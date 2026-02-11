Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента заради високите сметки за ток

11 Февруари, 2026 07:38 899 24

Все още няма обявени резултати от проверките, но още в тяхното начало енергийният министър съобщи, че потреблението на електроенергия през януари е било по-високо с близо 30% в сравнение с декември

Енергийната комисия към парламента ще изслуша ресорния министър в оставка Жечо Станков, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и доставчиците на ток. Поводът - множеството жалби за завишени сметки за януари.

През миналата седмица енергийното ведомство и КЕВР започнаха извънредни проверки заради получени от жалби за прекалено високи сметки за ток.

Все още няма обявени резултати от проверките, но още в тяхното начало енергийният министър съобщи, че потреблението на електроенергия през януари е било по-високо с близо 30% в сравнение с декември. В случай, че КЕВР открие нарушения при доставчиците на ток, те ще бъдат санкционирани.


  • 1 ООрана държава

    16 0 Отговор
    И последствия трябва да има, само с оставка и "исфинявам са", не става

    07:42 11.02.2026

  • 2 ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ

    19 0 Отговор
    35 години не построиха нищо - само грабежи. Сега ще изслушват?? Къде са новите енергийни мощности?

    Коментиран от #9

    07:43 11.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор
    А тоА мЕнистЕр провери ли се вече САМ защо е отпуснал едни мЕлЕони за купуване на гола поляна по ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА за м2🤔❗❓

    07:43 11.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    Може ли 68 декара земя в землището на българско село да струва близо 100 млн. евро или около ...
    3 хил. лева на квадратен метър?🤔🤔🤔🤔

    Оказва се, че може❗❗❗❗

    07:46 11.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Може ли министър да одобри изплащането....
    и после СЪЩИЯТ министър
    ( след като случаят стигна до обществото)
    да проверява себе си защо е одобрил изплащането❓

    07:48 11.02.2026

  • 6 Те ще бъда глобени а на вас

    11 1 Отговор
    €вроджендърчета кой ще върни разликата от парите за големите сметки никой! Електромерите са пипани дистанционно чрез СИМ Картите.Направо си обраха народа от ряз.Платих 121€ ток на майка ми живееща сама само в едната стая.Най-скъпият ток за 10г. на зад е бил 151лв. платен еднократно.Сметките и са били винаги.Пролет лято 30-45лв.зима 110-140лв. а сега 121€ = 242лв.

    08:05 11.02.2026

  • 7 Пр…ст народ, слаба държава

    14 0 Отговор
    Само АК 47 ще оправят нещата!

    08:06 11.02.2026

  • 8 Българин

    8 0 Отговор
    Тези шано министри, депутати абе хрантутници няма ли да почнат да ги намират по кампери и хижи?

    08:06 11.02.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ":

    В Белене са. Два реактора в кашони за милиарди. Цената им пада с всяка изминала година.

    08:09 11.02.2026

  • 10 Вземи единия ,

    8 0 Отговор
    удари другия ! Кво ще им изслушват ? Някои подадени глуповати въпроса на гербавите и още по такива отговори !

    08:13 11.02.2026

  • 11 Рая

    6 1 Отговор
    За януари имам 4, да 4 сметки за ток, /при положение, че сме на парно/ 200 евро. За 1 месец 4 сметки. Това е в София. Какво става дрУгаре, това ли беше целта на еврото да обирате хората. Идиоти

    08:25 11.02.2026

  • 12 Евродебил

    8 0 Отговор
    Това е само прелюдие на евроатлантическата чума дето ни е налегнала
    и разпределянето на този сектор в частни (жидовски)ръце.Едва ли някой тук се сеща, че докато бяхме в "чакалнята" пръмовица и аверите в НДСВ ликвидираха 4 функционални енерго-блока.Сигана от драгалевци пък ги предвари и подари мариците, който отиват също към закриване...а се наройха разни хибриди енероразпределителни дружества(демек кьор фишеци дето уж щяха да се конкурират и свалят цените като купуват и препродават електроенергия).В момента сме щастливи,че сме на път да въведем 20ия пакет от санкциите.Имаме си "Боташ" барабар с клетвите на ППДБ, че цените ще падат.Имаме си ГРОБ след който трева не никне.Към едното ДПС дето жълтопавтници бореха 35 години си имаме и още едно ДПС -Пеевски,имаме си и БСП(все още),а Коцето(барабар с разни мечове и величия) си имаме да ни правят констатации и да представляват опозиция. Имаме си и милярди дългове,пък от ПАРИЖ оня дето е женен за дядо си ни напомни, че трябва да плащаме дълговете на ЕСССР,заедно.Кралица Урсула и принцеса Кая ни подсещат за едни 800милярда към Украйна в процес на петилетка-две,а за капак ни нахлузиха еврото като хомот на шията.Все пак и спасител ни назначиха,че не бяхме имали такъв откакто царя на чалгата влезе в политиката с "няма толкоз прозд народ".Сега спасителя е Муньо-боташа от харманлииско.

    08:29 11.02.2026

  • 13 Качество и количество

    6 0 Отговор
    При голямо потребление характеристиките на "тока" рязко се променят. Електромера на база характеристиките мери и киловатчасовете. Те за отделеното количество съща топлина при нормални характеристики на тока вече са отчетени нагоре.
    Да го кажем така - "некачествения" ток води до завишен отчет на електромера за същото количество топлина както при ток с характеристики в нормата. Няма нови, няма стари електромери. Всички "бъркат" отчета с много или малко !
    Това обяснение не е мое, а на хора които са правили експерименти с различни напрежения и сила на тока.
    Така че едно от предложенията е да се види колко са купили и колко са продали ерепетата. Пак няма да е точно, ама ще е ориентир и най вече за качеството на услугата.

    08:29 11.02.2026

  • 14 900 лв сметки в София

    12 0 Отговор
    Нека да ми обясни как става този номер:
    Сметка за ток в София - 200 лв.
    Същото потребление, същите електроуреди:
    изведнъж сметката ми стана 600 лв за септември, 700 лв за октомври, 750 лв за ноември, 900 лв за декември.
    Та това е като аритметична прогресия!
    Още малко и изборът ми ще бъде: да си платя тока и умра от глад. Или да си куоя храна у умра от студ.

    08:30 11.02.2026

  • 15 Евродебил

    7 0 Отговор
    Това е само прелюдие на евроатлантическата чума дето ни е налегнала
    и разпределянето на този сектор в частни (жидовски)ръце.Едва ли някой тук се сеща, че докато бяхме в "чакалнята" пръмовица и аверите в НДСВ ликвидираха 4 функционални енерго-блока.Сигана от драгалевци пък ги предвари и подари мариците, който отиват също към закриване...а се наройха разни хибриди енероразпределителни дружества(демек кьор фишеци дето уж щяха да се конкурират и свалят цените като купуват и препродават електроенергия).В момента сме щастливи,че сме на път да въведем 20ия пакет от санкциите.Имаме си "Боташ" барабар с клетвите на ППДБ, че цените ще падат.Имаме си ГРОБ след който трева не никне.Към едното ДПС дето жълтопавтници бореха 35 години си имаме и още едно ДПС -Пеевски,имаме си и БСП(все още),а Коцето(барабар с разни мечове и величия) си имаме да ни правят констатации и да представляват опозиция. Имаме си и милярди дългове,пък от ПАРИЖ оня дето е женен за дядо си ни напомни, че трябва да плащаме дълговете на ЕСССР,заедно.Кралица Урсула и принцеса Кая ни подсещат за едни 800милярда към Украйна в процес на петилетка-две,а за капак ни нахлузиха еврото като хомот на шията.Все пак и спасител ни назначиха,че не бяхме имали такъв откакто царя на чалгата влезе в политиката с "няма толкоз прозд народ".Сега спасителя е Муньо-боташа от харманлииско.Да ни е често.

    08:30 11.02.2026

  • 16 Скубане

    8 0 Отговор
    България два месеца внася ток, Мариците изнасят без пари ток за Украйна и папагалите плащат.щ

    08:31 11.02.2026

  • 17 Дрисула

    13 0 Отговор
    А дали не даваме безплатен ток на страната, на която Русия и спря тока, защото са много ербап и сега народа плаща цената?...?

    08:36 11.02.2026

  • 18 Ток и жица

    5 1 Отговор
    Сметките са високи, защото вече са европейски. Освен това фирмените партита, коледно новогодишните бонуси и кабелите, окрадени от индианците, трябва някой да ги плаща. Комисията за енергийно и водно дебилизиране, какво е виновна в случая?

    08:38 11.02.2026

  • 19 Не искам да ви стресирам,

    7 0 Отговор
    но още нищо не сме видели. Големия купо се очаква за средата на годината с излизането на битовите потребители на "либерализирания пазар".

    08:42 11.02.2026

  • 20 5556

    7 0 Отговор
    Дали няма коефициенти въведени в електромерите? За 500 киловата да показва 600 при коефициент 1.2? Електромерите се управляват по мрежата!

    Коментиран от #21, #23

    08:43 11.02.2026

  • 21 Да, има

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "5556":

    коефициент за корекция на грешката и точно от там коригират винаги нагоре. 1,2 всъщност е минималното, което задават по принцип, сега май са играли по 1,8 или направо по 2.

    08:53 11.02.2026

  • 22 Плащаме ТОКА НА УКРАЙНА

    5 0 Отговор
    Целият Български Народ вече плаща, чрез двойните си и тройни сметки - ТОКА, КОЙТО ПОДАРЯВАМЕ НА УКРАЙНА.
    Ето, това е ИСТИНАТА!

    Коментиран от #24

    08:57 11.02.2026

  • 23 Трафопост

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "5556":

    Намери си устройство за дистанционно манипулиране на електромери и ще разбереш. Има ги по разни сайтове.

    09:00 11.02.2026

