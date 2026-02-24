Новини
Повреда в двигателя може да е причина за потапянето на кораба край Маслен нос

Отхвърлени спекулации за мина

Повреда в двигателя може да е причина за потапянето на кораба край Маслен нос - 1
Повреда в двигателя и последваща загуба на управление в условия на лошо време е най-вероятната причина за потъването на риболовния кораб край Маслен нос. Това заяви морският експерт капитан Димитър Димитров, цитиран от БНР.

Опитният капитан определи инцидента като огромна човешка трагедия и подчерта спецификите на рибарската професия. Попитан за оправдаността на риска при излизане в открито море в бурно време, той обясни, че доходите на рибарите зависят изцяло от улова, което ги принуждава да живеят на ръба.

В същото време капитан Димитров категорично отхвърли спекулациите, че плавателният съд може да се е натъкнал на морска мина.

"При такава хипотеза, взривът щеше да бъде чут по крайбрежието", аргументира се той, цитиран от БНР, и допълни, че Военноморските сили непрекъснато следят за подобни заплахи.

Въпреки надеждите за щастлива развръзка, експертът бе откровен, че шансовете за намиране на оцелели са минимални. Температурата на морската вода в района в момента е едва около 6-7 градуса. При подобни условия времето за оцеляване без специализирана термо екипировка е силно ограничено.

"Има таблици за оцеляване, които се използват при спасителни операции. Всичко зависи от това дали екипажът е имал термо екипировка и дали е успял да достигне до спасителни средства", обясни капитанът.

Според неговата професионална оценка, плавателният съд е потънал изключително бързо – само за няколко минути. Именно това логично обяснява защо опитният екипаж не е успял да подаде сигнал за бедствие и да реагира адекватно на възникналата аварийна ситуация.


  • 1 Моряк

    38 5 Отговор
    Кораб потъва от пробойни,или преобръщане!Какъв двигател,какви 5 евро?

    Коментиран от #9, #19, #31

    17:17 24.02.2026

  • 2 Аде сега ша ми кажете

    28 4 Отговор
    Последния черпак 1000 пъти го написа: укромина! Значи лъжете.

    Коментиран от #10

    17:18 24.02.2026

  • 3 честен ционист

    10 11 Отговор
    Двигателят е гръмнал и отворил пробойна в кърмата.

    Коментиран от #21

    17:19 24.02.2026

  • 4 Глупости

    22 1 Отговор
    в стил Петрохан 2.

    17:28 24.02.2026

  • 5 Сатана Z

    11 3 Отговор
    "доходите на рибарите зависят изцяло от улова, което ги принуждава да живеят на ръба"

    Най- евтината риба на пазара в Бургас с попчета по 10€ за няколко рибЕта.Неизчистени.Сафрид е над 15€ , паламуд -30€ за риба.
    Рибарите да се хванат на строежа като не им стигат парите.

    Коментиран от #12, #36

    17:28 24.02.2026

  • 6 от село

    8 10 Отговор
    до-морски
    Кораб потъва като му спре двигателя и вълната започва да го блъска здраво докато го обърне или изхвърли на брега !!

    Коментиран от #35

    17:38 24.02.2026

  • 7 Госあ

    15 5 Отговор
    На 38м дълбочина още никой не е слизал до кораба ? След като го търсеха четири дни при положение че знаеха последното му местонахождение. Всичко на тая територия са спекулации ! Всичко.

    17:40 24.02.2026

  • 8 665

    2 7 Отговор
    Потапяш се във вана. Като се удавиш- потъваш, същото и с корабите.

    17:41 24.02.2026

  • 10 Вахтен

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Аде сега ша ми кажете":

    Той ,,Последният..." така си лъже защото черпак е виждал само на огледалото заврян в ,,кърмата" му...

    17:42 24.02.2026

  • 12 Така е на пазара

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Матрапасите (прекупвачите) вдигат цената веднъж от борда...продавачите още веднъж на щанда...така ,че цената става повече от двойна...

    17:48 24.02.2026

  • 13 Анонимен

    10 1 Отговор
    Били са на няколко километра от крайбрежието, имало е буря, силен вятър и грохот на вълни. И да се е чул взрив, при всичкия този шум най-вероятната мисъл би била, че е гръмотевица. А едва ли някой е стоял на крайбрежието да се ослушва дали ще се чуе нещо.

    Аргументът, че никой нищо не е чул по време на буря, не е достатъчен.

    Нито аргументът, че Военноморските сили следят за тези опасности. Най-малкото, по време на буря силните вълни могат да придвижат или задействат такива обекти много по-бързо.

    17:49 24.02.2026

  • 17 Цензура

    10 1 Отговор
    Точно в този сайт има статия от 26 юли 2023, в която пише, че такива обекти се задействат сами по време на буря. Понеже ми блокират коментарите тук явно по ключови думи, не мога да сложа линка. Можете да намерите статията през Гугъл.

    И ще добавя, че няма нужда от цензура, защото всички знаем кой пусна "обектите" в Черно море, когато видя, че губи акваторията и реши, че никой друг няма да я има.

    Коментиран от #24

    17:56 24.02.2026

  • 18 Атина Палада

    14 0 Отговор
    стига сте ни лъгали! повреда във двигателя и потъват за 3 минути а?

    само окрайнсска мина може да потопи кораб за 3 минути ама нали смеНАДУПЕНИ към брюксле как да го кажете гластно а?

    18:01 24.02.2026

  • 20 Антон

    3 0 Отговор
    Кажете какво стана с диверсионната група , която е трябвало да бъде изтеглена от кораба. А какво стана с кораба.Сега прочетете новината за потоците в Черно млоре.

    18:02 24.02.2026

  • 21 голям смях

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    много ясно че е така, изкочило е някоя бутало щото са давали яко газ да гонят акулите

    18:02 24.02.2026

  • 22 Най-лесно е

    6 0 Отговор
    да се обвини за случилото се този, който не може да се защити.

    18:05 24.02.2026

  • 23 Търновец

    1 2 Отговор
    Да добавя - корабът е на 70 години но е бил военноморски преоборудван за рибарски. Обикновено се смята че морските кораби имат живот около 55 години след което ги режат за скрап. По старото БДС един заваръчен лев и а живот около 30-35 години след това загнива. Елате в Търново да видите заварката на парапета на пътеката от Пишмана към Чолаковци. А как са заварките на панелните блокове - не ми се мисли. Битовите съединения също имат дълговечност а също и силовата установка. Корабът минавал ли е основен ремонт - има ли технически паспорт и корпусът обследване ли е за водорасли?

    18:05 24.02.2026

  • 24 Атина Палада

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "Цензура":

    зеления брадясал педофил пунса мините във черно море някой стиганаха до турция ако не помните да ви напомня

    но место да го накажат те пари му даряват да има за златни кенеефи

    Коментиран от #26, #28

    18:06 24.02.2026

  • 25 само за наивници

    8 0 Отговор
    Проблема е че българското племе не стига че е страхливо ами и продажно.Плащат и пишеш каквото ти кажат а по лошото е че на някои не им плащат,а те сами се натискат да угодничат....И какъв е бил проблема с двигателя...бил много тежък нали и потопил "лодката".За късопаметните до преди две години повече мини плуваха от колкото медузи.Няма да продължавам,защото няма да е евроатлантическо.

    18:13 24.02.2026

  • 27 Дзак

    4 1 Отговор
    Дизелов двигател каран само на празен ход, без натоварване, е вечен с минимална поддръжка. Може да се повреди кормило или ос винт. Морето носи всякакви мрежи, въжета. Ще го проверят и ще кажат. Името на Маслен нос е заради многото корабокрушения. Някога корабите са карали основно зехтин.

    18:14 24.02.2026

  • 28 Цензура

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Не можа да понесе, че акваторията вече не е негова и действа на принципа "след него и потоп". Е, не е чак потоп, ама е близко.

    Трябва Зеленият най-после да даде информация за колко "обекти" във водата става въпрос, защото с една коварна постъпка застрашиха всички плавателни съдове в Черно море и крайбрежията на още няколко държави. ЗАЩО никой не повдига този въпрос, какво трябва още да стане, за да се разследва?

    В българската държава последният интерес, който се защитава, е българският.

    18:16 24.02.2026

  • 29 много интересно

    6 0 Отговор
    Как да свържем изключително бързото потъване с повреда на двигателя? Обърнал ли се е?

    18:17 24.02.2026

  • 30 Александър 3

    4 2 Отговор
    Абе да не е пропаднал в шахта ? Ама по вероятно е морска мина !

    18:18 24.02.2026

  • 33 Къв моряк си ти бре?шоп моряк нема!

    2 4 Отговор
    Двигателя може да заглъхне от клатене в морето. Всичко зависи в какво състояние в резервоара с гориво. Ако има вода, много утайки, в това клатене вътре всичко се дига и може да задръсти горивния филтър и бляк аут. Нема запалване докато не се изчисти горивен филтър. Ако ползва и дизел от БДЖ или лошо корабно спира. Мисури Тука нема нищо за триене!

    Коментиран от #41

    18:30 24.02.2026

  • 34 юнгата

    1 3 Отговор
    При липса на ход кораба се обръща напречна на вълните.Не е бил херметичен,пълни се с вода и потъва.Става бързо и неочаквано.Време за обличане на костюмите за оцеляване е бавно но едва ли са имали на борда.Водата е 6 градуса.С зимни дрехи никой няма шанс.На море всички врати и люкове се държат задраени.Но никой не пусна снимка на кораба да добием представа.

    Коментиран от #38

    18:37 24.02.2026

  • 35 ост гост

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "от село":

    И като се онкаже двигателя няма радиовръзка ли, няма CSM? Хайде моля, яжте си вие доматите барабар с коловете.

    Коментиран от #39

    18:59 24.02.2026

  • 37 ударен е от нещо!

    5 0 Отговор
    Не може....измислете друго.Примерно Претоварен от огромно количество наловена риба.Ако трала е закачил кит или някое подводно чудовище и то е дръпнало кораба на дъното.Ако двигателят спре за да потъне кораба при спокойно време му трябва около 4-6 дни.При лошо време щеше да има повиквателни и то по много за помощ.най добре е да замълчите ,за да не се смеят маймунките като мен!пс...бил съм на Корабче с развален двигател........докато го поправяха си пиехме .......шнапс.

    19:30 24.02.2026

  • 38 Капитана

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "юнгата":

    Корабът има спасителен плот, достатъчно голям да събере 6 човека. При критичен крен или при потъване на дълбочина над 10 метра, се отваря и надува автоматично. На радарите се открива минимум от 12 мили. Вътре има достатъчно храна и вода, както и сигнални ракети. А при явна опасност може да се задейства аварийно (ръчно), необходими са 2 - 3 секунди. Защо не се е задействал плотът? Сигурно се е самоликвидирал... с мина или дрон. Да не забравяме и за радио буя. При потъване на кораба, той изплува и подава автоматично сигнал за бедствие. Открива се поне от 25 мили.

    19:31 24.02.2026

  • 39 цецо

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "ост гост":

    Добре.Извънземни са ги отвлекли.Но чета,че по-вече привърженици има кораба да е гръмнат от мина.По-ефектно е.Ако има кой да плати ще го извадят.

    19:31 24.02.2026

  • 40 604

    5 0 Отговор
    Треснъл е укро мина, стигъ сте крили !

    19:38 24.02.2026

  • 42 Гост

    1 0 Отговор
    Защо спрял двигател да потопи кораб? Това не е самолет.

    20:31 24.02.2026

  • 43 Украинска мина или дрон

    2 0 Отговор
    Е най вероятната причина за светкавичното потъване без време за реакция , а работата на тези политкоректни и пишман експерти е точно тази да баламосват публиката и да замажат положението

    20:35 24.02.2026

  • 44 1111

    1 0 Отговор
    Брей, тоя знае, че не е било украинска мина, ама знае, че е потънал бързо?!

    20:49 24.02.2026

