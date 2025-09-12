София премина към електронно подписване на глобите за пътуване без билет

От септември наказателните постановления за пътници без билет вече се подписват изцяло електронно и пакетно. Това са близо 5,000 документа месечно, които досега изискваха по 2–3 дни време за подписване на кмета на София или негов заместник – всеки път на ръка, в три екземпляра.
Новият процес е дигитален от край до край:
• юристите и експертите от Направление „Дигитализация“ и Центъра за градска мобилност създадоха инструмент и процес за пакетно подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП);
• документите вече се придвижват електронно между институциите, без физически папки и излишни пътувания;
• връчването може да се извършва и по електронен път, когато нарушителят е дал съгласие за това.
Очакваният резултат е по-бързи процедури, повече прозрачност и шанс за по-висока събираемост на глобите, които в момента се изплащат едва около 30%.
Други еднотипни документи на Столична община също ще преминат към новия процес. Разработеният инструмент ще бъде публикуван като отворен код, за да могат и други общини в България да се възползват от него.
„Това е още една крачка към по-бърза, по-ефективна и по-прозрачна администрация. Вместо хиляди подписи на хартия – електронни решения, които пестят време и ресурси както на администрацията, така и на гражданите“, коментира кметът на София Васил Терзиев.
6 Данъкоплатец
1. Да бъде глобяван всеки контрольор, който си позволи да подмине дори само един нередовен пътник от контингента на онези екзотични махали, които се държат така, като че ли пътуването гратис е тяхно конституционно право. На контрольор, който се направи, че не вижда такъв пътник, да бъде налагана глоба, десетократно по-висока от предвидената за нередовен пътник. Всеки контрольор да бъде задължен да носи на ревера си бадж с негова снимка и с трите му имена, за да могат коректните пътници да сигнализират, ако той подмине гратисчия.
2. Ако нередовният пътник е от контингента на вечните трайно безработни, да си отработи глобата.
3. Ако нередовният пътник не е съгласен да му бъде връчено наказателно постановление, това да става чрез протокол, подписан от свидетели.
4. Както полицаите са длъжни да носят камера на облеклото си, така и контрольорите да носят, та хем да могат да заснемат физиономията на гратисчията, който заявява, че няма лична карта, хем да се документира чрез камерата дали подминават индийци гратисчии, хем контрольорът да не може да своеволничи и издевателства за сметка на възпитани хора, които по финансови причини са принудени да пътуват с обществен транспорт.
15:23 12.09.2025
