Повреда в двигателя може да е причина за потапянето на кораба край Маслен нос

Повреда в двигателя и последваща загуба на управление в условия на лошо време е най-вероятната причина за потъването на риболовния кораб край Маслен нос. Това заяви морският експерт капитан Димитър Димитров, цитиран от БНР.

Опитният капитан определи инцидента като огромна човешка трагедия и подчерта спецификите на рибарската професия. Попитан за оправдаността на риска при излизане в открито море в бурно време, той обясни, че доходите на рибарите зависят изцяло от улова, което ги принуждава да живеят на ръба.

В същото време капитан Димитров категорично отхвърли спекулациите, че плавателният съд може да се е натъкнал на морска мина.

"При такава хипотеза, взривът щеше да бъде чут по крайбрежието", аргументира се той, цитиран от БНР, и допълни, че Военноморските сили непрекъснато следят за подобни заплахи.

Въпреки надеждите за щастлива развръзка, експертът бе откровен, че шансовете за намиране на оцелели са минимални. Температурата на морската вода в района в момента е едва около 6-7 градуса. При подобни условия времето за оцеляване без специализирана термо екипировка е силно ограничено.

"Има таблици за оцеляване, които се използват при спасителни операции. Всичко зависи от това дали екипажът е имал термо екипировка и дали е успял да достигне до спасителни средства", обясни капитанът.

Според неговата професионална оценка, плавателният съд е потънал изключително бързо – само за няколко минути. Именно това логично обяснява защо опитният екипаж не е успял да подаде сигнал за бедствие и да реагира адекватно на възникналата аварийна ситуация.