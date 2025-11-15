КАТ започва да глобява шофьори с неподходящи за зимата гуми

От днес органите на КАТ налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с неподходящи за зимата гуми. От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.
Законът за движение по пътищата (ЗДП) позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време.
„Днес очакваме да има доста наплив от хора за смяна на гуми. Тази услуга също обаче поскъпна в сравнение с миналите години. Истината е, че всеки сам може да си смени гумите, но е важно после да изравни тяхното налягане. Можем да разберем кога гумата ни е захабена по дълбочината на протектора, а това се мери лесно само с линийка и монета”, обясни управителят на сервиз Тодор Тодоров пред Нова тв.
Традиционната акция „Зима”, която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон, стартира още на 1 ноември и продължава до 20 ноември. "Пътна полиция" ще проверява още и за течност за чистачки, както и за изправни фарове.
В рамките на акция "Зима" се следи и за спазване на правилата по пътищата от страна на пешеходците. Тези които пресичат, докато си гледат телефона, говорят по него или носят слушалки на пешеходна пътека, могат да получат глоба от 100 лева.
Третата фаза на проверки на "Пътна полиция" предстои от 21 ноември.
На прага на зимния сезон, в автосервиза намираме Юлиян.
"Със зимните гуми спирам по-бързо, колата е по-сигурна и по-стабилна в завои. Те са предвидени за студени температури, за връзка със снега и леда, за по-голяма стабилност, маневрени са", посочи той.
"Нашите служители проверява освен каква е здравината на гумата и дълбочината на протектора, също така и техническата изправност на превозните средства. В това число влиза и проверката на чистачките – какво е състоянието на перата", обясни старши комисар Ботева.
Глобата за неизрядни водачи е между 50 и 200 лева. Отнемат се и 6 контролни точки.
Различна е и степента на оценяване на неизправността.
Според автоексперт лятна гума с дълбочина 7 мм по закон е допустима за каране при зимни условия, но при ниски температури тя не е в състояние нито да спре, нито да завие адекватно.
"Зимната гума е с доста по-мек каучук, който остава добър на сцепление с по-ниски температури. Лятната гума пък започва да спира трудно под 6 градуса, тоест трябва да се мине на зимни целодневно", обясни Марин Сираков.
А изхвърлянето на излезли от употреба гуми на нерегламентирани места се наказва с глоба от 300 до 4000 лева.
"Столичната община няма определени места, тъй като тя няма задължение да събира излезли от употреба гуми. Единствено могат да се оставят в автосервизите. Всички други места, на които се оставят гуми, са нерегламентирани и представляват нарушение", уточни Татяна Асенова - началник отдел “Опазване на околната среда” в Столичния инспекторат.
1 1488
все пак сме в клуба на богатите
Коментиран от #23
14:39 15.11.2025
2 майор Михов
Коментиран от #24
14:40 15.11.2025
3 Сатана Z
14:49 15.11.2025
4 ДрайвингПлежър
20 градуса е вънка, какви гуми да сложа според драгия милиционер?!
Заглавието трябва да е: КАТ ЩЕ ГЛОБЯВА - еничара е за това, да краде пари от шофьорите
14:54 15.11.2025
5 KAT-БОГАТ
14:59 15.11.2025
6 ИВАН
15:07 15.11.2025
8 Азззззззз
15:15 15.11.2025
9 тралала
15:21 15.11.2025
11 Ква зима, кви зимни гуми бре
15:26 15.11.2025
13 Родната милиция ни пази
15:29 15.11.2025
14 Тома
15:31 15.11.2025
15 КАТ започва да
15:31 15.11.2025
17 Съд и затвор трябва
15:32 15.11.2025
18 Крайно време е...!
А не както е сега,изискването е само гумата да е с ,,дълбочина на грайфера минимум - 4мм...!"...!
Коментиран от #20, #27
15:33 15.11.2025
19 Всеки
15:33 15.11.2025
20 Какво е
До коментар #18 от "Крайно време е...!":ПЗДП?
15:34 15.11.2025
21 РЕАЛИСТ
15:37 15.11.2025
22 Забранено, сладко гей-🍑 порно 🏳️🌈
1. Съм активен
2. Съм пасивен
Ще дам на желаещите в стар г🍑зът от Соца
15:38 15.11.2025
23 ВМ2181
До коментар #1 от "1488":Санкции...глобии...адв бе....
Едно време карахме с ,,Г.Димитровки" и Видинки РЕГЕНЕРАТ...
Коментиран от #25
15:42 15.11.2025
24 Ми питай
До коментар #2 от "майор Михов":Един шеф-готвач, дето се пробва по джанти, той знае!
15:55 15.11.2025
25 РЕАЛИСТ
До коментар #23 от "ВМ2181":Шофьорския курс съм го карал 1980 зимата в сняг на Жигула, с незнайно какви гуми и проблем нямаше. Сега са зяпнали едно големи лакоми усти и мислят само , как да дерат кожата на обикновените хора.
15:56 15.11.2025
26 Както винаги всеки кара с гуми
15:57 15.11.2025
27 То не е лошо
До коментар #18 от "Крайно време е...!":И точна дефиниция на термина "подходящи" да се даде. Защото по непочистените ни проходи най- подходящи са гуми с шипове, ама те пък са незаконни....
15:58 15.11.2025
28 Неразбрало розово пони
16:03 15.11.2025