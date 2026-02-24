България може да поеме водеща роля в доставките на американски LNG за Украйна и региона

България има реалната възможност да се превърне във водещ регионален газоразпределителен и транзитен център, свързващ пазарите на Югоизточна, Източна и Централна Европа. Това стана ясно от участието на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която се проведе във Вашингтон на 24 и 25 февруари 2026 г.

По време на форума енергийните министри на 12 европейски държави и Съединените щати подписаха Съвместно изявление за повишаване сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа. Сред подписалите са България, Гърция, Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и САЩ – държави, които търсят по-сигурни, по-предвидими и по-независими енергийни решения за региона.

Какво означава това на практика

Документът поставя ясен акцент върху доставките на природен газ от надеждни и разнообразни източници, по-конкурентни и по-предвидими цени на суровината, премахване на руските доставки от енергийния баланс на Общността, в съответствие с европейските политики и законодателство, както и по-тясното енергийно партньорство между Европа и Съединените щати. Целта на страните-участнички е постепенно да намалят зависимостта от един доставчик и да изградят по-гъвкав и устойчив газов пазар.

Съвместното изявление предвижда подобряване на ефективността на пазара на природен газ чрез пълноценното използване и разширяване на съществуващата инфраструктура, премахване на непазарните бариери пред конкурентното ценообразуване, вкл. на регулации, които затрудняват вноса на газ. Беше направен преглед на проекти за увеличаване на трансгранични капацитети и строителството на нова газова инфраструктура, с конкретни параметри, срокове за реализация и възможности за финансиране, което ще осигури дългосрочна стабилност на търговията с природен газ в региона.

Стратегическо значение за България

Подписването на Съвместното изявление утвърждава България като основна транзитна и инфраструктурна държава в рамките на Вертикалния газов коридор – стратегическа система, която пренася газ от юг на север и свързва LNG терминалите в Гърция с пазарите на Централна и Източна Европа. “Това поставя страната ни в центъра на усилията за диверсификация и за по-голяма енергийна сигурност в региона”, каза по време на форума министър Трайков. Според него България може да има ключова роля в преноса на втечнен природен газ, включително доставки от Съединените щати към Украйна и страните от Централна и Източна Европа, което ще диверсифицира доставките и ще открие нови възможности за допълнителни инвестиции в националната газопреносна мрежа.

Конкретните ползи за България включват:

• По-добро използване и развитие на съществуващата газопреносна инфраструктура, включително междусистемните връзки с Гърция и Румъния, и повишаване на капацитета по ключови входно-изходни точки;

• По-силна роля на България като основен фактор в регионалната газова свързаност;

• Достъп до публично и частно финансиране, включително чрез международни финансови институции, експортни кредитни агенции и европейски фондове, за реализиране на приоритетни инфраструктурни проекти.

„Имаме възможност да превърнем националната газопреносна система в истински стратегически актив – не само за България, но и за целия регион“, каза още министър Трайков.

Подписаното съвместно изявление предвижда и редовни консултации между държавите, координация между газовите оператори и регулаторите и съвместни действия за изграждане на по-прозрачен и работещ газов пазар.