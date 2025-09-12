Новини
България »
Желязков: Нашата национална сигурност не може да търпи компромиси

12 Септември, 2025 12:45 442 24

  • росен желязков-
  • нсо

Премиерът изрази благодарност за достойната служба на ръководството и служителите на НСО

Желязков: Нашата национална сигурност не може да търпи компромиси - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Нашата национална сигурност не може да търпи компромиси. Изпълнявайте Вашия дълг неотклонно, защото доверието и координацията са важна предпоставка за успеха и за изграждането на междуинституционалното доверие“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на официалното честване по повод 146-ата годишнина от създаването на Националната служба за охрана.

Премиерът изрази благодарност за достойната служба на ръководството и служителите на НСО. „Стабилността на службата е еманация на начина, по който разглеждаме стабилността в държавата, стабилността в управлението и балансът между институциите“, категоричен бе премиерът.

Националната служба за охрана е правоприемник на Софийската Първа конна сотня. Тя е създадена през 1879 г с указ на Княз Александър I като първото специализирано звено за охрана.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 джиляско

    25 0 Отговор
    затуй си направих хотел с водопад!

    12:46 12.09.2025

  • 2 Чочо

    21 0 Отговор
    Абе ,ние сме "пробити" отвсякъде....той, сигурност!?!?!

    12:46 12.09.2025

  • 3 120 000 руски фирми в България,

    5 13 Отговор
    на руските шпиони, които не развиват никаква дейност!
    Каква национална сигурност?

    Коментиран от #9, #20

    12:48 12.09.2025

  • 4 Хаха

    17 0 Отговор
    Желязко какво е пил?
    Как ще се защитим и с какво, бе Желязко? Парите за отбрана, здравеопазване отидоха за самолети на картинка, завод за барут който ще унищожи природата, пачки , кюлчета, водопади, к…ви и екскурзии!

    12:49 12.09.2025

  • 5 ШЕФА

    18 0 Отговор
    Престъпник задържан за фалшифициране на избори ни е Премиер и разбира от нац.сигурност хахахаахахаха и за това си купиха последните модели бронирани Беемве и Мерцедес с народни пари,защото сигурността на предателите и престъпниците не търпи компромиси.

    12:49 12.09.2025

  • 6 Гневен

    10 0 Отговор
    ... от плевен:
    ------ Пускай водатааааа !!!!!!!

    12:49 12.09.2025

  • 7 Наташките по форумите призовават

    0 8 Отговор
    за вписване в бг Конституцията с право на глас, защото имали 400 000 имота по морето!

    Коментиран от #16

    12:50 12.09.2025

  • 8 Тиквонии Велики

    1 3 Отговор
    Камчия е руска ЗАВИНАГИ!
    Аз я продадох на Путин!

    12:50 12.09.2025

  • 9 Мда

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "120 000 руски фирми в България,":

    Аза турските и английските нещо да кажеш?
    Продажба на заставите по границата с Турция на турци?
    АЛО ДЬО ЖЕНЕРАЛ НАСКО КЪДЕ Е НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ

    12:51 12.09.2025

  • 10 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Все пак тоя мушморок е избор на Пеевски,а не наш.Вместо да направи язовир ,тоя си заформи водопад.

    12:53 12.09.2025

  • 11 СЛАМЕНИЯ

    9 0 Отговор
    И ти от кой точно се чувстваш заплашен??

    12:54 12.09.2025

  • 12 Мутра

    7 0 Отговор
    От Мутра към мутри.

    12:55 12.09.2025

  • 13 Мишо

    4 4 Отговор
    Обаче руския шпионски мегакомплекс "Камчия" край Варна не е спирал да работи яко. Ей така се строи хотел с водопад.

    12:55 12.09.2025

  • 14 Началство

    6 0 Отговор
    Г-н Прайме Министър ти знаеш ли какво е съдържанието на вода във тялото ти
    ти още оттам си ни обрекъл като риби на сухо

    12:56 12.09.2025

  • 15 ЧУДЯ СЕ

    11 0 Отговор
    Дали ще му вземат хотела като падне от власт.

    12:57 12.09.2025

  • 16 Така става

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Наташките по форумите призовават":

    Скоро освен дъоъсъ ново начало, ще има руска и украинска партия.

    12:59 12.09.2025

  • 17 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    И БЕЗКОМПРОМИСНО ПОДАРИХТЕ ВСИЧКИ ОРЪЖИЯ НА УКРИЯ И ИЗРАЕЛ!

    13:00 12.09.2025

  • 18 Баш Балък

    5 0 Отговор
    Имаше една песен "директор на водопад". Държавата изгоря, вода няма за 10% от населението, тоя дрънка оръжие.

    13:01 12.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Вода няма

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "120 000 руски фирми в България,":

    Водопад има .

    13:02 12.09.2025

  • 21 Е, да

    3 0 Отговор
    Ама защо все се врем между шамарите? В предишната голяма война НС е обявили война на САЩ и Британия. И после, оцелее.. Сега пак се забъркваме в чужда война. Да няма пак оцелее?

    13:03 12.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Българин

    0 0 Отговор
    Желязков чистокръвнаКурва на мафията.

    13:09 12.09.2025

Новини по градове:
