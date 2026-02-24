Новини
България »
България може да поеме водеща роля в доставките на американски LNG за Украйна и региона

България може да поеме водеща роля в доставките на американски LNG за Украйна и региона

24 Февруари, 2026

  • американски lng-
  • украйна-
  • трайчо трайков

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков подписа във Вашингтон ключов документ за повишаване сигурността на доставките на природен газ в Централна и Източна Европа

България може да поеме водеща роля в доставките на американски LNG за Украйна и региона - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България има реалната възможност да се превърне във водещ регионален газоразпределителен и транзитен център, свързващ пазарите на Югоизточна, Източна и Централна Европа. Това стана ясно от участието на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която се проведе във Вашингтон на 24 и 25 февруари 2026 г.

По време на форума енергийните министри на 12 европейски държави и Съединените щати подписаха Съвместно изявление за повишаване сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа. Сред подписалите са България, Гърция, Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и САЩ – държави, които търсят по-сигурни, по-предвидими и по-независими енергийни решения за региона.

Какво означава това на практика

Документът поставя ясен акцент върху доставките на природен газ от надеждни и разнообразни източници, по-конкурентни и по-предвидими цени на суровината, премахване на руските доставки от енергийния баланс на Общността, в съответствие с европейските политики и законодателство, както и по-тясното енергийно партньорство между Европа и Съединените щати. Целта на страните-участнички е постепенно да намалят зависимостта от един доставчик и да изградят по-гъвкав и устойчив газов пазар.

Съвместното изявление предвижда подобряване на ефективността на пазара на природен газ чрез пълноценното използване и разширяване на съществуващата инфраструктура, премахване на непазарните бариери пред конкурентното ценообразуване, вкл. на регулации, които затрудняват вноса на газ. Беше направен преглед на проекти за увеличаване на трансгранични капацитети и строителството на нова газова инфраструктура, с конкретни параметри, срокове за реализация и възможности за финансиране, което ще осигури дългосрочна стабилност на търговията с природен газ в региона.

Стратегическо значение за България

Подписването на Съвместното изявление утвърждава България като основна транзитна и инфраструктурна държава в рамките на Вертикалния газов коридор – стратегическа система, която пренася газ от юг на север и свързва LNG терминалите в Гърция с пазарите на Централна и Източна Европа. “Това поставя страната ни в центъра на усилията за диверсификация и за по-голяма енергийна сигурност в региона”, каза по време на форума министър Трайков. Според него България може да има ключова роля в преноса на втечнен природен газ, включително доставки от Съединените щати към Украйна и страните от Централна и Източна Европа, което ще диверсифицира доставките и ще открие нови възможности за допълнителни инвестиции в националната газопреносна мрежа.

Конкретните ползи за България включват:

• По-добро използване и развитие на съществуващата газопреносна инфраструктура, включително междусистемните връзки с Гърция и Румъния, и повишаване на капацитета по ключови входно-изходни точки;

• По-силна роля на България като основен фактор в регионалната газова свързаност;

• Достъп до публично и частно финансиране, включително чрез международни финансови институции, експортни кредитни агенции и европейски фондове, за реализиране на приоритетни инфраструктурни проекти.

„Имаме възможност да превърнем националната газопреносна система в истински стратегически актив – не само за България, но и за целия регион“, каза още министър Трайков.

Подписаното съвместно изявление предвижда и редовни консултации между държавите, координация между газовите оператори и регулаторите и съвместни действия за изграждане на по-прозрачен и работещ газов пазар.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 2 Отговор
    😀😀😀😀
    България ще доставя газ на Русия, защото Източна Европа е в Русия ❗

    Коментиран от #6, #45

    19:13 24.02.2026

  • 2 Освен

    25 1 Отговор
    комарджии нищо не поема.

    19:14 24.02.2026

  • 3 Дзак

    21 2 Отговор
    Провокаторът ще се напъни малко и готово!

    19:15 24.02.2026

  • 4 шарлатанина

    25 2 Отговор
    трябва да бъде силно притеглен за вратовръзката

    19:18 24.02.2026

  • 5 Име

    4 16 Отговор
    Хората мислят мащабно!

    Коментиран от #7

    19:19 24.02.2026

  • 6 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    6 41 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В РФ има 22 Републики и там република Русия няма. Не съществува! Русия е една лъжа и измама, родена от кражба на идентичност и история.

    Коментиран от #12, #17, #41

    19:23 24.02.2026

  • 7 1001 нощ.

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Име":

    Щехерезада.

    19:23 24.02.2026

  • 8 Лелемале

    23 3 Отговор
    Мухъл и стари дантели

    19:24 24.02.2026

  • 9 Хехе

    38 7 Отговор
    Глупак. Кой те пита?! Като искат газ укрите да се предадат и ще имат. Ти кой си. Торпеда ли търсиш?

    19:24 24.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 по спомени

    20 0 Отговор
    Само нов 13 годишен газов договор с Боташ да не сключва Трайчо, а да иде на плаж в Дубай до изборите.

    19:27 24.02.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 5 Отговор

    До коментар #6 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Лъжа е , че САШт и Америка са едно и също❗
    Лъжа е, че ЕсеС и Европа са едно и също❗
    Лъжа е, че България е в Източна Европа ❗
    Лъжа е , че САШт занесоха демокрация в Ирак и Либия❗

    19:30 24.02.2026

  • 13 !!!?

    7 19 Отговор
    "Боташ" на Мистър Кеш умре...да плащат Копейките !

    Коментиран от #20

    19:31 24.02.2026

  • 14 На България

    21 3 Отговор
    Ще и разрешат само да го поеме.

    19:32 24.02.2026

  • 15 Анонимен

    29 4 Отговор
    Защо продължават да се наливат пари в Украйна?

    Коментиран от #21

    19:32 24.02.2026

  • 16 Сигурно

    3 3 Отговор
    с Боташ?

    19:35 24.02.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 3 Отговор

    До коментар #6 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Спомняш ли си какво стана в България в края на 1989-та❓
    Комунизмът си отиде, дойде демокрацията, времето стана ВАШЕ❗
    А днес рИветИ, че още сте под руско робство🤔

    Ама поне банани имате😀

    19:35 24.02.2026

  • 18 Лост

    23 2 Отговор
    А ние още чакаме двата танкера на Киро.И вноса на ток от Украйна също.

    19:35 24.02.2026

  • 19 604

    11 0 Отговор
    А за нас кога?

    19:36 24.02.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 2 Отговор

    До коментар #13 от "!!!?":

    Ей, така и не се научи, че Мистър Кеш
    е оня дето плаща само в КЕШ,
    защото сметките му са намагнитени❗

    19:37 24.02.2026

  • 21 мета отговор

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    За да не научаваш , че в курорта Камчия живеят руско говорящи без официален майчин език в конституцията.

    19:38 24.02.2026

  • 22 Само питам

    26 2 Отговор
    Как американският LNG ,който ще идва от 10000 км през Океани и морета с кораби,ще е ПО-ИЗГОДЕН от този на Русия,който идва от 1000 км по тръби ???
    Нека Трайчо обясни...

    19:39 24.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ПЬОДАЛИТЕ ПО-ДОБРЕ ЛИ Е

    6 1 Отговор
    По-добре ли е от мутрите Боко и Шиши.

    19:42 24.02.2026

  • 25 Тома

    19 3 Отговор
    Значи българите ще купуват газ и ще го даряват на укровермахта.

    Коментиран от #59

    19:44 24.02.2026

  • 26 препоръка

    13 3 Отговор
    Господин Трайков, мисли за тока на хората, че им се съдра кожата, а не за Украйна. Още отначало казах, че ти и още двама министри са големи грешки на Гюров.

    19:46 24.02.2026

  • 27 Умник

    14 2 Отговор
    без да разберем сме получили излаз на Бяло море и сме си направили терминал за втечнен газ с огромен капацитет! Кога ли е станало? Другия въпрос е САЩ пт къде ще вземат толкова газ и имат ли капацитет да го втеччнят? Да не се окаже,че газа си е руски, изобщо не е втечняван и е купен от американците и продаден на европейците. Умно, особено от страна на европейците.

    19:47 24.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    6 2 Отговор
    От национални предатели добро няма да видим

    Коментиран от #56

    19:52 24.02.2026

  • 30 И защо да го правим това

    12 2 Отговор
    България да поеме водеща роля в доставките на американски LNG за Украйна ? Украйна плаща ли си? А? Нашата полза каква е?

    19:52 24.02.2026

  • 31 Ганчо тъпата чутура

    3 10 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    Дори през 30 км тръба може да е по скъпо щом идва от руснаците!
    И да ти обяснявам, пак няма да разбереш!
    Русофилската секта може само да се кланя на господаря си. Тя не може да мисли!

    Коментиран от #40

    19:53 24.02.2026

  • 32 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Помнете,че подписа на Трайчо Трайков седи на договора за златната концесия на Дънди Прешъс,след което също с негов подпис бе намалена концесионната така на същите .
    Сега България ще купува LNG и ще го подарява на Украинската хунта з анез пари.

    19:54 24.02.2026

  • 33 И кои са тея

    9 0 Отговор
    по-сигурни, по-предвидими и по-независими енергийни решения за региона ? А? Я кажете впрочем за последните два месеца колко танкера с петрол са разтоварили в Росенец? 1,2 или нула?

    19:54 24.02.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Още един Боташ.

    19:57 24.02.2026

  • 35 ШЕФА

    13 2 Отговор
    Единственото което МОЖЕ и ще стане е престъпника Трайчо който трябваше преди 15г. да е в затвора да вземе една тлъста комисиона,и след два месеца пак Кмет,но по богат,а Полицията и Прокуратурата ги нямаааааа !!! а Бай Ставри чакаааа.

    20:02 24.02.2026

  • 36 Търновец

    9 0 Отговор
    След около две години в Италия ще има газови тръби за транспортиране на газ от Северна Африка до Германия през Италия и Австрия, от Южна Италия до Петрич няма и 500 км защо не пуснем тръба а трябва да караме от 8000 км. Що за глупост да плащаме през носа както казват Американците. И Бай Дончо ни налага тарифи а Бай Трайчо му застава мирно.

    Коментиран от #47

    20:05 24.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Писна ми от атлантически

    9 1 Отговор
    Смотаняци и подлоги да ви кажа. Аман от такива

    20:05 24.02.2026

  • 39 Хаха

    7 1 Отговор
    Той Трайчо много обича за подписва и да подарява, злато ,,,,

    20:07 24.02.2026

  • 40 Гост

    9 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ганчо тъпата чутура":

    Купувахме руски газ по 27 лв, но сега ти било по-евтино с демократизиран газ по 50 лв, който пак е руски.
    Европроеокацията е за немислещи.

    20:07 24.02.2026

  • 41 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    В заблуждение си. 21 републики плюс Русия образуват Руската федерация. Като Русия е 11 пъти по голяма от всичките останали 21 републики взети заедно.

    20:08 24.02.2026

  • 42 анонимен

    5 0 Отговор
    Къде е финансовата полза не виждам!

    Коментиран от #51

    20:08 24.02.2026

  • 43 Оги

    5 0 Отговор
    Еййй, бат Трайчо кога стана министърче кога се бъзна до Америка! Браво, едва дочака! Сигурно са резервирали екскурзията още преди това.

    20:09 24.02.2026

  • 44 Интересно

    5 0 Отговор
    Как искате да повярвам, че македонец ще подпише нещо в интерес на българите?

    20:10 24.02.2026

  • 45 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ква газ за Русия те гони бре.....

    20:11 24.02.2026

  • 46 Гробар

    3 0 Отговор
    Трайчо го чакат червеите. Няма прошка за фашистите.

    20:11 24.02.2026

  • 47 Интересно

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Търновец":

    Живеем до кладенеца, но ще купуваме на доставки през океана.
    Не бранят нашият интерес, а този, на корпорациите в краварника.
    Не са управници на България, а са слуги на чужди интереси.3685

    20:14 24.02.2026

  • 48 Само питам

    4 0 Отговор
    Тия още не могат да дойдат на власт и пак ни набутаха някъде.

    20:14 24.02.2026

  • 49 още не могат да ги назначат и хукнаха

    4 0 Отговор
    Тоя към краварника , щърбавата Надя към Брюксел ....

    Коментиран от #54

    20:17 24.02.2026

  • 50 Перо

    4 0 Отговор
    Тези договори работа ли са на служебно правителство? Боташ от служебното правителство на Мунчо не ни ли стига? Втечнения газ колко пъти е по-скъп от тръбния?

    20:17 24.02.2026

  • 51 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "анонимен":

    Никъде. Султана не си дава газовата инфраструктура, в Турция със закон е забранен транзита на природен газ, и за това Трайчо е харизал нашата инфраструктура на американците.

    20:18 24.02.2026

  • 52 Нормално е за това гнусно

    5 0 Отговор
    Правителство от атлантически подлоги. И да не забравяме че президента Йотова с радост подписа указа

    20:20 24.02.2026

  • 53 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Една радева слуз подписа договор с Боташ, сега друга радева слуз подписа пейпъри с американците. Чорапа ще затрие България като държава, преди още да е регистрирал партия.

    Коментиран от #60

    20:22 24.02.2026

  • 54 Абсолютно си прав

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "още не могат да ги назначат и хукнаха":

    Но така е с подобни индивиди. Нали е ясно че списъка с министрите пак е бил готов и изготвен месеци по рано някъде далеч от България.

    20:25 24.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Сайта на Провокатора!

    20:30 24.02.2026

  • 57 Радев ли? Йотова ли? .....

    4 0 Отговор
    Министърчето Трайчо Трайков още на вторият ден след указа за назначаването му за министър отхвърчал на крака в САЩ и подписал във Вашингтон някакъв "ключов документ" за доставки на природен газ. А дали е негова работа това и на каква цена е въпрос за милиарди. Може ли министър търговски сделки да подписва и без с никой да е обсъждано? Отделно на сайта на департамента данни за посещението и срещите му няма. И на сайта на външно на Надежда Някоя си също няма. Че въпроса е кога станаха министри и кога всичко им стана ясно що и как трябва

    20:34 24.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 веселин

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тома":

    Така е защото това го иска окупаторът който се настани и без един изстрели когато същият беше бомбардирал София като убити много невинни граждани и разруши града . Случайността времето спаси София от нейното заличаване тъй като е паднала много гъста мъгла и една част от бомбите не са били използвани а друга та и то голямата част са попаднали извън София по нивите на открито място и малка част в гробищата . България беше подарена а хиляди си проляха кръвта за нейната свобода и независимост .? За предателите лицемери това е без значение те са готови и майка си ще предложат заради личните си интереси . Не напразно Чърчил е казал на мястото на София ще се сеят картофи .

    20:39 24.02.2026

  • 60 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Данко Харсъзина":

    Между другото си прав.

    20:43 24.02.2026

  • 61 Щатите рродават

    4 0 Отговор
    И задължават марионетките да купуват
    Свободен пазар?
    Ха ха ха

    20:43 24.02.2026

  • 62 Анонимен

    3 1 Отговор
    Това което разбрах от статията е, че България ще построи инфраструктурата за втечнен газ и в замяна на това ще й разрешат да тегли кредити,за сметка на държавния дълг. А защо просто не купуваме от Русия. Имаме готова инфраструктура.

    Коментиран от #65

    20:44 24.02.2026

  • 63 1234

    2 0 Отговор
    Изявленията за „стратегическа роля“ и регионално лидерство звучат добре политически, но липсва реален икономически разчет. LNG не е по дефиниция по-евтин, а дългосрочните договори могат да създадат нова зависимост – този път от американски компании. Говори се за диверсификация, но ако обемите са фиксирани и инфраструктурата е заключена с 15–20 годишни ангажименти, това не е пазарна свобода, а нова форма на обвързване.

    Паралелно с това темата за договора с Боташ удобно се избягва – при положение че плащаме резервиран капацитет независимо от реалното използване. Това е конкретен финансов риск, който тежи на системата днес, а не хипотетичен сценарий.

    Най-същественото обаче липсва – високите цени на газа вече доведоха до свиване и спиране на енергоинтензивни производства като торове и химия. Без конкурентна цена за индустрията и без стабилно вътрешно потребление, амбициите за „газов хъб“ звучат като политически проект без икономическа основа. Първо трябва да се възстанови индустриалната логика, после да се говори за регионално лидерство.

    20:46 24.02.2026

  • 64 Тимур

    0 0 Отговор
    Бравона Трайков.

    20:49 24.02.2026

  • 65 Тимур

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Анонимен":

    Сам си отговори,като попрочетеш за престъпленията на Путин

    20:50 24.02.2026

