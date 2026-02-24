10 години затвор за шофьора, убил семейство в Пловдив

10 години затвор получи шофьорът на ТИР, причинил смъртта на семейство на Околовръстното шосе в Пловдив.

Процесът протече по процедурата за съкратено съдебно следствие, тъй като подсъдимият Джуней Дюлгеров призна вината си изцяло.

Припомняме, че трагедията се случи на 24 ноември 2025 г., малко преди полунощ, на пътя за Смолян.

В нощта на инцидента 24-годишният Джуней Дюлгеров навлиза в насрещното платно и удря челно лек автомобил, в който пътуват семейство Пушкови, посочва Bulgaria ON AIR.

На място загинаха двамата родители и 14-годишната им дъщеря, а другото им 7-годишното дете оцеля по чудо.