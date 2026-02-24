Новини
България »
Гюров потвърди българската позиция в подкрепа на Украйна на днешната среща на „Коалицията на желаещите“

Гюров потвърди българската позиция в подкрепа на Украйна на днешната среща на „Коалицията на желаещите“

24 Февруари, 2026 20:10 660 50

  • андрей гюров-
  • украйна-
  • позиция

Участниците в срещата изразиха твърда и единна подкрепа за Украйна

Гюров потвърди българската позиция в подкрепа на Украйна на днешната среща на „Коалицията на желаещите“ - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Андрей Гюров участва във видеоконферентна среща на лидерите от „Коалицията на желаещите“. Това е първото участие на новия български премиер в този формат, чиито домакини днес бяха британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон.

Министър-председателят Андрей Гюров потвърди категоричната позиция на българското правителство за последователна и силна подкрепа за Украйна. Подчерта също необходимостта от стабилни и дългосрочни гаранции за сигурност. Според българския премиер приносът на Европейския съюз трябва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори, така че да се гарантира устойчив и справедлив мир, основан на международното право и защитата на суверенитета на Украйна.

Участниците в срещата изразиха твърда и единна подкрепа за Украйна. Специален акцент беше поставен върху подкрепата за възстановяването и укрепването на енергийната инфраструктура на страната, която се намира в тежко състояние след атаките.

В рамките на срещата беше отбелязана четвъртата година от незаконното пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна. В тази връзка днес в 19 часа предстои символично осветяване на част от сградата на Министерския съвет в цветовете на украинското знаме в знак на солидарност с украинския народ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киро Шприца

    22 1 Отговор
    Нашто мевере.

    20:12 24.02.2026

  • 2 Киро Ламата

    28 2 Отговор
    Това може да го каже и сека циганка от Чистота за пъти по-ниска заплата.

    Коментиран от #4

    20:13 24.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 2 Отговор
    В рамките на срещата НЕ беше отбелязана четвъртата година от ВНЕЗАПНОТО ИЗЧЕЗВАНЕ НА КОВИД -19 ‼️

    20:14 24.02.2026

  • 4 Мирчев Комунето

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Ламата":

    Прости сме но захлебваме в скута на Бойко.

    20:14 24.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха

    21 3 Отговор
    Ламагюру щел да праща лапета на фронта ма първо щели да ги таквозятПеПеците солюбоф

    20:16 24.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 що казвате лъжи че бг в подкрепа на Укр

    30 2 Отговор
    Одобрявате ли решението на Унгария да блокира санкциите срещу Русия?
    Категорично да
    62% (4611)62% (4611)

    По-скоро да
    5% (376)5% (376)

    Категорично не
    26% (1939)26% (1939)
    По-скоро не
    3% (201)3% (201)
    Нямам мнение
    3% (253)

    20:16 24.02.2026

  • 11 Гост

    29 3 Отговор
    Потвърдил е подчинението си пред господарите му.
    Никой не е питал българският народ, на чия страна е в чуждият конфликт. А уж демокрация, референдуми......ала-бала....

    20:17 24.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 последователно

    2 18 Отговор
    Осем български правителства за четири години, но всичките подкрепят защитаващата се Украйна.

    20:22 24.02.2026

  • 16 Стенли

    22 3 Отговор
    Какво потвърждава този индивид също като джелязко ако някой толкова желае да нарамва пушката и да заминава за така наречената държава Украйна и да защитава фашисткия режим в Киев айде нема нужда аман от такива демократи 😡 осемдесет процента от населението на България не подкрепя фашисткия режим в Киев

    Коментиран от #43

    20:22 24.02.2026

  • 17 604

    17 2 Отговор
    и служебните ли почнаха да лижът зад ниТци....нъл избори ще прави или войнъ ще води, къв че го ядете накрая само вие си знаете, непонятно хем знаете, хем пак го правите, въпрос на време е да се пролее БГ кръв и нещата да станат безвъзвратни!!!

    20:24 24.02.2026

  • 18 Коалицията на

    18 1 Отговор
    лаещи псета

    щом искат да джафкат
    ама те от техните заплатки да си плащат масрафа за хотели и път и др

    20:25 24.02.2026

  • 19 Какъв страшен

    14 2 Отговор
    педофилолаещ екземпляр

    20:26 24.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Млади човече

    20 2 Отговор
    Приятелски съвет.Осигури честните избори и спри с тая коалиция на желаещите щото болшинството хора са в коалиция на НЕжелаещите.Стига с тая украйна!

    Коментиран от #32

    20:26 24.02.2026

  • 23 Димчо

    18 2 Отговор
    „Коалицията на НЕжелаещите“ е по-голяма !!

    20:27 24.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ха ха

    15 2 Отговор
    солидарни са с украинския бандитски режим , който няма никаква връзка с народа , абе същите са като нашите политици

    20:28 24.02.2026

  • 26 очевидец

    9 2 Отговор
    И до ден днешен твърдя, че Пеевски няма нито един лев реално доказан доход! Всичко е врътки! Аз знам откъде да се тръгне и ще бъде доказано че той няма една стотинка доказан доход! Всичко е от пране на пари, от рекет и от търговия с влияние!…"

    20:29 24.02.2026

  • 27 Приятел

    10 3 Отговор
    Недей да следваш позорния път на хаяшито

    20:32 24.02.2026

  • 28 Тук, можеш да се наситиш....

    8 2 Отговор
    на "приказките" на Пеевските келеши и техния "репертоар"!!!

    20:33 24.02.2026

  • 29 БОККК

    13 2 Отговор
    ЛУК,
    ПИТАХТЕ ЛИ НАРОДА СИ ДАЛИ ПОДКРЕПЯ
    ФАШИЗМА?
    НЕЩО СМИСЛЕНО ДА ВЗЕМЕТЕ ДА РЕШИТЕ...
    НАПРИМЕР НЕЩО ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА,А????

    20:33 24.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Вярно ,че си за два месеца сложен

    10 2 Отговор
    Ама изкарай ги достойно и с чест ! Замисли се за нагласите на болшинството Българи и тогава раздавай подкрепата си наляво и дясно

    20:35 24.02.2026

  • 32 Стенли

    13 2 Отговор

    До коментар #22 от "Млади човече":

    Много точно казано и да спрат по БНР да бръщолевят постоянно за тази така наречена държава Украйна на всички ни писна и днес Йотова ми падна съвсем в очите като казва че Русия била агресор а какво да кажем за избитите деца от Донецка и Луганска област от фашисткия режим в Киев ами за избитите и изгорени хора в Одеса в дома на профсъюзите сред които имаше и бременна жена за това удобно се мълчи аз не казвам че това което се случва в Украйна е хубаво но всяка крушка си има опашка и за да се случва това в Украйна си има предистория която така наречените демократи удобно забравят

    Коментиран от #41

    20:35 24.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Буферайна

    1 3 Отговор
    Златни орди, монголи, казаци, киевски Рус, Жечполити и т.н

    20:38 24.02.2026

  • 36 Гражданин от Катуница

    0 0 Отговор
    Махни от там дебърциня!

    20:39 24.02.2026

  • 37 Хораааа

    6 1 Отговор
    Вие луди ли сте .....???? .....За какво подкрепа????? За оня дребен наркоман да си купува златни кенефи

    20:42 24.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "мнозинство":

    Когато гласуваш за един кандидат а изберат ДРУГ-
    това ТВОЙ избор ли е 🤔 НЕ ❗

    20:43 24.02.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "мнозинство":

    Същото е когато ти предложат да избереш между двама, а ти НЕ харесваш и двамата и НЕ гласуваш❗

    20:44 24.02.2026

  • 41 👍👍👍

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Стенли":

    Точно!!!! Всичко това ,което казваш е описано в филма ,, Солнцепек " в ютуб!!! Жив и здрав и лека вечер!!!👍👍👍

    20:47 24.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Е да де...

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    80%, толкова сте дебилите в България, според професор Иво.

    20:47 24.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 защо триете, бе

    1 0 Отговор
    Абе,гюро,ти пита ли ме дали подкрепямусрайна?????? И, след, като не си ме питал, не можеш да говориш от мое име!!!! Над 70% от българите са заРусия и противусрайна!!!!! Ясно ли ти е,продажник, също като оная дъртачанта гаражнатанадка!!!!

    20:50 24.02.2026

  • 48 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Този отпадъчен продукт кога точно попита българите, че да потвърди българската позиция?!

    20:51 24.02.2026

  • 49 Ми изглежда

    0 0 Отговор
    Тоя Гюров дали е ходил войник? Като му гледам пилешките раменца, много женствен ми изглежда.

    20:52 24.02.2026

  • 50 Доктор

    0 0 Отговор
    Селски помияр натегач.

    20:54 24.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове