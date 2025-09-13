Д-р Румен Велев: Българките все по-често раждат повече от две деца

„Българката започна да ражда повече деца и това вече не е рядкост“, отчете директорът на "Шейново” д-р Румен Велев в ефира на „Събуди се” по Нова тв. Според него все по-често в „Шейново“ се наблюдават семейства, решаващи се на трето или четвърто дете. Той разказа и за особено впечатляващ случай – жена, родила 13-то си дете на 44-годишна възраст. Всички раждания са били именно в болницата „Шейново“.

„Интересното е, че предишния ден дъщеря ѝ също роди, така че новороденото има по-голям от себе си племенник“, отбеляза с усмивка лекарят.

Според статистиката, средната възраст, на която българката ражда първото си дете, вече е около 30 години, като в София тя достига дори 31,5. „Това е тревожна тенденция, защото по-късната бременност носи повече рискове както за здравето на майката, така и за бебето“, каза д-р Велев.

Той обясни, че социалните фактори – желанието за професионална реализация, икономическата нестабилност и липсата на подкрепа за отглеждането на деца – често карат жените да отлагат раждането. В резултат все повече от тях прибягват до репродуктивни технологии, включително инвитро оплождане.

На въпрос за ролята на новите технологии, включително и на изкуствения интелект, д-р Велев обясни, че съвременната апаратура вече използва AI за анализ на данни като сърдечен ритъм на плода или ултразвукови показатели. Но уточни, че раждането – като акт – остава дълбоко човешко и няма как да бъде напълно автоматизирано.

„Докато жената сама износва и ражда дете, нашата професия няма как да бъде заменена. Може би някой ден ще има изкуствени утроби, но това е далечно бъдеще“, допълни той.

Една от най-сериозните теми, повдигнати в разговора, бе увеличаването на броя на ражданията чрез цезарово сечение. „За съжаление, почти всяка втора жена в България ражда със секцио – процентът вече е около 50%. Това е изключително тревожна тенденция“, подчерта д-р Велев.

Според него голяма част от тези операции не са наложени по медицински причини. Сред причините са страхове на бъдещите майки и търсене на по-малко болка. „Но трябва да сме откровени – секциото не е по-безопасен или по-лек път. Това е операция със сериозни рискове“, предупреди той.