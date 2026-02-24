Повреда в двигателя може да е причина за потапянето на кораба край Маслен нос

Повреда в двигателя и последваща загуба на управление в условия на лошо време е най-вероятната причина за потъването на риболовния кораб край Маслен нос. Това заяви морският експерт капитан Димитър Димитров, цитиран от БНР.
Опитният капитан определи инцидента като огромна човешка трагедия и подчерта спецификите на рибарската професия. Попитан за оправдаността на риска при излизане в открито море в бурно време, той обясни, че доходите на рибарите зависят изцяло от улова, което ги принуждава да живеят на ръба.
В същото време капитан Димитров категорично отхвърли спекулациите, че плавателният съд може да се е натъкнал на морска мина.
"При такава хипотеза, взривът щеше да бъде чут по крайбрежието", аргументира се той, цитиран от БНР, и допълни, че Военноморските сили непрекъснато следят за подобни заплахи.
Въпреки надеждите за щастлива развръзка, експертът бе откровен, че шансовете за намиране на оцелели са минимални. Температурата на морската вода в района в момента е едва около 6-7 градуса. При подобни условия времето за оцеляване без специализирана термо екипировка е силно ограничено.
"Има таблици за оцеляване, които се използват при спасителни операции. Всичко зависи от това дали екипажът е имал термо екипировка и дали е успял да достигне до спасителни средства", обясни капитанът.
Според неговата професионална оценка, плавателният съд е потънал изключително бързо – само за няколко минути. Именно това логично обяснява защо опитният екипаж не е успял да подаде сигнал за бедствие и да реагира адекватно на възникналата аварийна ситуация.
Най- евтината риба на пазара в Бургас с попчета по 10€ за няколко рибЕта.Неизчистени.Сафрид е над 15€ , паламуд -30€ за риба.
Рибарите да се хванат на строежа като не им стигат парите.
Кораб потъва като му спре двигателя и вълната започва да го блъска здраво докато го обърне или изхвърли на брега !!
До коментар #2 от "Аде сега ша ми кажете":Той ,,Последният..." така си лъже защото черпак е виждал само на огледалото заврян в ,,кърмата" му...
12 Така е на пазара
До коментар #5 от "Сатана Z":Матрапасите (прекупвачите) вдигат цената веднъж от борда...продавачите още веднъж на щанда...така ,че цената става повече от двойна...
Аргументът, че никой нищо не е чул по време на буря, не е достатъчен.
Нито аргументът, че Военноморските сили следят за тези опасности. Най-малкото, по време на буря силните вълни могат да придвижат или задействат такива обекти много по-бързо.
И ще добавя, че няма нужда от цензура, защото всички знаем кой пусна "обектите" в Черно море, когато видя, че губи акваторията и реши, че никой друг няма да я има.
само окрайнсска мина може да потопи кораб за 3 минути ама нали смеНАДУПЕНИ към брюксле как да го кажете гластно а?
До коментар #3 от "честен ционист":много ясно че е така, изкочило е някоя бутало щото са давали яко газ да гонят акулите
До коментар #17 от "Цензура":зеления брадясал педофил пунса мините във черно море някой стиганаха до турция ако не помните да ви напомня
но место да го накажат те пари му даряват да има за златни кенеефи
28 Цензура
До коментар #24 от "Атина Палада":Не можа да понесе, че акваторията вече не е негова и действа на принципа "след него и потоп". Е, не е чак потоп, ама е близко.
Трябва Зеленият най-после да даде информация за колко "обекти" във водата става въпрос, защото с една коварна постъпка застрашиха всички плавателни съдове в Черно море и крайбрежията на още няколко държави. ЗАЩО никой не повдига този въпрос, какво трябва още да стане, за да се разследва?
В българската държава последният интерес, който се защитава, е българският.
До коментар #6 от "от село":И като се онкаже двигателя няма радиовръзка ли, няма CSM? Хайде моля, яжте си вие доматите барабар с коловете.
До коментар #34 от "юнгата":Корабът има спасителен плот, достатъчно голям да събере 6 човека. При критичен крен или при потъване на дълбочина над 10 метра, се отваря и надува автоматично. На радарите се открива минимум от 12 мили. Вътре има достатъчно храна и вода, както и сигнални ракети. А при явна опасност може да се задейства аварийно (ръчно), необходими са 2 - 3 секунди. Защо не се е задействал плотът? Сигурно се е самоликвидирал... с мина или дрон. Да не забравяме и за радио буя. При потъване на кораба, той изплува и подава автоматично сигнал за бедствие. Открива се поне от 25 мили.
До коментар #35 от "ост гост":Добре.Извънземни са ги отвлекли.Но чета,че по-вече привърженици има кораба да е гръмнат от мина.По-ефектно е.Ако има кой да плати ще го извадят.
