нарушават . то има много катастрофи с линейки . има много видове линейки . частни , за превоз срещу 200 лв на курс , спешна помощ линейки , а и други . то няма толкова болни . все са за домашно лечение . или обикалят като има нещо щото трябвало линейка . ако някой има 300 глоби , трябва да му вземат книжката . и ще остане линейката без шофьор . така няма да трупа глоби . но не му вземат книжката . така си кара и шапка на тояга . в юса не е така .

    11:25 12.09.2025

