Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов

Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов

24 Февруари, 2026 17:43 3 188 16

Тъй като и петте гроба са ограбени през Античността или в ново време, находките в тях са малобройни

Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фрагмент от надгробната плоча на Центурион от I Италийски легион бе разкрита при спасителни разкопки в Западния некропол на римския военен лагер Нове край Свищов.

Археолозите, водени от д-р Марин Маринов (ИМ – Свищов) и д-р Калин Чакъров (РИМ – Велико Търново) започнаха работа след сигнал от местен жител, че при изкореняване на дърво в имота му във вилната зона на Свищов е попаднал на гробница, съобщиха от Archaeologia Bulgarica.

Всъщност се оказало, че става дума за два цистови гроба (оформени от варовикови плочи правоъгълни гробни камери - цисти), плюс още три гробни съоръжения. Четири от общо петте са с трупополагане: двата цистови, един зидан с тухли и камъни и обикновена гробна яма. Петото съоръжение е стъпаловидна яма с трупоизгаряне.

Най-интересни са цистовите гробове – въпросната частично запазена надгробна плоча на центуриона Гай Валерий Верекунд е преизползвана в единия от тях (неговата епитафия е в стихове и е споменато, че е бил силно притиснат от съдбата). При изграждането на този гроб са влезли в повторна употреба и други паметници с надписи на латински език – например надгробната плоча на ветерана от I Италийски легион Марк Марий Патрокъл от Икониум (Iconium) в Мала Азия, днешен град Коня в Турция. А една от покривните плочи е стела, съдържаща цялата епитафия на Елия Басила, „най-благочестивата сестра“ (soror pientissima) на човека, издигнал паметника – нейният брат Публий Елий Бас, ветеран и бенефициарий (помощник) на легата на Първи Италийски легион.

Устройството на цистов гроб № 2 е сходно. При него източната стена е от почти изцяло запазената надгробна плоча на Гай Алпиний Секунд, родом от Колония Агрипина (Colonia Claudia Ara Agrippinensium – днешен Кьолн в Германия) син на Гай, от XI Клавдиев легион. Западната покривна плоча съдържа част от епитафията на ветеран, служил в армията 25 години и починал на 60.

Три от надгробните плочи имат украса от венци, бръшлянови листа и клонки. На паметника, посветен на Марк Патрокъл, са изобразени и сигнуми – вид военни отличителни знаци.

Тъй като и петте гроба са ограбени през Античността или в ново време, находките в тях и наоколо са малобройни – костена игла, фрагмент от вретено, две бронзови фибули. Скелетните останки са открити разбъркани, но предстои изследването им от Надежда Атанасова – антрополог. Гл. ас д-р Николай Шаранков (СУ „Св. Кл. Охридски“) ще продължи работата си по текстовете върху плочите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    19 32 Отговор
    Дето и да копнеш изкача гръцко и римско, следа от Ганчо само в стиропорената Плиска намират.

    Коментиран от #4, #10, #11

    17:47 24.02.2026

  • 2 Деций

    21 8 Отговор
    Еййй крадливо племе е живяло по тези земи,нищо не са оставили за крадене от платените Иманяри,пардон "археолози"

    17:52 24.02.2026

  • 3 иван костов

    26 1 Отговор
    Сега животът на този човек ще се превърне в Ад!

    Коментиран от #5

    18:01 24.02.2026

  • 4 Ха ха

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Някой си патриций Гай Валериус Италикус, герой от войните срещу Персия, прекарал последните си години в защита на Мизийската граница, при един от наказателните походи отвъд Дунава си довел славянка отвъд Дунава Ганка и се родил Ганю.

    18:10 24.02.2026

  • 5 Ха ха

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    Трябва някой дето си пази стинките да иде да хвърли две шепи из двора му.

    18:11 24.02.2026

  • 6 само питам златото къде е?

    7 2 Отговор
    колко злато са извадели от гроба?

    18:12 24.02.2026

  • 7 Пепи

    21 1 Отговор
    резултата е,че вече няма двор.

    18:14 24.02.2026

  • 8 шопо

    5 0 Отговор
    да ги реституират

    18:25 24.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    Ако открият в двора ти наркотици- твои са и ще те съдят❗
    Ако открият в двора ти злато или нефт- на държавата е и ще го НАЦИОНАЛИЗИРАТ❗

    Коментиран от #16

    19:18 24.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Траки е прякор, даден от враговете на БЪЛГАРИТЕ. Целта е да се прекъсне Българската ни родова памет. Незнаейки древното си и славно минало, Българите нямаме опора против гръцките домогвания и преиначавания на нашата история, обичаи, религия, богове и т. н. Нямаме опора и против експанзията на разни мними доброжелатели, които ни натириха да търсим великите си предци в дън- горите Тилилейски, пардон Алтайски.
    Близко e до ума, че “Траките са изчезнали” от Българските земи, точно както са изчезнали и г?урите, 15 века по-късно. “Прабългари” е изкуствено създадено название, публикувано за първи път от българския «учен» Петър Мутафчиев през 1943 г. ...Нашите родни гъркомани, пишат за траките каквото им наредят, но ето какво пише в „Гръцко-БЪЛГАРСКИТЕ” речници:
    1. трак-уплах, стрес, страшилищe, колики
    2. трака-трошачка; сблъсък, паразитизъм, прося, изпросвам
    3. тракадорос- просяк, курв?рин

    Коментиран от #15

    19:23 24.02.2026

  • 12 Е къв му беше зора на тоя са обажда

    9 1 Отговор
    Къде не му е работа 😂😂😂сега ни двор ни къща ни имот ни спокойствие ше има

    19:37 24.02.2026

  • 13 Некой хан

    5 0 Отговор
    кога ще открият!Изпарили се,като ,,Първата вълна"!

    19:37 24.02.2026

  • 14 Гост

    2 0 Отговор
    Сюлейман обра златото от могилите още преди векове.
    За българите остана да се радват на камънаците.

    20:21 24.02.2026

  • 15 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ето защо, не биваше да бягаш от часовете по история.

    20:23 24.02.2026

  • 16 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    По това се познават диктаторските държави, които само ограбват населението си.
    В щатите, такъв човек щеше вече да е милионер.

    20:26 24.02.2026

