Тол камерите засякоха шофьор, карал с рекордните 248 км/ч

Тол камерите засякоха шофьор, карал с рекордните 248 км/ч

28 Ноември, 2025 21:40 594 16

Тол камерите засякоха шофьор, карал с рекордните 248 км/ч - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес се проведе съвместен брифинг на "Пътна полиция" и Националното тол управлението. Отскоро тол камерите се използват за засичане на нарушители по пътищата. Адаптирането на информационните системи между агенция „Пътна инфраструктура” и МВР приключи.

„От 26 ноември започнаха да се събират данни за реализиране на административно-наказателната отговорност за нарушения, свързани със средната скорост. Предстои още много работа по отношение на обработката, реализирането на самата административно-наказателна отговорност”, заяви зам.-директорът на „Национална полиция“ старши комисар Иван Маджаров.

По думите му и двете системи са абсолютно синхронизирани и вече се събират данни за обработката на самите нарушения и реализирането на административно-наказателната отговорност.

Тол камерите засичат средна скорост от 7 септември. Според данните от системата се забелязва подобрение в поведението на водачите.

"Тука, преди да се отбия на Ихтиман, карах с между 85 и 90. И пак има със 120 в лявата лента. Българинът е така научен, че като му бръкнеш в джоба, тогава вече казва: "А, така не бива"", споделя Красими, шофьор.

"Преди да се появят тия камери, караха с 200-220. Всеки се прави на по-голям тарикат, отколкото е, и много засичат", смята Александър, друг водач, спрял за кратка почивка.

„Около 50 000 са получените файлове от Националното тол управление за установени такива нарушения. Много внимателно ще се преглеждат тези файлове, за да се избегнат грешки. Все още наблюдават процеса успоредно с налагането на наказанията”, съобщи главен инспектор от отдел „Пътна полиция“ Лъчезар Близнаков.

Той добави, че има толеранс в полза на водача, който е законоустановен, в зависимост от скоростта на движение.

От Националното тол управление заявиха, че до края на 2026 година целта е броят на отсечките за засичане на средна скорост да бъде 100.

„До момента сме сертифицирали 65 броя отсечки, които засичат средната скорост. Тенденцията е те да бъдат увеличени до 100 до края на 2026 година. От 7-и септември до момента сме засекли 49 291 000 нарушители, с тенденция те да намаляват. Класацията води шофьор с 248 км/ч.Той е засечен в района на Радиново - Цалапица”, заяви началникът на отдел „Контрол и правоприлагане“ в Българското ТОЛ управление Божидар Чакъров.


  • 1 няма държава

    8 0 Отговор
    С глоботе на ШУмаровците , ПАЛИцаите си купуват вече държавни Поршета и Ферарита за да ги хващат !

    21:43 28.11.2025

  • 2 Софийски селянин,

    6 1 Отговор
    Този пътен терорист ако беше карал с такава скорост в Беларус при батька Лукашенко директно отива в затвора!
    А скъпата му кола се конфискува!

    21:45 28.11.2025

  • 3 Панчаревската кметица

    6 0 Отговор
    е и
    не знам дали изобщо някой досега е платил глоба
    да не говорим за тези с парите
    другарката от КАТ просто натиска DELETE на записа
    а вие си пишете за скорости колко си искате

    21:46 28.11.2025

  • 4 Шопо

    6 0 Отговор
    Братята Роми дали знаят че в рамките на АПИ има ценни метали.
    Ъглов шлаиф Райдер и готово, проблема е решен.

    Коментиран от #11

    21:49 28.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Тия още ни занимават с глупостите И КРАЖБИТЕ СИ!

    Цитат:
    "Според данните от системата се забелязва подобрение в поведението на водачите."

    Реалност: жертвите на пътя всъщност са повече от преди новите глоби и от преди мерене на средна скорост!

    Друг цитат:
    "Тука, карах с между 85 и 90. И пак има със 120 в лявата лента."

    Въпрос С КОЛКО ДА СЕ ДВИЖИШ НА МАГИСТРАЛА?!!!

    АЛЧНОСТТА И ГЛУПОСТТА УБИВАТ!!! Не скоростта!
    Скоростта е под 1% като причина за възникване на ПТП! ЕНИЧАРИТЕ я ползват да пълнят касичките си!

    21:51 28.11.2025

  • 6 На такъв дебил

    2 0 Отговор
    Му дайте велосипед ,, Украйна" и на по- мощно ппс да не се качва!!!!!

    21:52 28.11.2025

  • 7 49 291 000 нарушители

    4 0 Отговор
    Неграмотни са тези които са написали статията или тези които са дали тези числа, това са 9 Българии

    21:56 28.11.2025

  • 8 Чичо Гошо

    3 0 Отговор
    А на румънци и турци,глоби ще връчват ли?

    21:58 28.11.2025

  • 9 Въпросче

    2 0 Отговор
    А колко хиляди са глобените за превишаване на допустимата средна скорост Х (никому неизвестна) с 5-10 км/ч, м?

    21:59 28.11.2025

  • 10 сноу

    3 0 Отговор
    Циркаджиите от панаира на гою пак навързани на къделки да скубят...вчера се прибирам от европа през мамалигия дето едно време се минаваше на честна дума през нея и то през всяко петкъщи село, покрай попа ,кмета и даскала...Сега са си направили магистрала за чудо и приказ ,широка 3 ленти ,табели ,паркинзи за 100 камиона на всеки 40км,чисти тоалетни ,поддържани дежурно ,дори в маджария е вече цапотия до шия..и никъде няма помен от камера, а няма и защо тъй като всичко е ненатоварващо ,неизнернящо ,чисто ,широко ,осветено и каквото се сетиш...винетка за 700 км 10 дни 5 евро...???!!!Нашите измамници ще ни заврат камери и в к...само пари да скубят..

    Коментиран от #15

    22:02 28.11.2025

  • 11 сноу

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Че те ромите не бяха ли цигани ,какви братя са ти..

    22:05 28.11.2025

  • 12 Асен

    1 0 Отговор
    Явно е Пернишки дизелов голф-2

    22:12 28.11.2025

  • 13 преминаващ

    1 0 Отговор
    И платена ли е глобата?

    22:14 28.11.2025

  • 14 Номерът го имат за секунди

    1 0 Отговор
    Карал, ама го крият кой е, някой от списъка на недосегаеми, но биещ статистиката?

    22:18 28.11.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "сноу":

    Преди седмица минах през хвалена магистрала - новата отсечка на Хемус до Дерманци...
    селски път, това не е и скоростен път! Завои, стеснени ленти... и още с пускането леки вълни, безумие!

    Мамалигите вкараха доста народ по затворите... ние ги пуснахме в парламента да крадат от най-сладкото... разликите са видими

    22:19 28.11.2025

  • 16 Здрасти

    0 0 Отговор
    49 291 000 нарушения засечени от септември? Че това са близо 2 милиарда и 500 милиона лева ако е 50 лв глобата. А тя няма да е 50, а повече. Ето ви дране. Да ви е честито дране то овчоци.

    22:20 28.11.2025

