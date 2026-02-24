Гюров потвърди българската позиция в подкрепа на Украйна на днешната среща на „Коалицията на желаещите“

Министър-председателят Андрей Гюров участва във видеоконферентна среща на лидерите от „Коалицията на желаещите“. Това е първото участие на новия български премиер в този формат, чиито домакини днес бяха британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон.
Министър-председателят Андрей Гюров потвърди категоричната позиция на българското правителство за последователна и силна подкрепа за Украйна. Подчерта също необходимостта от стабилни и дългосрочни гаранции за сигурност. Според българския премиер приносът на Европейския съюз трябва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори, така че да се гарантира устойчив и справедлив мир, основан на международното право и защитата на суверенитета на Украйна.
Участниците в срещата изразиха твърда и единна подкрепа за Украйна. Специален акцент беше поставен върху подкрепата за възстановяването и укрепването на енергийната инфраструктура на страната, която се намира в тежко състояние след атаките.
В рамките на срещата беше отбелязана четвъртата година от незаконното пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна. В тази връзка днес в 19 часа предстои символично осветяване на част от сградата на Министерския съвет в цветовете на украинското знаме в знак на солидарност с украинския народ.
1 Киро Шприца
20:12 24.02.2026
2 Киро Ламата
Коментиран от #4
20:13 24.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
20:14 24.02.2026
4 Мирчев Комунето
До коментар #2 от "Киро Ламата":Прости сме но захлебваме в скута на Бойко.
20:14 24.02.2026
8 Хаха
20:16 24.02.2026
10 що казвате лъжи че бг в подкрепа на Укр
Категорично да
62% (4611)62% (4611)
По-скоро да
5% (376)5% (376)
Категорично не
26% (1939)26% (1939)
По-скоро не
3% (201)3% (201)
Нямам мнение
3% (253)
20:16 24.02.2026
11 Гост
Никой не е питал българският народ, на чия страна е в чуждият конфликт. А уж демокрация, референдуми......ала-бала....
20:17 24.02.2026
15 последователно
20:22 24.02.2026
16 Стенли
Коментиран от #43
20:22 24.02.2026
17 604
20:24 24.02.2026
18 Коалицията на
щом искат да джафкат
ама те от техните заплатки да си плащат масрафа за хотели и път и др
20:25 24.02.2026
19 Какъв страшен
20:26 24.02.2026
22 Млади човече
Коментиран от #32
20:26 24.02.2026
23 Димчо
20:27 24.02.2026
25 ха ха
20:28 24.02.2026
26 очевидец
20:29 24.02.2026
27 Приятел
20:32 24.02.2026
28 Тук, можеш да се наситиш....
20:33 24.02.2026
29 БОККК
ПИТАХТЕ ЛИ НАРОДА СИ ДАЛИ ПОДКРЕПЯ
ФАШИЗМА?
НЕЩО СМИСЛЕНО ДА ВЗЕМЕТЕ ДА РЕШИТЕ...
НАПРИМЕР НЕЩО ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА,А????
20:33 24.02.2026
31 Вярно ,че си за два месеца сложен
20:35 24.02.2026
32 Стенли
До коментар #22 от "Млади човече":Много точно казано и да спрат по БНР да бръщолевят постоянно за тази така наречена държава Украйна на всички ни писна и днес Йотова ми падна съвсем в очите като казва че Русия била агресор а какво да кажем за избитите деца от Донецка и Луганска област от фашисткия режим в Киев ами за избитите и изгорени хора в Одеса в дома на профсъюзите сред които имаше и бременна жена за това удобно се мълчи аз не казвам че това което се случва в Украйна е хубаво но всяка крушка си има опашка и за да се случва това в Украйна си има предистория която така наречените демократи удобно забравят
Коментиран от #41
20:35 24.02.2026
35 Буферайна
20:38 24.02.2026
36 Гражданин от Катуница
20:39 24.02.2026
37 Хораааа
20:42 24.02.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "мнозинство":Когато гласуваш за един кандидат а изберат ДРУГ-
това ТВОЙ избор ли е 🤔 НЕ ❗
20:43 24.02.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "мнозинство":Същото е когато ти предложат да избереш между двама, а ти НЕ харесваш и двамата и НЕ гласуваш❗
20:44 24.02.2026
41 👍👍👍
До коментар #32 от "Стенли":Точно!!!! Всичко това ,което казваш е описано в филма ,, Солнцепек " в ютуб!!! Жив и здрав и лека вечер!!!👍👍👍
20:47 24.02.2026
43 Е да де...
До коментар #16 от "Стенли":80%, толкова сте дебилите в България, според професор Иво.
20:47 24.02.2026
47 защо триете, бе
20:50 24.02.2026
48 ДрайвингПлежър
20:51 24.02.2026
49 Ми изглежда
20:52 24.02.2026
50 Доктор
20:54 24.02.2026