КАТ започва да глобява шофьори с неподходящи за зимата гуми

От днес органите на КАТ налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с неподходящи за зимата гуми. От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.

Законът за движение по пътищата (ЗДП) позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време.

„Днес очакваме да има доста наплив от хора за смяна на гуми. Тази услуга също обаче поскъпна в сравнение с миналите години. Истината е, че всеки сам може да си смени гумите, но е важно после да изравни тяхното налягане. Можем да разберем кога гумата ни е захабена по дълбочината на протектора, а това се мери лесно само с линийка и монета”, обясни управителят на сервиз Тодор Тодоров пред Нова тв.

Традиционната акция „Зима”, която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон, стартира още на 1 ноември и продължава до 20 ноември. "Пътна полиция" ще проверява още и за течност за чистачки, както и за изправни фарове.

В рамките на акция "Зима" се следи и за спазване на правилата по пътищата от страна на пешеходците. Тези които пресичат, докато си гледат телефона, говорят по него или носят слушалки на пешеходна пътека, могат да получат глоба от 100 лева.

Третата фаза на проверки на "Пътна полиция" предстои от 21 ноември.

На прага на зимния сезон, в автосервиза намираме Юлиян.



"Със зимните гуми спирам по-бързо, колата е по-сигурна и по-стабилна в завои. Те са предвидени за студени температури, за връзка със снега и леда, за по-голяма стабилност, маневрени са", посочи той.

"Нашите служители проверява освен каква е здравината на гумата и дълбочината на протектора, също така и техническата изправност на превозните средства. В това число влиза и проверката на чистачките – какво е състоянието на перата", обясни старши комисар Ботева.

Глобата за неизрядни водачи е между 50 и 200 лева. Отнемат се и 6 контролни точки.

Различна е и степента на оценяване на неизправността.

Според автоексперт лятна гума с дълбочина 7 мм по закон е допустима за каране при зимни условия, но при ниски температури тя не е в състояние нито да спре, нито да завие адекватно.

"Зимната гума е с доста по-мек каучук, който остава добър на сцепление с по-ниски температури. Лятната гума пък започва да спира трудно под 6 градуса, тоест трябва да се мине на зимни целодневно", обясни Марин Сираков.



А изхвърлянето на излезли от употреба гуми на нерегламентирани места се наказва с глоба от 300 до 4000 лева.

"Столичната община няма определени места, тъй като тя няма задължение да събира излезли от употреба гуми. Единствено могат да се оставят в автосервизите. Всички други места, на които се оставят гуми, са нерегламентирани и представляват нарушение", уточни Татяна Асенова - началник отдел “Опазване на околната среда” в Столичния инспекторат.