КАТ започва да глобява шофьори с неподходящи за зимата гуми

КАТ започва да глобява шофьори с неподходящи за зимата гуми

15 Ноември, 2025 14:34

Акция „Зима” стартира още на 1 ноември

КАТ започва да глобява шофьори с неподходящи за зимата гуми - 1
Мария Атанасова

От днес органите на КАТ налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с неподходящи за зимата гуми. От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.

Законът за движение по пътищата (ЗДП) позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време.

„Днес очакваме да има доста наплив от хора за смяна на гуми. Тази услуга също обаче поскъпна в сравнение с миналите години. Истината е, че всеки сам може да си смени гумите, но е важно после да изравни тяхното налягане. Можем да разберем кога гумата ни е захабена по дълбочината на протектора, а това се мери лесно само с линийка и монета”, обясни управителят на сервиз Тодор Тодоров пред Нова тв.

Традиционната акция „Зима”, която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон, стартира още на 1 ноември и продължава до 20 ноември. "Пътна полиция" ще проверява още и за течност за чистачки, както и за изправни фарове.

В рамките на акция "Зима" се следи и за спазване на правилата по пътищата от страна на пешеходците. Тези които пресичат, докато си гледат телефона, говорят по него или носят слушалки на пешеходна пътека, могат да получат глоба от 100 лева.

Третата фаза на проверки на "Пътна полиция" предстои от 21 ноември.

На прага на зимния сезон, в автосервиза намираме Юлиян.

"Със зимните гуми спирам по-бързо, колата е по-сигурна и по-стабилна в завои. Те са предвидени за студени температури, за връзка със снега и леда, за по-голяма стабилност, маневрени са", посочи той.

"Нашите служители проверява освен каква е здравината на гумата и дълбочината на протектора, също така и техническата изправност на превозните средства. В това число влиза и проверката на чистачките – какво е състоянието на перата", обясни старши комисар Ботева.

Глобата за неизрядни водачи е между 50 и 200 лева. Отнемат се и 6 контролни точки.

Различна е и степента на оценяване на неизправността.

Според автоексперт лятна гума с дълбочина 7 мм по закон е допустима за каране при зимни условия, но при ниски температури тя не е в състояние нито да спре, нито да завие адекватно.

"Зимната гума е с доста по-мек каучук, който остава добър на сцепление с по-ниски температури. Лятната гума пък започва да спира трудно под 6 градуса, тоест трябва да се мине на зимни целодневно", обясни Марин Сираков.

А изхвърлянето на излезли от употреба гуми на нерегламентирани места се наказва с глоба от 300 до 4000 лева.

"Столичната община няма определени места, тъй като тя няма задължение да събира излезли от употреба гуми. Единствено могат да се оставят в автосервизите. Всички други места, на които се оставят гуми, са нерегламентирани и представляват нарушение", уточни Татяна Асенова - началник отдел “Опазване на околната среда” в Столичния инспекторат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    30 4 Отговор
    и есенни и пролетни гуми ше ви искат догодина
    все пак сме в клуба на богатите

    Коментиран от #23

    14:39 15.11.2025

  • 2 майор Михов

    8 1 Отговор
    А, че от кога и шофьорите трябва да си слагат гуми?

    Коментиран от #24

    14:40 15.11.2025

  • 3 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Глупаците в полицейска униформа трябва да са наясно,че автомобил минал успешно ГТП има издаден сертификат за годност за движение по пътищата.Ченгетата могат да си мерят пишлетата ,а не грайфера на гумите.

    14:49 15.11.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    16 2 Отговор
    От днес КАТ сменя единия рекет с друг!

    20 градуса е вънка, какви гуми да сложа според драгия милиционер?!

    Заглавието трябва да е: КАТ ЩЕ ГЛОБЯВА - еничара е за това, да краде пари от шофьорите

    14:54 15.11.2025

  • 5 KAT-БОГАТ

    16 2 Отговор
    С две думи, време да ошушкаме народа за да напълним нечии джобове. 24ч синя зона навсякъде, за да забогатеят управляващите. Жалко, че ковчега няма джобове. ДРАНЙЕ КОЛКОТО МОЖЕ.

    14:59 15.11.2025

  • 6 ИВАН

    6 1 Отговор
    Почудиха се как да дерат кожите на хората, които се трудят за да дават глоби, а тия си щракат с пръсти и си взимат огромните заплати.

    15:07 15.11.2025

  • 8 Азззззззз

    11 2 Отговор
    А КАТ кога ще почнат да глобяват АПИ и общините за безобразните пътища??

    15:15 15.11.2025

  • 9 тралала

    5 2 Отговор
    Служители на КАТ започват да глобява шофьори с неподходящи за зимата гуми. Нещо,като неподходящи,къси полички за студено време.

    15:21 15.11.2025

  • 11 Ква зима, кви зимни гуми бре

    8 1 Отговор
    28 градуса е

    15:26 15.11.2025

  • 13 Родната милиция ни пази

    6 1 Отговор
    и започва да глобява щото Митов нови лимузини иска и бонуси за ченгетата-терористи от НСО

    15:29 15.11.2025

  • 14 Тома

    1 0 Отговор
    Всички от кат да ядат на всички сигани л.....

    15:31 15.11.2025

  • 15 КАТ започва да

    1 0 Отговор
    Пуска парното че съвсем топличко да ви стане

    15:31 15.11.2025

  • 17 Съд и затвор трябва

    4 0 Отговор
    а НЕ бонуси за ченгетата-терористи от НСО

    15:32 15.11.2025

  • 18 Крайно време е...!

    2 8 Отговор
    Да се въведе текст в ПЗДП,Задължаващ през зимата да се шофира със Зимни гуми!
    А не както е сега,изискването е само гумата да е с ,,дълбочина на грайфера минимум - 4мм...!"...!

    Коментиран от #20, #27

    15:33 15.11.2025

  • 19 Всеки

    3 0 Отговор
    месец е различен. 12 чифта гуми трябват. Плюс една резерва, поне. Все пак сме в ЕС. Няма да се излагаме.

    15:33 15.11.2025

  • 20 Какво е

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Крайно време е...!":

    ПЗДП?

    15:34 15.11.2025

  • 21 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    От развитите държави, зимни гуми изискват само: Швеция, Финландия, Исландия, Германия и Австрия. Поговорката за жабата и вола няма да пиша, щото явно не ви харесва. И кво стана с глобалното затопляне?

    15:37 15.11.2025

  • 23 ВМ2181

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Санкции...глобии...адв бе....
    Едно време карахме с ,,Г.Димитровки" и Видинки РЕГЕНЕРАТ...

    Коментиран от #25

    15:42 15.11.2025

  • 24 Ми питай

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "майор Михов":

    Един шеф-готвач, дето се пробва по джанти, той знае!

    15:55 15.11.2025

  • 25 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "ВМ2181":

    Шофьорския курс съм го карал 1980 зимата в сняг на Жигула, с незнайно какви гуми и проблем нямаше. Сега са зяпнали едно големи лакоми усти и мислят само , как да дерат кожата на обикновените хора.

    15:56 15.11.2025

  • 26 Както винаги всеки кара с гуми

    0 0 Отговор
    Едни ще глобят , а други няма да глобят. Сезоните са три спрямо времето. Есен и пролет е едно време. Зима . Лято. Галоши имат тирове и селяндури. Както и дето мислят че са спортни коли . Те се поднасят. Виновна била настилката. И необработените пътища. Да започват да обработват пътищата със химически препарати. Да топят леда и снега. Време е.

    15:57 15.11.2025

  • 27 То не е лошо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Крайно време е...!":

    И точна дефиниция на термина "подходящи" да се даде. Защото по непочистените ни проходи най- подходящи са гуми с шипове, ама те пък са незаконни....

    15:58 15.11.2025

  • 28 Неразбрало розово пони

    0 0 Отговор
    Ми аз сега от къде да си търся подкови със зимен грайфер?

    16:03 15.11.2025

