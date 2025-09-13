Новини
Д-р Румен Велев: Българките все по-често раждат повече от две деца

Тревожи нарастващият брой секцио раждания

Снимка: Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Българката започна да ражда повече деца и това вече не е рядкост“, отчете директорът на "Шейново” д-р Румен Велев в ефира на „Събуди се” по Нова тв. Според него все по-често в „Шейново“ се наблюдават семейства, решаващи се на трето или четвърто дете. Той разказа и за особено впечатляващ случай – жена, родила 13-то си дете на 44-годишна възраст. Всички раждания са били именно в болницата „Шейново“.

„Интересното е, че предишния ден дъщеря ѝ също роди, така че новороденото има по-голям от себе си племенник“, отбеляза с усмивка лекарят.

Според статистиката, средната възраст, на която българката ражда първото си дете, вече е около 30 години, като в София тя достига дори 31,5. „Това е тревожна тенденция, защото по-късната бременност носи повече рискове както за здравето на майката, така и за бебето“, каза д-р Велев.

Той обясни, че социалните фактори – желанието за професионална реализация, икономическата нестабилност и липсата на подкрепа за отглеждането на деца – често карат жените да отлагат раждането. В резултат все повече от тях прибягват до репродуктивни технологии, включително инвитро оплождане.

На въпрос за ролята на новите технологии, включително и на изкуствения интелект, д-р Велев обясни, че съвременната апаратура вече използва AI за анализ на данни като сърдечен ритъм на плода или ултразвукови показатели. Но уточни, че раждането – като акт – остава дълбоко човешко и няма как да бъде напълно автоматизирано.

„Докато жената сама износва и ражда дете, нашата професия няма как да бъде заменена. Може би някой ден ще има изкуствени утроби, но това е далечно бъдеще“, допълни той.

Една от най-сериозните теми, повдигнати в разговора, бе увеличаването на броя на ражданията чрез цезарово сечение. „За съжаление, почти всяка втора жена в България ражда със секцио – процентът вече е около 50%. Това е изключително тревожна тенденция“, подчерта д-р Велев.

Според него голяма част от тези операции не са наложени по медицински причини. Сред причините са страхове на бъдещите майки и търсене на по-малко болка. „Но трябва да сме откровени – секциото не е по-безопасен или по-лек път. Това е операция със сериозни рискове“, предупреди той.


  • 1 Факултето

    1 0 Отговор
    Прав си бате

    12:52 13.09.2025

  • 2 вероятно

    0 1 Отговор
    ваксинирани с 2-3 бустера----или ментални отклонения

    12:52 13.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    За 30 години демокрация -9 000 000 аборти.

    Коментиран от #7

    12:52 13.09.2025

  • 4 си дзън

    2 0 Отговор
    По-точният коментар е: някои сънароднички започнаха по-често да раждат и в Шейново.

    12:54 13.09.2025

  • 5 Пампаец

    2 0 Отговор
    Това не са българки , а сиганки бе , професоре! Всеки час българите намалят с 4 човека , а ромите се увеличават с 21 сигани .

    12:55 13.09.2025

  • 6 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Лилавите българки или стандартните българки?

    12:56 13.09.2025

  • 7 разбрахме по трудния начин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Разбрахме по трудния начин, че няма как комунисти да ти докарат демокрацията. Няма как Луканов, Младенов,ДС генерали.....да ти докарат демокрацията. Видяхме единствено, че най върлите комунисти,станаха най върли капиталисти

    12:56 13.09.2025

  • 8 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Те хубаво раждат деца,ама де що сичкото съйган също раждат и то по много деца.За помощи и други отпущани средства. Градове и села се напълниха с индоизглеждащите.

    12:59 13.09.2025

