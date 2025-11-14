Новини
До 10 дни започва връчването на глоби за средна скорост

14 Ноември, 2025 07:24

В момента адаптирането на системите на МВР и АПИ е на финалната си тестова фаза

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До 10 дни започва връчването на глоби за средна скорост. В момента адаптирането на системите на МВР и АПИ е на финалната си тестова фаза, заяви вътрешният министър Даниел Митов.

По данни на МВР до ноември 2025-та година са регистрирани 495 тежки катастрофи по-малко, в сравнение със същия период на миналата година. Ранените са с 722-ма по-малко, но загиналите са с 8 повече.

„При по-голям трафик с една пета, трендът по пътния травматизъм ще спадне. Истинската дисциплина ще се наложи тогава, когато участниците в движението започнат да си плащат глобите и да генерират наказания. Тогава шофьорите ще бъдат много по-мотивирани да спазват ограниченията”, смята Митов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Връчено не е събрано

    11 1 Отговор
    Връчването не означава че ще се съберат.

    Има индивиди с цяло тесте нарушения и си карат.

    Не е това начина.

    ПРи три неплатени глоби - милиционера трябва да ти вземе книжката и свали от колата

    07:33 14.11.2025

  • 4 оня с питон.я

    7 3 Отговор
    на следващите избори бсп и итн пак ще борят герб и пеевски. избирателите дали ще помнят?

    Коментиран от #9

    07:33 14.11.2025

  • 5 Мисира

    12 2 Отговор
    Скоро и народът ще започне да ви връчва глобите.Още е в процес на адаптация!

    07:35 14.11.2025

  • 6 Турското

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "оня с питон.я":

    робство не го помня, но от съветското още ме втриса

    07:38 14.11.2025

  • 7 Тези

    3 0 Отговор
    от една година насам не могат да започнат да пращат глобите и се чудят защо нямало ефект...

    07:45 14.11.2025

  • 8 Адвокатин

    3 0 Отговор
    До десетина дена започва лапачката. Дела , обжалвания, декларации. Да има работа. Вратички колкото щеш.

    07:46 14.11.2025

  • 9 Нито

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с питон.я":

    БСП нито ИТН ще прескочат бариерата на следващите избори. Понимаеш?

    07:46 14.11.2025

  • 10 Тест пилот

    0 0 Отговор
    ще проверим как работи системата, на всякъде със 165 да видим дали глобяват, нещо много дълго шумят вероятно все още не могат да го правят

    08:09 14.11.2025

