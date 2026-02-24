Новини
България »
Две проверки срещу МВР министъра Емил Дечев (ОБЗОР)

Две проверки срещу МВР министъра Емил Дечев (ОБЗОР)

24 Февруари, 2026 18:10 2 266 83

  • емил дечев-
  • мвр-
  • сигнали-
  • петрохан

Едната е по сигнал на ИТН

Две проверки срещу МВР министъра Емил Дечев (ОБЗОР) - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура е образувала две проверки срещу служебния МВР министър Eмил Дечев - за случая „Петрохан- Околчица“ и за упражнен натиск върху органи на МВР, съобщи бТВ.

Преди ден Дечев поиска правителството да предложи на президента освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, и обяви, че смята да освободи заместника му - Явор Серафимов.

Eдната проверка срещу служебния министър Емил Дечев е започнала вчера, по сигнал на партия „Има такъв народ“ до прокуратурата за нарушения по случая „Петрохан-Околчица“.

„Сигнал по този повод, да постъпил е по електронна поща. От ИТН доколкото на мен ми е известно има сигнал и по него е възложена проверка. Решено е, че има основания да се провери информацията, която е подадена в сигнала“, каза в предаването „Тази сутрин“ Десислава Петрова, зам.-председател на асоциацията на прокурорите.

Втората проверка на прокуратурата е за оказан институционален натиск. Сигналът е подаден от двама високопоставени представители на МВР. Заместник-главният секретар Явор Серафимов каза, че той е един от подалите сигнала срещу служебния министър. Отказва да застане пред камера, защото е в болница.

„Министърът би трябвало да знае за състоянието ми от човешки ресурси. Виждали сме се само веднъж за няколко минути. Аз ще си търся правата по всякакъв ред, защото изказването на министъра вчера, че ме обявява за издирване е уронване на престижа“, обяви той.

Двама високопоставени служители на МВР подали сигнали за упражнен натиск от страна на министър Дечев по случая "Петрохан-Околчица".

Пред националното радио МВР министърът Емил Дечев казва, че се е срещал с полицай, запознат с разследването по Петрохан, но не е оказвал въздействие върху когото и да било. Самият той е информиран за започнала проверка срещу него от ГДБОП.

„Вчера вечерта бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен. Вярно е, че съм се виждал с колега, който работи по „Петрохан“. Единствената причина е максимално бързо да се запозная с този случай. Изпили сме едно кафе, след което сме се разделили“, казва Емил Дечев пред БНР.

Вътрешният министър Дечев казва още, че прокуратурата тръгва срещу него в „паническа атака“:

„След като господин Сарафов след края на юли спря да бъде изпълняващ функцията главен прокурор, той влезе в ролята на изпълняващ функциите кинокритик, любител на филма „Туйн Пийкс“. Мен този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши. Връщане назад няма“.

Министърът вече поиска правителството да предложи на президента смяна на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

А от днес Георги Кандов е назначен изпълняващ длъжността заместник-главен секретар на МВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е, но

    68 28 Отговор
    Хич да не му дреме. Щом пеевско-герберските крадци и бандити квичaт, значи този министър си върши отлично работата.

    Коментиран от #42

    18:13 24.02.2026

  • 2 🎃🪓🔪🐷👨🏻‍🦲🤛🏻

    60 15 Отговор
    Живи да ги ожалиш гербаджиите 😆

    18:14 24.02.2026

  • 3 Зъл пес

    26 15 Отговор
    На господина му се стегна @кото

    18:15 24.02.2026

  • 4 Дребосъчестото

    22 5 Отговор
    зло посмешище , се нагълтало с мизерии и информации (дезинформации) , които не са за него , като гъсе с дуди (черници) .

    18:15 24.02.2026

  • 5 Какво

    32 11 Отговор
    точно въздействие е оказал министъра...... Накара ги да кажат това-онова.

    Коментиран от #47

    18:15 24.02.2026

  • 6 Хахаха

    20 32 Отговор
    Следващия цицилкоfff

    Коментиран от #15

    18:16 24.02.2026

  • 7 иван костов

    21 43 Отговор
    Нормално е да подаде оставка! Омаза се още на старта!

    Коментиран от #19

    18:17 24.02.2026

  • 8 САМО ТОВА.

    38 14 Отговор
    ЗМИЯТА ХАПЕ НАЙ МНОГО КОГА УМИРА. отнети на СЛАФЧУ и група и шиша са във КОМА. НЕ ЧЕ ПП ДБ СТАВАТ НО КЕФ ЧЕ ЗАПОЧВАТ ЧИСТКА. И ДАНО РАДЕВ Я ДОВЪРШИ.

    18:17 24.02.2026

  • 9 срам са

    40 13 Отговор
    Прокуратура е подччинена на тикви и свине , и какво им заповядат изпълняват !!

    18:19 24.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    19 28 Отговор
    Този бивш съдия ще стигне до затвора по бързо отколкото си мисли. Прокурорите и колегите му съдии, ще го метнат в тюрмата, като циганин гъска на Васильовдвн.

    Коментиран от #21

    18:19 24.02.2026

  • 11 вашето мнение

    11 17 Отговор
    Областния управител на Пловдив Христина Янчева е сменена със нейната секретарка в аграрния университет Владислав Попов. Това показва, че ППДБ, Герб и ДПС са в коалиция, която никога не са разваляли. Ако човек се разрови и за другите областни управители и техните смени ще открие същите работи.

    Коментиран от #46, #83

    18:23 24.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Данко Харсъзина

    20 29 Отговор
    Този още първия ден тръгна с фалстарт. Това може и да не завърши добре за него.

    18:26 24.02.2026

  • 14 Хмм

    19 19 Отговор
    тия министри на ПП-ДБ, много обичат на чай или кафе да решават служебните си проблеми

    18:28 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тиквата+Шиши =💩

    26 9 Отговор
    ИТН бяха дотук, вече само ще си мечтаят да влязат в Парламента 😂😅

    18:31 24.02.2026

  • 18 анонимен

    11 6 Отговор
    При партия делегати избират председател за определен период. При групировката има еднолична власт на основателя пожизнено. Затова има атаки по всички направления. Групировките като ВИС- Васил Илиев и брат му Георги Илиев, СИК-Младен Михалев-Маджо(където бе и Боко), ОЛИМП-Борисов(преди царя), ГЕРБ-Борисов, НН-Пеевски, са лични и се управляват пожизнено от основателя си. Сега Радев може да направи нещо такова. Чрез тях мафията навлезе и завзе държавата. За да успеят гражданите. протеста трябва да си върнем държавата.

    18:31 24.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Су Льо

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Проверете бащата на някаква Саяна":

    Ти не си кадър дори и да влезеш в специални отношения с мат ушка та си, но тук се правиш на ПП-ец

    Коментиран от #43

    18:32 24.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Майора

    14 15 Отговор
    Балко 1 , ти не виждаш по далече от себе си! Какъв министър е Дечев след като е представител на НПО на Сорос и има ли друга страна в Европа освен Румъния , в която Сирос още се задържа! А подкрепя ли брат си Стефан заснети българските му изказвания и защита на РСМакедония?Това ли е твоят пример за подражание на хора искащи цялата власт със свое МВР , свои началник служби и свой главен прокурор!

    Коментиран от #40

    18:34 24.02.2026

  • 23 Я, стига

    24 9 Отговор
    Поведение на мишки, нищо повече. Крият се в болницата, не си вдигат телефона, когато ги търси министъра, щото им е много зле, обаче сигнал срещу него могат да подадат!?! Толкова елементарен театър играят...А пък ИТН наистина ще видят парламента само по телевизията вече.Тотално разочарование са!!!!!!

    18:35 24.02.2026

  • 24 Треперетеее

    16 5 Отговор
    Зулусиии нещастни. Куцата Богомолка и подмолния Пъдпъдък се напикават. Тошеее нали знаеш Кенеф, че си най ниския Зулус на света. Как е отрочето ти, продава ли Ток на пенсионерите??? Ще дойде и вашия ред!!!

    18:40 24.02.2026

  • 25 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    12 12 Отговор
    60% мълчат и не гласуват, а тази проруска пасмина трябва да бъде изметена!
    БЕЗ АКТИВНОСТ НАД 60% няма да може да им покажем, че България не е русофилска държава!
    Нужно е антируско, антикомунистическо обединение и тогава ще се разправим за половин година...
    Уволнения наред - да се оплакват на арменския поп!
    Ще им плащаме, но няма да имат думата, а най-наглите ще осъдим като агенти на чужда държава!
    Веднага ще се приеме подходящо законодателство...
    Руска напаст няма място в България!
    С магистрати демонстрирали нагла русофилия, с чиновници от министерствата, с армия и МВР, ще се действа безкомпромисно!
    Така не може повече...
    Те са малка организирана глутница с по-голяма или по-малка любов към вечният ни враг, Русия!
    Това е сган за съд и нищо повече!

    18:40 24.02.2026

  • 26 Мнение

    23 4 Отговор
    Еми сега една проверка на Сина на Тошко и готово.

    Коментиран от #33, #37

    18:41 24.02.2026

  • 27 Йодова

    5 4 Отговор
    министъра ще каже как да се "разреши случая Петрохан", след като
    самата президентка постави приоритетната задача за служебния премиер Гюров да "разреши случая Петрохан", но без тя да уточнява в чия полза да е разрешаването.

    Коментиран от #31, #61

    18:44 24.02.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    12 11 Отговор
    Да сте виждали или чували за шеф, който се среща с подчинените си в пивниците? А този не е само шеф, а е Министър.
    При началник не се "ходи". При началник те викат, обикновено секретарката, и стоиш на "килимчето". Ако ти каже да седнеш, тогава сядаш.
    Ако тази среща са я записали, ще стане мазало.

    Коментиран от #36

    18:45 24.02.2026

  • 29 111

    10 2 Отговор
    Оставе човека да работи!

    18:51 24.02.2026

  • 30 Искам да питам

    6 10 Отговор
    Кой изплаши толкова много шпредседателката на ЦИК.На въпрос за Цицелков,тя изглеждаше супер мега уплашена.Гледайте при Ризова.Много са отмъстителни тези от ПП.Жална ни майка.

    18:51 24.02.2026

  • 31 4567

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "Йодова":

    Къв, министър? Лагулегърът още втория ден изскочи и даде тон - такива, онакива, Бойконеугодни, Туйн Пийкс..

    18:51 24.02.2026

  • 32 Итанайник

    2 2 Отговор
    маймунарник

    18:52 24.02.2026

  • 33 Новак

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мнение":

    Проверката предстои!

    18:52 24.02.2026

  • 34 Хипотетично

    3 6 Отговор
    💲 МВР министърът Емил Дечев казва, че се е срещал с полицай, запознат с разследването по Петрохан, но не е оказвал въздействие върху когото и да било.💲
    Полицая се е смутил и погрешно е преценил началническото внимание и тон към него, та чак уплашен се е оплакъл, значи че не е интегриран лоялно в системата и ще бъде преместен на девета глуха линия.

    18:53 24.02.2026

  • 35 Деветото

    11 2 Отговор
    жуже къде се среща с пепиту евруту

    18:54 24.02.2026

  • 36 ами какво

    10 4 Отговор

    До коментар #28 от "Данко Харсъзина":

    той така е свикнал човекът. Като наказателен съдия години наред се е срещал по кръчми с брокерите, за да приеме дължимото възнаграждение за оправдателни или на минимума присъди. Иначе как се купува мезонет в Гърция? С една заплата само ще трябват години труд и пестене.

    18:54 24.02.2026

  • 37 Абе човек

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мнение":

    Направи нещо в живота си,стига си мрънкал,че на другите паничката е пълна.Аз имам познати,обикновени хора,които имат три фотоволтаични централи на село.Ама иска бачкане.

    18:56 24.02.2026

  • 38 Тъшункуту

    9 1 Отговор
    се сгърчи от злоба

    18:58 24.02.2026

  • 39 бай Иван

    8 3 Отговор
    Циркове в МВР .Щом му поискат оставката на някого и той веднага пада тежко ранен като Ботев и от цветущото му здраве докато се издига към върховете на МВР нищо не остава. Ма не ги назначавайте на такива постове да не ги погубите здравословно и преждевременно. Както се казва ако стигнеш върховете в МВР най- близкият приятел кой е? Доктора. А Кандев пък главен секретар е като на шарено куче да дадеш да води стадо .първо кучето ще се загуби .

    18:58 24.02.2026

  • 40 Виж сега,

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "Майора":

    Щом такива пеевски лизачи като теб сkимтят, това значи че министъра е на прав път.

    19:01 24.02.2026

  • 41 експертен министър

    6 5 Отговор
    Когато някой е изчезнал, първо се проверява дали да не е в болница, но за компетентен МВР министър с власт, първия рефлекс е да обяви зам.гл.секретар за "Общонационално" издирване.

    19:01 24.02.2026

  • 42 6678

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Така е, но":

    Има тихи мълви за скорошна кулинария със свинско!

    Коментиран от #49

    19:01 24.02.2026

  • 43 Отговор на 20

    7 6 Отговор

    До коментар #20 от "Су Льо":

    ПП-ДБ са единствените Евроатлантици. Борисов за да задържи групировката на влас, оплюят партиите. Така една друга се дискредитират. Борисов отвлича вниманието и така Митрофанова купува изборите и лигитимират Радев А неговата голямата цел е да се позиционира като европеец в центъра и да отнеме от електората на ПП-ДБ. Борисов забрави протеста, интересува го само властта да не се премахне мафията от държавата.

    19:07 24.02.2026

  • 44 Реалност

    8 4 Отговор
    Трагичното състояние на държавата се дължи на три фактора:

    - Тежката корупция от най-ниско до най-високо ниво. Никой не желае да се бори с този социален недъг, защото знае, че самият той може да намаже филията. И ще остане ненаказан.
    - Тотална липса на върховенство на закона. За 30 години няма осъден ефективно НИТО ЕДИН политик от национален мащаб. Нито един. А не е като да няма кой и да няма за какво.
    - Пълно неглижиране на факта, че България е жертвата в една много опасна за всички нас хибридна война. Водена е от зложелателна Русия, която от векове се стреми да ни превърне в Задунайская губерния и днес е по-близо до това от когато и да е било.

    Докато България не покажат ясна воля за тотална война на корупцията, желание за върховенство на закона и откъсване от тежките и пагубни руски зависимости, ще продължаваме да се молим Господ да остане българин, за да ни пази. Българската държава е тежко болна от корупционен „източен путинизъм“. Нужна е тежка хирургически интервенции в службите, в държавния апарат и в образователната система.
    Разбрахме от Чехия, че зад взривовете в българските военни заводи стои специален отдел на ГРУ. Преди това нашата Прокуратура и ДАНС ни уверяваха, че са случайни инциденти.
    За отравянето на Гебрев разбрахме от Великобритания, а Цацаров, ни уверяваше, че е "ял рукола". Цацаров се прегръщаше с Юрий Чайка и подписваха споразумения за сътрудничество и обучение на българските прокурори в най-доброто от Вишински.

    19:07 24.02.2026

  • 45 БеГемот

    4 2 Отговор
    Плъховете как цвърчат като за последно....Няма такава партия

    19:09 24.02.2026

  • 46 Милиционери Сър !

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "вашето мнение":

    - Имаш ли рибки ?
    = Не.
    - Значи си пдраZ!

    19:11 24.02.2026

  • 47 Хубаво де ,

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Какво":

    но защо на кафе , а не в кабинета си ?Та той е министър , има право да иска информация . Дали е искал само информация , пък и максимално бързо ?

    Коментиран от #75

    19:12 24.02.2026

  • 48 Горски

    6 8 Отговор
    кабинет няма ли, та привиква служителите на министерството по кръчмите? Този умник екип няма ли, та в присъствието на екипа си да ги пита каквото трябвало, а ги привиква насаме в заведенията, че и охрана в кръчмите поставя - досущ като мутрите от 90-те? А пък аз ще ви кажа да си записвате разговорите със сересета, за да може да се докаже след това във съда кой какво е казал и какво не е казал. Под сересета се разбира телевизия вече, разбира се. Бръмбарите в слушалката бяха при Тато. Дечев е някакъв хибрид между чекист и гестаповец, който затъна в калта също като Цицелков и ще го сполети същото.Дано чалгарите с любезното съдействие на Шиши му вземат скалпа. Това прави още по-необяснимо защо един министър насрочва служебните си срещи със свои подчинени в ресторант.Министерството да не е в ремонт?. Ниагара новите " 8 джуджета" ли е или "СС клуб"?

    Коментиран от #55

    19:14 24.02.2026

  • 49 Даа...

    4 5 Отговор

    До коментар #42 от "6678":

    Свинско, с печена тиква и зелени чорапи ?

    19:14 24.02.2026

  • 50 Българин

    11 3 Отговор
    Клоуните на Слави вън от Парламента! Продажници обслужващи ДСП.

    19:15 24.02.2026

  • 51 Дедо Мраз

    10 4 Отговор
    Патериците на мафията атакуват по всички фронтове.

    19:16 24.02.2026

  • 52 Срам нямате ей

    2 1 Отговор
    Избихте ционистките хомопедофили

    19:16 24.02.2026

  • 53 Адвокат

    10 5 Отговор
    Нали е ясно на всички мислещи хора, че ИТН е вкарана в парламента ,за да пречи на всякакво действие за промяна на статуквото. Още от самото начало те брутално,просташки и цинично нагнетяват обстановката в парламента, пречат на провеждане на заседания, държат си хулигански заедно с Възраждане и вместо да бъдат наказани и изгонени техни скандални депутати, са все на трибуната. Сега ще пречат на изборите, като заедно с това ще пречат на служебното правителство да вършат работата си по осигуряване прозрачност и честност и като нарушават Конституцията, която уж гарантира равни права на избор на всички български граждани и забранява промени в изборния кодекс 3 месеца преди изборите. Сценариите на чалгарите са на статуквото.

    19:16 24.02.2026

  • 54 анонимен

    4 2 Отговор
    Защо Боко се бори против за статукво!!!срещу протеста!!!При партия делегати избират председател за определен период. При групировката има еднолична власт на основателя пожизнено. Затова има атаки по всички направления. Групировките като ВИС- Васил Илиев и брат му Георги Илиев, СИК-Младен Михалев-Маджо(където бе и Боко), ОЛИМП-Борисов(преди царя), ГЕРБ-Борисов, НН-Пеевски, са лични и се управляват пожизнено от основателя си. Сега Радев може да направи нещо такова. Чрез тях мафията навлезе и завзе държавата. За да успеят гражданите. протеста трябва да си върнем държавата. Да се гласува и против купен вот

    19:17 24.02.2026

  • 55 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Горски":

    Диктор Вимчев ?

    19:18 24.02.2026

  • 56 непротестиращ

    9 4 Отговор
    ППДБ отвориха паст още от първия ден на "служебното си правителство". Обаче ще се задавят, ще се задави и гуруто им Румен Радев!

    19:20 24.02.2026

  • 57 ООрана държава

    5 6 Отговор
    Зулусите клатят държавата, бранят бойко, шиши и сарафа с полседни сили, ще си носят дълго последствията за тази измяна

    19:25 24.02.2026

  • 58 Пляс пляс пИдалите...

    5 0 Отговор
    На шега, на майтап,ама ако се появят трима-четирима свидетели да говорят, и току виж министър Дечев може да се превърне в обвиняемия Дечев.
    Нека не забравяме, че Дечев действа в качеството си на министър, а не на магистрат, и няма имунитет, така че тепърва предстои да разберем.

    19:31 24.02.2026

  • 59 Един

    4 2 Отговор
    Тези тримата - ББ,ДП и диванният тотално си свалиха картите ,че са едно цяло.Колкото и да им се иска в следващия парламент ще са поне наполовина депутати взети заедно,итн няма и да влязат.Вулгарни,противни и в схеми-всичките.тошкУ и балабанката са бухалките ...

    Коментиран от #62

    19:35 24.02.2026

  • 60 Мнение

    3 1 Отговор
    Шиши и Боко атакуват МВР министъра Емил Дечев чрез съда и прокуратурата, които са корумпирани!

    19:36 24.02.2026

  • 61 Запознат :

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Йодова":

    Никой(дори министърът) няма право да оказва натиск върху разследващите полицаи !

    Коментиран от #63

    19:36 24.02.2026

  • 62 Мафията вън!

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Един":

    Мафията ГЕРБ-ДПС-ИТН ВЪЪЪЪН!

    Коментиран от #69

    19:36 24.02.2026

  • 63 Ирония

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "Запознат :":

    А има ли право министъра на МВР да СЕ ЗАПОЗНАЕ СЪС СЛУЧАЯ ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА или и това няма право???
    Ставате вече смешни с тези спекулации, манипулации и клевети!!!

    19:38 24.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Парадокс БГ

    5 2 Отговор
    Стига вече с тези показни проверки и „панически атаки“. Подкрепям министъра на вътрешните работи Емил Дечев, защото е видно, че когато някой се опита да въведе ред и да поеме отговорност, веднага се активира статуквото ГЕРБ-ДПС-ИТН.

    19:40 24.02.2026

  • 66 Възмутен

    3 3 Отговор
    Факт е, че той публично заявява позициите си, поема решения и не се крие като некомпетентния мишок Даниел Митов. Среща с разследващ полицай не е престъпление – това е част от задълженията на един министър, който иска да бъде информиран. Ако всяка работна среща започне да се представя като „натиск“, това означава, че системата има по-дълбок проблем.

    Коментиран от #80

    19:41 24.02.2026

  • 67 Разумен

    2 2 Отговор
    Още по-притеснително е, че вместо да се говори за същината на случая, фокусът се измества към атаки срещу самия министър на МВР Дечев. Когато се искат кадрови промени и отговорност на високо ниво, нормално е да има съпротива. Но това не означава, че трябва да се отстъпва.

    19:42 24.02.2026

  • 68 Голямо квичене

    2 3 Отговор
    Срещу правителството от всички страни! Как хубаво се показват кой са слугите на шишковците.😡😡😡Значи всичко е точно.Профължавайте да мачкате главите на ламята

    19:45 24.02.2026

  • 69 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Мафията вън!":

    АМА 62 ТИ КАТО КАКЪВ ПОСТОЯННО ТУК МАФИОТСТВАШ ФАКТИТЕЕЕЕЕ ТОЗИ ДА НЕ Е С НЯКАКВИ СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ МАФИОТСКИЪНОН СТОП РЪСИ ТАЗИ ДУМА

    19:46 24.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Бай Данчо

    5 4 Отговор
    Щом прасетата в кочината квичат значи нещо ги притеснява! Дали пък не са зърнали един чичко дето ще им развали рахатлъка???Дано след натиска Дечев не поддаде .... макар че ще му е трудно де

    19:55 24.02.2026

  • 73 очевидец

    2 0 Отговор
    Впряга се целия ресурс!

    БТВ дава трибуна и придава достоверност.

    Пламенки се чувстват заплашени.

    ИТН изпълнява поръчки.

    ГДБОП изпълнява веднага!! /а за Петрохан не мръдва с години/.

    Вероятно тия двамата високопоставени ще станат “защитени свидетели”. Ще ги скрият. Ще им сложат охрана. За наша сметка.

    Защото видиш ли - съдия Емил Дечев, повтарям СЪДИЯ и понастоящем министър на вътрешните работи - е толкова страшен, че..

    Абсолютно ченгеджийски номера, на които сме се нагледали.

    19:56 24.02.2026

  • 74 Сега

    3 1 Отговор
    Остава и чистачките да сменят с такива на Петроханците.

    19:57 24.02.2026

  • 75 Министър

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Хубаво де ,":

    който не си стои в кабинета, а ходи по местата, където са и подчинените му..... е тва е правилния министър.

    Коментиран от #82

    20:01 24.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 овчи мозъци

    1 2 Отговор
    Господин министар искай светкавично комплексен докладот от тези меутри на борисов и пеевски,,които са разследвали убийствата в петрохан и защо се пуснали основния свидетел деян илиев да си замине скоропрестижна в мароко .По ваши канали потърсете свидетела илиев и да се уверите да ли е жив и да даде нови показания са слумчулото се с приятелите му в петрохан .Замитат убийствата и за тава бързат цялата скалъпена фалшива информация да дадат на аммерикански служби ,които съм сигурен че срещу много пари на пеевски и борисовнищо сериозно няма да открият и ще приключат с версията на прокуратура

    20:10 24.02.2026

  • 79 Поръчка срещу облаги

    0 1 Отговор
    Щом са намесени чалгаджиите, работата е ясна!

    20:24 24.02.2026

  • 80 Нарушител

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Възмутен":

    Той по закон няма това право чл 15 от ЗМВР и 97 от НПК има и още членове и по закон върши правонарушение

    20:24 24.02.2026

  • 81 Гъбарко

    4 0 Отговор
    Въпреки съветите към Гюров да избере вътрешен за МВР министър, на него му избраха наказателен съдия който да прави избори с наше МВР. И какво направи наказателния съдия, отиде в ресторанта на Трактора и започна да раздава наказания на тъмно. Къде ви е прозрачноста бе шарлатан- педофили?

    20:29 24.02.2026

  • 82 Наивник

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Министър":

    Служебна характеристика (специфично за служебен кабинет): Основна задача на служебния министър на МВР е гарантиране на честни избори, неутралитет на системата и приемственост в работата на институцията.

    20:33 24.02.2026

  • 83 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "вашето мнение":

    Кога имат време да ровят калай на кого бил секретарка!

    20:51 24.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове