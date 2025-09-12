Желязков: Нашата национална сигурност не може да търпи компромиси

„Нашата национална сигурност не може да търпи компромиси. Изпълнявайте Вашия дълг неотклонно, защото доверието и координацията са важна предпоставка за успеха и за изграждането на междуинституционалното доверие“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на официалното честване по повод 146-ата годишнина от създаването на Националната служба за охрана.
Премиерът изрази благодарност за достойната служба на ръководството и служителите на НСО. „Стабилността на службата е еманация на начина, по който разглеждаме стабилността в държавата, стабилността в управлението и балансът между институциите“, категоричен бе премиерът.
Националната служба за охрана е правоприемник на Софийската Първа конна сотня. Тя е създадена през 1879 г с указ на Княз Александър I като първото специализирано звено за охрана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 джиляско
12:46 12.09.2025
2 Чочо
12:46 12.09.2025
3 120 000 руски фирми в България,
Каква национална сигурност?
Коментиран от #9, #20
12:48 12.09.2025
4 Хаха
Как ще се защитим и с какво, бе Желязко? Парите за отбрана, здравеопазване отидоха за самолети на картинка, завод за барут който ще унищожи природата, пачки , кюлчета, водопади, к…ви и екскурзии!
12:49 12.09.2025
5 ШЕФА
12:49 12.09.2025
6 Гневен
------ Пускай водатааааа !!!!!!!
12:49 12.09.2025
7 Наташките по форумите призовават
Коментиран от #16
12:50 12.09.2025
8 Тиквонии Велики
Аз я продадох на Путин!
12:50 12.09.2025
9 Мда
До коментар #3 от "120 000 руски фирми в България,":Аза турските и английските нещо да кажеш?
Продажба на заставите по границата с Турция на турци?
АЛО ДЬО ЖЕНЕРАЛ НАСКО КЪДЕ Е НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ
12:51 12.09.2025
10 Сатана Z
12:53 12.09.2025
11 СЛАМЕНИЯ
12:54 12.09.2025
12 Мутра
12:55 12.09.2025
13 Мишо
12:55 12.09.2025
14 Началство
ти още оттам си ни обрекъл като риби на сухо
12:56 12.09.2025
15 ЧУДЯ СЕ
12:57 12.09.2025
16 Така става
До коментар #7 от "Наташките по форумите призовават":Скоро освен дъоъсъ ново начало, ще има руска и украинска партия.
12:59 12.09.2025
17 Боруна Лом
13:00 12.09.2025
18 Баш Балък
13:01 12.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Вода няма
До коментар #3 от "120 000 руски фирми в България,":Водопад има .
13:02 12.09.2025
21 Е, да
13:03 12.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Българин
13:09 12.09.2025