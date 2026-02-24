Две проверки срещу МВР министъра Емил Дечев (ОБЗОР)

Софийската градска прокуратура е образувала две проверки срещу служебния МВР министър Eмил Дечев - за случая „Петрохан- Околчица“ и за упражнен натиск върху органи на МВР, съобщи бТВ.
Преди ден Дечев поиска правителството да предложи на президента освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, и обяви, че смята да освободи заместника му - Явор Серафимов.
Eдната проверка срещу служебния министър Емил Дечев е започнала вчера, по сигнал на партия „Има такъв народ“ до прокуратурата за нарушения по случая „Петрохан-Околчица“.
„Сигнал по този повод, да постъпил е по електронна поща. От ИТН доколкото на мен ми е известно има сигнал и по него е възложена проверка. Решено е, че има основания да се провери информацията, която е подадена в сигнала“, каза в предаването „Тази сутрин“ Десислава Петрова, зам.-председател на асоциацията на прокурорите.
Втората проверка на прокуратурата е за оказан институционален натиск. Сигналът е подаден от двама високопоставени представители на МВР. Заместник-главният секретар Явор Серафимов каза, че той е един от подалите сигнала срещу служебния министър. Отказва да застане пред камера, защото е в болница.
„Министърът би трябвало да знае за състоянието ми от човешки ресурси. Виждали сме се само веднъж за няколко минути. Аз ще си търся правата по всякакъв ред, защото изказването на министъра вчера, че ме обявява за издирване е уронване на престижа“, обяви той.
Двама високопоставени служители на МВР подали сигнали за упражнен натиск от страна на министър Дечев по случая "Петрохан-Околчица".
Пред националното радио МВР министърът Емил Дечев казва, че се е срещал с полицай, запознат с разследването по Петрохан, но не е оказвал въздействие върху когото и да било. Самият той е информиран за започнала проверка срещу него от ГДБОП.
„Вчера вечерта бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен. Вярно е, че съм се виждал с колега, който работи по „Петрохан“. Единствената причина е максимално бързо да се запозная с този случай. Изпили сме едно кафе, след което сме се разделили“, казва Емил Дечев пред БНР.
Вътрешният министър Дечев казва още, че прокуратурата тръгва срещу него в „паническа атака“:
„След като господин Сарафов след края на юли спря да бъде изпълняващ функцията главен прокурор, той влезе в ролята на изпълняващ функциите кинокритик, любител на филма „Туйн Пийкс“. Мен този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши. Връщане назад няма“.
Министърът вече поиска правителството да предложи на президента смяна на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.
А от днес Георги Кандов е назначен изпълняващ длъжността заместник-главен секретар на МВР.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е, но
Коментиран от #42
18:13 24.02.2026
2 🎃🪓🔪🐷👨🏻🦲🤛🏻
18:14 24.02.2026
3 Зъл пес
18:15 24.02.2026
4 Дребосъчестото
18:15 24.02.2026
5 Какво
Коментиран от #47
18:15 24.02.2026
6 Хахаха
Коментиран от #15
18:16 24.02.2026
7 иван костов
Коментиран от #19
18:17 24.02.2026
8 САМО ТОВА.
18:17 24.02.2026
9 срам са
18:19 24.02.2026
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #21
18:19 24.02.2026
11 вашето мнение
Коментиран от #46, #83
18:23 24.02.2026
13 Данко Харсъзина
18:26 24.02.2026
14 Хмм
18:28 24.02.2026
17 Тиквата+Шиши =💩
18:31 24.02.2026
18 анонимен
18:31 24.02.2026
20 Су Льо
До коментар #12 от "Проверете бащата на някаква Саяна":Ти не си кадър дори и да влезеш в специални отношения с мат ушка та си, но тук се правиш на ПП-ец
Коментиран от #43
18:32 24.02.2026
22 Майора
Коментиран от #40
18:34 24.02.2026
23 Я, стига
24 Треперетеее
18:40 24.02.2026
25 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
БЕЗ АКТИВНОСТ НАД 60% няма да може да им покажем, че България не е русофилска държава!
Нужно е антируско, антикомунистическо обединение и тогава ще се разправим за половин година...
Веднага ще се приеме подходящо законодателство...
Руска напаст няма място в България!
С магистрати демонстрирали нагла русофилия, с чиновници от министерствата, с армия и МВР, ще се действа безкомпромисно!
Така не може повече...
18:40 24.02.2026
26 Мнение
Коментиран от #33, #37
18:41 24.02.2026
27 Йодова
самата президентка постави приоритетната задача за служебния премиер Гюров да "разреши случая Петрохан", но без тя да уточнява в чия полза да е разрешаването.
Коментиран от #31, #61
18:44 24.02.2026
28 Данко Харсъзина
При началник не се "ходи". При началник те викат, обикновено секретарката, и стоиш на "килимчето". Ако ти каже да седнеш, тогава сядаш.
Ако тази среща са я записали, ще стане мазало.
Коментиран от #36
18:45 24.02.2026
29 111
18:51 24.02.2026
30 Искам да питам
18:51 24.02.2026
31 4567
До коментар #27 от "Йодова":Къв, министър? Лагулегърът още втория ден изскочи и даде тон - такива, онакива, Бойконеугодни, Туйн Пийкс..
18:51 24.02.2026
32 Итанайник
18:52 24.02.2026
33 Новак
До коментар #26 от "Мнение":Проверката предстои!
18:52 24.02.2026
34 Хипотетично
Полицая се е смутил и погрешно е преценил началническото внимание и тон към него, та чак уплашен се е оплакъл, значи че не е интегриран лоялно в системата и ще бъде преместен на девета глуха линия.
18:53 24.02.2026
35 Деветото
18:54 24.02.2026
36 ами какво
До коментар #28 от "Данко Харсъзина":той така е свикнал човекът. Като наказателен съдия години наред се е срещал по кръчми с брокерите, за да приеме дължимото възнаграждение за оправдателни или на минимума присъди. Иначе как се купува мезонет в Гърция? С една заплата само ще трябват години труд и пестене.
18:54 24.02.2026
37 Абе човек
До коментар #26 от "Мнение":Направи нещо в живота си,стига си мрънкал,че на другите паничката е пълна.Аз имам познати,обикновени хора,които имат три фотоволтаични централи на село.Ама иска бачкане.
18:56 24.02.2026
38 Тъшункуту
18:58 24.02.2026
39 бай Иван
18:58 24.02.2026
40 Виж сега,
До коментар #22 от "Майора":Щом такива пеевски лизачи като теб сkимтят, това значи че министъра е на прав път.
19:01 24.02.2026
41 експертен министър
19:01 24.02.2026
42 6678
До коментар #1 от "Така е, но":Има тихи мълви за скорошна кулинария със свинско!
Коментиран от #49
19:01 24.02.2026
43 Отговор на 20
До коментар #20 от "Су Льо":ПП-ДБ са единствените Евроатлантици. Борисов за да задържи групировката на влас, оплюят партиите. Така една друга се дискредитират. Борисов отвлича вниманието и така Митрофанова купува изборите и лигитимират Радев А неговата голямата цел е да се позиционира като европеец в центъра и да отнеме от електората на ПП-ДБ. Борисов забрави протеста, интересува го само властта да не се премахне мафията от държавата.
19:07 24.02.2026
44 Реалност
- Тежката корупция от най-ниско до най-високо ниво. Никой не желае да се бори с този социален недъг, защото знае, че самият той може да намаже филията. И ще остане ненаказан.
- Тотална липса на върховенство на закона. За 30 години няма осъден ефективно НИТО ЕДИН политик от национален мащаб. Нито един. А не е като да няма кой и да няма за какво.
- Пълно неглижиране на факта, че България е жертвата в една много опасна за всички нас хибридна война. Водена е от зложелателна Русия, която от векове се стреми да ни превърне в Задунайская губерния и днес е по-близо до това от когато и да е било.
Докато България не покажат ясна воля за тотална война на корупцията, желание за върховенство на закона и откъсване от тежките и пагубни руски зависимости, ще продължаваме да се молим Господ да остане българин, за да ни пази. Българската държава е тежко болна от корупционен „източен путинизъм“. Нужна е тежка хирургически интервенции в службите, в държавния апарат и в образователната система.
Разбрахме от Чехия, че зад взривовете в българските военни заводи стои специален отдел на ГРУ. Преди това нашата Прокуратура и ДАНС ни уверяваха, че са случайни инциденти.
За отравянето на Гебрев разбрахме от Великобритания, а Цацаров, ни уверяваше, че е "ял рукола". Цацаров се прегръщаше с Юрий Чайка и подписваха споразумения за сътрудничество и обучение на българските прокурори в най-доброто от Вишински.
19:07 24.02.2026
45 БеГемот
19:09 24.02.2026
46 Милиционери Сър !
До коментар #11 от "вашето мнение":- Имаш ли рибки ?
= Не.
- Значи си пдраZ!
19:11 24.02.2026
47 Хубаво де ,
До коментар #5 от "Какво":но защо на кафе , а не в кабинета си ?Та той е министър , има право да иска информация . Дали е искал само информация , пък и максимално бързо ?
Коментиран от #75
19:12 24.02.2026
48 Горски
Коментиран от #55
19:14 24.02.2026
49 Даа...
До коментар #42 от "6678":Свинско, с печена тиква и зелени чорапи ?
19:14 24.02.2026
50 Българин
19:15 24.02.2026
51 Дедо Мраз
19:16 24.02.2026
52 Срам нямате ей
19:16 24.02.2026
53 Адвокат
19:16 24.02.2026
54 анонимен
19:17 24.02.2026
55 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
До коментар #48 от "Горски":Диктор Вимчев ?
19:18 24.02.2026
56 непротестиращ
19:20 24.02.2026
57 ООрана държава
19:25 24.02.2026
58 Пляс пляс пИдалите...
Нека не забравяме, че Дечев действа в качеството си на министър, а не на магистрат, и няма имунитет, така че тепърва предстои да разберем.
19:31 24.02.2026
59 Един
Коментиран от #62
19:35 24.02.2026
60 Мнение
19:36 24.02.2026
61 Запознат :
До коментар #27 от "Йодова":Никой(дори министърът) няма право да оказва натиск върху разследващите полицаи !
Коментиран от #63
19:36 24.02.2026
62 Мафията вън!
До коментар #59 от "Един":Мафията ГЕРБ-ДПС-ИТН ВЪЪЪЪН!
Коментиран от #69
19:36 24.02.2026
63 Ирония
До коментар #61 от "Запознат :":А има ли право министъра на МВР да СЕ ЗАПОЗНАЕ СЪС СЛУЧАЯ ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА или и това няма право???
Ставате вече смешни с тези спекулации, манипулации и клевети!!!
19:38 24.02.2026
65 Парадокс БГ
19:40 24.02.2026
66 Възмутен
Коментиран от #80
19:41 24.02.2026
67 Разумен
19:42 24.02.2026
68 Голямо квичене
19:45 24.02.2026
69 Промяна
До коментар #62 от "Мафията вън!":АМА 62 ТИ КАТО КАКЪВ ПОСТОЯННО ТУК МАФИОТСТВАШ ФАКТИТЕЕЕЕЕ ТОЗИ ДА НЕ Е С НЯКАКВИ СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ МАФИОТСКИЪНОН СТОП РЪСИ ТАЗИ ДУМА
19:46 24.02.2026
72 Бай Данчо
19:55 24.02.2026
73 очевидец
БТВ дава трибуна и придава достоверност.
Пламенки се чувстват заплашени.
ИТН изпълнява поръчки.
ГДБОП изпълнява веднага!! /а за Петрохан не мръдва с години/.
Вероятно тия двамата високопоставени ще станат “защитени свидетели”. Ще ги скрият. Ще им сложат охрана. За наша сметка.
Защото видиш ли - съдия Емил Дечев, повтарям СЪДИЯ и понастоящем министър на вътрешните работи - е толкова страшен, че..
Абсолютно ченгеджийски номера, на които сме се нагледали.
19:56 24.02.2026
74 Сега
19:57 24.02.2026
75 Министър
До коментар #47 от "Хубаво де ,":който не си стои в кабинета, а ходи по местата, където са и подчинените му..... е тва е правилния министър.
Коментиран от #82
20:01 24.02.2026
78 овчи мозъци
20:10 24.02.2026
79 Поръчка срещу облаги
20:24 24.02.2026
80 Нарушител
До коментар #66 от "Възмутен":Той по закон няма това право чл 15 от ЗМВР и 97 от НПК има и още членове и по закон върши правонарушение
20:24 24.02.2026
81 Гъбарко
20:29 24.02.2026
82 Наивник
До коментар #75 от "Министър":Служебна характеристика (специфично за служебен кабинет): Основна задача на служебния министър на МВР е гарантиране на честни избори, неутралитет на системата и приемственост в работата на институцията.
20:33 24.02.2026
83 Дзак
До коментар #11 от "вашето мнение":Кога имат време да ровят калай на кого бил секретарка!
20:51 24.02.2026