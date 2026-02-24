10 години затвор за шофьора, убил семейство в Пловдив

10 години затвор получи шофьорът на ТИР, причинил смъртта на семейство на Околовръстното шосе в Пловдив.
Процесът протече по процедурата за съкратено съдебно следствие, тъй като подсъдимият Джуней Дюлгеров призна вината си изцяло.
Припомняме, че трагедията се случи на 24 ноември 2025 г., малко преди полунощ, на пътя за Смолян.
В нощта на инцидента 24-годишният Джуней Дюлгеров навлиза в насрещното платно и удря челно лек автомобил, в който пътуват семейство Пушкови, посочва Bulgaria ON AIR.
На място загинаха двамата родители и 14-годишната им дъщеря, а другото им 7-годишното дете оцеля по чудо.
За нищо не ставате.
Само крадете парите ни.
Възмущението е малко
Коментиран от #6
Юрист
До коментар #4 от "Възмущението е малко":Не съдете толкова строго. Човека не ги е убил умишлено. Всички шофьори ежедневно сме с единия крак в гроба, а с другия в затвора. Белята става за един миг и никой не е застрахован.
Коментиран от #7, #8, #11, #14
До коментар #6 от "12345":Като седнеш зад волана трябва да с напълно съсредоточен,но самият факт, че той се разсейва за да си търси телефона, това не го оправдава въобще.За такава катастрофа с 3 на загинали по твоя вина, това се наказва с доживотен затвор.
До коментар #6 от "12345":Като спазваш правилата не стават бели 😉 аз 40 години шофирах и нямам нито едно птп
Коментиран от #15, #17
До коментар #6 от "12345":Глупости. Не всички караме като идиоти!
И семейството да е живо
До коментар #6 от "12345":Това като да излезеш на площада и да почнеш да стреляш безразборно със затворени очи и да кажеш "Е случва се белята без да искаш".
До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":...ще излезе след 7...при добро поведение и характеристика...може и след...5
Млад е...ще се справи...все едно две казарми моряк е служил ,като нас...
Жалко за семейството и детето дето НИКОГА няма да видят...Слънцето !
И за всичко това получава 10 години затвор. За добро поведение могат да му намалят присъдата с 3-4 години и след 6-7 години ще е на свобода. Бог да пази България от такива магистрати и от тия,които са създали такива закони! Възниква резонния въпрос: ЗА КАКЪВ ДЯВОЛ СА НИ ПОДОБНИ "ЗАКОНОТВОРЦИ" И СЪДИИ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ НЕ СИ ВЪРШАТ РАБОТАТА? КАК ВИ СЕ СТРУВА, КОЛКО БИ ПОЛУЧИЛ В GERMANIA ЗА ПОДОБНО ДЕЯНИЕ? АМИ ЩЕ ВИ КАЖА; ДОЖИВОТНА ПРИСЪДА!
До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":Ако се извини още два пъти и да го пускат!Все едно ,че не е затрил цяло семейство.Егати кривосъдието,Пфу!
редно е да постигне същата загуба и трагедия,тогава ако искат и под домашен арест да пуснат.
Господ забавя но не забравя
Господ забавя но не забравя
В България е останало само талаш и то 80% от шесте милиона които уж населяват тази теория.
Господ да пази останалите 20%
Господ да пази останалите 20%
