Ремонт налага прекъсване на електрозахранването в части от общините Мизия, Козлодуй и Хайредин

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 16 и 19 септември 2025 г. ще осъществи ремонтни дейности в подстанция „Букьовци“ 110/20 кV.

Поради ремонтните дейности в съоръжението на ЕСО, за периода от 13:00 ч. до 16:00 ч. през двата дни – 15 и 19 септември 2025 г., без електрозахранване ще бъдат потребителите на електроенергия в гр. Мизия и селата Войводово, Крушовица, Липница и Софрониево в община Мизия; селата Бутан, Крива бара, Гложене и Хърлец в община Козлодуй и селата Хайредин, Манастирище и Михайлово в община Хайредин, община Хайредин, област Враца.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване от ЕСО на ремонтните дейности по съоръженията. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.