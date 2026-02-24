Новини
10 години затвор за шофьора, убил семейство в Пловдив

24 Февруари, 2026 17:11 1 283 22

10 години затвор за шофьора, убил семейство в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

10 години затвор получи шофьорът на ТИР, причинил смъртта на семейство на Околовръстното шосе в Пловдив.

Процесът протече по процедурата за съкратено съдебно следствие, тъй като подсъдимият Джуней Дюлгеров призна вината си изцяло.

Припомняме, че трагедията се случи на 24 ноември 2025 г., малко преди полунощ, на пътя за Смолян.

В нощта на инцидента 24-годишният Джуней Дюлгеров навлиза в насрещното платно и удря челно лек автомобил, в който пътуват семейство Пушкови, посочва Bulgaria ON AIR.

На място загинаха двамата родители и 14-годишната им дъщеря, а другото им 7-годишното дете оцеля по чудо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тираджията

    34 1 Отговор
    По 3 годинки за всеки, ела брате, това е правосъдие аферимбабамашалла. Газете хора и се небойте, присъдите са прекрасни.

    17:15 24.02.2026

  • 2 Тома

    30 2 Отговор
    След две години ще му мине наказанието като брендо.

    17:15 24.02.2026

  • 3 БОКЛУЦИ

    39 1 Отговор
    За трима убити само 10 години.
    За нищо не ставате.
    Само крадете парите ни.

    17:18 24.02.2026

  • 4 Възмущението е малко

    32 1 Отговор
    Няма как човек да не остане възмутен от една такава присъда. Затрил е цяло семекство, убил трима човека, единият от които невръстно дете, оставил едно дете сам-само в живота занапред.. и получил само 10 г., защото бил признал..?!? Господи, слез и си прибери вересиите, които обикалят в съдебната система, всички тия дребни душици, които безогледно показват на обществото, че за да убиеш трима човека не е чак толкова лоша работа, само едни няколко си години в затвора. Срам и позор!

    Коментиран от #6

    17:28 24.02.2026

  • 5 Юрист

    3 2 Отговор
    Пак добре.. по стария закон им даваха по 5 години

    17:34 24.02.2026

  • 6 12345

    10 23 Отговор

    До коментар #4 от "Възмущението е малко":

    Не съдете толкова строго. Човека не ги е убил умишлено. Всички шофьори ежедневно сме с единия крак в гроба, а с другия в затвора. Белята става за един миг и никой не е застрахован.

    Коментиран от #7, #8, #11, #14

    17:35 24.02.2026

  • 7 Пачо

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "12345":

    Като седнеш зад волана трябва да с напълно съсредоточен,но самият факт, че той се разсейва за да си търси телефона, това не го оправдава въобще.За такава катастрофа с 3 на загинали по твоя вина, това се наказва с доживотен затвор.

    17:43 24.02.2026

  • 8 Шофьор

    18 1 Отговор

    До коментар #6 от "12345":

    Като спазваш правилата не стават бели 😉 аз 40 години шофирах и нямам нито едно птп

    17:43 24.02.2026

  • 9 Ивелин Михайлов

    12 1 Отговор
    Новият закон за това нещо предвижда 15 години.. съдът му дава максимална присъда 15, но той си признава и това автоматично сваля 1/3 и така се получават 10 години.

    Коментиран от #15, #17

    17:45 24.02.2026

  • 10 Дръхт

    7 0 Отговор
    Продължават смешните присъди за убийство на пътя! За всеки по 20 плюс кръвнина по 1 милион.

    17:54 24.02.2026

  • 11 Шофьор

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "12345":

    Глупости. Не всички караме като идиоти!

    17:55 24.02.2026

  • 12 Ако нямаше мантинели

    5 3 Отговор
    Колата щеше да избегне удара с тира
    И семейството да е живо

    17:55 24.02.2026

  • 13 Кой е сложил мантинелите той също

    8 0 Отговор
    Е виновен

    17:57 24.02.2026

  • 14 Бум

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "12345":

    Това като да излезеш на площада и да почнеш да стреляш безразборно със затворени очи и да кажеш "Е случва се белята без да искаш".

    17:57 24.02.2026

  • 15 Като работи

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":

    ...ще излезе след 7...при добро поведение и характеристика...може и след...5
    Млад е...ще се справи...все едно две казарми моряк е служил ,като нас...
    Жалко за семейството и детето дето НИКОГА няма да видят...Слънцето !

    17:59 24.02.2026

  • 16 Григор

    8 0 Отговор
    "На място загинаха двамата родители и 14-годишната им дъщеря, а другото им 7-годишното дете оцеля по чудо."
    И за всичко това получава 10 години затвор. За добро поведение могат да му намалят присъдата с 3-4 години и след 6-7 години ще е на свобода. Бог да пази България от такива магистрати и от тия,които са създали такива закони! Възниква резонния въпрос: ЗА КАКЪВ ДЯВОЛ СА НИ ПОДОБНИ "ЗАКОНОТВОРЦИ" И СЪДИИ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ НЕ СИ ВЪРШАТ РАБОТАТА? КАК ВИ СЕ СТРУВА, КОЛКО БИ ПОЛУЧИЛ В ГЕРМАНИЯ ЗА ПОДОБНО ДЕЯНИЕ? АМИ ЩЕ ВИ КАЖА; ДОЖИВОТНА ПРИСЪДА!

    18:04 24.02.2026

  • 17 Някой си

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":

    Ако се извини още два пъти и да го пускат!Все едно ,че не е затрил цяло семейство.Егати кривосъдието,Пфу!

    18:32 24.02.2026

  • 18 ЧИЧО

    5 1 Отговор
    Поне не го пишете като новина, да озлобявате хората.

    18:41 24.02.2026

  • 19 на лайн цето

    5 0 Отговор
    което прегази жена и деца с електрическа таратайка колко?

    18:54 24.02.2026

  • 20 Евала спиди

    2 0 Отговор
    На съдийската колегия произнесла таз присъда ,
    редно е да постигне същата загуба и трагедия,тогава ако искат и под домашен арест да пуснат.
    Господ забавя но не забравя

    19:24 24.02.2026

  • 21 Свалям

    1 0 Отговор
    шапка на Петя Буюклиева, чиято майка загина на пешеходна пътека. Тя не повдигна обвинение срещу извършителя. Тогава каза, че така или иначе не може да върне майка си, но не иска да съсипва живота на други хора. Това е изключително християнско и аристократично благородно!!!

    20:00 24.02.2026

  • 22 Даскалов

    1 0 Отговор
    Е...все пак е нещо.
    В България е останало само талаш и то 80% от шесте милиона които уж населяват тази теория.
    Господ да пази останалите 20%

    20:03 24.02.2026

