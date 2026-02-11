Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента заради високите сметки за ток

Енергийната комисия към парламента ще изслуша ресорния министър в оставка Жечо Станков, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и доставчиците на ток. Поводът - множеството жалби за завишени сметки за януари.
През миналата седмица енергийното ведомство и КЕВР започнаха извънредни проверки заради получени от жалби за прекалено високи сметки за ток.
Все още няма обявени резултати от проверките, но още в тяхното начало енергийният министър съобщи, че потреблението на електроенергия през януари е било по-високо с близо 30% в сравнение с декември. В случай, че КЕВР открие нарушения при доставчиците на ток, те ще бъдат санкционирани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
07:42 11.02.2026
2 ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #9
07:43 11.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:43 11.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
3 хил. лева на квадратен метър?🤔🤔🤔🤔
Оказва се, че може❗❗❗❗
07:46 11.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
и после СЪЩИЯТ министър
( след като случаят стигна до обществото)
да проверява себе си защо е одобрил изплащането❓
07:48 11.02.2026
6 Те ще бъда глобени а на вас
08:05 11.02.2026
7 Пр…ст народ, слаба държава
08:06 11.02.2026
8 Българин
08:06 11.02.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ":В Белене са. Два реактора в кашони за милиарди. Цената им пада с всяка изминала година.
08:09 11.02.2026
10 Вземи единия ,
08:13 11.02.2026
11 Рая
08:25 11.02.2026
12 Евродебил
и разпределянето на този сектор в частни (жидовски)ръце.Едва ли някой тук се сеща, че докато бяхме в "чакалнята" пръмовица и аверите в НДСВ ликвидираха 4 функционални енерго-блока.Сигана от драгалевци пък ги предвари и подари мариците, който отиват също към закриване...а се наройха разни хибриди енероразпределителни дружества(демек кьор фишеци дето уж щяха да се конкурират и свалят цените като купуват и препродават електроенергия).В момента сме щастливи,че сме на път да въведем 20ия пакет от санкциите.Имаме си "Боташ" барабар с клетвите на ППДБ, че цените ще падат.Имаме си ГРОБ след който трева не никне.Към едното ДПС дето жълтопавтници бореха 35 години си имаме и още едно ДПС -Пеевски,имаме си и БСП(все още),а Коцето(барабар с разни мечове и величия) си имаме да ни правят констатации и да представляват опозиция. Имаме си и милярди дългове,пък от ПАРИЖ оня дето е женен за дядо си ни напомни, че трябва да плащаме дълговете на ЕСССР,заедно.Кралица Урсула и принцеса Кая ни подсещат за едни 800милярда към Украйна в процес на петилетка-две,а за капак ни нахлузиха еврото като хомот на шията.Все пак и спасител ни назначиха,че не бяхме имали такъв откакто царя на чалгата влезе в политиката с "няма толкоз прозд народ".Сега спасителя е Муньо-боташа от харманлииско.
08:29 11.02.2026
13 Качество и количество
Да го кажем така - "некачествения" ток води до завишен отчет на електромера за същото количество топлина както при ток с характеристики в нормата. Няма нови, няма стари електромери. Всички "бъркат" отчета с много или малко !
Това обяснение не е мое, а на хора които са правили експерименти с различни напрежения и сила на тока.
Така че едно от предложенията е да се види колко са купили и колко са продали ерепетата. Пак няма да е точно, ама ще е ориентир и най вече за качеството на услугата.
08:29 11.02.2026
14 900 лв сметки в София
Сметка за ток в София - 200 лв.
Същото потребление, същите електроуреди:
изведнъж сметката ми стана 600 лв за септември, 700 лв за октомври, 750 лв за ноември, 900 лв за декември.
Та това е като аритметична прогресия!
Още малко и изборът ми ще бъде: да си платя тока и умра от глад. Или да си куоя храна у умра от студ.
08:30 11.02.2026
15 Евродебил
08:30 11.02.2026
16 Скубане
08:31 11.02.2026
17 Дрисула
08:36 11.02.2026
18 Ток и жица
08:38 11.02.2026
19 Не искам да ви стресирам,
08:42 11.02.2026
20 5556
Коментиран от #21, #23
08:43 11.02.2026
21 Да, има
До коментар #20 от "5556":коефициент за корекция на грешката и точно от там коригират винаги нагоре. 1,2 всъщност е минималното, което задават по принцип, сега май са играли по 1,8 или направо по 2.
08:53 11.02.2026
22 Плащаме ТОКА НА УКРАЙНА
Ето, това е ИСТИНАТА!
Коментиран от #24
08:57 11.02.2026
23 Трафопост
До коментар #20 от "5556":Намери си устройство за дистанционно манипулиране на електромери и ще разбереш. Има ги по разни сайтове.
09:00 11.02.2026
