До 10 дни започва връчването на глоби за средна скорост. В момента адаптирането на системите на МВР и АПИ е на финалната си тестова фаза, заяви вътрешният министър Даниел Митов.
По данни на МВР до ноември 2025-та година са регистрирани 495 тежки катастрофи по-малко, в сравнение със същия период на миналата година. Ранените са с 722-ма по-малко, но загиналите са с 8 повече.
„При по-голям трафик с една пета, трендът по пътния травматизъм ще спадне. Истинската дисциплина ще се наложи тогава, когато участниците в движението започнат да си плащат глобите и да генерират наказания. Тогава шофьорите ще бъдат много по-мотивирани да спазват ограниченията”, смята Митов.
3 Връчено не е събрано
Има индивиди с цяло тесте нарушения и си карат.
Не е това начина.
ПРи три неплатени глоби - милиционера трябва да ти вземе книжката и свали от колата
До коментар #1 от "оня с питон.я":робство не го помня, но от съветското още ме втриса
До коментар #4 от "оня с питон.я":БСП нито ИТН ще прескочат бариерата на следващите избори. Понимаеш?
